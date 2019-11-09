Катерина

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:26

Вятка Мистическая Просмотров: 527 Комментарии: 22 +6 Сегодня, 07:26 by

Хочу рассказать вам то, что случилось с моей семьей, а точнее - с моими бабушкой и дедушкой. У меня с обеих сторон (с маминой и с папиной линии) историй хватает. Начну с родителей отца.В молодости мой дедушка был очень красив, девчата за ним табуном ходили. Когда он женился на моей бабушке, они переехали в другой поселок, купили новый участок с двумя домами и всякими хозяйственными постройками. В одном жили сами, а другой дом решили сдавать внаём. Таким образом во 2ой дом заехала молодая незамужняя девушка, по имени Катя. Однажды моя бабушка зашла домой – смотрит, на столе стоит банка с брусникой. Она спросила у деда, откуда брусника, он сказал, что не знает. Поспрашивав и у своих друзей и соседей – все ей ответили, что никто к ней домой не заходил и никакую бруснику не приносил. Она решила все-таки её попробовать – а она на вкус оказалась очень горькая, бабушка, заподозрив, что что-то не то не так, решила обратиться за советом к тете Груше, которая жила на их улице и слыла ворожкой. Та только посмотрела на бруснику, сказала, чтобы она эту банку к Кате отнесла и ей под порог поставила. Бабушка так и сделала.В тот же день Катерина съехала, по собственному желанию, не объяснив причины. А после этого начался бабушке один и тот же сон снится – как будто просыпается она в своей постели, а мужа рядом нет. А в дверях стоит Катя с распущенными волосами (в жизни она ходила с длинной косой) и смеётся. И так несколько раз подряд. Опять бабушка пошла к Аграфене, на этот раз та посоветовала ей положить ножницы под подушку. Бабушка так и сделала. И опять ей снится тот сон – опять Катя в дверях, но на этот раз бабушка достала из-под подушки ножницы и сказала: «Катька, уходи, иначе, вот увидишь, зарежу тебя». Та смеяться перестала. После этого во снах квартирантка к ней не приходила.Автор - Марусенок.

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