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Истории из жизни

Катерина

Катерина

Хочу рассказать вам то, что случилось с моей семьей, а точнее - с моими бабушкой и дедушкой. У меня с обеих сторон (с маминой и с папиной линии) историй хватает. Начну с родителей отца.

В молодости мой дедушка был очень красив, девчата за ним табуном ходили. Когда он женился на моей бабушке, они переехали в другой поселок, купили новый участок с двумя домами и всякими хозяйственными постройками. В одном жили сами, а другой дом решили сдавать внаём. Таким образом во 2ой дом заехала молодая незамужняя девушка, по имени Катя. Однажды моя бабушка зашла домой – смотрит, на столе стоит банка с брусникой. Она спросила у деда, откуда брусника, он сказал, что не знает. Поспрашивав и у своих друзей и соседей – все ей ответили, что никто к ней домой не заходил и никакую бруснику не приносил. Она решила все-таки её попробовать – а она на вкус оказалась очень горькая, бабушка, заподозрив, что что-то не то не так, решила обратиться за советом к тете Груше, которая жила на их улице и слыла ворожкой. Та только посмотрела на бруснику, сказала, чтобы она эту банку к Кате отнесла и ей под порог поставила. Бабушка так и сделала.

В тот же день Катерина съехала, по собственному желанию, не объяснив причины. А после этого начался бабушке один и тот же сон снится – как будто просыпается она в своей постели, а мужа рядом нет. А в дверях стоит Катя с распущенными волосами (в жизни она ходила с длинной косой) и смеётся. И так несколько раз подряд. Опять бабушка пошла к Аграфене, на этот раз та посоветовала ей положить ножницы под подушку. Бабушка так и сделала. И опять ей снится тот сон – опять Катя в дверях, но на этот раз бабушка достала из-под подушки ножницы и сказала: «Катька, уходи, иначе, вот увидишь, зарежу тебя». Та смеяться перестала. После этого во снах квартирантка к ней не приходила.

Автор - Марусенок.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:26
Сегодня, 07:26 by Вятка МистическаяПросмотров: 527Комментарии: 22
+6

Ключевые слова: Кировская область Вятка колдунья колдовство явление во сне ножницы бабушкин рассказ ведьма деревенские байки

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Комментарии

#1 написал: Tanusha13666
Сегодня, 10:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 326
Мужа что ли отбить хотела? Ох, Катька!
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#2 написал: daytaler
Сегодня, 10:56
-2
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 245
И вот снова прямое доказательство, что муж вещь и только мой.Собачка на привязи.Ему значит дружить с мужиками можно, даже бороться с ними в спортзале в трико, а с женщинами дружить и бороться с ними, но только нежно — возбраняется.
Если бы она его любила, то сказала бы Катерине:
— Любишь ты моего мужа, как друга сердечного?
— Люблю, и если даже надо в ад вместо него пойти, пойду.Во как я его люблю.
— Тогда живи с нами одной крепкой семьей, будешь мне сестрой.
А мы что видим?Он только мой, я его дою.Муж не корова, а человек наделенный свободой мысли.Гнид паразитарных, да, гнать метлой, зачем такая хозяйка в доме, если она вместо того, чтобы дружить, разделять тяготы жизни, их только увеличивает.Любить — это дарить свое внимание, мысль мудрую, силу физическую, и ничего не требовать взамен.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#3 написал: Estellan
Сегодня, 11:00
+4
Группа: Редакторы
Репутация: (1819|0)
Публикаций: 205
Комментариев: 2 510
Цитата: daytaler
Если бы она его любила, то сказала бы Катерине:
— Любишь ты моего мужа, как друга сердечного?
— Люблю, и если даже надо в ад вместо него пойти, пойду.Во как я его люблю.
— Тогда живи с нами одной крепкой семьей, будешь мне сестрой.

smeh А мужа спросить? Вдруг она страшная, как смертный грех? Тут вы сами себе противоречите. То он у вас не вещь, то вопрос многоженства решили без его участия.
Зарегистрирован: 23.07.2015
             
#4 написал: VicZhou
Сегодня, 11:03
+2
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 398
Никогда не понимала такую наглость и низость - желание украсть, отобрать чужое. Если ты владеешь силой, так наворожи себе такого же хорошего и пригожего, только свободного. Зачем людям-то гадить? Всем троим, причем - и девушке, и её мужу, и себе - аукнется ведь со страшной силой.
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#5 написал: daytaler
Сегодня, 11:14
-2
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 245
Цитата: Tanusha13666
Мужа что ли отбить хотела? Ох, Катька!

Видать отменный рассказчик, собеседник, слушатель.Умеет думать, размышлять, спорить.Все, что не вообразит, то все через тело свое сотворит.На все мысли мастер.А его жена решила, что его сердце наделенное свободой к дарению самим Творцом, почему-то принадлежит только ей.Она уху чертову часом не ела?А-а?Он принадлежит Богу, а Бог в каждом человеке.

Цитата: Estellan
А мужа спросить?

Когда к лекарю приходит человек с болью в сердце, то разве он его спрашивает?
А здесь к тебе приходит человек с любовью к твоему сердцу.То разве гонят в шею того, кто любит тебя крепче родителей твоих?Кто мысль твою вынашивает в памяти своей, как мать ребенка в утробе?

Цитата: Estellan
Вдруг она страшная

Бог сотворил закон подобия.Пчелы на цветы летят, а мухи на ...
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#6 написал: daytaler
Сегодня, 11:25
-1
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 245
Цитата: Estellan
Тут вы сами себе противоречите.

Когда ты любишь человека, то ты плоть мыслям его.Его мысли являются зеркальным подобием твоим мыслям.Вот критерий истинной любви.У нас само понятие любви подменено.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#7 написал: Alice East
Сегодня, 11:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 8
Цитата: daytaler
Цитата: Estellan
Тут вы сами себе противоречите.

Когда ты любишь человека, то ты плоть мыслям его.Его мысли являются зеркальным подобием твоим мыслям.Вот критерий истинной любви.У нас само понятие любви подменено.

А с чего вы взяли, что ваши понятия единственно верные и не подменены ?
Зарегистрирован: 7.10.2018
#8 написал: Estellan
Сегодня, 11:51
+4
Группа: Редакторы
Репутация: (1819|0)
Публикаций: 205
Комментариев: 2 510
Цитата: daytaler
Бог сотворил закон подобия.Пчелы на цветы летят, а мухи на ...

Я уже просил вас не навязывать другим свои взгляды на устройство мира и не разводить религиозные разговоры. Это - раз.

Цитата: daytaler
Когда ты любишь человека, то ты плоть мыслям его.Его мысли являются зеркальным подобием твоим мыслям.Вот критерий истинной любви.У нас само понятие любви подменено.

Я задал конкретный вопрос и хочу получить конкретный ответ. Так вещь или нет, если вопрос о его многоженстве можно решить без его участия?
Зарегистрирован: 23.07.2015
             
#9 написал: daytaler
Сегодня, 12:03
-1
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 245
Цитата: Estellan
Вдруг она страшная, как смертный грех?

Повторюсь.Закон Гермеса Трисмегиста гласит: что наверху, то и внизу, что внизу, то и наверху. Это принцип голографичности всего Живого.
Образ мысли порождает образ плоти.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#10 написал: Estellan
Сегодня, 12:09
+3
Группа: Редакторы
Репутация: (1819|0)
Публикаций: 205
Комментариев: 2 510
Цитата: daytaler
Образ мысли порождает образ плоти.

Могу привести миллиард примеров, когда религиозные предпочтения в реальной жизни не работают. Про мысли и внешность - в том числе. Чудеса пластической хирургии. smeh
Вы мне на вопрос ответите или как?
Зарегистрирован: 23.07.2015
             
#11 написал: daytaler
Сегодня, 12:09
-1
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 245
Цитата: Estellan

Я уже просил вас не навязывать другим свои взгляды на устройство мира и не разводить религиозные разговоры

Любой здесь комментарий — это не принудительное навязывание устройства мира.А мир — это мысль Творца.Мы все тем и заняты, что пытаемся эту самую мысль растолковать на свой манер, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания.
Мистика — это тоже религия.Постеры чудовищ на стенах любителей хоррора, что иконы в доме у верующего.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#12 написал: Estellan
Сегодня, 12:12
+3
Группа: Редакторы
Репутация: (1819|0)
Публикаций: 205
Комментариев: 2 510
Цитата: daytaler
Любой здесь комментарий — это не принудительное навязывание устройства мира.

Не любой, а только любой ваш. Вне зависимости от своей веры, не забывайте поговорку про свой устав и чужой монастырь. Здесь как раз тот самый случай с неподчинением правилам сайта.
Зарегистрирован: 23.07.2015
             
#13 написал: daytaler
Сегодня, 12:20
-1
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 245
Цитата: Estellan
Про мысли и внешность - в том числе. Чудеса пластической хирургии.

У духа, что проявляет замысел через плоть, есть свой образ, и этот образ — это образ красоты мысли, а точнее красоты мышления.Пример, вместо того, чтобы застелить после себя постель, один оставляет скомканным одеяло, а второй расправляет и придает вид завершенности действия.Сотворяет образ, и так со всем.Образ — красота геометрии.Красота — симметрия линий.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#14 написал: Estellan
Сегодня, 12:24
+2
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Публикаций: 205
Комментариев: 2 510
daytaler
Ну, нежелание отвечать - тоже ответ. Причем даже более красноречивый.
Зарегистрирован: 23.07.2015
             
#15 написал: daytaler
Сегодня, 12:37
-1
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 245
Цитата: Estellan
Так вещь или нет

Человек свободное существо, и его свобода заключена в свободе мыслить.Человек становится вещью в том случае, когда чужая мысль попирает его мысль, под страхом лишения средств к существованию тела, избиения плоти или убийства её.

Цитата: Estellan
То он у вас не вещь, то вопрос многоженства решили без его участия.

Нет такого мужа, который не мечтал бы хоть на час стать холостяком...
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#16 написал: Estellan
Сегодня, 12:40
+5
Группа: Редакторы
Репутация: (1819|0)
Публикаций: 205
Комментариев: 2 510
daytaler
Нда... сначала я пытался понять, за что вы женщин так ненавидите.
Теперь хотя бы стало понятно, что ненавидите вы всех.
Всего вам доброго.
Зарегистрирован: 23.07.2015
             
#17 написал: daytaler
Сегодня, 13:28
-1
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 245
Женское сердце люблю, а вот сердце недоросли, стервы, беса в юбке нет.

— Обвиняемый, что вы делали до женитьбы?
— Всё, что хотел, гражданин судья!

Супруги смотрят фильм ужасов. Идут самые ужасные кадры, появляются жуткие чудовища... Жена прижимается к мужу и шепчет:
— Мамочка!
Муж:
— Узнала, да?

Трижды был в гражданском браке. Подскажите, какие льготы положены ветерану гражданской войны?
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#18 написал: Евангелион
Сегодня, 13:50
+1
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Репутация: (16|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 625
Деревенская мистика и колдунство... Классика
Зарегистрирован: 20.09.2013
  
#19 написал: Jako tako
Сегодня, 14:41
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Репутация: (37|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 361
Классика жанра уже. Таких Карин жизнь потом хорошо наказывает. Только не всегда такие люди понимают, за что им все прилетело.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#20 написал: daytaler
Сегодня, 14:54
-1
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 245
В молодости мой дедушка был очень красив, девчата за ним табуном ходили.
По логике вещей, то ему деревенские парни должны из зависти порчи делать.Ведь он все девичье внимание на себя направил.Где вы слышали, чтобы мужики друг другу порчи из-за женщин делали?Есть конечно такое, и то это редкость.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#21 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 17:17
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 037
Какая-то нездоровая религиозная пропаганда проходит в некоторых комментах, помнится вёл пару лет назад некий индивид, Модераторы может помнят.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#22 написал: Nlo
Сегодня, 17:34
0
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Репутация: (35|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 547
Нормальная деревенская частушка, просто не рифмованная. Комментаторы, цените самобытную поэзию! Не ссорьтесь weary
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
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