Бабушкины рассказы. Сильные колдуны и нечистая сила в Вятских деревнях

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:58

Вятка Мистическая Просмотров: 305 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 18:46 by

Прадед Максим наш умел делать. У мари практиковалось владение силой всякой, много могли. Бабушка (далее Б) рассказывала, что не поладили они что-то со своей "темной" коллегой с другого конца деревни (деревня, почитай, 2 км по обе стороны была), ну та как могла прадеду поперек шла, да силушкой послабее того была, решила с прадедом отношения мирные наладить, пришла к нему, так даже на крыльцо войти не смогла, она на ступени, а ее сила невидимая на землю стаскивает, звала, кричала Максима, но тот даже разговаривать с ней не стал, так и ушла ни с чем.Прадед наговоры знал, ими людей лечил. Плохого никогда людям не делал, потому и дожил до 97 лет и преставился ни дня не лежа, в здравом уме и светлой памяти. А вот дочь его, Ольга, моя двоюродная бабушка, мать мою вторую невзлюбила, когда мы приехали жить в Вятку в 1976 году, хоть и пила мать, но больно справедливая была, так вот они, баба Оля и подруги ее, матери что-то сделали, когда они с отцом у них гостили, домой приехали, и на утро ноги у матери отнялись по пояс, так пять лет и ползала кое-как на костылях да на коленках, пока от рака не померла.А баба Оля в страшных муках потом умирала, ноги водянкой болели, глядеть страшно было. Я через зиму приехал к бабе Вере (они с бабой Олей две сестры - так девственницами, до смерти бабы Оли, прожили вместе), скотины полный двор, бабки держали коз 5 штук дойных да овец дюжина, куры гуси. Так вот праздник был, какой - не вспомню, но скотину во двор загнала баба Вера, гармонь на плечо и ушла на гулянку. Я сначала читал, сидя на том самом диване, на котором баба Оля преставилась, а как стемнело, просто сидел и мечтал.И тут явственно слышу за дверью звук молока бьющего из вымечка, в дно кастрюльки, бзыньк, бзыньк, запенилось - звук глуше стал, молока прибыло в кастрюле, звук другой стал. Что страшно было, не скажу, просто слушал и ждал, чем закончится. Затем все стихло, через какое-то время баба Вера пришла и достала из печи кастрюльку с теплой водой, и пошла доить коз. Вернулась и говорит, что-то Старка (самая старая коза, любимица бабы Оли) вообще молока не дала. Ну я ей и рассказал что слышал. Бабушка сразу на образа крестится и говорит:- Ну слава богу пришла, душу отвела, видно, соскучилась. Я еще спрашиваю ее:- Кто, - говорю, - пришла?- Так, - говорит, - баба Оля приходила, козу подоила! Вот так.И верь, и не верь, что в жизни бывает.Отец мой во время войны пацаном был. Отец его на войне, мать умерла от голода, вот тетки прибрали его к себе жить, и заболел он сильно, не ел, в лежку лежал, тетки уже домовину заказали, а тут прадед пришел, принес с собой в бутылочке что-то, налил стакан и насильно во внука своего и влил, сказал теткам- Жить будет, - и ушел. Через сутки отец есть запросил и на поправку пошел.У прадеда, бабушка говорила, золота кусок был с огромную картофелину, только вот как тот умер, золота никто так и не нашел.И про снопы горящие рассказывала, и про то, как озера за ночь пропадали, много интересного наш край таит. Бабушка еще говорила, что люди лесные огромные, в их стороне в ямах жили, семьями целыми, овды наверное.А на разбойничьих ямах под Яранском сам бывал. Все раскопки видел, место и правда жутковатое, мурашки по спине бегают. Говорят, сами разбойники на тройке в свои пещеры заезжали, а когда брали их, атаман сказал, кто найдет их богатство награбленное, тому самому и его внукам хватит безбедно прожить.У нас под Кикнуром овраг есть, от ледникового периода еще, похоже, глубокий до жути, ельником поросший. Как-то с крестником мы на мотоцикле поздно вечерком поехали в него, кольев для малинника напилить, уж все напилили, и тут на мою душу страх нашел, всего трясет, бежать хочется и орать страшно! Саньке кричу: «Все, заканчивай, уезжаем», - а тому невдомек, что со мной, курит неспешно, жерди в коляску грузит, а я уже на мотоцикле, завел, и сижу в панике. Так резво в жизни не ездил, въехали от оврага на Ермольскую горку и все, отпустило враз. Остановился, Саньке рассказал все, он говорит: «А я ни чего не чувствовал». И понять, говорит, не мог, чего ты там орешь.Немного времени прошло, разговорились с одной бабушкой, ну я ей и рассказал про овраг. Я, говорит она, когда маленькая была, мне моя бабушка рассказывала, что шла она из Крестов (село такое) напрямик в Кикнур и из этого оврага ей навстречу подвода выехала, телега рогожей накрыта, а из под нее ноги и руки свисают мертвые. Там, говорит, в 30-х годах расстреливали людей НКВДшники, кого родные вывезли, а кого, видно, в том овраге и закопали же. А я к таким зонам восприимчив очень, видно что-то от прадеда досталось, я, когда меня из петли вытащили (было и такое), одно время лечить людей стал (многие подтвердят), но потом отвел меня бог от этого...Автор -

Ключевые слова: Вятка Кировская область нечистая сила колдуны бабушкин рассказ деревня

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