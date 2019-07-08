Из расказов бабушки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Groul Просмотров: 650 Комментарии: 15 +10 Вчера, 20:22 by

В детстве я очень любил, когда оставался у бабушки в гостях, послушать пару страшных историй на ночь. Многое было так себе, но кое-какие истории были ничего.Итак, история первая, полнейшая правда, а случилась она с моим прадедом, в далекие 50-ые годы. Прадед мой воевал, при форсировании Днепра был ранен в руку и в глаз. Чудом оставшись живым, инвалид, имея семью 5 детей и жену, пошел работать пастухом, так как пенсии не хватало. В один из таких дней, сел он пообедать, а коров в то время гоняли за несколько километров, так как стада большие были, травы не хватало. Сидит, ест, молоко с хлебом, и подходит к нему ветхий дедок. Говорит, мол: "Дай, сынок, корочку хлебушка". Прадед ему наоборот мякиш дает, дед-то старый, а тот снова нет: "Ты мне корочку дай". Дед ушел, а через какое-то время у прадеда старший сын разбивается на тракторе...Вторая история.Тоже случилась с прадедом, приходит к нему как-то друг с соседнего села, говорит: "Нужна корова хорошая". Ну прадед-то пас, знал, говорит - есть одна корова, отличная, ну хозяйка у нее - колдунья. А друг тот и сам что-то умел, говорит: "Ничего, идем посмотрим". Пришли, корова и правду хорошая оказалась, по цене сговорились. Ну и друг говорит, ты открой ворота и смотри, подходит этот "друг" к корове, берет ее за рога и задом вперед повел из двора (а коров так не выводят), прадед удивился, но молчал. Ну и повели они корову к другу, прадед проводить решил немного, прошли километра два, а за ними та хозяйка коровы бежит, вся в мыле, кричит: "Прости ты меня, пожалуйста". Прадед у друга спрашивает: "Что, мол, такое?», - а тот, усмехаясь, говорит: "Зло хотела сделать, проучить решил, ты иди домой, а она меня еще немного проводит".Еще много чего есть, писать не люблю, да и не умею.

Ключевые слова: Колдунья необъяснимое дедок авторская история

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