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Истории из жизни

Из расказов бабушки

В детстве я очень любил, когда оставался у бабушки в гостях, послушать пару страшных историй на ночь. Многое было так себе, но кое-какие истории были ничего.

Итак, история первая, полнейшая правда, а случилась она с моим прадедом, в далекие 50-ые годы. Прадед мой воевал, при форсировании Днепра был ранен в руку и в глаз. Чудом оставшись живым, инвалид, имея семью 5 детей и жену, пошел работать пастухом, так как пенсии не хватало. В один из таких дней, сел он пообедать, а коров в то время гоняли за несколько километров, так как стада большие были, травы не хватало. Сидит, ест, молоко с хлебом, и подходит к нему ветхий дедок. Говорит, мол: "Дай, сынок, корочку хлебушка". Прадед ему наоборот мякиш дает, дед-то старый, а тот снова нет: "Ты мне корочку дай". Дед ушел, а через какое-то время у прадеда старший сын разбивается на тракторе...

Вторая история.
Тоже случилась с прадедом, приходит к нему как-то друг с соседнего села, говорит: "Нужна корова хорошая". Ну прадед-то пас, знал, говорит - есть одна корова, отличная, ну хозяйка у нее - колдунья. А друг тот и сам что-то умел, говорит: "Ничего, идем посмотрим". Пришли, корова и правду хорошая оказалась, по цене сговорились. Ну и друг говорит, ты открой ворота и смотри, подходит этот "друг" к корове, берет ее за рога и задом вперед повел из двора (а коров так не выводят), прадед удивился, но молчал. Ну и повели они корову к другу, прадед проводить решил немного, прошли километра два, а за ними та хозяйка коровы бежит, вся в мыле, кричит: "Прости ты меня, пожалуйста". Прадед у друга спрашивает: "Что, мол, такое?», - а тот, усмехаясь, говорит: "Зло хотела сделать, проучить решил, ты иди домой, а она меня еще немного проводит".

Еще много чего есть, писать не люблю, да и не умею.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:22 by GroulПросмотров: 650Комментарии: 15
+10

Ключевые слова: Колдунья необъяснимое дедок авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сан Саныч
Вчера, 20:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Да, ты прав.Писать это не твоё.В первой истории вообще ничего не понятно.
Зарегистрирован: 8.07.2019
#2 написал: Р›РµРЅСѓСЃСЊ Р—Р°Р№С†РµРІР°
Вчера, 21:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Что за чушь?
Зарегистрирован: 25.04.2020
#3 написал: daytaler
Вчера, 21:08
+3
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 827
Продать корову, у которой на тот момент имелась хозяйка колдунья?Без её ведома?Я правильно понял?
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#4 написал: Танаэль
Вчера, 21:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 280
Вообще ни о чем
Зарегистрирован: 12.04.2013
#5 написал: Groul
Вчера, 21:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Цитата: daytaler
Продать корову, у которой на тот момент имелась хозяйка колдунья?Без её ведома?Я правильно понял?

Ну так у нее он он и покупал вообще-то, пошли к ней домой, он ей отдал деньги и увел корову. Она продавала корову, он знал про это, но и знал что она колдовала

Цитата: Сан Саныч
Да, ты прав.Писать это не твоё.В первой истории вообще ничего не понятно.

Цитата: Р›РµРЅСѓСЃСЊ Р—Р°Р№С†РµРІР°
Что за чушь?

я же объяснил что я не Стивен Кинг, как смог так описал
Зарегистрирован: 25.04.2020
#6 написал: Reiana Flaim
Вчера, 21:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (47|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 2 412
В первой истории словно о чем-то умолчано.
Зарегистрирован: 2.09.2013
     
#7 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (583|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 124
В первой истории, не увидел связи, появление голодного старика, к которому проявили заботу, со смертельной аварией. Обычно бывает наоборот. Старик/старуха попросят поесть/ попить, им откажут и тут начинается веселуха! А тут со всей душой и на тебе!
Вторая похожа на деревенскую страшилку. Но самое то главное, у неё нет ни начала, ни конца! С чего все началось, нафига другу чужая корова, откуда он узнал, что лучшая корова, это корова ведьмы. Почему дед торговал чужим имуществом. Кто крышевал деда, в конце концов?! И в конце не ясно, поженились они с ведьмой то наконец? После того что было, друг просто обязан был на ней жениться!
Кароч, вопросов куча))
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#8 написал: Groul
Вчера, 21:50
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Цитата: Reiana Flaim
В первой истории словно о чем-то умолчано.

Ну как бы деду этому там взяться просто не откуда, несколько километров от села, да и знал он всех стариков... а корочка хлеба, имеется ввиду крепкий молодой сын, кормилец.
Есть интересные рассказы, просто описать не могу.
Зарегистрирован: 25.04.2020
#9 написал: conjure one
Вчера, 21:57
+2
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Репутация: (7090|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 768
Что касается второй истории, то я так понимаю, что деревенская колдунья при продаже своей коровы решила напакостить покупателю. Но тот оказался не лыком шит, и сам проучил тётку за её злой умысел. Вот та и бежала за ним, прощение просила. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#10 написал: верю-не верю
Вчера, 22:21
+2
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Репутация: (16|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 523
Еще много чего есть, писать не люблю, да и не умею.--от автора.

У Вас все получится, попробуйте сначала написать черновик и прочтите кому-то из близких. Потом подредактируете. Ставлю плюс авансом
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
#11 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:24
+1
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Репутация: (1688|-2)
Публикаций: 94
Комментариев: 5 956
Цитата: Groul
Цитата: Reiana Flaim
В первой истории словно о чем-то умолчано.

Ну как бы деду этому там взяться просто не откуда, несколько километров от села, да и знал он всех стариков... а корочка хлеба, имеется ввиду крепкий молодой сын, кормилец.
Есть интересные рассказы, просто описать не могу.

Так он дал ему в результате корочку?
Обычно такое во сне бывает
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#12 написал: daytaler
Вчера, 22:25
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Комментариев: 827
Цитата: Groul
я же объяснил что я не Стивен Кинг, как смог так описал

Нет, вы описали так, как того хотели.Надо больше силы прикладывать, больше терпения и внимания к деталям, и у вас все получится.Не унывайте, и не наговаривайте на себя.Верю, что можете лучше, так что пишите, жду.Необязательно в один день написать историю, можно и за неделю, главное, чтобы творчество в первую очередь вам доставляло радость.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#13 написал: Estellan
Вчера, 22:31
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Комментариев: 2 373
Ребят, ну автор же честно написал, что не писатель. Чего вы накинулись? Хотите, чтобы все высокохудожественно и гладко, читайте Пукина. Прелесть ИЖ в том, что не у всего есть предыстория, завязка и неожиданный финал.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#14 написал: Nadezhda9
Вчера, 23:20
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Плюс. Интересно было
Зарегистрирован: 4.10.2016
 
#15 написал: Kate23
Вчера, 23:40
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Комментариев: 5
Интересные истории) Мне понравились))
Вы хорошо написали)
Продолжайте писать!)) blush
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