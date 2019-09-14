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Истории из жизни

Про кота

Здравствуйте дорогие читатели, долго была читателем этого сайта, много разных историй было прочитано мной и страшных, и забавных, и вот, в принципе, как и многие, решила написать свою. На самом деле их много, но пока с одной начну. Итак... Работая когда то в магазине, со мной связалась хозяйка оного и попросила, зная мою любовь к животному миру, взять кота, походу домашнего, но потеряшку. Кот, как оказалось, уже взрослый, как определил ветеринар, около 7 лет. Был он чёрной расцветки и очень сообразительный. Привык он у меня в форточку на прогулку выходить, как уходил, так и приходил - через форточку, это не сложно, т. к. живём на первом этаже. И жила надо мной бабуля, которая по утрам всегда сбрасывал вкусненькое кисам, ну так к этим кисам пристраивался и мой кот конечно же. Т.е. бабуля с утра: "Кис-кис…», - соответственно, услышав это, мой котик в форточку, на подоконник (притом кот был увесистый, и как он спрыгивал с подоконника на землю было даже очень слышно, чувствовался вес прыгающего кота).

И очень я этого кота любила, болел - лечила, иногда сядет напротив меня и внимательно так на меня смотрит, не моргая, как в душу пытается заглянуть. Любимка, одним словом. Однажды гуляя с собакой, он привязался с нами, в принципе, ничего необычного, он так много раз делал... В общем, он перешёл дорогу, сделал свои кошачьи дела и побежал через дорогу ко мне навстречу... Как сейчас помню... машина... и мой Уголек (так его я назвала) под колёсами... Скажу: тяжко терять любимых животных, до сих пор на глаза слезы наворачиваются. Ревела как белуга, винила себя. В общем, похоронили мы его. А на второй день после его гибели, сижу в комнате и, как обычно, бабуля со своими: «Кис-кис…», и вкусностями для котиков. И тут я слышу привычное прыганье на форточку и спрыгивание с неё, и тяжёлый вес существа, которое это делает. Вот тут-то мне было уже не по себе, если честно. Кот - то погиб!!! А я его слышу!!!

Много раз после этого видела силуэт чёрного кота в комнате, появится и растворится. Мой муж и ребёнок успокаивали меня как могли, и вот, договорились мы между собой, если вдруг когда-то, к кому либо из нас увяжется на улице чёрный котенок, мы возьмём его себе. Почему-то я верила, что кот должен вернуться, уж не знаю почему, была такая уверенность, просто верю в возрождение и в 9 жизней кошек. Но к нам никто не привязывался, единственное, перед отпуском решила я съездить позагорать к водоёму, к которому я сроду не ездила, что уж меня именно туда понесло – не знаю. Пока загорала, увидела неприятную картину: подъехала машина, выходят парень и девушка и оставляют недалеко от меня котёнка, и уезжают. Поведение котёнка меня удивило, он не побежал за ними, а остался стоять и смотреть им вслед. Когда я подошла к нему, это оказался сиамский котенок, кошечка. Я ей говорю: «Ну что, милая, бросили тебя, если хочешь, пошли со мной…»

И она пошла. Пока я загорала, она валялась на коврике и далеко от меня не уходила. Естественно, я её не бросила и забрала себе. Так у нас появилась кошка. И вот, проходит два года, и моя кошка сиамской породы беременеет, не углядели мы, когда выскочила она на улицу. С мужем решили утопить котят, но оказалось - не судьба", видимо, уж долго она собиралась, когда схватки начались, родился один котенок, мой супруг проворонил этот момент, в результате кошка облизала его и решили мы дите оставить мамке, чтоб не переживала, да и не смогли мы с ней так жестоко поступить. Ну, думаем, ладно, пусть наслаждается материнством, потом пристроим его. Ощупали мы её, вроде бы ещё намечается, ждём-с-с-с, а нет ничего, никто больше не появляется. Проходит 6 часов где-то, говорю своему, надо в ветлечебницу ехать, кто-то там ещё ведь есть. И тут, здрасти, рожает... и рожает черненького котёнка. В итоге растёт с нами черное чудо с повадками и привычками погибшего кота, а когда смотрит на меня, так и хочется озвучить: «Ну что, хозяйка, узнала?», - а взгляд, как в душу заглядывает. Вот и не верь в 9 жизней кошек теперь.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:05
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:05 by Светик-конфетикПросмотров: 398Комментарии: 8
+7

Ключевые слова: Кот котенок душа авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 23:41
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Извините конечно. Мне в этой истории по-настоящему жутко видеть, как в людях уживается такая сердобольность ко взрослым животным и такое спокойствие к «утопить» таких же живых только рожденных. Я своего кота в 7 месяцев отнесла на кастрацию. Чтобы ни он, ни я не мучались от его гормонов. По себе людей судить нельзя конечно.
Оставлю без оценки.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#2 написал: Mssara
Сегодня, 00:35
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3
Действительно страшная история, только мистики я в ней не обнаружила. А страшна она равнодушием и ужасным отношением к животным. Один кот ходил у автора в форточку , собирал все инфекции и глистов с блохами по улицам , ел бабулины помои , в итоге закончилась его жизнь под колесами машин. Вторая кошка никому не нужная также , гуляла сама по себе , не кастрировалась и естественно принесла котят , потом этих котят еще и утопить хотели... Ужас просто, слов нет. Невежество полнейшее( 21 век , ау, люди , какие 9 жизней у кошек ???) и безответственность.
Зарегистрирован: 14.08.2019
#3 написал: Raffine
Сегодня, 00:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (48|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 122
Мда уж. Тот самый случай, когда хочется сказать, что у каждого кота должен быть дом, но не в каждом доме должен быть кот.
Правильно, что в том, что кот попал под машину себя винили.
Без оценки.
Зарегистрирован: 16.06.2016
#4 написал: Светик-конфетик
Сегодня, 03:30
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
Каждый волен думать как ему хочется. Как я уже сказала, кот был взрослый и уже привыкший гулять, ничего не вижу плохого в том, что кошки гуляют на улице, на то они и кошки. А на счёт утопить: не переживайте, ни одного котенка за свою жизнь не утопила), наоборот всегда подбирала, выкармливала и раздавала. Хотя как я уже сказала, у каждого есть свое мнение и мне не обидно, т. к. моя совесть чиста

Да и кот был кастрирован и никто не мучился от его гормонов). А смысла удерживать кота дома, который всю жизнь гулял где хотел, поистинно зверство.

И кошка вышла на улицу всего один раз, и нашли мы её, специально ходили искали, т. к. не все равно было, значит не настолько жестоки как вы утверждаете). И она стерилизована, после единственного своего выгула)

Выкормила котят и от гормонов, тоже не мучается, сидит дома и пялится в окно
Зарегистрирован: 7.10.2019
#5 написал: Светик-конфетик
Сегодня, 05:47
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
Цитата: Mssara
Действительно страшная история, только мистики я в ней не обнаружила. А страшна она равнодушием и ужасным отношением к животным. Один кот ходил у автора в форточку , собирал все инфекции и глистов с блохами по улицам , ел бабулины помои , в итоге закончилась его жизнь под колесами машин. Вторая кошка никому не нужная также , гуляла сама по себе , не кастрировалась и естественно принесла котят , потом этих котят еще и утопить хотели... Ужас просто, слов нет. Невежество полнейшее( 21 век , ау, люди , какие 9 жизней у кошек ???) и безответственность.

Извините вы уже конечно, вы живёте в большом городе, я так понимаю, где выпустить кота на улицу сродни выпуска человека в открытый космос без скафандра. За моим домом, буквально в 100 м начинается частный сектор какой живности там только нет, коты гуляющие на улице у нас норма. До этого у меня жил кот, прожил18 лет, гулял на улице и был счастливейшим котом, умер естественной смертью. На все остальные вопросы: кастрация, ,, постоянного,, гуляния кошки, я ответила ниже. И безответсвенностью, свои поступки, по отношению к животным я не считаю верным

Цитата: Jako tako
Извините конечно. Мне в этой истории по-настоящему жутко видеть, как в людях уживается такая сердобольность ко взрослым животным и такое спокойствие к «утопить» таких же живых только рожденных. Я своего кота в 7 месяцев отнесла на кастрацию. Чтобы ни он, ни я не мучались от его гормонов. По себе людей судить нельзя конечно.
Оставлю без оценки.

Вам режит слух слово утопить??? А вы едите мясо? Кот был кастрирован и гормонами никого не мучал, а ходить гулять его право
Зарегистрирован: 7.10.2019
#6 написал: Светик-конфетик
Сегодня, 06:59
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
Цитата: Raffine
Мда уж. Тот самый случай, когда хочется сказать, что у каждого кота должен быть дом, но не в каждом доме должен быть кот.
Правильно, что в том, что кот попал под машину себя винили.
Без оценки.

Винила я себя только в том, что в этот день взяла его с собой на прогулку, безответственно к животным никогда не относилась. Хотя, что тут пытаться доказать, если все додумывается и читается между строк
Зарегистрирован: 7.10.2019
#7 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 07:27
-1
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 298
Автор, история хорошая. Плюс. Я прекрасно понимаю, что именно Вы хотели сказать. Гулять привык и гулял самым удобным для всех способом. У меня всегда было много котов. Перед отъездом на дальний жила в своем доме. И у меня было 7 котов и кошек. Не топила их. жили на улице почти, заходили лишь на кухню зимой. Частгый сектор есть частный сектор. А сейчас у меня квартирный. Улицу вообще только с балкона видел. Однажды вынесла- и очень пожалела. Изодрал всю от ужаса. Теперь так и сидит дома. Коты как и люди- каждый со своими потребностями. Кому- то кроме дивана ничего не надо, кому- то горы подавай. И что плохого что в форточку выходил- не понимаю. У америкосов в каждой двери вообще дверца для входа и выхода котов и собак. И это не значит что животное не нужно. И я однажды утопила котят.... кошка родила и через два дня отказалась кормить. Ушла. А у меня институт и работа. А они слепые, плачут. Пришлось утопить. Так как сессия, уезжала. Да и без сессии работа каждый день до поздна. Они бы мучились. Не парьтесь, у каждого осуждающего свой довольно узкий взгляд на жизнь.
Зарегистрирован: 19.03.2018
#8 написал: Летяга
Сегодня, 08:11
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 783
Комментариев: 8 707
На сколько я понимаю, история о том, что погибший кот присутствовал некоторое время в виде привычных звуков.
И здесь таких не одна и не две. Не вижу причин не ставить плюса))
+++
А что касается утопления котят, то собираться и сделать - "две большие разницы".
Давным-давно, в голодные девяностые, приятельница с семьёй завела на даче кроликов. Которые, как известно, "не только ценный мех, но и диетическое мясо". Кролики подросли, расплодились, снова подросли, пришло время забоя. Ни у кого не поднялась рука. Ни у её отца, ни у мужа, ни у его друга. Уехали. На следующий день вернулись с каким-то мужичком, который был опытен в кроличьих вопросах. А кролики уже померли...
Как говорила приятельница, такого облегчения они не испытывали никогда в жизни)) Не пришлось ушастых жизни лишать, хоть и чужими руками. А то, что сами - не считается. Больше не заводили))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
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