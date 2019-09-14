Про кота

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

Светик-конфетик Просмотров: 398 Комментарии: 8 +7 Вчера, 22:05 by

Здравствуйте дорогие читатели, долго была читателем этого сайта, много разных историй было прочитано мной и страшных, и забавных, и вот, в принципе, как и многие, решила написать свою. На самом деле их много, но пока с одной начну. Итак... Работая когда то в магазине, со мной связалась хозяйка оного и попросила, зная мою любовь к животному миру, взять кота, походу домашнего, но потеряшку. Кот, как оказалось, уже взрослый, как определил ветеринар, около 7 лет. Был он чёрной расцветки и очень сообразительный. Привык он у меня в форточку на прогулку выходить, как уходил, так и приходил - через форточку, это не сложно, т. к. живём на первом этаже. И жила надо мной бабуля, которая по утрам всегда сбрасывал вкусненькое кисам, ну так к этим кисам пристраивался и мой кот конечно же. Т.е. бабуля с утра: "Кис-кис…», - соответственно, услышав это, мой котик в форточку, на подоконник (притом кот был увесистый, и как он спрыгивал с подоконника на землю было даже очень слышно, чувствовался вес прыгающего кота).И очень я этого кота любила, болел - лечила, иногда сядет напротив меня и внимательно так на меня смотрит, не моргая, как в душу пытается заглянуть. Любимка, одним словом. Однажды гуляя с собакой, он привязался с нами, в принципе, ничего необычного, он так много раз делал... В общем, он перешёл дорогу, сделал свои кошачьи дела и побежал через дорогу ко мне навстречу... Как сейчас помню... машина... и мой Уголек (так его я назвала) под колёсами... Скажу: тяжко терять любимых животных, до сих пор на глаза слезы наворачиваются. Ревела как белуга, винила себя. В общем, похоронили мы его. А на второй день после его гибели, сижу в комнате и, как обычно, бабуля со своими: «Кис-кис…», и вкусностями для котиков. И тут я слышу привычное прыганье на форточку и спрыгивание с неё, и тяжёлый вес существа, которое это делает. Вот тут-то мне было уже не по себе, если честно. Кот - то погиб!!! А я его слышу!!!Много раз после этого видела силуэт чёрного кота в комнате, появится и растворится. Мой муж и ребёнок успокаивали меня как могли, и вот, договорились мы между собой, если вдруг когда-то, к кому либо из нас увяжется на улице чёрный котенок, мы возьмём его себе. Почему-то я верила, что кот должен вернуться, уж не знаю почему, была такая уверенность, просто верю в возрождение и в 9 жизней кошек. Но к нам никто не привязывался, единственное, перед отпуском решила я съездить позагорать к водоёму, к которому я сроду не ездила, что уж меня именно туда понесло – не знаю. Пока загорала, увидела неприятную картину: подъехала машина, выходят парень и девушка и оставляют недалеко от меня котёнка, и уезжают. Поведение котёнка меня удивило, он не побежал за ними, а остался стоять и смотреть им вслед. Когда я подошла к нему, это оказался сиамский котенок, кошечка. Я ей говорю: «Ну что, милая, бросили тебя, если хочешь, пошли со мной…»И она пошла. Пока я загорала, она валялась на коврике и далеко от меня не уходила. Естественно, я её не бросила и забрала себе. Так у нас появилась кошка. И вот, проходит два года, и моя кошка сиамской породы беременеет, не углядели мы, когда выскочила она на улицу. С мужем решили утопить котят, но оказалось - не судьба", видимо, уж долго она собиралась, когда схватки начались, родился один котенок, мой супруг проворонил этот момент, в результате кошка облизала его и решили мы дите оставить мамке, чтоб не переживала, да и не смогли мы с ней так жестоко поступить. Ну, думаем, ладно, пусть наслаждается материнством, потом пристроим его. Ощупали мы её, вроде бы ещё намечается, ждём-с-с-с, а нет ничего, никто больше не появляется. Проходит 6 часов где-то, говорю своему, надо в ветлечебницу ехать, кто-то там ещё ведь есть. И тут, здрасти, рожает... и рожает черненького котёнка. В итоге растёт с нами черное чудо с повадками и привычками погибшего кота, а когда смотрит на меня, так и хочется озвучить: «Ну что, хозяйка, узнала?», - а взгляд, как в душу заглядывает. Вот и не верь в 9 жизней кошек теперь.

Ключевые слова: Кот котенок душа авторская история

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