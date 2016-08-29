Где эта улица?

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 095 Комментарии: 13 +5 Вчера, 15:15 by

Я живу в крошечном военном городке на одной из трех улиц. Моя улица застроена в основном четырехэтажными кирпичными “хрущобами” и с виду кажется непримечательной до унылости. Но уже дважды на ней происходило кое-что странное. Про первый раз расскажу в конце истории, а второй имел место быть буквально вчера вечером.Вчера я пошла гулять с соседским песиком, которого хозяева поручили моим заботам на время отъезда. Было уже довольно поздно, больше одиннадцати вечера. Еще в подъезде я услышала кошачий ор на улице, а когда мы вышли во двор, оказалось, что это бродячий котик, которого мы кормим, поругался с белым котом из первого подъезда… Я своему котику всегда в таких случаях спешу на помощь, так что прикрикнула на белого. Они отскочили друг от друга, но мой ко мне не подбежал, потому что я была с собачкой. Коты остались молча сидеть на некотором расстоянии друг от друга, а мы с песиком пошли вдоль дома, от своего четвертого подъезда к первому. С того торца дома есть удобная зона для прогулок с собаками, место бывшей автомобильной стоянки; туда мы и направились.На улице не было ни души, тишина и свет фонарей. По дороге мы встретили еще какого-то незнакомого котенка-подростка, потом двух знакомых котов… Песик на них тявкал, я его урезонивала… Все это довольно громко, но тишину вечера нарушали только мы.Напротив нашего дома стоит единственная на улице панельная пятиэтажка, а между домами расположена детская площадка, поперек которой проложены два тротуара: один ближе к первому подъезду, второй – к четвертому. Они идут под уклон, потому что пятиэтажка стоит выше по небольшому склону. Распугивая котов, мы с песиком кое-как добрались до тротуара у четвертого подъезда. Вдруг по нему наперерез нам на дорогу спустился парень, который очень по-приятельски сказал мне: “Привет!” Откуда он шел, я не заметила, и это уже немного странно, потому что вроде бы никого, кроме меня, песика и разношерстной кошачьей братии, на улице не было. Но тогда я не особо насторожилась, просто решила, что пропустила момент, как он вышел из подъезда пятиэтажки. На улице ведь было уже темно. Так или иначе, этот его “Привет!” я даже не особо приняла на свой счет. Так попросту меня поприветствовать из лиц мужского пола может разве что хозяин вышеобозначенного песика, который сейчас едет на поезде с юга и которого там быть не могло. Я решила, что парень меня с кем-то перепутал, поэтому ответила вежливо, но довольно сухо и пошла было дальше… Тут мне пришло в голову, что это я обозналась и в неверном свете фонарей приняла за парня одну свою знакомую, крупную, одевающуюся исключительно в спортивном стиле девушку с короткой стрижкой и грубым голосом. Такое уже не раз случалось, и мне каждый раз становится очень неловко, поэтому я торопливо проблеяла что-то вроде: “Ой, это ты, ага, здорОво!” и ускорила шаги. А парень сказал мне вслед: “Поздно что-то гуляешь”, и тут я поняла, что это все-таки именно парень… И лицо у него было очень знакомое.Наконец-таки мы с песиком попали туда, куда стремились, но счастья нам это не принесло. Эту бывшую стоянку с трех сторон окружают трубы наружной системы горячего водоснабжения, обмотанные изоляцией. Коты на таких трубах очень любят сидеть, и как раз их там сидело трое или четверо. Песик у меня совсем растявкался, а тут мама звонит. Ей надо было зайти к соседке, она предполагала, что это надолго, и интересовалась, не собираюсь ли я возвращаться. Ключа от квартиры я с собой по традиции не захватила.Я сказала маме, что мы уже поворачиваем домой, потому что на улице явно настал кошачий час и гулять – только нервы собачке портить, мы это пообсуждали, потом еще что-то пообсуждали… Не прекращая разговаривать, я развернулась и повела песика домой той же дорогой, по которой мы пришли. Тот парень, который со мной поздоровался, сидел на скамейке у третьего подъезда. Мы прошли мимо, зашли в свой четвертый подъезд, и тут только мама повесила трубку и пошла к соседке. Поднимаясь по лестнице, я слышала, как она стучит в дверь и как ей открывают.Я же завела песика домой (он коротает хозяйский отпуск у себя в квартире, я с ним только гуляю и кормлю его) и осталась пока с ним, потому что мама должна была принести нам от соседки собачьего корма. Тот, что оставляли для моего подопечного хозяева, как раз закончился. И вот сижу я, перевариваю впечатления от нашей скомканной прогулки и вдруг понимаю, что за парень поздоровался со мной на улице… Не зря его лицо показалось мне знакомым…Этот парень на год меня старше, учился в нашей местной школе одновременно со мной. В школе мы почти не общались, потом и вовсе не виделись, хотя он периодически жил в городке, уезжал в Иркутск, потом снова возвращался. Здесь у него живет мать со вторым мужем и младшая сестра. Последнее время он работал в городке, в пожарной части. А в мае поехал со своими “друзьями” на рыбалку, откуда не вернулся. Его искали, “друзья” стояли на том, что все напились, уснули, проснулись… а его нет. Тело нашли только несколько дней назад, позавчера были похороны. Теперь полиция будет разбираться в том, что там на самом деле произошло. Но мне кажется, что видела я прошлым вечером именно его, хотя жизнью бы я в этом не поклялась… Странно, ведь нас абсолютно ничего не связывало. Мне очень жаль, что с ним так все вышло, но никакого места в моей жизни этот человек не занимал. Почему он вдруг решил мне показаться на глаза? И почему только сейчас, ведь его давно уже нет в живых?Это странно и жутко, но это еще не конец вчерашней истории, по крайней мере, не все о ней. Вчерашним же вечером в разговоре с мамой выяснилось вот что. Она тоже услышала дикий кошачий мяв, с устроителями которого мне пришлось разбираться. Она совершенно справедливо решила, что там не обошлось без нашего подшефного кота (он у нас стал тем еще задирой последнее время), и вышла ему на помощь. Она тоже накричала на его белого противника… но она не видела ни меня, ни соседского песика! Не слышала ни его лай, ни мои попытки его успокоить… И того парня она тоже не видела. По ее словам, улица была совершенно пуста, а единственным источником шума были коты. Мама о нас не тревожилась, она решила, что мы ушли за пятиэтажку, где тоже часто гуляют собачники. Но мы никак не могли оказаться вне ее поля зрения, улица на этом отрезке отлично просматривается! А уж о том, чтобы выйти из зоны слышимости, и говорить нечего. Песик звонко лаял, я громко ругалась… но, похоже, что где-то в иной реальности… Там, где был жив этот парень? Не знаю… Но если бы мы просто встретились вечером на улице, он бы поздоровался со мной именно так, я думаю. Все-таки одновременно протекшие школьные годы не позволили бы нам разойтись, как малознакомым людям, хоть мы и не были друзьями. Но вот как-то так сложилось, что, живя в одном маленьком городке, мы даже не виделись. До вчерашнего вечера? Странно это все.И еще более странно и интересно то, что 26 июля 2016 года на нашей улице уже произошло нечто подобное. Дату я запомнила так точно, потому что 26 июля для нашей семьи уже многие годы является черным днем. Одно давнее несчастье время от времени будто притягивает другие, не настолько страшные, но очень неприятные. Но это не имеет отношения к сути данной истории.Три года назад кошечка-подросток, внучка нашей кошки, которую хозяева принесли к нам на время отпуска, упала с нашего балкона и сломала шею. В былые годы с этого балкона и смежного кто только из кошек не падал, и наши, и соседские… ни разу не было летального исхода. У нас третий этаж, и мы не думали, исходя из предыдущего опыта, что тут таится какая-то реальная опасность. Но наша малышка, по-видимому, задела острый угол крыши входа в подвал и погибла.Случилось это тоже поздним вечером. Когда мы поняли, что маленькой кошечки нет в квартире и увидели разодранную сетку на балконной двери, я пошла на улицу совершенно спокойно, не ожидая найти ее мертвой. Думала, придется просто ее ловить по окрестным кустам, как не однажды я ловила прежнюю нашу кошку после подобных десантов. Поэтому пошла одна, а мама вышла на балкон наблюдать за процессом. Но с освещением в то лето было как-то совсем плохо, поэтому она ничего толком не разглядела внизу, а могла только слушать. И вот тут начались несовпадения.При свете одинокого фонаря, который горел у соседнего дома, я нашла мертвую кошечку на земле у входа в подвал. Мне не захотелось нести ее просто в руках, и я стала звать маму, зная, что она должна быть на балконе. Я хотела попросить ее вынести хотя бы одеялко, чтобы завернуть маленькую. Состояние у меня было близким к истерике, поэтому я звала ее громко и раз за разом, не анализируя странную тишину в ответ. В конце концов, так и не отозвавшись мне голосом, мама вышла из подъезда. Я ей все объяснила, она принесла одеяльце, и девочку нашу мы унесли домой, а назавтра похоронили в заброшенном школьном саду.Когда мы оказались в состоянии обсуждать произошедшее тем вечером, выяснилось следующее. Мама мои полуистерические вопли не слышала! Более того, она слышала, как я разговариваю с кошечкой, зову ее по имени и уговариваю подойти ко мне. Потом все стихло, она немного подождала, думая, что мы вот сейчас поднимемся домой, а когда этого не случилось, сама пошла на улицу и обнаружила там совсем не то, что ожидала.И вот что это на нашей тихой улочке? Некая точка пересечения реальностей?Автор - Екатерина.

Ключевые слова: Военный городок ночь прогулка странный парень странная тишина страх умерший

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