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Истории из жизни

Мистический страж

Проследить свою родословную я могу довольно далеко. Почему-то кто-то из моих предков решил, что его потомки непременно должны знать, откуда мы пошли. С тех пор так и повелось. Сейчас я вообще не представляю, как это вообще можно было выучить! В крестьянских семьях легко могло родиться с десяток детей. Половина которых в младенчестве умерли, но остальные-то жили дальше, женились или выходили замуж, приводили жен в семью или уходили в чужие дома... И вот поколений шесть-семь назад (скорее, семь) семья настолько разрослась, что пришлось подумывать о более основательном жилище.

Семья по тем временам считалась зажиточной, могла себе позволить отстроить дом побольше. Чем и занялась. В те времена всяких паломников и прочий пеший люд, особенно старцев, было принято привечать. И вот как-то вечером в дом моих предков постучался такой человек. Шел куда-то в святые места. В общем, в ночлеге ему не отказали. Вот только закончилось дело нехорошо.

После ужина прохожий человек остался разговаривать с тогдашним главой семейства, а прочие разошлись спать. Речь в том разговоре шла о новом доме. И пришлый человек рассказывал о старинном поверье про стражей дома. Раньше ведь как считали? Если при постройке моста не умер ни один рабочий, то мост долго не простоит. При строительстве замков так и вообще бедолаг намеренно убивали или заживо замуровывали в стены, но не в наказание за нерадивость, а потому что считали: души умерших при постройке людей навечно будут прикованы к этому месту, как стражи. Именно этим душам и предстояло защищать и саму постройку, и тех, кто будет в ней жить (или будет по ней ходить). Вот об этом-то и говорил паломник с главой семейства.

Человек тот утром ушел, когда все еще спали. А когда проснулись, одного из членов семьи добудиться не смогли - оказалось, ночью в дом смерть заглянула. Странно было то, что умер здоровый двадцатилетний парень. Но тогда особенно на такие вещи внимания не обращали. А тут только шептались по углам про выражение глаз мертвеца - испуганное и удивленное. Высказывали предположения, что его подушкой во сне задушили. Вот только врагов у него не было, ничем он особо никому не насолил - зачем было убивать, никто понять не мог. А дальше случилось и вовсе странное.

На третье утро, когда должны были быть похороны, труп исчез. Свечи, которые горели по четырем углам гроба, горели по-прежнему, а вот тела не было. Пошли разные слухи. В дом пригласили священника, который освятил каждый угол. Гроб, конечно, захоронили, но понадобилось много времени, чтобы история забылась, а от моих давних родственников перестали шарахаться как от прокаженных.

К слову, ничего страшного в деревне не происходило после этого. Никаких странных смертей больше не было. Вот народ и успокоился, судачить перестал. Крыльцо к новому дому пристроили. В старом доме разместили холостых сыновей. До поры.

Жилось между тем моим прадедам и прабабкам неплохо. А точнее, хорошо. Даже эпидемии их не касались. Это все по амбарным книгам потом восстанавливали. В общем, жили и не тужили. Пока после революции не начали раскулачивать таких, как моя семья. И что толку, что просто жили крепко и держались друг за друга! Но и этому предшествовала небольшая семейная история.

Тогдашний глава семьи задумал перестроить крыльцо. Красивое оно, говорят, было. Но все ж таки деревянное. Дерево от времени потрескалось. Даже перекосилось сильно. А в одном месте прямо под ногами у одного из мальчишек доска проломилась. Но ничего пацану не сделалось, только сам испугался и других напугал. Крыльцо разобрали. Подумали и решили заложить под новое крыльцо камни, вроде современного фундамента, как я поняла. Хотя это и было странно. Строили, как тогда было принято, под углы зарыв большие камни. А тут вдруг решили под крыльцо фундамент заложить. Хотя, возможно, собирались весь дом тоже перестраивать. Или просто чтобы крыльцо больше не перекашивало - тут уж я не знаю. Но, чтобы укрепить это самое крыльцо, надо же яму вырыть для камней. Начали рыть - наткнулись на скелет. Деревня-то хоть и большая, но на такие вещи народ памятный. Враз припомнили, как прямо из гроба покойник исчез.

Останки захоронили на кладбище, как положено. Только без имени. Тогда же никаких тестов ДНК не существовало. Да и спрашивать было уже не с кого - все умерли, кто хоть что-то про ту историю мог знать.

Конечно, после этого начали моих предков сторониться. Но недолго. Грянула революция и сторониться перестали. С вилами пришли. Но кто-то ночью моих предков все-таки предупредил. Кто - так и не узнали. А прабабка моя на этот вопрос ничего не отвечала, только крестилась.

В общем, такая вот история о страже под крыльцом. В той неразберихе много чего случилось. Потом - война. Но, как было заведено, каждый член семьи до сих пор назубок знает всех, кто был в семье раньше.

Автор - Юлия Таганская.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:14
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 16:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 554Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Родословная семья строительство смерть труп скелет дом

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Комментарии

#1 написал: Nlo
Сегодня, 17:50
0
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 197
Увлекательная история, интересно читается. ++
Судя по эпохе, уже христианской, сей триллер сомнителен. Древние славяне и арии живьем жен захоранивали, и прочее дикарство бывало, но это в дикие времена. А тут 18-19 век... А если б им суп бессмертия из сына сварить предложили, они бы согласились?
Зарегистрирован: 19.12.2018
#2 написал: LudaM
Сегодня, 17:51
+2
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Публикаций: 6
Комментариев: 709
Если бы меня какой нибудь родственничек "успокоил" - я б не то что дом охранять, изжила бы всех ))))
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#3 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 19:57
0
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Комментариев: 481
Интересно однозначно, а уж правда не правда, это другой вопрос.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
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