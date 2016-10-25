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Истории из жизни

Воткни кол в могилу

Вы никогда не задумывались о точках необратимости в линии судеб своих предков?
Что было бы, если во время Великой Отечественной бомба попала не рядом, а в тот самый дом с прижимающейся к полу девочкой, которая позднее станет Вашей бабушкой? Или если б случай, когда в детстве отца сбил автомобиль, закончился летально?

Слушая истории своих любимых стариков, я много размышляла: сколько раз ниточка могла оборваться, не дойдя до меня? И в такие моменты жизнь казалась мне чудом, сравнимым с хрупким существованием самого человечества.

В этот раз представляю вашему вниманию мистический эпизод из жизненного пути своей прабабушки.

Прабабушка Таня появилась на свет в маленькой чувашской деревушке ещё до октябрьской революции, в 1906 году. К концу 20-х - началу 30-х годов настала пора ей выходить замуж. На молоденькую крепкую девушку положил глаз сын одного из некогда зажиточных крестьян. Его отец, видимо, имел другие планы относительно судьбы дитяти, в которую небогатая невеста с многозначительной фамилией Баринова никак не вписывалась. Да к тому же был прадед уже женат. Но что поделать! Сердцу не прикажешь, а люди тогда не в пример нам были самостоятельнее и бескорыстнее: отпустил отец сына к полюбившейся девушке. Стали молодые обживаться, налаживать быт. Только первая жена не смогла простить столь переменчивой любви и, когда все были на сенокосе, подожгла жилище так не ставшей ей родной семьи... Сгорело всё: и живность, и убранство. Благо не успели к тому времени детей нажить.
Построили молодые себе новый дом. Жизнь складывалась непросто, к тому ещё в первый год разродилась Татьяна первенцем, а за ним недолго ждали и второго. Устала молодая от непрестанных забот. Шла однажды девушка с детьми к мужу на работу и появилась у неё мысль крамольная: оставить детей на хожей дорожке, а самой повеситься недалече. Вот-вот приготовилась, как заголосили малютки не своим голосом. Остановилась - жалко стало.

Только не осталось такое движение сердца без последствий: пришла беда, беспричинно умер первый ребенок. В те времена детская смертность была не редкость, только и второе дитя вслед за старшим поспешило. Третьего, родившегося, берегли как зеницу ока. И вот, было ему уже три года, когда отправилась семья в гости, прихватив сына. Ребенок увлеченно играл рядом с матерью, взрослые вели застольные беседы. Вдруг - исчезло дитя. Обстановка традиционной деревенской избы богатством не отличалась, бросились искать по всем углам. Нашли. Под кроватью, мертвого.

Мать была убита горем. Настало время похорон. Тогда заметили среди родственников-знакомцев милостинника, старичка захожего. Расспросил он Татьяну в чем горе её, да подсказал что делать. По прошествии 40 дней приказал сделать кол осиновый и воткнуть его в могилу последнего сына - тогда ни один ребёнок раньше матери не умрет. Что сказано, то сделано. И действительно, было по сказанному. Все дети благополучно пережили сложные времена, даже моя бабушка, которая родилась в первый день самой значительной для нашей истории войны.

Бабушка, рассказывая историю, заключает мораль такую: случается, по каким-то причинам ребенок рождается нежеланным, а за ним - долгожданный. И судьба (или какая иная высшая сила), чтобы восстановить справедливость, зачастую забирает именно любимца. (Благо сейчас средства контрацепции от минимальных до радикальных находятся в наших руках, но истории случаются разные).

Хотелось мне знать бы, кто этот мистический старичок, что почти сквозь столетие позволил появиться мне, чтобы написать сейчас эти строки. И сколько людей, подобных ему, которые, сами не зная того, бережно помогли донести хрупкость наших жизней до сегодняшнего дня.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 13:48
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 13:48 by Наркомат_просвещенияПросмотров: 2 138Комментарии: 18
+33

Ключевые слова: Дети смерть старик совет судьба авторская история

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Комментарии

#1 написал: Karl Georglin
Вчера, 14:19
-6
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 80
Иногда столько думать вредно. Просто знай что так и должно было быть. А то тут расфилософствовался - что бы да если бы. Ну спросил бы ты тогда то же самое на зимбабвийском сайте, сидя на пальме в бунгало и поглощая ананасы. На историю ответ короткий - "и че?".
А лучше беги в храм с несколькими тысячами, попроси у попов прощения за б*гохульство, приложись к святым мощам, обязательно поцелуй эти вещи, займись каннибализмом откушай "плоти и крови" какого-то мужика, который сам себя зачал, убил, воскресил и наговорил гоям три короба баек. А не то попадешь туда где оН тебя будет вечно пытать и жарить. Но оН так из вяликой любви к тебе, это ведь полезно)
Зарегистрирован: 25.10.2016
#2 написал: marlin
Вчера, 14:25
+7
Группа: Посетители
Репутация: (559|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 622
Вполне брошенная жена могла и проклясть и что угодно. Кто бы нибыл этот старичек, думаю это не важно. Сказал как сделать обряд от всего этого. Что должно быть, то будет, а что нет, тому и не бывать. Раз вам суждено было родиться, то не родиться вы уже никак не сможете:) Мистики снова не увидел, опять описание судеб. Но это чисто моё мнение. Плюсану все же.
Зарегистрирован: 29.01.2016
  
#3 написал: Santussa
Вчера, 14:47
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 33
У каждого человека нить судьбы и жизни свои собственные. Многого мы не видим, либо не замечаем, либо не задумываемся.По этой причине, людям даются подсказки (например сны), либо нужно куда-то ехать или идти и пропадает желание или обстоятельства складываются так, что удерживаю тебя дома, приходит помощь, как тот старичок. Примеров очень много.
Зарегистрирован: 13.01.2015
#4 написал: Pmariam
Вчера, 14:50
+3
Группа: Посетители
Репутация: (146|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 519
наверняка бывшая жОнка постаралась. только я не совсем поняла игру слов:
подожгла жилище так не ставшей ей родной семьи...
. Если речь идет о доме бывшего мужа и его новой жены, то она никак не может быть родной семьей. К родной семье можно отнести дом бывшего мужа и его родителей (если новая жена жила там). Но это так....не главное
самое странное для меня в этой истории: кол в гроб ребенка!!! 466 да простят меня люди знающие за мое невежество, но слышала (точнее - видела фильмы), что только в случаях с вампирами колья вбивают в грудь.
а тут в гроб .... ребенка..... интересно послушать что скажут по этому поводу знатоки.
от меня +
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#5 написал: Эвиллс
Вчера, 14:54
+2
Группа: Авторы
Репутация: (1538|2)
Публикаций: 91
Комментариев: 2 641
Нежеланный ребёнок после смерти мог забирать любимых детей у родителей из мести. Правильно кол вбили. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
          
#6 написал: ebegen31
Вчера, 15:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 111
Да... Беспросветная предрассудщина все это. Кстати, так любимая в основном именно женщинами. Такое ощущение, что они готовы и в живого ребенка кол воткнуть - лишь бы "была в жизни удача".

А что до точек необратимости - так нас на земле миллиарды. Есть ощущение, что при таких масштабах высшие силы, если они есть, вовсе не придают жизни каждого из нас сколько-нибудь важное значение.
Зарегистрирован: 5.10.2012
#7 написал: WhiteWind
Вчера, 16:58
+6
Группа: Посетители
Репутация: (44|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 137
Цитата: ebegen31
Да... Беспросветная предрассудщина все это. Кстати, так любимая в основном именно женщинами. Такое ощущение, что они готовы и в живого ребенка кол воткнуть - лишь бы "была в жизни удача".
.


Очень жестоко так говорить о женщине, потерявшей троих детей. Удивительный цинизм.
Отчаявшаяся женщина готова на что угодно, чтобы у неё дети не умирали, а человек пишет: "они готовы и в живого ребёнка кол воткнуть - лишь бы "была в жизни удача".
Дай бог, чтобы вы и приблизительно не знали, как оно на самом деле. Потому что хоронить близких - это больно. А хоронить своих детей - это больно и страшно.
Моя бабушка рассказывала, как ещё девочкой воспитывала маленького братика. Но времена-то были, село, голод. Братик умер. Ему было годика три всего. И моя бабушка, даже будучи старухой, вспоминала о нем и плакала. 70 лет прошло, а ей все равно было больно.
Так то сестра. А это мать...
Зарегистрирован: 10.01.2016
#8 написал: Маруся0311
Вчера, 17:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 18
интересная история
Зарегистрирован: 16.02.2017
#9 написал: Tigger power
Вчера, 17:09
+3
Группа: Посетители
Репутация: (74|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 395
Очень понравился стиль автора+, кол старик посоветовал воткнуть не в ребенка и не в гроб, а в могилу, это разные вещи. Видимо этим как бы точка ставится на смертях.
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#10 написал: Pmariam
Вчера, 17:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (146|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 519
Цитата: Tigger power
кол старик посоветовал воткнуть не в ребенка и не в гроб, а в могилу, это разные вещи. Видимо этим как бы точка ставится на смертях.

действительно! спасибо
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#11 написал: whisper_of_wind
Вчера, 17:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 19
Очень интересная история.
Автор,только если думать об истоках,можно и с ума сойти.Плюс
Зарегистрирован: 8.03.2017
#12 написал: Долгопят
Вчера, 18:20
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 2 081
Интересная философская история.Спасибо, плюс!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#13 написал: Kreisleiter13
Вчера, 18:42
+6
Группа: Посетители
Репутация: (131|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 753
Цитата: Karl Georglin
Иногда столько думать вредно. Просто знай что так и должно было быть. А то тут расфилософствовался - что бы да если бы. Ну спросил бы ты тогда то же самое на зимбабвийском сайте, сидя на пальме в бунгало и поглощая ананасы. На историю ответ короткий - "и че?".
А лучше беги в храм с несколькими тысячами, попроси у попов прощения за б*гохульство, приложись к святым мощам, обязательно поцелуй эти вещи, займись каннибализмом откушай "плоти и крови" какого-то мужика, который сам себя зачал, убил, воскресил и наговорил гоям три короба баек. А не то попадешь туда где оН тебя будет вечно пытать и жарить. Но оН так из вяликой любви к тебе, это ведь полезно)

Как только что-то появляется связаное с религией(упоминание о сорока днях или ещё чего-то), так сразу же появляется наш Карлуша-атеист и после употребления неизвестного вещества начинает лекцию о атеизме-онанизме.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#14 написал: Волжская О.В.
Вчера, 18:53
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (212|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5 174
Сейчас конечно есть другие ритуалы - без вбивания кольев,но в те времена наверное было правильно.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#15 написал: Ksenya078
Вчера, 19:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (125|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 734
Помог этот старичок - ну и хорошо. Всё в жизни может случиться. Поставлю плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#16 написал: Tigger power
Вчера, 19:07
+1
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Репутация: (74|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 395
Цитата: Pmariam
Цитата: Tigger power
кол старик посоветовал воткнуть не в ребенка и не в гроб, а в могилу, это разные вещи. Видимо этим как бы точка ставится на смертях.

действительно! спасибо

Да тоже иногда что-то упускаю при прочтении истории), но эту читала внимательно, бабушка моя тоже рассказывала какая высокая смертность детская была в те годы, часто в первые год-три умирали детки.
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#17 написал: GhostlyDen
Вчера, 20:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Лично у меня интерес к истории вызвал только заголовок. Но сама история скучновата, хотя несёт в себе моральный смысл.
Зарегистрирован: 20.03.2017
#18 написал: az.ecmb
Вчера, 21:43
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1158|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 709
Не специалист я по забиваниям кольев в могилы, судить не берусь.
Одно знаю точно. Дети иногда умирают, но обычно переживают своих родителей - и это нормально.
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
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