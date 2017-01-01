Вызов духов, или По ту сторону спиритизма

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:23

Ravazu Просмотров: 287 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 01:23 by

Память и накопленный опыт предыдущих поколений носит в себе массу полезных знаний. Порой в жизни возникает необходимость обратиться к духам своих предков за подсказкой в решении важной для себя ситуации. Практика вызывания духов умерших людей именуется спиритизмом и имеет богатую историю, стартующую еще с 19-го века.Основоположником теории общения с духами и практических инструкций по грамотному вызыванию духов является французский философ и педагог, великий знаток различных психических качеств - Алан Кардек.Алан уверяет, что все знания о спиритизме он получил при личном общении с духами предков, которые и подтолкнули его к мысли о создании целой науки спиритизма и давали ему напутствия для создания школы спиритизма, чтобы максимально большое количество людей так же владело данными знаниями.

Ключевые слова: Спиритизм вызов духов спиритический сеанс дух призрак авторская работа

Другие, подобные истории: