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Истории из жизни

Чтоб ты подавился!

Случай произошел в одной из деревень Свердловской области, где мы с мужем работали после учебы по распределению. Баба Клава была нашей соседкой через улицу. Лет ей было около семидесяти, скотину держать уже не могла. Муж бабы Клавы давно умер, а её единственный сын жил с семьей в городе. Но деревенские люди же скучают без работы! Поэтому сын ей каждую весну покупал в совхозе поросенка. Баба Клава растила его всё лето, а к зиме поросеночка закалывали и мясо делили пополам.

Тем временем, у другой соседки, Валентины, случилось прибавление в семье – по переписке познакомилась с сидельцем, и после отсидки он отправился к ней на жительство. Всё вроде у них складывалось хорошо. Ну, как – хорошо? Вместе пили, веселились, ссорились по пьяни, потом опять мирились. Каждому своё. То он её гоняет по всем избам, то в обнимку по улице идут, целуются да песни распевают.

Надо ли говорить, что деревенским мужик очень уж не понравился? Устроился он на ферму скотником. К скотине плохо относился, дубасил под горячую руку почем зря. К тому же, у доярок комбикорм из ларей пропадать начал. Утром приходят они на дойку, нужно коровам кашу варить, а лари пустые. И ценные алюминиевые фляги для молока тоже стали исчезать. Ни у кого сомнений не было, кто вор. Но за руку никто не поймал. А мужику этому пальца в рот не клади. Хоть внешне был плюгавенький, но вёл себя с большим апломбом, разговаривал по-хамски, изъяснялся в основном матом да зэковскими словечками, пальцы гнул во все стороны. Его побаивались и предпочитали не связываться.

К Валентине раньше в деревне хорошо относились, но после поселения в её доме этого сожителя начались у соседей склоки. И баба Клава была в авангарде атакующих, потому что, во-первых, жила от нее через два дома, во-вторых, характер у неё тоже был не сахарный, а в-третьих, несмотря на заботы о поросёночке, у нее оставалось ещё таки много свободного времени.

Так и ноябрь пришел. Приехал к бабе Клаве сын, заколол поросеночка, которого уже и поросеночком-то трудно было назвать – настоящий боров. Сложил свою половину в багажник и уехал. А половина, предназначавшаяся бабе Клаве, осталась в сарае висеть. Наутро старушка хотела заняться мясом, у неё было много планов по приготовлению из него разных деревенских вкусностей. Но не тут-то было. За ночь пол-поросенка исчезло. У бабы Клавы, как и у всей деревни, никаких сомнений не было, кто поросенку ноги приделал. Она побежала к участковому.

Тут у меня пробел. Я своими глазами видела, как участковый приходил и осматривал место происшествия. Расспрашивал соседей, не видел ли кто чего? К нам заходил. Но мясо так и не было найдено. Наверно, и к бывшему сидельцу нельзя просто так нагрянуть с обыском. Нужны, наверняка, какие-то показания от соседей – мол, так и так, видел, как вчера ночью П. перелезал через забор с большим мешком, а его сожительница В. подталкивала мешок сзади и говорила: «Ну наконец-то нормально поедим!» Но никто сожителя Валентины официально, видимо, не обвинял, и мясо у него то ли не нашли, то ли и не искали.

Разговаривая с соседкой, баба Клава сокрушенно покачала головой и в сердцах сказала: «Да пусть тот, кто взял моего поросенка, подавится им!» А потом это событие забылось в круговороте других, которыми полна деревенская жизнь.

Перед Новым годом Валентина прибежала к бабе Клаве поздно вечером. У той был телефон, единственный на всю улицу. Валентине срочно понадобилось вызвать скорую – её миленький подавился за ужином жареным ребрышком! Скорая приехала, но зря – мужик уже задохнулся. Надо сказать, баба Клава словом не обмолвилась на эту тему с досужими соседками. По-моему, она была удручена.

Новость отредактировал Lollipop39 - Сегодня, 00:01
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 00:01 by ГюльнараПросмотров: 865Комментарии: 8
+22

Ключевые слова: Деревня поросёнок бабка проклятие авторская история

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Комментарии

#1 написал: vampiriys
Сегодня, 03:23
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (11|0)
Публикаций: 68
Комментариев: 1 753
События, конечно, вроде связаны, но больше смахивает на простое совпадение.
Зарегистрирован: 14.07.2012
      
#2 написал: Marion Phauna
Сегодня, 09:01
+1
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 275
Комментариев: 3 861
может совпадение, а может и нет. как говорится - за что боролся, на то и напоролся, ибо нефиг чужое без проса брать.
Зарегистрирован: 2.01.2012
             
#3 написал: Black Bagira
Сегодня, 09:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (748|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 343
Гюльнара, очень хорошо пишете! Воздалось вору по заслугам... Пишите ещё, всегда с удовольствием читаю ваши истории. Плюс.
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#4 написал: FromSiberia
Сегодня, 10:29
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 673
Может, баба Клава и не хотела ничего плохого, просто в недобрый час сказала...

Мне дедушка рассказывал одну историю, которую слышал от своего дедушки, моего прапрадедушки.
Случилось это, когда прапрадедушке было лет 10. У них в избе остановился на ночлег странник, идущий к святым местам. В те годы таких положено было пускать ночевать без вопросов и сажать за стол со всем уважением. А прапрадедушкин старший брат с женой и маленьким ребенком проживал вместе с родителями, как тогда было повсеместно принято в крестьянских семьях. И вот все сидят ужинают, а ребенок этот кричит, никак не может успокоиться. Мать стала ругаться на него в духе "чтоб тебе повылазило" да "чтоб ты ослеп". И тут странник говорит ей: "Молчи, если вот сейчас именно такое скажешь, вправду ослепнет ребенок". Мать испугалась и говорит: "Не хочу, чтоб ребенок, лучше бы ты ослеп, пень старый, что ты такое говоришь". И странник в самом деле ослеп! В одну секунду глаза у него бельмами заплыли. Наутро ушел от них слепенький и с палочкой. Ничего плохого он им не сказал, сказал только, что молодухе надо учиться за языком следить. Может, потом это и прошло у него, но об этом прапрадедушкиной семье ничего не было известно.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#5 написал: Talisha
Сегодня, 11:48
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Репутация: (1562|0)
Публикаций: 57
Комментариев: 3 725
Смерть за воровство - сильно, конечно. От такого пожелания огребут оба
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 11:49
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2224|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 600
Цитата: FromSiberia
Мне дедушка рассказывал одну историю

Классная история, как и от автора. Бывает так, в сердцах сказанное воплощается. Еще оказывается и особый недобрый час этому способствует. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#7 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:53
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Комментариев: 2 111
И так воровал не хило и все ему мало. Жители деревни, наверно, облегченно вздохнули после "несчастного" случая с противной личностью. Плюс,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
#8 написал: FromSiberia
Сегодня, 11:54
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Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 673
Цитата: Talisha
Смерть за воровство - сильно, конечно. От такого пожелания огребут оба


Точно. Следить за языком надо, ох как надо. А то получишь, чего не чаешь, и себе и другим на голову...
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
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