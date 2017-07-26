A приходят они к худу

Серебряная пуля Просмотров: 352 Комментарии: 7 +7 Сегодня, 06:52 by

Люди верят в домовых. Даже те, кому по вероисповеданию не положено. Всем при столкновении с необъяснимыми явлениями в доме лучше спится с проказником домовым, чем после выяснения умирал ли кто в доме ранее. Допустим, умирал. И что? Жить там станет неуютно, вот что.Помню историю, рассказанную мусульманкой, о странных событиях в доме. События были связаны с возвращением молодой матери с младенцем из роддома. Жуть, когда к младенцу некая сущность проявляет внимание. Особенно мать испугалась. Но вот пришла старшая из женщин и сказала: "Домовёнок шалит, интересуется новым членом семьи". И все успокоились. Даже традиция спрашивать домового "к добру, или к худу?" почти исчезла. Никому не хочется услышать, что к худу. По сути никто не знает, что в этом случае делать. Мало кто имеет возможность покинуть жильё. На мой, сугубо личный взгляд, позитивное мышление, и правда, изгоняет злых духов, не давая им подпитываться страхами. Тем не менее я хочу рассказать совсем другую историю.При коммунистах, особенно в далёких военных посёлках на севере, люди почти не рассказывали детям про добрых домовых. Проболтается дитё в школе - хлопот не оберёшься. Всё объясняли логически, остальное - сказки.Если кто интересовался русскими народными сказками помимо школьной программы, то в курсе, что испокон веков считалось, что рядом с нами проживает весьма не безобидная нечисть. В том числе и некий, душащий людей по ночам домовой. Впервые я услышала о нём от старших ребят на севере. Они же, в свою очередь, узнали о домовом от местной старушки. Версия от древней старушки была практическая. Так как она считала, что от домовых надо уметь грамотно отбиваться при помощи правильных слов. Если от них отбиться, то и беда стороной пройдёт, а приходят они к худу. Говорила, что перед войной часто приходили.Для того их и надо спрашивать: "К добру, или к худу?", ведь упоминание о добре может поставить домового в тупик, и он отступится. Пробормотав " К добру" или же ничего не сказав, уберётся восвояси. Но раз плохого не напророчил, то отведёт беду. Если же скажет "к худу", то, скорее всего, за тем и явился. Надо сказать ему некие заветные слова, которые я не расслышала...Довольно часто я подслушивала разговоры старшего брата с друзьями, поэтому меня постоянно прогоняли. Помню: была зима, за окном метель. Брат с друзьями уже отчаялись от меня избавиться и воспринимали, как предмет интерьера. Обсуждался важный вопрос: раз в год зимой, по словам старухи, домового можно было призвать с помощью подношений и каких-то слов, типа: "Домовой, ляг со мной". И, когда он окажется рядом, тут же надо спросить, не смотря на него: "К добру, или к худу?" Дальше произнести слова изгнания. Всё, что помню: "Увидел и не обидел."Призывать ребята решили у нас дома, предварительно позвонив родителям и сообщив, где ночуют. Всё бы ничего, но кто-то произнёс "кодовое" слово, из-за которого у меня началась истерика. Кладовки у нас не было и ненужные вещи хранились за книжным шкафом. Доброволец должен был лечь за шкаф и вызвать домового там. Другие решили, что на всякий случай достанут несколько томов, чтобы подглядывать как у вызывающего дела.Я всегда знала, что за книжным шкафом (вернее стеллажом) живут чудища. Первый - Том и второй тоже Том. Взрослые как-то проболтались, что хуже этих Томов ничего нет, показывая на книжную полку, за которой вполне умещались два здоровых монстра. Домового мальчишки одолеют, а с Томом и его братом что делать? Его взрослые боятся со школьных времён.В итоге ни успокоить меня, ни запугать, ни понять, что там за Том такой страшный, неопытные мыслители не смогли. И Парашютик сказал, что вызывать домового будет у себя дома, а потом расскажет.Утром был скандал - Парашютик перестал разговаривать от слова "вообще". Не помню сколько это длилось, но родители выясняли, кто из друзей его напугал. Затем решили, что по дороге домой нарвался, может, на рысь или на волков. Отделался испугом - и на том спасибо. Восстановив речь, но ещё не перестав заикаться, про вызов домового Парашютик рассказал следующее.Как только он пришёл домой, сразу взялся за дело с энтузиазмом. Поставил дары, произнёс слова, лёг с краю и ждал. Домовой появился из ниоткуда и обосновался не рядом, а над бедным призывателем. По этому тот его увидел, а не должен был. Сказал, что тот большой, очень худой и очень страшный. Цвет кожи серо-зелёный, а кожа ему будто велика. Пожалел, что ночник не выключил. По идее, со светом не так страшно, а вышло так, что лучше бы ему ничего этого не видеть.Кое-как, но "к добру, или к худу?" тот из себя выдавил. В ответ услышал что-то нечленораздельное, типа "угу". Но явно не "к добру". Чудище долго не прекращало попыток выговорить заветное "к худу". Слова изгнания результата не дали. Так висящий над Парашютиком домовой и продолжал растягивать гласные "у". При этом он опустился и надавил костлявой грудной клеткой в солнечное сплетение мальчугана. В итоге Парашютик начал задыхаться и потерял сознание. А утром ещё и дар речи.Про дары не знаю, наверное, родители приняли их за ночной перекус сына да выбросили. Ничего из ряда вон, кроме выше перечисленного, в семье Парашютика не случалось ещё лет пять.Лично я, повзрослев, поняла, что мои "братья монстры" жили не за стеллажом с книгами, а на нём. "Война и мир" - том первый, том второй. Громадные жуткие братья. Правду люди говорили: "А главное никуда от них не денешься". Но смысловая нагрузка была другой.Кличку Парашютик получил за смелость: никто не прыгал с импровизированных в горах трамплинов лучше него. Ещё и на старых лыжах летал. Хотя любые прыжки были под строжайшим запретом. У нас не было не только нормальных лыж, но и ботинок горнолыжных, да и трамплины нам Парашютик прокладывал.Может, и не соврал про вызов. Бабка, видать, знающая была. Вопрос только, кого же он призвал?!

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