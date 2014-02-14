Искупление

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:32

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 363 Комментарии: 2 +10 Сегодня, 02:32 by

Сидя в тёмной передней, пропахшей нафталином и кошачьим кормом, я волновалась так, что обгрызла все ногти на руках. Наконец, из комнаты вышла женщина c чёрными разводами туши под глазами, за ней — бабка.— Спасибо вам, Катерина Ильинична, — пробормотала посетительница. — Вы не представляете, как мне помогли, очень вам благодарна… Она щёлкнула замком сумки стала лихорадочно что-то искать внутри.— Иди-иди дочка, — подтолкнула её к выходу бабуля. — Не нужно денег, они тебе самой скоро пригодятся. Иди с Богом.Закрыв за женщиной двери, она, шаркая, пошла назад в комнату.— Заходи, — вдруг махнула мне рукой, будто только что вспомнила, что я уже полчаса сижу в передней. На круглом столе, покрытом цветастой скатертью, лежала замусоленная колода карт. Бабка долго тасовала её, что-то бормотала под нос, изредка поглядывая на меня.— Я бы хотела спросить о своей матери, — пролепетала я.— Спросить-то спросишь, — кивнула бабушка. — Но узнать ты пришла про другое, верно?Вытянув из колоды наугад, она положила на стол две карты: бубновую и пиковую дамы.— О ней хочешь узнать, верно? — ткнула пальцем в даму бубен. — Не знаешь её почти, но на сердце неспокойно, когда она рядом. Я вдруг почувствовала, как по моей спине табуном бегут мурашки.— Это врач моей мамы, Ксения… Она — лучший в городе хирург-ортопед, хоть ей около тридцати всего. Мне её друзья посоветовали. Но едва я переступила порог кабинета и увидела её, как захотелось в горло вцепиться, — призналась я. — Однако, маме нужна операция, а она — лучший хирург. Почему же у меня к ней такая антипатия? Просто мистика какая-то. Мы ведь не знакомы совсем…— Видно, не так уж и совсем.— В каком смысле?Вместо ответа бабка молча взяла мою руку в свою, развернула тыльной стороной.— Знакомы вы с ней были в прошлой жизни, — сообщила она, всматриваясь в ей одной понятное хитросплетение линий. — Лучшие подружки, не разлей вода, души друг в друге не чаяли. До тех самых пор, пока не полюбили одного мужчину. И ни одна не хотела уступать…Она провела крючковатым пальцем по моей ладони.— А он долго не мог выбрать одну из вас, и потому мучились все трое. И с каждым днём всё больше и больше ненавидели, козни строили. Да вышло всё так, что не достался он ни кому.— Как?— А так, — покачала головой старуха. — Умер. Не вижу, как именно, но одно ясно: грех на вас большой, виноваты вы обе в его смерти.— Зачем же мы опять встретились?— Только Бог знает. Одно скажу точно: ничего не бывает просто так.Она отпустила мою руку, одним движение смахнула карты со стола. И в этот миг перед моими глазами ясно вспыхнула картинка: автомобиль, падающий с моста в воду, за рулём — темноволосый мужчина…. «Ерунда какая-то, — рассердилась я. — Пришла за ответом, а получила ещё больше вопросов».— Все ответы тут! — словно прочитав мои мысли, бабка указала на сердце. — Надо их отыскать.Через пару дней мы с мамулей пошли в больницу. Все анализы были готовы, операцию назначили на следующий день. Душа моя была не на месте, я не хотела доверять Ксении здоровье самого близкого человека, но выбора не было.— Всё будет хорошо, Аннушка, — сказала мама перед моим уходом и поцеловала в щёку. Я не спала всю ночь. Утром пошла в больницу, два часа простояла под операционной. Ближе к обеду ко мне вышла врач.— Всё в порядке, Анна, операция прошла успешно, — сообщила она, устало потирая пальцами виски. — Ваша мама ещё бегать будет.— Спасибо вам, — сдержано кивнула я ей.Когда она ушла, из операционной вышла медсестра.— Железная леди, — покачала она головой. — У самой сын в реанимации, а она всё работает, других спасает…— А что с ним?— Машина на днях сбила, когда он дорогу перебегал, мальчик едва выжил, — ответила девушка. — Такой кроха, шесть лет всего. А у него ещё и редкая группа крови, второй день уже ищут для переливания…— Какая? — похолодела я.— Четвёртая отрицательная.— Как у меня, — обрадовалась я.— Так что же мы стоим? — спохватилась медсестра. — Давайте, быстро отведу вас в лабораторию! Как же Ксения Викторовна вам благодарна будет, вы не представляете…С тех пор прошло почти два месяца. Новый коленный сустав мамы хорошо прижился — она и вправду почти бегает. Надеюсь, как и сын Ксении, который, как я слышала, после переливания крови сразу пошёл на поправку. К гадалке я больше не ходила — может быть, мы и правда сами знаем ответы, только боимся их себе озвучить. И лишь изредка, снится мне один и тот же сон: темноволосый молодой мужчина за рулем автомобиля, летящего с моста в воду. В такие ночи я обычно просыпаюсь задолго до рассвета, словно выныривая из глубокой воды, и лежу в темноте, думая о том, искупили ли мы свой грех с Ксенией или это было только начало. А потом провожу рукой по лицу, и оно почему-то всегда оказывается мокрым от слёз…Автор - Анна г. Волгодонск.

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