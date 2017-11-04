Старухин остров

Lynx Просмотров: 413 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 14:58 by

Есть одно местечко на Оби, как раз недалеко от нас. Нельзя сказать, что это что-то из ряда вон – просто вроде интересный природный феномен – большой остров, который все почему-то кличут Старухиным. А недавно я узнала, почему.Местечко действительно интересное. Здесь Обь разливается так широко, что становится словно море – противоположного берега не видно. Отсюда и мелководье близ берега – поэтому до Старухиного острова существует два основных брода. Это уже с другой стороны острова, поговаривают, дно сразу уходит вниз, а тут ничего, пройти можно.Вот мы как-то с подругой и решили посетить тот самый остров. Интересно же, вроде клочок земли, а со всех сторон вода. И можно от одного берега к другому пройти, романтика. Благополучно перешли брод, хотя Анька в один момент и запаниковала, когда вода стала доходить до бедер. Но продолжалось это недолго, да и течение было несильным.Как и предполагалось, остров был достаточно большой. Сначала мы прошли вдоль берега, около километра, потом, чтобы не заплутать, вернулись и решили пойти внутрь острова. Тут, конечно, все заросло сорными травами, кривыми могучими деревьями, царапавшими нас своими ветками и колючим чертополохом. Но самым непредсказуемым посреди этого буйства дикой природы была землянка.Хотя, может, это изначально был и маленький домик, но время его не пощадило. Стены скособочились, крыша угрожающе сползла вбок, а маленькие замызганные оконца виднелись почти на уровне земли. Мы почти подошли к нему, с целью зайти внутрь и осмотреть, но тут поодаль появилось нечто. Вернее – старуха. Дряхлая, как мне показалось сначала, в непонятном рубище темного цвета, с желтым иссохшим лицом. Увидев нас, она заковыляла навстречу, да так быстро, словно мы смотрели фильм на перемотке.Наверное, в тот момент наш разум с подругой стал коллективным, потому что мы рванули обратно к берегу. Старуха поспевала за нами, не отставая ни на шаг, по-прежнему не произнося ни слова, и это, признаться, пугало еще больше.Оказавшись на берегу и увязая в мокром иле, мы с разбегу бросились в реку, а вот старушка остановилась. Она провожала нас тяжелым взглядом до тех пор, пока мы не выбрались на сушу, после чего ушла вглубь острова.Конечно, мы данным приключением были значительно взволнованы. Хотя моя мама и посмеялась надо мной, что, мол, бабулька какая-нибудь ягодки собирала, а мы ее испугались. Только не видели мы с Анькой в ее руках ни ведер, ни лукошка, да и одежда была, как у нищенки, а не пенсионерки. Да и нашла она, где собирать – на диком острове.Примерно через недели две, когда мы пришли в гости к моей бабушке, она внезапно разговорилась на тему Старухиного острова. Ей самой эту страшную историю рассказывал дед, а он вот вроде был непосредственным свидетелем тех событий.Городок наш тогда был и того меньше, Обь стояла значительно дальше, а вот на самом ее берегу жила бабка. Хоть и далековато от людей, но ходила молва, что она самая что ни на есть ведьма, да еще и очень сильная. Вроде могла ночью по городу ходить, чьей двери дотронется, тот захворает серьезно или даже умрет.И со свету ее свести пытались, даже лихих людей нанимали. Только все как один - пропали. Тогда и решили «откопать» ее. По поверьям, оказывается, ведьма не может через бегущую воду перейти. Вот местные, а было их много, и вырыли вроде канала, а потом чуть повыше с Обью соединили. Так и появился Старухин остров. С тех пор, действительно - вроде жить спокойнее стало, со временем и вовсе про ведьму забыли.Столько лет прошло, Обь потихоньку отвоевала еще немного земли себе во владения, и Старухин остров стал поменьше, размывает его, хоть и медленно. Только вот, видимо, единственная его жительница до сих пор жива, хотя и не может перейти на большую землю.

Ключевые слова: Поверье ведьма остров река старуха

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