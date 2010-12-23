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Страшно интересно / Природные аномальные явления

Остров Сейбл — пожиратель кораблей

На протяжении многих веков Остров Сейбл вселял в сердца мореплавателей неподдельный ужас. Это мрачное, загадочное и таинственное место снискало такую дурную славу из-за многих кораблекрушений, что его стали называть «пожирателем кораблей», «кладбищем кораблей», «смертоносной саблей» или «кладбищем Атлантики».

Остров Сейбл — пожиратель кораблей

Остров расположен в Северной Атлантике, в 180 км к юго-востоку от Галифакса (Новая Шотландия), где холодное Лабрадорское течение встречается с теплым течением Гольфстрима. Имеет он форму вытянутого полумесяца и совсем маленькие размеры. Его протяжённость составляет всего 40 с небольшим километров, а ширина достигает полутора километров в самом широком месте.

Остров Сейбл — пожиратель кораблей

Рельеф острова — песчаные холмы и длинные дюны, чередующиеся с небольшими участками земли с травянистой растительностью. Самый высокий холм на острове достигает в высоту 34 метра и носит название Риггин Хилл. Есть несколько озёр, самое большое и глубокое из них — озеро Уоллеса. Его глубина достигает 4 метров. Вода в нём солоноватая, так как водоём находится очень близко от океана. Высокие волны во время штормов без труда преодолевают узкий участок суши и морская соль разбавляет пресную воду.

Под действием волн и течений западная оконечность острова постепенно размывается и исчезает, а восточная — намывается и удлиняется. В результате, остров движется со скоростью 230 метров в год, удаляясь всё дальше в открытый океан. За последние 200 лет остров отплыл от материка почти на 40 км.

Остров Сейбл — пожиратель кораблей

Для мимо идущих кораблей, особенно при волнах остров почти неприметен, так как высота его над уровнем океана невелика. Только в ясную погоду, что бывает здесь лишь в июле, с палубы судна можно различить на горизонте узкую песчаную полоску. Несмотря на то, что в это время года океан стихает, подойти на шлюпке к острову можно только с северной стороны.

Остров Сейбл — пожиратель кораблей

Пески отмелей острова зыбучие и они имеют свойство принимать цвет океанской воды. Это главная опасность, которая подстерегает суда у Сейбла. Пески блуждающего острова буквально поглощают попавшие к ним в плен корабли. Известно, что оказавшиеся на отмелях Сейбла пароходы водоизмещением в пять тысяч тонн, длиной 100—120 метров полностью исчезали в «трясине» в течение двух-трех месяцев.

Остров Сейбл — пожиратель кораблей

Этот клочок суши, с его минимальной высотой, быстрым перемещением, постоянными штормами, как будто создан на погибель мореплавателям. Первое «пожирание» корабля Сейблом зафиксировано в далеком 1583 году. Тогда английский корабль под названием «Delight» («Восторг»), входивший в экспедицию Хамфи Гилберта, из-за плохой видимости протаранил пески острова. Последней же катастрофой принято считать кораблекрушение в 1947 году — пароход «Manhasset» не смог избежать столкновения с островом. Весь экипаж был спасен. Зарегистрировано всего восемь случаев, когда судам удалось выбраться из зыбучих песков острова и избежать гибели.

Остров Сейбл — пожиратель кораблей

За последние годы не отмечено ни одного случая гибели крупного судна в песках острова Сейбл.

Перемещаясь под действием океанских волн, песчаные отмели острова иногда показывают останки кораблей, исчезнувших очень давно. Так, в конце 70-х годов ХХ века после очередного шторма из песка был виден корпус американского корабля, который бесследно исчез в прошлом столетии. Через три месяца песок вновь похоронил в своей толще это судно.

Кочующий остров Сейбл несомненно является загадкой.


Автор: Елена Крумбо́.
Источник.
Вчера, 21:36 by ЛетягаПросмотров: 51Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Остров зыбучие пески кладбище кораблей Атлантика

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Вчера, 21:49
+1
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Комментариев: 1 626
Вот это круто! Вот это правда страшно. Плюсю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:53
+1
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Комментариев: 947
Кочующий остров Сейбл место действительно страшное и опасное, это с родни зыбучим пескам. ogo

+++ плюс!
Зарегистрирован: 19.08.2017
     
#3 написал: Maxim 80
Сегодня, 00:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 50
Плюсанул.Океан всегда манит...Он манит своей красотой и загадочностью...но если захочет-то заставит наложить в штаны даже самого круто-матёрого мачо
Зарегистрирован: 8.10.2017
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