Остров Сейбл — пожиратель кораблей

Летяга Просмотров: 51 Комментарии: 3 +4 Вчера, 21:36 by

На протяжении многих веков Остров Сейбл вселял в сердца мореплавателей неподдельный ужас. Это мрачное, загадочное и таинственное место снискало такую дурную славу из-за многих кораблекрушений, что его стали называть «пожирателем кораблей», «кладбищем кораблей», «смертоносной саблей» или «кладбищем Атлантики».Остров расположен в Северной Атлантике, в 180 км к юго-востоку от Галифакса (Новая Шотландия), где холодное Лабрадорское течение встречается с теплым течением Гольфстрима. Имеет он форму вытянутого полумесяца и совсем маленькие размеры. Его протяжённость составляет всего 40 с небольшим километров, а ширина достигает полутора километров в самом широком месте.Рельеф острова — песчаные холмы и длинные дюны, чередующиеся с небольшими участками земли с травянистой растительностью. Самый высокий холм на острове достигает в высоту 34 метра и носит название Риггин Хилл. Есть несколько озёр, самое большое и глубокое из них — озеро Уоллеса. Его глубина достигает 4 метров. Вода в нём солоноватая, так как водоём находится очень близко от океана. Высокие волны во время штормов без труда преодолевают узкий участок суши и морская соль разбавляет пресную воду.Под действием волн и течений западная оконечность острова постепенно размывается и исчезает, а восточная — намывается и удлиняется. В результате, остров движется со скоростью 230 метров в год, удаляясь всё дальше в открытый океан. За последние 200 лет остров отплыл от материка почти на 40 км.Для мимо идущих кораблей, особенно при волнах остров почти неприметен, так как высота его над уровнем океана невелика. Только в ясную погоду, что бывает здесь лишь в июле, с палубы судна можно различить на горизонте узкую песчаную полоску. Несмотря на то, что в это время года океан стихает, подойти на шлюпке к острову можно только с северной стороны.Пески отмелей острова зыбучие и они имеют свойство принимать цвет океанской воды. Это главная опасность, которая подстерегает суда у Сейбла. Пески блуждающего острова буквально поглощают попавшие к ним в плен корабли. Известно, что оказавшиеся на отмелях Сейбла пароходы водоизмещением в пять тысяч тонн, длиной 100—120 метров полностью исчезали в «трясине» в течение двух-трех месяцев.Этот клочок суши, с его минимальной высотой, быстрым перемещением, постоянными штормами, как будто создан на погибель мореплавателям. Первое «пожирание» корабля Сейблом зафиксировано в далеком 1583 году. Тогда английский корабль под названием «Delight» («Восторг»), входивший в экспедицию Хамфи Гилберта, из-за плохой видимости протаранил пески острова. Последней же катастрофой принято считать кораблекрушение в 1947 году — пароход «Manhasset» не смог избежать столкновения с островом. Весь экипаж был спасен. Зарегистрировано всего восемь случаев, когда судам удалось выбраться из зыбучих песков острова и избежать гибели.За последние годы не отмечено ни одного случая гибели крупного судна в песках острова Сейбл.Перемещаясь под действием океанских волн, песчаные отмели острова иногда показывают останки кораблей, исчезнувших очень давно. Так, в конце 70-х годов ХХ века после очередного шторма из песка был виден корпус американского корабля, который бесследно исчез в прошлом столетии. Через три месяца песок вновь похоронил в своей толще это судно.Кочующий остров Сейбл несомненно является загадкой.Автор: Елена Крумбо́.

Ключевые слова: Остров зыбучие пески кладбище кораблей Атлантика

Другие, подобные истории: