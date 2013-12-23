Визит

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:28

Причина: Стилистика автора сохранена

Ольга 2033 Просмотров: 168 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 11:28 by

Произошла эта история в 90-е года в не большом поселке. Обычная молодая семья - жена Лариса, муж Сергей. Жили бы они, может, и неплохо, если бы супруг не увлекался карточными играми.Поначалу Лариса не придавала особого значения "хобби" мужа - вон сколько мужиков забивают "козла" во дворе или перекидываются в картишки в обеденный перерыв... Ну а когда муж влез в карточные долги, стал выносить из дома ценные вещи, было уже поздно...Кому довелось жить с таким картежником вместе, тот поймет. Жена пугала, ругала, грозилась уйти... Муж, вымолив прощение в очередной раз, через какое-то время вновь садился за игру.Неизвестно, чем бы все кончилось, скорее всего, разводом, но в паспорте Ларисы так и не появилось штампа о разрыве уз брака - Сергей застрелился из охотничьего ружья. Вполне возможно, ушел из жизни не сам, но милиция постепенно спустила дело на тормозах, благо вдова не настаивала особо на торжестве справедливости.Через девять дней начался ее личный кошмар: покойный супруг приходил к ней почти каждую ночь и исправно исполнял свой супружеский долг. Его объятия не были теплыми, как ранее, при жизни, а какими-то холодными, даже иной раз скользкими, никаких приятных эмоций она не испытывала. Лариса не хотела этого, но в тот момент, когда усопший муж появлялся в доме, ее душа словно отделялась от тела, и она со стороны наблюдала за происходящим...В первый раз вдова решила, что просто приснился дурной сон, но когда взглянула на постель, на которой спала, едва не закричала - на простынях были комья мокрой земли. Она похудела, лицо осунулось. Рассказать кому-либо ей было стыдно, да и страшно - вдруг примут за сумасшедшую? Помощь пришла оттуда, откуда Лара меньше всего ее ждала.Как-то вечером они со старшей медсестрой отделения больницы, где она работала, пили чай в сестринской, болтая на разные темы. Вдруг пожилая медсестра спросила:- Что, не надоело еще с покойником миловаться?То ли вопрос прозвучал слишком неожиданно, то ли вдова устала хранить свою тайну, но молодая женщина разрыдалась и сбивчиво рассказала Александре Степановне, которую знала не слишком хорошо, все, что случилось с ней после похорон мужа.- Бабка моя знахаркой была, после войны к ней вдовы с такой бедой обращались. Знаю, ты не хочешь. Они мастера волю живых сковывать. Да это уже и не муж твой, которого ты любила. Он не отстанет, пока мертвенького ему не родишь, вы ведь хотели ребенка заводить... Слушай меня и делай точно, как я велю, иначе не избавишься.Лариса, как велела ее собеседница, около полуночи села посреди комнаты в одной рубашке и стала расчесывать волосы гребешком. Когда стукнула дверь, и на пороге возник муж, Лариса почувствовала страх и едва не выронила гребень, но взяла себя в руки.На его лице отразилось удивление, и он произнес:- Что ты делаешь, Лариса?- На свадьбу собираюсь. Брат на сестре женится, - ее голос прозвучал резко, в нем явно были нотки истерики.- Разве так бывает, что брат на сестре женится? - казалось, Сергей удивился еще больше.- А разве бывает, что человек умер, а потом стал приходить? - она чувствовала, как к горлу подкатывает комок, и, уже с трудом сдерживая истерику, бросила от себя. - Пошел прочь отсюда!Затем ей казалось, что стены дома задрожали, в серванте, который остался от бабушки Сергея, зазвенели рюмки, а его лицо исказилось злобой, на нем начали появляться пятна тлена. Муж или кто это был на самом деле, начал пятиться к двери, хрипло выговаривая какие-то угрозы, со стены сорвалась картина, с грохотом упав на пол, и Лариса вскрикнула.Внезапно все стихло. Она была одна в доме. В ту ночь она не заснула, поспешила к своей коллеге, та велела прийти, когда все завершится. Заснула она лишь под утро и во сне увидела покойного мужа: Сережка в белом костюме, стоял на залитой солнцем аллее парка, где они любили гулять. Он улыбнулся ей своей широкой улыбкой, в которую она когда-то влюбилась, помахал рукой и исчез в тумане, который висел над аллеей...

Ключевые слова: Покойник визит муж страх нечисть авторская история

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