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Истории из жизни

Почему они умерли?

Хочу поделиться с вами одной интересной историей, которая произошла ровно год назад здесь, в Греции. Всё хотела написать, но руки не доходили. Но теперь напишу, потому как из головы не идёт никак сей странный случай.
Греция страна совершенно не мистичная, ну вот не так у них мозги устроены, как у наших людей. Поэтому, наверное, и не нашли никаких концов, пытаясь объяснить всё простой логикой.
А дело было так.
В субботнее утро отец с дочерью выехали из Афин, желая добраться к обеду до деревни, из коей сами они и были родом.
Отцу было далеко за шестьдесят лет, а дочери глубоко за тридцать. В деревню они ездили довольно часто, чуть ли не на все выходные. Здесь народ так живёт, как праздники и выходные - так все на свою малую родину спешат.
Вот и в этот раз всё было как обычно: знакомая дорога, изъезженная вдоль и поперёк, но...
Дочь и отец в положенное время на место не прибыли - и родственники забеспокоились. Причём греки народ довольно волнительный, сто раз позвонят и спросят, где ты, как хорошо себя чувствуешь и скоро ли доберёшься до места назначения.
Так вот, когда стали звонить с подобными вопросами, то оказалось, что телефон и отца, и дочери вне зоны доступа, либо просто шли гудки, как будто не снимают трубку.
К обеду в деревню, естественно, никто не приехал, и в город машина тоже не вернулась. Начались поиски. Полиция и вся родня обшаривали все дороги, ведущие в деревню сотни раз, но результата никакого не было.
Поиски продолжались три дня, а на четвёртый день нашли два трупа.
Самое странное, что обнаружили машину на полпути к деревне, но не на самой дороге, а на поле, что тянулось вдоль неё. Интересно и то, что в том самом месте находится развилка дорог.
Отец был в машине на водительском месте, а дочь - снаружи, метрах в десяти от неё.
По заключению судмедэкспертизы оба умерли от обезвоживания организма. При этом в машине были обнаружены две начатые полулитровые бутылки с водой и недопитый кофе в пластиковых стаканчиках.
Никто так и не смог понять:
1. Почему водитель съехал с трассы?
2. Почему патрульные машины, проезжая столько раз по этой самой дороге и разыскивая пропавший автомобиль с двумя пассажирами, не заметили его ранее?
3. Почему люди умерли от обезвоживания рядом с почти полными бутылками воды, и, в конце-концов, в Греции люди не бояться останавливаться на дороге, если кто-то просит о помощи. Тем более буквально через четыреста метров по дороге находилась заправка с придорожным кафе?

Кстати, мой муж тоже ничего "такого" не увидел в этой истории, только удивился. Ведь медики пришли к выводу, что произошло не только обезвоживание организма у этих людей, а ещё к тому же они перенесли дикую жару. А какая жара? Был конец сентября, утро, и жары тогда уже не было, а до обеда так вообще прохладно было, градусов пятнадцать. То есть я хочу сказать, что как раз в то время, когда всё это случилось, было временное понижение температуры. Вот как сейчас. То же самое, вечером и утром ветровки все накидывают, а через неделю опять жара может начаться.

Вот, в принципе, и всё. Не буду писать о своих умозаключениях, чтоб не сбивать читателей. Хочется услышать ваше независимое мнение.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 19:05
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:05 by ErnestaПросмотров: 762Комментарии: 9
+19

Ключевые слова: Машина странная смерть дорога вода авторская история

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Комментарии

#1 написал: Долгопят
Вчера, 19:55
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 215
Очень интересно! Плюс!
А давайте вопросы поставим под другим углом зрения
1. Что заставило отца свернуть в поле , а дочь выйти из машины?
Варианты от Долгопята- на поле они увидели ситуацию, в которой могли разобраться при помощи своего транспортного средства.Например, стоит машина или пара машин в поле-им нужна помощь- типа провалились- вытянуть надо, или толкнуть, или прикурить- мужчины наши лучше знают , я не водитель. Поэтому надо было заехать на поле помогать на машине, а не пешком.А дочка вышла дабы кричать- наподдай, левее, еще чуть чуть!!!
2. Почему их не видели и телефоны сбоили- их тупо не было видно.. а почему? вот тут проваливаемся в мистику или высокую траву
3. Почему умерли от обезвоживания? Как раз три дня...а на четвертый они материализовались и их нашли...Может парализовало их? и они были живы и обездвижены.Мож электромагнитные поля, еще какая нибудь электро лабуда повлияла на людей.
а ожоги на открытых частях тела были?
Трагическая смерть, но требующая тщательного расследования
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:00
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 63
Комментариев: 519
Первое что в мыслях среагировало,так это то, что машина каким то образом попала во временной интервал времени,который никак не связан с настоящим.Остаётся задать вопрос,на который нет ответа: - каким образом автомобиль исчез на какое то время и оказался в зоне жары, и как снова вернулся в настоящее?
Могу просто предположить,что инопланетное вмешательство имело место быть,тем более,что водитель остался в машине,а женщина во время возвращения на землю,выпала из машины.
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#3 написал: az.ecmb
Вчера, 20:24
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1648|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 036
Не представляю причину гибели этих людей, равно как и причины всех странностей вокруг инцидента.
Однако этот случай напомнил мне другой, уже ставшим классическим сюжет. В нем тело человека с рюкзаком за спиной было найдено в салоне не принадлежавшего ему автомобиля, накануне припаркованного на этом месте его владельцем. При этом все двери автомобиля оставались всё это время запертыми, а у погибшего ключей не обнаружили. Так же была установленна полная непричастность автовладельца к этой смерти. Много дивного на свете (с)
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#4 написал: Nnastec
Вчера, 20:28
0
Группа: Посетители
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Публикаций: 2
Комментариев: 16
если бы их парализовало то вскрытие это показало бы.
согласна с версией о временной петле или телепортацией куда нибудь в пустыню с последующим возвращением....
ещё может как-то шалить нечисть. либо редкий вид какой нибудь африканской порчи....
Зарегистрирован: 1.02.2017
#5 написал: Tigger power
Вчера, 21:22
0
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Репутация: (507|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 307
История как всегда интересна, морок навели может, поэтому и не видели эти двое очевидных вещей. Надеюсь Ernesta поделится своими соображениями) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#6 написал: Snejnay
Вчера, 21:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (1031|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 374
Цитата: Nnastec

согласна с версией о временной петле или телепортацией куда нибудь в пустыню с последующим возвращением...

Я тоже так так вначале подумала. Тогда почему дочь оказалась от машины на расстоянии? Неужели выходила в другом времени? Могу также предположить инопланетное вмешательство... Плюс
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#7 написал: Серебряная пуля
Вчера, 22:49
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1690|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 201
Цитата: Долгопят
Очень интересно! Плюс!
А давайте вопросы поставим под другим углом зрения
1. Что заставило отца свернуть в поле , а дочь выйти из машины?
Варианты от Долгопята- на поле они увидели ситуацию, в которой могли разобраться при помощи своего транспортного средства.Например, стоит машина или пара машин в поле-им нужна помощь- типа провалились- вытянуть надо, или толкнуть, или прикурить- мужчины наши лучше знают , я не водитель. Поэтому надо было заехать на поле помогать на машине, а не пешком.А дочка вышла дабы кричать- наподдай, левее, еще чуть чуть!!!
2. Почему их не видели и телефоны сбоили- их тупо не было видно.. а почему? вот тут проваливаемся в мистику или высокую траву
3. Почему умерли от обезвоживания? Как раз три дня...а на четвертый они материализовались и их нашли...Может парализовало их? и они были живы и обездвижены.Мож электромагнитные поля, еще какая нибудь электро лабуда повлияла на людей.
а ожоги на открытых частях тела были?
Трагическая смерть, но требующая тщательного расследования

Теже соображения, интересно ещё:"Когда они заправлялись последний раз, и какой был расход топлива?" - в Греции, наверное тоже камеры везде дорожные. Версии всегда две, мистическая и криминальная, заманили позвав на помощь, увезли угрожая расправой машину в грузовике, три дня держали где-то снимая деньги со счёта, там люди и пострадали от теплового удара, потом выбросили в поле, люди пытались придти в себя, отец умер, дочь на помощь хотела позвать, но отошла не далеко.
Когда я только начинала работать во Франции в аграрном секторе, наслушалась - жесть каких историй. Причём пропадали не только наниматели, но и бригады. Правда, или нет, я не знаю. Но помню нам наниматель наличку привёз, сам один, всем по 3 тысячи ев. а нас человек 30 было, а то и больше. Но на постоянном месте спокойно.
Сентябрь -месяц мракобесия на виноградниках, а Греция ими богата, если люди не богатые, то их за то долго и держали, что перепутали с кем-.то. Могло и такое быть. Муж в деревне бывший в банке работал, говорил, фермеры снимают сотни тысячь. Приезжают по одному, снимают и уезжают. С ростом эмиграции, думаю реже, и всё же, люди не бедные. Преступники очень изощрённые.
Вторая версия "Чёртовы врата,"- даже не знаю, что страшнее.
++++++++++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#8 написал: Ernesta
Вчера, 23:17
0
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Группа: Авторы
Репутация: (1338|-2)
Публикаций: 91
Комментариев: 840
Спасибо за комментарии, постараюсь ответить на все вопросы.

Цитата: Долгопят
1. Что заставило отца свернуть в поле , а дочь выйти из машины? Варианты от Долгопята- на поле они увидели ситуацию, в которой могли разобраться при помощи своего транспортного средства.Например, стоит машина или пара машин в поле-им нужна помощь- типа провалились- вытянуть надо, или толкнуть, или прикурить- мужчины наши лучше знают , я не водитель. Поэтому надо было заехать на поле помогать на машине, а не пешком.А дочка вышла дабы кричать- наподдай, левее, еще чуть чуть!!!

Думаю такое поведение для греков нетипично, нет тут такой практики, сразу вызывают техническую службу и всё. А тем более представить гречанку, помогающую советами выдернуть застрявший автомобиль, не могу вовсе, Танечка, я прям от души посмеялась. Так что ни один грек в поле не полезет помогать застрявшему автомобилю.

Цитата: Долгопят
2. Почему их не видели и телефоны сбоили- их тупо не было видно.. а почему? вот тут проваливаемся в мистику или высокую траву

Травы на поле не было, это поле было фермерское с картошкой. Поэтому вариант "в траве не видно" отпадает.

Цитата: Долгопят
а ожоги на открытых частях тела были?

Ожогов на телах не было.

Цитата: Сделано_в_СССР
Могу просто предположить,что инопланетное вмешательство имело место быть,тем более,что водитель остался в машине,а женщина во время возвращения на землю,выпала из машины.

Хороший вариант, действительно странно выходит когда человек спокойно умирает на своём водительском месте не предпринимая никаких попыток к спасению.
Тем более выглядело всё так, что людям на протяжении нескольких дней совсем нечего было пить и плюс дикая жара. Ну они же не в пустыне Сахара находились и вода в машине и недопитый кофе, всё как-то не вяжется.

Цитата: Nnastec
согласна с версией о временной петле или телепортацией куда нибудь в пустыню с последующим возвращением....ещё может как-то шалить нечисть. либо редкий вид какой нибудь африканской порчи....

Спасибо за версии, каждая из них подходит под этот случай.

Цитата: Tigger power
История как всегда интересна, морок навели может, поэтому и не видели эти двое очевидных вещей. Надеюсь Ernesta поделится своими соображениями) Плюс

Рада вас видеть.
Морок здесь не подходит, думаю. Если полиция машину не видела, значит её просто там не было. Ни деревьев, ни кустов, ни высокой травы там нет, спрятаться негде.

Цитата: Snejnay
Тогда почему дочь оказалась от машины на расстоянии? Неужели выходила в другом времени? Могу также предположить инопланетное вмешательство... Плюс

Логично, но тогда у меня другой вопрос: "А может ли во временную петлю попасть не один конкретный предмет, как машина, а например некая ограниченная трритория?" Тогда понятно почему дочь была не в машине, а на неком расстоянии. Но если это так, то почему воду-то не выпили?

Цитата: Серебряная пуля
: Серебряная пуля

Пулечка, привет, рада тебя видеть.
Знаешь, всё-таки в Греции жить неопасно, такие страсти, как ты описала, здесь только в кино показывают. Думаю, что если и был криминал, то не такой жуткий, как ты описала.
Здесь редко что происходит и поэтому средства массовой информации и телевидение долго обсасывают факты. Но в данной истории как-то быстро все замолчали, меня и это удивило тоже.
Зарегистрирован: 5.01.2016
    
#9 написал: Arhip
Вчера, 23:24
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Комментариев: 52
Цитата: Nnastec
если бы их парализовало то вскрытие это показало бы.


Не факт
Зарегистрирован: 29.08.2017
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