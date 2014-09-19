Почему они умерли?

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 19:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ernesta Просмотров: 762 Комментарии: 9 +19 Вчера, 19:05 by

Хочу поделиться с вами одной интересной историей, которая произошла ровно год назад здесь, в Греции. Всё хотела написать, но руки не доходили. Но теперь напишу, потому как из головы не идёт никак сей странный случай.Греция страна совершенно не мистичная, ну вот не так у них мозги устроены, как у наших людей. Поэтому, наверное, и не нашли никаких концов, пытаясь объяснить всё простой логикой.А дело было так.В субботнее утро отец с дочерью выехали из Афин, желая добраться к обеду до деревни, из коей сами они и были родом.Отцу было далеко за шестьдесят лет, а дочери глубоко за тридцать. В деревню они ездили довольно часто, чуть ли не на все выходные. Здесь народ так живёт, как праздники и выходные - так все на свою малую родину спешат.Вот и в этот раз всё было как обычно: знакомая дорога, изъезженная вдоль и поперёк, но...Дочь и отец в положенное время на место не прибыли - и родственники забеспокоились. Причём греки народ довольно волнительный, сто раз позвонят и спросят, где ты, как хорошо себя чувствуешь и скоро ли доберёшься до места назначения.Так вот, когда стали звонить с подобными вопросами, то оказалось, что телефон и отца, и дочери вне зоны доступа, либо просто шли гудки, как будто не снимают трубку.К обеду в деревню, естественно, никто не приехал, и в город машина тоже не вернулась. Начались поиски. Полиция и вся родня обшаривали все дороги, ведущие в деревню сотни раз, но результата никакого не было.Поиски продолжались три дня, а на четвёртый день нашли два трупа.Самое странное, что обнаружили машину на полпути к деревне, но не на самой дороге, а на поле, что тянулось вдоль неё. Интересно и то, что в том самом месте находится развилка дорог.Отец был в машине на водительском месте, а дочь - снаружи, метрах в десяти от неё.По заключению судмедэкспертизы оба умерли от обезвоживания организма. При этом в машине были обнаружены две начатые полулитровые бутылки с водой и недопитый кофе в пластиковых стаканчиках.Никто так и не смог понять:1. Почему водитель съехал с трассы?2. Почему патрульные машины, проезжая столько раз по этой самой дороге и разыскивая пропавший автомобиль с двумя пассажирами, не заметили его ранее?3. Почему люди умерли от обезвоживания рядом с почти полными бутылками воды, и, в конце-концов, в Греции люди не бояться останавливаться на дороге, если кто-то просит о помощи. Тем более буквально через четыреста метров по дороге находилась заправка с придорожным кафе?Кстати, мой муж тоже ничего "такого" не увидел в этой истории, только удивился. Ведь медики пришли к выводу, что произошло не только обезвоживание организма у этих людей, а ещё к тому же они перенесли дикую жару. А какая жара? Был конец сентября, утро, и жары тогда уже не было, а до обеда так вообще прохладно было, градусов пятнадцать. То есть я хочу сказать, что как раз в то время, когда всё это случилось, было временное понижение температуры. Вот как сейчас. То же самое, вечером и утром ветровки все накидывают, а через неделю опять жара может начаться.Вот, в принципе, и всё. Не буду писать о своих умозаключениях, чтоб не сбивать читателей. Хочется услышать ваше независимое мнение.

Ключевые слова: Машина странная смерть дорога вода авторская история

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