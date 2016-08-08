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Истории из жизни

Бабушкин рассказ. Новая история

В истории некоторые слова будут именно в белорусском произношении, как бабушка рассказывала. Далее с ее слов.

Когда мы с мамкой и меньшими сбежали со своей деревни от фашистов в соседнее село, то нас приютила тетка Пистимея (родная тетка моей матери). Мужа ее, дядьку Амальяна и младшего сына Аляксея забрали на фронт, две старшие дочери еще раньше вышли замуж и уехали из родного села. Тетка Пистимея замолвила слово перед местным "начальством", и нас с матерью приняли работать на картофельное поле. Работа тяжелая, но мы терпели. За трудодни нам давали немного картошки, кулек муки, да мешок отрубей. Когда мне с малыми удавалось выбраться в лес, мы приносили в дом ягоды и грибы. Грибы мать с теткой сушили, а ягоды мы все вместе съедали с отрубной кашей. Казалось, что вкуснее этого ничего на свете быть не может.

Как потом оказалось, тетка Пистимея была знахаркой. К ней приходили лечиться люди: кто с зубной болью, кто с грыжей. И никогда тетка никому не отказывала, всех заводила в свою маленькую комнатку, где у ней в углу была старинная икона, украшенная вышитым рушником (полотенцем), перед иконой висела лампадка, а на полочках стояли разные коробочки да кувшинчики. Как потом рассказывала тетка, там у ней травы да настои целебные, что хворь любую победить смогут.

Также жила в той деревне бабка Маура, про которую ходили слухи, что она вядзьмарка (колдунья) и знается с нечистым. Сколь было лет той бабке, никто толком и не знал. Только знали все, ежели ей чем не угодишь, - нашлет напасть какую, а то и со свету сживет. Поэтому лишний раз попадаться бабке на глаза никто не хотел.

И вот случилось однажды, что у одной селянки муж (а он в самом начале войны потерял обе ноги) повесился на дужке кровати. Похоронили, как полагается, за оградой сельского кладбища.

Спустя несколько дней, ближе к вечеру, пришла эта женщина к тетке Пистимее, жалуясь на сильную головную боль, слабость, постоянные боли в животе и временные припадки, после которых ничего не помнит. Ссылалась на горе после смерти мужа. Тетка Пистимея, как и полагается, завела ее в комнатку, долго что-то шептала, как вдруг в доме раздался нечеловеческий вой! Затем крик тетки Пистимеи: "Вяроуку (веревка), тащите скорее вяроуку!" Так как мать осталась работать в ночь на сенокосе, в доме оставалась я с младшенькими. Выскочив в сенки, я схватила висевшую на гвоздике веревку для хвороста и поспешила отдать тетке.

Когда я вошла в комнату, то чуть не лишилась чувств. На полу лежала та женщина с искореженным лицом. Тело ее дико выгибалось, она рычала, кричала мужским голосом. А сверху той женщины сидела тетка Пистимея, прижимая ее руки своими к полу. Увидев меня, тетка крикнула: "Танька, помогай, одна не справлюсь! Вяжи ее!" Кое-как справились вдвоем с этой тщедушной на вид женщиной, связав ей руки-ноги, да еще рушниками привязав к стулу. Глаз ее видно не было - закатились, остались одни белки. От ужаса я не могла вымолвить и слова, только молилась про себя. Тетка сказала, что это колдовство на ней, а не простая падучая болезнь, сама она молитвами да травами не справится, нужно звать деда Никодима.

Дед Никодим - ведьмак. Только в отличие от бабки Мауры, он мог как наслать болезнь, так и снять ее. Тетка говорила, что сильнее его в тех краях никого нет. Только уж если не захочет помогать, то ничем не заставишь. Мы с теткой свели несчастную в сарай да накрепко дверь закрыли. А она поливала нас проклятьями и кричала: "Все равно ее заберу, моя она! Не успеете!" и дико смеялась.

Дед Никодим жил отшельником на берегу речки. Как он оказался в тех местах, никто не знает. Да и сам дед был неразговорчив.

Тетка Пистимея вернулась с ним спустя лишь несколько часов. Глядя на этого старика, сложно было сказать, что он колдун. Единственное, что было в нем необычного, - глаза. Серые, колючие, будто у волка дикого!

Дед зашел в сарай, откуда тут же раздался мерзкий крик: "И ты здесь, старый хрыч! Убирайся! Моя она! Не успел ты!" Дед затворил за собой дверь и начал что-то громко говорить на непонятном языке. Затем спросил: "Кто тебя приселил? Отвечай!" Никогда не забуду эти визжаще-хрипящие слова в ответ: "Бабка. Ведьма! По сговору! Моя жена! Никому не отдам!" И снова дикий смех!

Никодим вышел и покачал головой: "Не смогу ей помочь! Поздно вы меня позвали! Его она. С собой заберет". Тетка спрашивает: "Да кто он-то?" Дед отвечает: "Муж ее, самозабойца (самоубийца). Любил ее очень. Да вот, видать, нечистый верх над душой его взял. Попросил у бабки Мауры, чтоб после своей смерти его жена с ним ушла. Вот ведьма и подселила дух самозабойцы ей. Три дня ему дано было, успеет извести - заберет с собой. Сегодня исход третьего. Успел, подлец! Поздно меня позвали!" Дед достал табакерку, понюхал табачку, чихнул и добавил: "Одно могу для нее сделать - смерть облегчить". С этими словами он зашел в сарай, откуда уже доносились иступленные женские крики. Снова послышались незнакомые слова, и с каждым мгновеньем крики женщины становились тише и тише и, наконец, совсем смолкли. Вскоре вышел и Никодим: "Уснула она. Во сне умирать легче. Похороните ее как подобает, да молитесь за нее. Невиноватая она, что муки такие приняла".

Мы проводили деда Никодима до калитки. Тетка в благодарность дала ему узелок с нехитрыми отрубными лепешками да грибов сушеных. Дед кивнул в ответ и погладил меня по голове. "Вот такие дела, девонька! Не всегда на злобу управа находится". Затем развернулся и пошел к себе в избушку на берегу.

Ту женщину мы похоронили по всем христианским обычаям. А вот на сороковой день после ее похорон у бабки Мауры обвалилась в доме крыша. Ее придавило, но она выжила: ведьма все-таки. Тетка Пистимея говорила, что это дед Никодим ее по-своему наказал.

Понимаю, в подлинность рассказа трудно поверить, но я бабушку знаю, она обманывать не станет.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:16
Сегодня, 10:16 by КрокозяблаПросмотров: 905Комментарии: 14
+27

Ключевые слова: Ведьма ведьмак колдовство ужас смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: sagasha
Сегодня, 10:48
+7
Группа: Посетители
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Публикаций: 3
Комментариев: 13
История супер! А муж - тварь! Мало того, что сам нечистому продался, еще и невинную жену погубил.
Зарегистрирован: 8.08.2016
#2 написал: Вареньевна
Сегодня, 10:51
+3
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Комментариев: 488
Почему ж трудно поверить? Я верю. Если мы не можем чего то объяснить, то этого не существует?
Плюс.
Зарегистрирован: 4.02.2017
 
#3 написал: Ветла
Сегодня, 10:58
+2
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
История очень понравилась! Плюс. Бедная женщина, намучилась. В истории такие верю, в жизни чего только не бывает.....
Зарегистрирован: 23.06.2017
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 11:29
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Репутация: (334|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 044
Очень даже верю, но муж на что надеялся непонятно, ведь после ее смерти они все равно не будут вместе. Он самоубийца, а она невинно убиенная. Вот такая разная любовь бывает. Плюс конечно
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#5 написал: Крокозябла
Сегодня, 11:38
+2
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 11
Цитата: Tigger power
Очень даже верю, но муж на что надеялся непонятно, ведь после ее смерти они все равно не будут вместе. Он самоубийца, а она невинно убиенная. Вот такая разная любовь бывает. Плюс конечно

Как я поняла бабулю, он жену свою жутко ревновал и не хотел, чтобы после его смерти она была еще с кем-то... вот и забрал. Как у классика: "Так не доставайся же ты никому!"
Зарегистрирован: 26.07.2017
#6 написал: ZelD
Сегодня, 11:38
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 43
Плюс за историю. Сразу вспомнилось, как в детстве ездил в деревню к бабушке в Белоруссию. Их язык мне тогда казался таким чудным. Когда корова во время дойки шевелилась, бабушка кричала на нее - Аюсь, ободай тябя халера! Или дед иногда кричал на пса - пашоу ляш, у будку! Потом привык, даже сам калякал маленько.
Зарегистрирован: 17.02.2017
#7 написал: Крокозябла
Сегодня, 11:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 11
Цитата: ZelD
Плюс за историю. Сразу вспомнилось, как в детстве ездил в деревню к бабушке в Белоруссию. Их язык мне тогда казался таким чудным. Когда корова во время дойки шевелилась, бабушка кричала на нее - Аюсь, ободай тябя халера! Или дед иногда кричал на пса - пашоу ляш, у будку! Потом привык, даже сам калякал маленько.

Я помню, как бабушка мне как-то сказала:"Бульба каляхуе (картошка кипит), крышку открой". Я чуть не упала, думая, чего это бабуля матерится))))))
Зарегистрирован: 26.07.2017
#8 написал: Минди
Сегодня, 12:20
+3
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Вот жеж мужик эгоист. Жену его жаль.Отличная история! Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:50
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Зло бы не проникло, если бы люди сами её не допускали в свою жизнь, как тот мужчина. Вот ведь дела... Маресьев летал без ног, а этот...

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#10 написал: акжана
Сегодня, 13:17
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Репутация: (977|0)
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Комментариев: 1 002
Муж - суицидник возможно любил свою жену, но на сговор с ведьмой и под петлю его подтолкнули сущности, которыми он был одержим при жизни. Вселился ли он после своей смерти в бедную женщину или это были опять те же самые бесы, нельзя сказать определенно. Но как верно отметила в своем комменте Ольга, даже если это был он, то она уйдет совершенно в другое измерение, наверное в светлое место.

Да, в деревнях, можно сказать проходили настоящие "битвы" среди ведьм разных направлений.
Очень драматичная история ПЛЮС! +++++++
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#11 написал: Цветочница Анюта
Сегодня, 13:54
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]Ох не верю, что любил он жену. Любимого человека на муки не обрекают.
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#12 написал: Mina Harker
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Жаль, что не успели женщину спасти.Не будут они там вместе, согласна с Tigger power. Отличная история+.
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#13 написал: TiTaN_2017
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#14 написал: ПИК НИК
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Комментариев: 89
Цитата: акжана
Муж - суицидник возможно любил свою жену, но на сговор с ведьмой и под петлю его подтолкнули сущности, которыми он был одержим при жизни. Вселился ли он после своей смерти в бедную женщину или это были опять те же самые бесы, нельзя сказать определенно. Но как верно отметила в своем комменте Ольга, даже если это был он, то она уйдет совершенно в другое измерение, наверное в светлое место.

Да, в деревнях, можно сказать проходили настоящие "битвы" среди ведьм разных направлений.
Очень драматичная история ПЛЮС! +++++++

Добавить мне нечего. + !.
Зарегистрирован: 27.06.2017
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