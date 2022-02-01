Ванёк

Воеводов Просмотров: 36 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:03 by

Была к тому времени поздняя ночь, Ванёк в вразвалочку шел рядом, с озером в котором как в большом зеркале отражалась луна. Озеро то меж, деревенских плохой славой пользовалось, ибо раз три в четыре год кто-то там тонул, то дитё мелкое от родителей да братьев с сестрами отобьется и придёт на озеро, а там склон в метр и сразу глубина в общем сил выплыть не хватит и пойдёт малец на дно. но не только ребятня в нем тонула лет семь тому назад заядлый рыбак и по совместительству алкоголик Сеня на своей лодочке залатанный не в одном десятке мест выплыл с утра пораньше порыбачить еще в темень его даже друзья алконавты отговаривали да как в стену горох дядь Сеня упертый был как барабан ну и пошел с утра пораньше а обратно не вернулся и только через два дня на противоположном берегу от того места где сейчас стоял Ванёк нашли его лодку с пробоиной не первой, но похоже последней. Хотя если спросить Ванька, то он бы сказал, что байки то все то, что мелкие выплыть не смогли так это из-за, того, что сил у них мало, а Сеня по любому в тот вечер нажрался и когда одна из пробоин открылась то выплыть он уже не сумел. Бабка предлагала Ваньку крестик взять да только отказался он, ибо в нечисть и бога с дьяволом не верил, а от вида бабушки столь озабоченного словно он идёт на войну у него совсем настроение испортилось – «А при живом деде по другому было он то с крестами не носился хотя и носил вроде чёт на шее брелок какой вроде или еще». C подобными мыслями он и топал по тропе и дойдя до середины услышал как бы чавкающий звук, словно в раковине засор отворился и в новое отверстие потекла вода. Подойдя к тому месту от куда доносился звук он наклонил голову небольшой земляной склон был в какой-то слизи мерзкой и странно пахнущей на вид Ваня хмыкнул и уж было собирался идти как какая-то херь обхватила его левую ногу и опрокинула на землю выбив из легких воздух придя в себя и осмотревшись он заметил как какое-то зеленое полупрозрачное щупальце обвилась вокруг его ноги и постепенно стягивало ее но затем из озера медленно словно слизень выползло не что складки на его безобразном теле напоминали печальное лицо а из правой его половины торчали две здоровые щупальца еще одной он держал Ваню обомлевшего от ужаса. Страх овладевал им не оставляя места сметанию и удивлению херов Шоггот выполз из озера рядом с которым он ходил все детство и теперь похоже собирался утащить его на глубину времени на раздумья не было Ванёк вытащил нож подаренный дедом ему на первый юбилей и с размаху рубанул по одной из щупалец что уже подползало к его второй ноге тварь издала смесь захлебывающегося стона и гортанного мычания а затем лишилось щупальца державшей его левую ногу последняя из здоровых щупалец ринулась прямиком в лицо парняге но тот перекатившись за секунду встал на ноги и ринулся опрометью в лес не разбирая дороги так он и бежал пока не наткнулся на какую-то ветку и второй раз упал на спину лишившись воздуха. Ваня с удовольствием полежал бы еще какое-то время, но чья-то холодная и бледная рука подняла его над землей на высоту добрых двух метров. Ваня встретился глазами с существом, поднявшим его, оно напоминало человека, но слишком высокого с густой бородой словно выточенной из металла и сними глазами не человеческими глазами в которых радужка занимала большую часть глаза. Существо было худым, но с длинными мощными руками и похоже абсолютна нагим его глаза наполнялись яростью, а рука сжимала горло паренька, который вскоре провалился в небытие.

Ключевые слова: Озеро дурная слава щупальце слизень авторская история

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