Улыбка- С ней что-то не так!
- Уберите эту проклятую от меня!
Все это говорили медсёстры и мать Лиды о её ребёнке. О маленькой Саре, которой не было даже двух месяцев. Марк (муж Лиды) тоже не мог им верить. Особенно старой матери Лиды. Мало ли что может нести старая бабка.
13 мая у них была годовщина. Они, уложив детей спать, решили устроить романтический вечер. Зажгли свечи, принесли бокалы, принесли вино и разлили его по бокалам. После того как вино закончилось, Марк решил закурить сигарету.
- Марк! Сколько раз тебе говорить?! Не дома же! И вообще, ты мне обещал бросить курить!
- Лида, мне 32 года. Я сам могу решать, что мне делать, а что нет!
- Если ты обещал бросить, так будь добр, сдерживай свои обещания!
Лида со злости опрокинула стол.
- Почему я не имею права не сдерживать свои обещания, - Марк встал, бросил сигарету на ковёр. - А ты уже который раз обещаешь не забывать выключить воду и свет перед уходом. Но почему-то, когда я прихожу с работы, повсюду все так же включен свет.
- О боже, Марк, что ты наделал?!
Шторы и ковёр уже практически сгорели. Огонь перешел на диван. Они забежали в комнату к детям.
- Боже, Катя, Саша! Слава богу, что вы не спите!
- Лида, хватит паниковать, быстро хватай детей и бегом на улицу!
Они выбежали на улицу.
- Марк, я забыла телефон!
Из дома послышался детский плач.
- САРА!!
Марк забежал в дом, Сара была в своей кроватке в их спальне. Он схватил её и побежал к выходу. Было уже поздно. Огонь настигает их.
С улицы были слышны крики:
- Марк, боже! Прости меня!
Он подбежал к двери и…
Последнее, что он увидел, - это улыбка Сары.
Она посмотрела на него своими сверкающими глазами и улыбнулась… улыбнулась всеми 32 зубами.
Сегодня, 14:00 by AsyaQZПросмотров: 230Комментарии: 0
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