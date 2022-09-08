Кукла

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:39

Причина: Изменен раздел.

MysticalBook Просмотров: 165 Комментарии: 0 0 8-09-2022, 01:21 by

Это был обычный день ,солнце почти зашло и прохладный ветерок колыхал листья на деревьях . Я сидел в машине уставший ,но не от работы , а из за ее отсутствия ."Ещё один бездарный день " подумал я. После сдачи смены нужно было развезти ребят по домам, хотелось наконец-то снять этот костюм . Раздался звонок. Это был начальник .-Слушаю, Алексей. --Мурат , вы не сошли с линии ?--Ещё нет , но я очень на это надеялся.--Срочное дело, я пришлю адрес , езжайте , возьмите показания , криминалисты будут на месте через полчаса .--Убийство?-Неизвестно . Опросите и свободны на сегодня .-Понял.-Я вздохнул от сожаления , за пять минут до конца смены , мог бы уже в ванной лежать .-Реально дело дали или стебут?- спросила Лена .-Это начальник , ты же знаешь , он не умеет шутить .Разбуди нашего новенького , он уже седьмой сон видит .-Я получил адрес и мы выехали . Это был центр города . В этом районе было много людей из за скопления на рынках и больших площадях .Они ходили по улицам в обнимку , беседуя на различные темы , а дети с мороженным, крича и смеясь, бегали вокруг , создавая такую идиллию , что казалось ничто не может нарушить этот покой . Когда мы приехали к высотному зданию , я заметил большую толпу около подъезда . Они были шокированы , некоторые держались за голову в недоумении . "Наш путь занял больше времени , чем я думал " решил я про себя , увидев группу криминалистов , работающих на территории , которая была закрыта жёлтой лентой от обывателей .Мы вышли из машины и направились к ним . Я поднял ленту и увидел накрытый труп . Кровь просочилась немного дальше полотна и впиталась асфальтом , создавая ужасные узоры на земле . Одна из девушек криминалистов пересекалась со мной взглядом и я узнал ее .-Алия что нибудь известно ?--Привет , на месте происшествия ничего нет кроме трупа с куклой в руках , мы еле разогнули руки , девушка лет 28ти . Судя по всему 11й этаж , там сломано стекло , быстрая смерть . Признаков насилия нет ,предварительная версия самоубийство. Мне нужно сделать ещё несколько снимков и я отправлю отчёт . Вас кстати ждут наверху .--А где кукла ?-.-Как вещ. улика проходит . В бюро отправили -.Мы зашли в здание и я показал сотруднику полиции удостоверение . Он проводил нас до лифта и мы поднялись . В лестничных пролётах были люди в шоковом состоянии , видимо погибшую многие знали . Полиция опросила несколько квартир , но точных данных , чтобы составить общую картину , не было .Мы зашли в комнату и увидели девушку , сидевшую на кровати .Она не могла сдерживать слёзы , закрывая лицо руками . Психолог успокоил ее и принёс воды , оставив нас наедине .-Здравствуйте , специальный агент Мурат ,это мои напарники Лена и Кил .- ребята кивнули и я показал удостоверение .-Мы понимаем ваше состояние , хотели лишь задать пару вопросов . Вы можете объяснить , что произошло ?-Девушку звали Инди. Она ,всхлипывая, пыталась привести дыхание в норму .-Это кукла .. проклятая кукла .. - бормотала она .Мы переглянулись в недоумении , а девушка продолжала .-Много лет назад моя сестра вышла замуж , это была образцовая семья .У них родилась девочка Мия , замечательный ребёнок . Сначала все было хорошо ,но через полгода у неё обнаружили анемию, девочка была слабой и бледной, со временем начались проблемы с сердцем и она часто болела . Курс интенсивной терапии не помогал, а врачи лишь разводили руками . Моя сестра не находила себе места , она потеряла надежду вылечить Мию современной медициной и начала интересоваться другими методами . Тогда ходили слухи про одного кукольного мастера , члена оккультного ордена .Говорили , что он шил кукол с мёртвых детей , и духи , вселяющиеся в эти жуткие игрушки ,лечат , а если ребёнок тяжело болен , продлевают жизнь . Это были конечно всего лишь слухи , но сестра , потеряв всю надежду , обратилась к нему . Мастер сшил куклу , но получив подарок , Мия прожила всего несколько дней . Однажды утром ее нашли мёртвой , застывшие ручки ребёнка прижимали куклу к груди с такой силой , что их не могли разжать . Девочку похоронили вместе с игрушкой . Сестра долго не могла прийти в себя , я больше не видела жизни в ее глазах . Она начала много пить , пропадать из дома ночами , муж ее бросил. Через некоторое время она начала обвинять мастера , утверждая что он отравил ребёнка через куклу . С большим трудом сестра добилась эксгумации . Полиция раскопала могилу , собираясь провести экспертизу и поискать яд . Но куклы в руках мёртвой девочки уже не было . Мастера тоже не смогли найти , он просто исчез . Через неделю сестра увидела эту куклу в лавке одного продавца , она позвонила мне в ужасе .Клялась что это именно она , купила ее и просила меня приехать .Но я не успела ...-Девушка опять зарыдала . Мы застыли от этой истории , леденящей кровь .-Простите ,но мы ведь взрослые люди и это обычная кукла . Они не выбираются из могил и не убивают людей .- сказал я . Лена толкнула меня в бок , указывая на ее тяжёлое состояние .-Она лежала передо мной ..- шептала девушка .- Завернутая в полотенце с вышивкой .-Вы видели ее ?.--Да , она пахла какой-то странной смесью старинных духов и специй ,лицо было чёрное , а ее руки были сделаны из воска . Мие она очень понравилась .Когда ее развернули , она злобно сверкнула на меня прищуренными глазками .. это было очень страшно . Ребёнок не отпускал ее из рук , а я чувствовала ее взгляд на себе , он как будто преследовал меня . Я не знаю как это объяснить , но через несколько дней Мии не стало ...-Девушка замолчала и воцарилась гробовая тишина . Я поблагодарил ее и кивнул остальным . Мы спустились вниз .-Ну что мы скажем шефу , что убийца найден и это была кукла ?- смеялся кил .-Может ты закроешь рот и мы подумаем ? Она сестру потеряла вообще-то ..- крикнула на него Лена .Я был в небольшой растерянности , наш город был тихий и спокойный , и тут вдруг первое , что в нем происходит , это появляется кукла-убийца . Чушь . Я решил сдать смену и отвезти ребят , а после вернуться в бюро и посмотреть на эту куклу . Было уже поздно , большая часть сотрудников снялась с линии . Охранник пропустил меня и я спустился в комнату хранения .-Буу! Славик горим ! .- Парень вскочил , протирая глаза .-Бл*ть зачем ты пугаешь!! Я чуть копыта не откинул !Только глаза закрыл ..--Меньше надо в покер играть по ночам , слушай хочу увидеть куклу , которую сегодня доставили с места происшествия .-Славик отправился к сейфам и ,грохоча ключами , принёс мне кейс . Я снял крышку и ничего не увидел .-А где кукла ?.--В смысле !?!.- Славик вытащил накладные из стола .-Кейс 25 , все верно , странно . --Ты принимал ?.--Нет , Дана , она была до ночной смены .-Дана подтвердила по телефону , что приняла куклу и никто больше к ней не обращался . Она сказала , что кукла была очень страшная и она даже в перчатках не хотела ее трогать . Я вышел из архива и поднялся в свой кабинет . Что за хрень с этой куклой , думал я , взяв в руки телефон .-Алия , привет , у тебя остались фото с места ? Мы куклу не можем найти , пришли ее фото .-Привет , да без проблем на почте , если что .-Фотографии пришли через пару минут . Я открыл фото и ужаснулся , как вобще такое можно сшить и отдать ребёнку .На меня смотрела кукла , больше похожая на адскую игрушку . Ее волосы с прядью седины были очень похожие на человеческие , огромная голова с маленькими ручками и ножками. А ее чёрное лицо , как будто лицо внезапно состарившегося младенца , сверкало глазами и глядело мне в душу . Мне стало не по себе и я нажал на распечатку и закрыл файл .Следующий день не прояснил ничего нового , после обеда позвонил Алексей , он требовал отчет по этому делу , и очень взбесился когда узнал о пропаже .-В смысле пропала ? Вы в детском садике работаете ? У нас труп неизвестного происхождения с куклой в руках !! Может вы и труп потеряли ?!? Найдите ее ! -Мы с ребятами пересеклись в центре вечером . Я показал распечатку .-Есть мысли ?--Ну куклы это мистическая тема . Есть много легенд .- сказала Лена . - Есть куклы, которые убивали жертву , а потом возвращались за душой дарившего человека например .-ты серьезно ??- наш новенький вытаращил глаза .-ну да . ещё был случай в 1991 году,например , когда женщина отнесла куклу в один из музеев в Англии . Кукле было около 90 лет . Хозяйка жаловалась , что постоянно просыпается от звука , напоминающего детский плач , хотя детей у неё никогда не было . Историй таких много . Есть одержимые куклы , есть такие , которые двигаются сами или двигают предметы в комнате - по типу Аннабель.В этот момент я почувствовал что кто то схватил меня за талию и дрогнул от страха .-Кил, что ты делаешь ?!?--Извините , растерялся !.-Мы начали думать , с чего начать и мне в голову пришла мысль . Ее сестра ведь не нашла куклу на улице , она нашла ее в магазине совершенно случайно , спустя неделю . Мы позвонили девушке и , узнав адрес магазина , выехали туда .Лавка продавца была очень маленькая , и стояла она в довольно безлюдном месте . Мы зашли и нажали на звонок на столе . К нам подошёл невысокий старичок , и увидев фото , очень удивился . Я представился .-Ее купили у вас вчера , вы можете сказать , откуда она у вас ? Случилась трагедия , и мы ведём расследование . --Вы не поверите , но эта кукла сама появилась на нашей полке . Я решил, что ее оставил какой то малыш , сюда в основном родители с детьми ходят , вы же понимаете . Я положил ее на случай если кто то вернётся за ней, но на днях зашла девушка и со слезами на глазах просила меня продать ей эту куклу . Я не смог ей отказать , но , судя по всему, ей такая странная игрушка тоже была не по душе ..--В каком смысле ?.- мы стояли в недоумении .-Так потому ,что она опять на своём месте ..-Мы взглянули на полку и потеряли дар речи . Чертова кукла стояла среди игрушек и смотрела на нас своими маленькими злобными глазами . Я сверился с распечаткой , хотя это было ни к чему . Когда мы пришли в себя , я объяснил старику , что куклу придётся изъять . Кил в страхе напомнил мне , что последний ,кто взял куклу с этой полки , отправился на тот свет и сейчас находится в морге с переломанными костями . Но выхода у нас не было , игрушка единственный вещ док . Мы не могли понять , как она исчезла из архива и тем более , каким образом кукла вернулась на полку ,поэтому я решил забрать ее домой , пока будет идти расследование , хоть мне было и страшно об этом думать .Пока я развозил ребят , Лена пугала Кила страшной игрушкой и смеялась , а он каждый раз дёргался в стороны и матерился . Я не верил в мистику , но оставаться в одной комнате с ней было слишком страшно даже для меня .Водрузив куклу на диван в соседней комнате , я закрыл дверь и уселся смотреть телевизор . Лена пару раз за вечер звонила спросить как обстановка ,мне казалось что она была пьяна , но я каждый раз открывал дверь и включал свет , чтобы проверить сам не знаю что .-Лена все нормально , она сидит и не двигается --Даже рукой не шевелила ?--Иди к черту!!!-Меня начало клонить ко сну , и спустя минут 10 я погрузился в мир грёз . Не знаю сколько прошло времени , пока я услышал детский голос . Он пел что то похожее то ли на колыбельную , то ли будто звал кого то . Я слышал песню сквозь сон и не понимал , что это наяву , пока не открыл глаза . Через секунду голос пропал . Взглянув на дверь ,я увидел , что в соседней комнате горит свет , и снизу виднеется тень двух маленьких ножек .На мгновение я оторопел , тихо встав с постели я пытался медленно подойти к двери , но заметил , что тень начала постепенно отдаляться от неё. Я остановился и сделал шаг назад , тень снова двигалась к двери ."Да ты издеваешься" . Я ворвался в комнату чуть не сломав дверь . Кукла сидела на своём месте .Порыскал под диваном и в шкафах , в комнате никого не было . Выключив свет и заперев дверь на ключ , я в страхе лёг обратно , но спать уже не мог . Только под утро мои глаза закрылись от усталости .Меня разбудил телефон . Шеф сказал , что нам нужно выехать на очередное убийство .-Я , кстати , нашёл вашу куклу , бездари , но тебе не понравится ,то что я сейчас скажу ...-Мои глаза полезли на лоб от удивления . Я вскочил и открыл комнату , куклы на диване не было .Мы быстро собрались и выехали на место происшествия . В голове не укладывалось то , что произошло ночью . У напарников не было причин мне не верить и мы пришли к выводу , что история принимает странный и необъяснимый поворот . Приехав на место , я увидел труп мужчины . Из его глазницы торчала большая рукоять столового ножа , вся кухня была в крови . Это был муж погибшей . Мы пришли в ужас , когда увидели , что он сжимал в своих руках . Я сказал упаковать куклу в мешок и приставить к нему человека .-Ребята нам нужно к начальнику , немедленно .-Мы добрались до бюро и зашли к шефу . Я положил мешок на стол и рассказал ему о всем , что произошло в мельчайших подробностях . На удивление он воспринял все очень серьезно .-Твою м*ть какая страшная , и что это , по вашему , родовое проклятие ?Вы понимаете , что я не могу сказать родным , что они потеряли близких , потому что кукла убийца ходит по городу и убивает всех кто ее купил ?-Мы не знаем что происходит , простая логика тут бессильна - ответил я-А почему ты сидишь передо мной живой и здоровый ? она ведь была ночью в твоём доме , ещё и песню тебе спела ?!-Ответа у меня не было , лишь мурашки бегали по спине , когда вспоминал прошлую ночь .Я предположил , что тут есть какой то неизвестный нам алгоритм . В моей голове родился план .-Предлагаю такой эксперимент. Мы все отправимся ночью ко мне и переночуем . Куклу оставлю в нашей комнате . Спать будем по очереди , чтобы всегда был наблюдатель , который сможет быстро разбудить остальных . Тут что то необъяснимое .Шеф намекнул , что может приставить охрану к нашему дому , но я решил что это лишнее .Кил сначала не хотел соглашаться , но потом решился , при условии что он будет находиться в комнате как можно дальше от куклы .-Соберись тряпка , ты мужик вобще ?- сказала Лена .-Ты офигела? Да я вобще ее не боюсь !!- сказал он , трогая мешок одним пальцем . - Просто у меня отличное зрение , я ее и издалека вижу прекрасно!!-Вечером мы отправились ко мне . Я плотно закрыл все двери и окна и поставил куклу на тумбочку у стены , включил телевизор и открыл бутылку старого вина .-Не больше бокала ребята ! Это только для храбрости . -Мы решили спать по 3 часа, пока один из нас будет наблюдать .Время шло . Когда подошла моя "смена" было уже 4 часа утра , ребята , уставшие от скучного наблюдения , храпели как будто не спали целый год .Я встал и налил себе крепкий кофе . По телевизору шла какая то передача про смысл жизни и что будет с нами после смерти . Я смотрел в глаза кукле , а она смотрела в мои .-Кого сегодня планируешь убить ?- усмехался я , чтобы развеять эту гнетущую атмосферу неизвестности .-Никого ...- ответил мне голос из темноты . Это было так внезапно , что я уронил чашку на пол и она вдребезги разлетелась от удара . Ребята вскочили от неожиданности .-Она напала ? Где она ? - кричал кил от страха .-Закрой рот , кукла на месте , но тут есть кто то ещё - прошептал я . Опять эта песня , ее как будто пел маленький ребёнок . Мы увидели какой то силуэт в кресле и оцепенели.-Ты кто нахрен такой ??-Незнакомец молча сидел . Я бросился к кобуре , но в этот момент все застыло, время как будто бы остановилось . Мы не могли пошевелить даже пальцем , как скованные сонным параличом. Кукла начала болтать ножками на спинке тумбочки ,припевая песенку .-Вы видите это ?!?- выдавила из себя Лена . Мы были в ужасе . Я пытался приложить все усилия , чтобы двинуть рукой , но это было тщетно . Она начала слезать с тумбочки очень медленно и аккуратно , боясь сделать неверный шаг , ее моторика была странная , движения были отрывочными и сопровождались глухими скрипами . Она медленно опустилась на пол и поползла к ноге незнакомца , бросая на нас зоркие взгляды . Мы все ещё не могли поверить своим глазам . Кукла подползла к нему и протянула маленькие ручки , незнакомец наклонился и взял ее на руки , посадив на колено . Он начал гладить ее и обнимать как маленького ребёнка .-Да это сам дьявол !.- прошептал Кил .-Дьявол ? ну что вы , этот трон уже давно занят ! - рассмеялся незнакомец .-Я пришёл , потому что меня позвал мой малыш .-Теперь я понял , почему кукла пела .-Ты тот самый кукольный мастер ? Тот кто сшил ее , не так ли ? Она убила трёх человек ! И это не сойдёт тебе с рук !-Незнакомец продолжал обнимать куклу .-Всю жизнь мне было интересно , что находится за гранью нашего существования . Всем известно , что наше тело не вечно , но никто не знает о пристанище для нашей души . Я начал изучать оккультные науки , которые искали ответы на многие вопросы , которые не поддаются нашему пониманию . Даже создал орден , целью которого являлись поиски древних и давно утерянных книг и предметов , связывающих мир живых с миром мертвых . Через много лет я добился хороших успехов . Я желал лишь , чтобы мои знания могли помочь людям . Оберегали их от необдуманных действий , связывали со своими родными и продлевали жизнь близких им людей . Но цена за это для простого смертного была слишком высока . Я начал шить кукол с помощью заклинаний из книги мертвых . Это был очень трудоемкий процесс , за который я платил частью своей жизнью . Я начал быстрее стареть и мое время уходило на глазах , но я был готов жертвовать собою , чтобы помочь всем , в чьих глазах уже не теплилась надежда .У меня родилась девочка, замечательный и веселый ребёнок. Мы очень любили ее , и я не хотел чтобы она жила в моем мире страха, колдовства и чёрных заклинаний . Через несколько лет , когда я собрался все бросить , мне позвонили со страшной новостью . Ребёнка сбили насмерть на просёлочной дороге . Малышка лежала на траве со сломанной шеей. Я был вне себя от горя , проклиная свою жизнь , которая привела меня к такому концу . Водителя так и не нашли и , вопреки всем моим мольбам , дело было закрыто . Ее похоронили на нашем деревенском кладбище . Я каждую ночь приходил и плакал на ее могиле , чувствуя ,что она слышит меня , но не может мне ответить . И тогда я раскопал ее и вернулся с телом домой .Пользуясь своими знаниями,я совершил ритуал реинкарнации , используя части тела умершего ребёнка . Тёмная магия помогла мне найти убийцу. Парень с девушкой , которые ехали в ту ночь выпившими , конечно же не заметили маленького ребёнка , который перебегал дорогу . Они даже не вышли из машины от ужаса содеянного . Но они ответили за свои деяния сполна , беда пришла и в их дом . Я не смогу описать своего удивления , когда в полном отчаянии увидел на пороге своего дома эту девушку , молящую о помощи .Помощи , которой не было у моего ребёнка . Жить мне осталось совсем недолго , зато теперь мы вместе с моей девочкой . -Теперь я рассмотрел его лицо . Это был старик с морщинами на лице , и усталыми , наполненными грустью глазами . Незнакомец снова обнял куклу и встал с кресла .-Это была сестра и ее муж ?- шептала Лена с недоумением , не может быть .-А ребёнок ? как же ребёнок ?? Что вам сделала девочка ?!- кричал я , безнадёжно пытаясь освободиться от этого оцепенения .-Этот мир безумен и жесток. К сожалению ,болезнь была очень тяжёлой и не позволила невинной малышке остаться в живых . Кукла могла лишь скрасить ее последние часы .-С этими словами старик исчез с куклой прямо на наших глазах. Через минуту мы пришли в себя и нас отпустило . Я выбежал на улицу , открыв дверь , но там никого не было , только короны деревьев шумели в тишине , напевая ярким лучам восходящего солнца .

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