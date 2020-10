Дом Крипипасты: Последнее звено

Кстати забыл упомянуть, автор данной стори я, написал вчера,а сегодня пытался постить на сайте мракопедии но там удалили дважды,сейчас на дваче есть тоже,на kripipasta.com лежит в песочницеУтро было светлым.Джефф валялся на диване в гостинной и смотрел телик,по телевизору шёл какой-то старый чёрно-белый фильм,там какой то ботан прятался за надгробием и окликал девку "They're Coming to Get You, Barbara!".Я сидела на кресле позади дивана на котором лежал Джефф,мне очень хотелось писать но туалет был занят Безглазым Джеком,на верхнем этаже на кухне Сленди готовил кушать,Джейн,Бен и Нина помогали ему, сегодня была их очередь, я могла слышать их шутки,в основном чёрный юмор.Тут я услышала звук открывающейся двери.- Посрал так посрал! - сказал выходящий из туалета Джек подтягиваясь.Наконец то... Я зашла в туалет, села на унитаз и начала писать, тут я заметила что то странное,на обоях красовались нарисованные дельфины,у меня не то чтобы хорошая память но я точно помню что никогда их там не было. Тут один из дельфинов ухмыльнулся, моё сердце замерло, но я подумала что это ещё одна шутка Бена,он очень любил разыгрывать меня и других членов дома крипипасты.Выйдя из туалета я крикнула Джеффу.- Ты знаешь кто поменял обои в туалете?- Что? Ты про что вообще,Анька ты совсем кукухой поехала? - сказал он со смехом.- Иди и сам глянь. - Хмурясь ответила я ему.Джефф подошёл,открыл дверь.- Ну и где же новые обои? Те же самые заляпанные кровью уродливые обои,мы не можем себе позволить новые,Тики Тоби уволили с работы,а он наш единственный заработок кроме Мертвеца Тони.Я взглянула внутрь, и там и правда были прежние обои,без тех хмурых дельфинов.- Клянусь Залго там были дельфины! Честно Джефф поверь мне.- Ты случайно не дула банку Бена? Какие дельфины? - Джефф приподнял бровь.- Не важно - вякнула я.Джефф снова лёг на диван. Посмотрев на часы я поняла что самое время выгулять Смайл Дога.- Гулять! - крикнула я.Красный безкожий пёс,который мало чем был похож на собаку быстрым ходом спускался по лестнице с третьего этажа, запрыгнув на меня он начал лизать моё лицо обнажая свои человеческие зубы.- Хороший мальчик - улыбнувшись сказала я надевая на него ошейник с поводком.Мы гуляли минут пятнадцать и я уже забыла про дельфинов в туалете, подходя к дому я увидела что то чёрное валявшееся у двери, я взяла это в руки, это была книга, обложка черная,страницы светлокоричневые,видно книга очень старая. Положив её в свой рюкзак я зашла в дом, Смайл кинулся к миске хлебая воду.Меня позвал Слендер наверх кушать.***За окном было темно, все уже легли спать,кроме меня Бена и Салли, Бен и Салли играли в соседней комнате в Подземелья и драконов.Я решила наконец взглянуть внутрь найденной мною книги, с момента её нахождения я никому о ней не рассказывала,мне было интересно узнать что же там написсано.Я вытащила её из портфеля и открыла первую страницу."Запрещённые ритуалы"Название заинтересовало меня.Я перевернула на следующую страницу."Здравствуйте дорогие слуги древних, эта книга может изменить вашу жизнь, ритуалы существовшие многие столетия о которых было известно лишь избранным собраны в этой книге воедино, пользуйтесь ею на своё усмотрение"Я листнула дальше и не успела начать читать как в комнату вошёл Бен.- Что читаешь? - спросил он.- Не твоё собачье дело - сказала я.- Ладно, я тут тебе чипсы со вкусом краба принес.Он подошёл и протянул пачку мне.Затем он вышел, я открыла пачку и начала есть чипсы. Когда доела решилась продолжить читать, посмотрев на кровать я не увидела там книги.Чёртов Бен, подумала я.Я вышла из комнаты и начала стучать в соседнюю,но ответа не было,дверь была закрыта на замок, внизу послышался голос.- Ты уверен что правильно это делаешь?Я спустилась по лестнице,никого...Похоже голос был из подвала. Спускавшись в подвал по лестнице я увидела что свет там включен и дверь приоткрыта.Зайдя туда я наблюдала странную картину, Салли стояла держа в руках топор а Бен у зеркала протянувши руку к зеркалу с закрытой ладонью и протянутым вверх большим пальцем.- Гнилая сущность прийди, Гнилая сущность прийди Гнилая сущность прийди - повторял шепотом Бен.- Эй ты! Где моя книга? - крикнула я ему.Вскочив от испуга он обернулся.- Она у Салли, я тут пытаюсь по гайду из книги вызвать демона.- Я тоже,только другого - улыбнулась Салли,она положила какую то кассету vhs на пол, подняла топор вверх и произнесла молитву.- О великий Ник!! Король палачей, прийди в наш мир и казни неверных, одних на висильницу повесь,других топором обезглавь, твои руки и ноги пусть тянуться в неестественные длины, пусть твоя черная плоть окутает неверных, да будут мертвы в тебя неверующие,да будут казнены те кто не верил что твоё видео существует.С этими словами она размахнулась и разбила кассету вдребезги топором.Ничего не произошло, мы стояли втроём ожидая чуда где то минуту, и тут Бен сказал, шарлотанская это книга какая то, мы уже собирались идти спать как тут разбитая на полу кассета начала шипеть,из нее потекла черная жижа, её становилась все больше,вот уже там была лужа с метра, Бен от испуга попятился назад, прислонившись к зеркалу,вдруг что то схватило Бена и затянуло внутрь зеркала,как будто другое измерение, Салли закричала от ужаса, лужа становилась все больше,в зеркале было видно Бена,он стучался по ту сторону к нам надеясь выбраться,я подбежала и стала бить кулаками о стекло,позади Бена появилось какое то существо.- Салли!!! Давай мне топор!!!!Салли прижалась к углу разинув рот и не двигалась,она была парализована от ужаса.Я подбежала к Салли и попыталась вырвать топор из её рук,она сжимала его сильно,я не могла его отобрать,тут она снова закричала и выронила топор на пол,я взяла его в руки и лучше бы не оборачивалась, теперь я поняла из за чего она сломила тишину снова, на полу под зеркалом валялась оторваная голова,глаза были вырваны, ещё секунду назад красивый и веселый мальчик призрак утопленник был с нами,а сейчас его голова валялась на полу истекая кровью,зеркало снова стало обычным и в нем не видно было потусторонний мир.У меня потекли слёзы, из черной лужи на полу виднелись вылазившие тонкие руки,я схватила Салли за руку и мы вместе побежали наверх,я заперла на замок подвал, и тут по лестнице спустился Слендер.- Что это были за крики? - спросил тревожно он.- Бен... Бен мёртв!!!!! - Сквозь слёзы и плач кричала я.Тут из всех комнат повыходили все члены дома Крипипасты.- Я чую запах... Он знаком мне - принюхиваясь сказал Безглазый Джек.- Ты думаешь это... - испуганно прошептала Клокворк- Именно, это он... Палач Ник - сказал Тики Тоби.Тут послышался грохот, подвальная дверь была расколота на пополам,топор вновь ударил по двери и из нее потянулась черная рука неестественно длинных размеров, она схватила Нину убийцу за голову и начала медленно сжимать её, Нина начала орать от боли, Джефф закричал- не трогай её ублюдок!!!!! - Вытащил нож и пырнул длинную но очень тонкую руку Палача Ника.Но он даже не дрогнулся,вот уже все его тело было за дверью,Нина продолжала орать пока её голова не взорвалась и глаза,мозги и куски черепа не разлетелись в разные стороны.Салли начала рыдать, Безглазый Джек схватил меня и её за руки и побежал с нами на улицу.- Подожди!! Джек,как же остальные?!!!!- Сейчас важно вас спасти,другие сами могут за себя постоять. - сказал он,было видно что он очень испуган.Он остановился у какого то дерева,и начал думать землю, схватил за железную ручку и открыл люк,- Полезайте сюда!! Живо!! - кричал он.Салли спустилась по лестнице,я за ней,и потом уже и сам Джек.- Все члены дома крипипасты знают про этот бункер,они скоро прибудут. Успокаивая нас пробормотал Джек,его голос дрожал и кажется он сам не был уверен жив ли хоть кто то там.Мы стояли посреди бетонной комнаты, с закрытыми гермоворотами, рядом был аппарат,Джек набрал пароль на нём и двери начали медленно раздвигатся, мы зашли внутрь, там была такая же беттоная комната с ещё одними гермоворотами,снова пароль,и так продолжалось наверно десять минут,после входа в каждую комнату прошлые ворота медленно закрывались.Наконец мы оказались в какой то комнате по размерам втрое больше остальных, там были две кровати, Джек уложил Салли спать,он вколол ей в шею снотворное и она отрубилась.На стене был экран и рядом с ним микрофон и колонки, из колонок послышался голос.-Эй,это я Джефф! Слендер,Клокворк,Тики Тоби,Мертвец Тони,Нина, мой брат Лью,Смайл,Кровощедрая Бетти,и все другие Мэри сью мертвы, Только я Джейн вечная,и смеющийся Джек выжили, мы скоро прибудем к вам, прием!!Джек подошёл нажал кнопку ответа.- Прием! Попытайтесь поскорее, ворота очень медленно открываются и закрываются.Мы сидели и ждали других,я дрожала в ужасе,все кого я знала мертвы, в голове проносились воспоминания о моей прежней жизни,до моего прихода в дом крипипасты, у меня была семья, подруги,я помню как пошла с ними в лес ,отошла пописать и заблудилась, помню как меня нашёл Джефф и привел меня в дом Крипипасты где меня тепло приняли, это всё о чем я мечтала читая фанфики в прежней жизни, а теперь,всё они мертвы,но ещё есть надежда что я,Салли, Смеющийся Джек , Безглазый Джек,и Джейн выживем.Тут из колонок снова послышался голос Джеффа- Кха,кха,кхе,рпх, я ранен,Джейн и Джек мертвы, мне осталось совсем немного,всего две двери, Смеющийся Джек запер Палача Ника в шкатулку перед смертью,этого не хватит на долго, он скоро выберется. Помогите!!!!Безглазый Джек быстро начал вводить пароль, ворота начали медленно открыватся, другие ворота начали тоже открыватся,уже видно Джеффа, он пытался пролезть и ворота уже достаточно открылись, два мига и Джефф уже с нами в комнате падает на пол.Безглазый Джек быстро нажимает на кнопку "закрыть врата".Джефф убийца истекает кровью,видно много ранений в области его груди.- Я похоже не протяну,кхе,кхр,кха - кашляя кровью шепчет Джефф.- Всё будет хорошо - шепчет Джек гладя раненного по голове. - Ты попадешь в рай...У меня начинает темнеть в глазах,я медленно засыпаю,хоть и слышу сильный грохот ворот которые пытается выломить Палач Ник.***Я просыпаюсь,передо мной ужасное зрелище,на полу валяется снятая синяя маска Джека, а рядом и сам безглазый Джек поедает труп на полу,вытягивая кишки и проглатывая их как лапшу,сердце и другие потроха, а я пытаюсь понять что происходит.- Джек!!! Твою мать!!! Это что труп Джеффа?!!- Да, мне нужно питаться человеческой плотью чтобы выжить,а Джефф и так уже умер.Я начинаю плакать, потом смирившись иду к кровати где лежит Салли,она всё ещё спит, я ложу руку на её голову, её лоб очень очень холодный, никогда ещё она не была такой холодной.- Джек! Подойди сюда, ты же понимаешь в медицине,она больна?Джек подходит,и ложит руку на её лоб.По его щеке стекают черные слезы.- О господи.... Она уже не с нами.-Что? Не может быть,она же не ранилась,от чего она могла умереть?- Я не знаю... - он снял свой худи и положил на неё как на покойника.Мы стояли молча поминая прекрасную Олдер Салли.- Джек , а куда делся Палач Ник?-Он выжидает нас за этими гермоворотами,я чую его запах,он хочет чтобы мы подумали что он ушёл и открыли врата. Но скоро у нас не будет другого выхода,кислород заканчивается,еды нет,мы и так умрём.Я посмотрела на Салли, и увидела её рюкзак... Стоп, Бен же говорил что книга у неё.Я открываю рюкзак и достаю книгу.- Что это? - Спрашивает Джек.- Книга ритуалов.Начинаю листать,видя разных тварей мира сего,и дохожу до страницы Палача Ника, и вуаля, как я и думала, внизу после инструкции по его призыву есть инструкция по убийству этой убогой пародии на Слендера.Также написаны его имена в разных культурах, жердяй, палочник,Палач Ник.Окей,нужно прочитать молитву, я начинаю читать написанное.- Баба Чапа прийди,нас от палочника освободи,захвати с собой попобаву,и спаси нас от провала.Тут я слышу как что то скребётся за стеной,из стены вылазиет какая то старуха а за ней какая то горгулья или хер знает что.Старуха открывает силой мысли врата и из врат со скоростью пули вылезает рука и протыкает грудь Джека насквозь.- Джек!!!!! - ору ему я-Спасайся, я не забуду тебя Анька из Хабаровска учившаяся раньше в Омске в школе номер пять. - это его последние слова,рука затягивает его в полуоткрытые ворота.- Эй!! Ты!!! Ты должна помогать!!! - кричу я старухе.Она даже не посмотрела в мою сторону.Наверное нужно читать молитву,я заглядываю в книгу слыша как на заднем фоне палочник чавкает поедая Джека.И на следующей странице ещё одна молитва.- Баба Чапа съешь жирдяя,Попобава помоги.Баба Чапа забериЭто чудище в могилу - читаю я.Вдруг эта старуха которая помойму и есть эта баба Чапа раскрывает рот очень широко как мороженщик в фильме Легион,и медленно но сильно засасывает палочника в рот.- Анька!!!- Салли? - я оборачиваюсь к ней,она стоит на полу со светящимися зелёным светом глазами.- Нет времени объяснять, я открываю портал в потолке,ты уйдешь отсюда живой!!! - кричит эхом она.- А как же ты? Ты пойдешь со мной??!!!Но Салли молчит, она протягивает руку вверх и на потолке появляется портал, та горгулья хватает меня за плечи и летит к порталу, проходя через него я вижу как весь бункер взрывается от сильного взрыва созданного Салли, Баба Чапа и Палочник погибают вместе с ней.Мы оказываемся где то над лесом.Я спрашиваю эту горгулью.- Где мы?- Мы в Тайге - отвечает она.- А кто ты такая?- Попобава- А почему тогда ты меня не насилуешь? - спрашиваю я.- Мне по вкусу больше куны хикканы.- Что?- Ничего забей.Мы приземляется,она отпускает меня на землю.- Ты должна гордится. - Говорит она.- Чем?- Ты послужишь пищей для личинок Непредставимого ПхыПопобава улетает,и тут появляется туман, я слышу падающие от чего то деревья и странный очень очень страшный гул который вводит меня в паралич...∅н0 п0л3€т...

Ключевые слова: Дом комната ритуал авторская история

