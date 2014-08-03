Сюрреалист Джефф Кристенсен
Джефф Кристенсен (Jeff Christensen) молодой 32-ух летний американский художник сюрреалист, чьи работы весьма притягательны своей темной атмосферностью.
Lasting Bones
Ruin
Temperance
O Kakos Daimon
On The Fall
Grave Goods
Artifice
Undone
Fever dream
Golden Hope
High Water
Prayer Skull
Hold fast
The Giant
The Hunt
На творческий стиль Джеффа оказали влияние многие художники из которых он выделяет Гойю, Босха, У. Блейка и других. Художник черпает вдохновения в фильмах, музыке, литературе и пытается отразить собственное отношение к миру, бросить ему вызов в своей манере мрачной самоиронии. Художник весьма востребован в своей индустрии - его картины выставляются во многих художественных галереях США, он принимает участие в нескольких творческих групп художников.
Being Is Perceiving
Slaves and parasites
Scarecrow
Shape Shifter
Джефф Кристенсен проживает со своей женой в Солт-Лейк-Сити, США.
Lasting Bones
Ruin
Temperance
O Kakos Daimon
On The Fall
Grave Goods
Artifice
Undone
Fever dream
Golden Hope
High Water
Prayer Skull
Hold fast
The Giant
The Hunt
На творческий стиль Джеффа оказали влияние многие художники из которых он выделяет Гойю, Босха, У. Блейка и других. Художник черпает вдохновения в фильмах, музыке, литературе и пытается отразить собственное отношение к миру, бросить ему вызов в своей манере мрачной самоиронии. Художник весьма востребован в своей индустрии - его картины выставляются во многих художественных галереях США, он принимает участие в нескольких творческих групп художников.
Being Is Perceiving
Slaves and parasites
Scarecrow
Shape Shifter
Джефф Кристенсен проживает со своей женой в Солт-Лейк-Сити, США.
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 36Комментарии: 3
Ключевые слова: Джефф Кристенсен сюрреализм хоррор художники