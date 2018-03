Сюрреалист Джефф Кристенсен

Джефф Кристенсен (Jeff Christensen) молодой 32-ух летний американский художник сюрреалист, чьи работы весьма притягательны своей темной атмосферностью.Lasting BonesRuinTemperanceO Kakos DaimonOn The FallGrave GoodsArtificeUndoneFever dreamGolden HopeHigh WaterPrayer SkullHold fastThe GiantThe HuntНа творческий стиль Джеффа оказали влияние многие художники из которых он выделяет Гойю, Босха, У. Блейка и других. Художник черпает вдохновения в фильмах, музыке, литературе и пытается отразить собственное отношение к миру, бросить ему вызов в своей манере мрачной самоиронии. Художник весьма востребован в своей индустрии - его картины выставляются во многих художественных галереях США, он принимает участие в нескольких творческих групп художников.Being Is PerceivingSlaves and parasitesScarecrowShape ShifterДжефф Кристенсен проживает со своей женой в Солт-Лейк-Сити, США.