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Страшные Арты

Сюрреалист Джефф Кристенсен

Джефф Кристенсен (Jeff Christensen) молодой 32-ух летний американский художник сюрреалист, чьи работы весьма притягательны своей темной атмосферностью.

Lasting Bones

Сюрреалист Джефф Кристенсен

Ruin

Сюрреалист Джефф Кристенсен

Temperance

Сюрреалист Джефф Кристенсен

O Kakos Daimon

Сюрреалист Джефф Кристенсен

On The Fall

Сюрреалист Джефф Кристенсен

Grave Goods

Сюрреалист Джефф Кристенсен

Artifice

Сюрреалист Джефф Кристенсен

Undone

Сюрреалист Джефф Кристенсен

Fever dream

Сюрреалист Джефф Кристенсен

Golden Hope

Сюрреалист Джефф Кристенсен

High Water

Сюрреалист Джефф Кристенсен

Prayer Skull

Сюрреалист Джефф Кристенсен

Hold fast

Сюрреалист Джефф Кристенсен

The Giant

Сюрреалист Джефф Кристенсен

The Hunt

Сюрреалист Джефф Кристенсен

На творческий стиль Джеффа оказали влияние многие художники из которых он выделяет Гойю, Босха, У. Блейка и других. Художник черпает вдохновения в фильмах, музыке, литературе и пытается отразить собственное отношение к миру, бросить ему вызов в своей манере мрачной самоиронии. Художник весьма востребован в своей индустрии - его картины выставляются во многих художественных галереях США, он принимает участие в нескольких творческих групп художников.

Being Is Perceiving

Сюрреалист Джефф Кристенсен

Slaves and parasites

Сюрреалист Джефф Кристенсен

Scarecrow

Сюрреалист Джефф Кристенсен

Shape Shifter

Сюрреалист Джефф Кристенсен

Джефф Кристенсен проживает со своей женой в Солт-Лейк-Сити, США.

Сюрреалист Джефф Кристенсен


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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 36Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Джефф Кристенсен сюрреализм хоррор художники

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 18:37
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (9544|-4)
Публикаций: 404
Комментариев: 7 003
Вот все, кто рисует этот "Дарк", рисуют примерно одно и то же. Но некоторым при этом удаётся быть и индивидуальными, и оригинальными. Даже когда прототип узнаётся на "раз". И это - как раз тот случай.
А то, что это не цифровая живопись, а самая настоящая, добавляет ещё очарования.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#2 написал: FataMorgana
Сегодня, 19:14
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (34|-1)
Публикаций: 115
Комментариев: 2 675
Ох уж этот сюрреализм! Атмосферно, страшно и загадочно. Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
#3 написал: Mina Harker
Сегодня, 19:16
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 1 784
А я заметила, что частенько присутствуют неприятные, порой отталкивающие образы. Но это темное искусство, поэтому оно такое какое есть. Отражение темной стороны мира.+++++++++
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
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