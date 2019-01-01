Плохой санта

ОбительЗла Просмотров: 64 Комментарии: 0 +1 Вчера, 18:29 by

Я зашёл в гости к своему лучшему другу. Он сидел на кровати, с каким-то ужасом на лице. Я спросил что случилось и он начал рассказывать свою историю.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В понедельник, 31-ого, я пошёл в магазин за выпивкой и закуской. Новый год, как никак. Вообщем-то, прихожу домой, включаю свет и вижу такую картину: под ёлкой лежит топор. Я конечно немножко офигел, от такого. В доме никого нет, а топор я не покупал. Я медленно подошёл к ёлке, взял топор и отнёс его в кладовку. Пришёл я обратно в комнату, сел на диван, открыл бутылку пива и начал пить. Всё шло отлично. До одного момента. Я пошёл в туалет, потом на кухню, а затем обратно в зал. Когда я зашёл в зал, то почуял запах гнилой плоти. Я зашёл за ёлку (она стояла по середине зала) и увидел мёртвого парня, лет 17. А рядом с ним записка - "ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ". У меня задрожали коленки. Вдруг, я почувствовал дыхание за спиной. Я резко повернулся и увидел, ты не поверишь, Санту! Он стоял с окровавленым топором, да, с тем самым который я отнёс в кладовку! Он занёс топор за голову и... я потерял сознание. Очнулся я на кровати. Встал. И пришёл ты.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- То-есть это произошло недавно?- Думаю да.- А если этот "Санта" до сих пор в доме?- То тебе лучше убираться!- Я не оставлю тебя.- УБИРАЙСЯ!Вдруг мой друг встал и как только я моргнул он превратился в этого Санту.Я стал преспешником этого самого Санты.

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