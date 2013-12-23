Будни энтомолога 3

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:20

Estellan Просмотров: 56 Комментарии: 7 +3 Сегодня, 08:20 by

Лишь спустившись вниз, мне удалось рассмотреть обладателя спасшей меня лапки в неровном свете свечей, понатыканных по всем подходящим плоскостям данного храма. Им оказался мой вчерашний знакомый юный церковник, храбрый воин кувалды и ведра. Хотя, стоило признать, с ведром у него очень неплохо получалось.- Какого черта ты поперся на крышу ночью? Для этого я вчера спасал твою шкуру?Сурово вопрошал воин, отставив свое, переставшее наконец бренчать, орудие под лавку (за что моя головная боль сказала ему отдельное спасибо), на которую я тут же примостил свои кости.- Мой герой, – прошипел я с благодарностью гадюки, которой наступили на хвост, и с весьма схожими интонациями, - встречный вопрос. Какого черта здесь вообще происходит?- Ты что, совсем ничего не знаешь?Наверняка мой вид служил достаточным ответом на этот вопрос, поскольку тяжело вздохнув, белобрысый исчез из моего поля зрения на пару минут, а вернулся со стаканом воды для меня, мокрой же тряпкой для моей шишки и весьма непонятным рассказом.- Ты ведь в доме таксидермиста остановился. Ничего странного за чучелами не замечал? Старый таксидермист был не просто сумасшедшим стариком. Он мог в свои творения запирать души, или что там у них, всяческой нечисти. И те, чьи сущности он запирал, впадали в сон. Их здесь много вокруг деревни таких, спящих. А еще через этих чучел он мог ими управлять, когда нужно. Как в книжках про гаитянских зомби. Я у него учился, только у меня не получилось ни черта.Подавив меня собственной начитанностью, молодой охотник скис как йогурт. Только вот понятней мне из его рассказа ничего не стало.- Ну а я-то тут при чем?Пришлось задать этот, вполне резонный, вопрос, так как объяснять дальше парень, похоже, не счел нужным, скрывшись где-то в глубинах собственной памяти.- А в тебе, похоже, они почуяли что-то, что поможет им их собратьев освободить. Ты владеешь какой-то силой?- Теоремой Пифагора я владею. Парень, на дворе двадцать первый век. Какая магия, какие зомби, души нечисти в чучелах? Я про таксидермистов только анекдот знаю: Такси «Дермист». Куда тебе, чучело?- Ну да. А на крыше тебе двадцать первый век пытался голову двумя пальцами открутить, и от святой воды к праотцам отправился?Блин, в чем-то парень был прав. На несколько минут в храме стало достаточно тихо, чтобы услышать, как потрескивают свечи внутри, и мешок с песком шлепнулся где-то за стенами. Потом, проявляя необычайную подвижность для мешка с песком, поднялся, отряхнулся, судя по звукам, и прошествовал к дверям. Робко постучал. Мой спутник глазами какающей мышки смотрел на эту самую дверь.- Они не могут войти на святую землю.Шепотом сообщил мне охотник.- Больно надо. Сами выйдете. – Отозвался мешок с песком за дверью голосом «Барда». – Ученый, выходи по-хорошему. Бить тебя никто не будет, а ресурсами надо делиться с голодающим ближним. Да, и блондина прихвати, мы из него холодец сварим.Надавили на мою человечность из за двери, человечность всхрапнула, показала неприличный жест из среднего пальца, и перевернулась на другой бок, а вот мой спаситель как-то внезапно сбледнул с лица, шаря рукой под лавкой явно в поисках своего ведра.- Вампиры не едят холодец.Как мог, утешил я своего спутника, но на того это, похоже, не сильно подействовало, поскольку тот прямо с лавки бухнулся на колени и, судя по позе и напряжению выступившему на челе, принялся молиться. Где-то в небе лениво загремело. Пару минут было тихо, а потом в дерево на самом краю площади ударила молния, на мгновение заставив святых на цветных витражах окон исказить лица на зловещие гримасы. «Тебе трындец.» - заглянул в мое недалекое будущее внутренний голос, и в кои то веки я был с ним полностью согласен.- Парень, я, конечно, ничего не хочу сказать, но, по-моему, ты кому-то не тому помолился. Церковь самое высокое здание в деревне. Громоотвод я ему сегодня открутил лично, если шарахнет, полыхнет так, что у нас с тобой будет только два выхода, или оставаться тут и зажариться до хрустящей корочки, или выйти туда… а вот там возможны варианты. У тебя, например – холодец.Заговорщическим шепотом сообщил я юному охотнику, и тот, внезапно замолчав, прислушался к лениво ворочающемуся в небе грому. На лице юноши явственно проступило понимание, что если вампиры и имеют на меня зуб, то на него, особенно за последнюю выходку с ведром, наверняка уже целую челюсть. Следом, пошарив под собственным одеянием в районе груди, охотник извлек на свет остро заточенную деревяшку, в которой угадывалась обструганная ножка от стула. Я в очередной раз восхитился его подготовленностью к трудностям жизни. Мне не удалось с крыши даже горсти гвоздей прихватить.- Ну что? – Нетерпеливо осведомились из за двери. – Портки можете не менять, я не брезгливый.Суровую решимость на лице юного охотника прямо сейчас выйти на улицу и насмерть заковырять обидчика ножкой от стула, прервало появление знакомого мне уже, несколько помятого лица. Лицо было еще более помято, и вооружено чем-то похожим на крест на длинной ручке.- Опять шпана пожаловала на ночь глядя? Сейчас я им все грехи отпущу.Зловеще пообещало лицо. Отодвинув нас с охотником с прохода, ногой открыло дверь, судя по звукам, помяв того, кто за ней был. Следом раздалось несколько замысловатых ругательств, похоже, на латыни, послышалась какая-то возня, где-то недалеко снова шарахнула молния. И стало тихо. Пару минут мы прислушивались к непривычной тишине.- Митька, подмети потом на крыльце.От звуков этого голоса мы с охотником подпрыгнули. Втянув голову в плечи, блондин прошмыгнул к двери, да и я не собирался оставаться в здании, которое вот-вот может превратиться в большую жаровню.За стенами храма было пасмурно, темно и в меру тихо. Крыльцо украшала кучка пепла, очертаниями похожая на лежащую фигуру. Кучку крайне задумчиво разглядывало лицо служителя культа. Где-то в деревне весело полыхал чей-то дом. Судя по направлению, как раз мой.***Чем все закончилось? Дом одуванчика сгорел дотла. Саму бабульку успели спасти, а вот ее и мое имущество – увы. Охотник по секрету мне сообщил, что из огня души нечисти вырваться никак не могли, а так как теперь чучел нет, то и воссоединиться с телами они уже не смогут. Следовательно, нечисть скорей всего погибла, и тревожить местных больше не сможет.С кафедры я ушел, вертел я такие командировки. А ну как в следующий раз какие русалки или оборотни нападут, пока я буду своих жуков собирать? Теперь делаю головокружительную карьеру плотника. И пожалуй, начну с коллекции колышков. Дело не в том, что я боюсь, что друзья «Барда» все же выследят меня, просто сегодня, вернувшись с работы, в запертой квартире я обнаружил самообразовавшееся над письменным столом чучело головы оленя, кокетливо скосившего глаза к переносице.

Ключевые слова: Ведро охотник крест гроза пожар

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