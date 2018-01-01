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Страшные Арты

Дэн Хардинг и его монстры


Дэн Хардинг и его монстры

Сегодняшний герой моего повествования - американский художник, график и скульптор в хоррор-жанре Дэн Хардинг (Dan Harding). Работы этого мастера ужасных сцен широко представлены на обложках журналов различной хоррор-тематики, каверах книг и музыкальных дисков, постерах, в коллекционных карточках игр, художественных выставках, экспозициях и конвенциях.

End of the line:

Дэн Хардинг и его монстры

Joker:

Дэн Хардинг и его монстры

Leech:

Дэн Хардинг и его монстры

Slow burn:

Дэн Хардинг и его монстры

Apocalyptic Self:

Дэн Хардинг и его монстры

Hey man:

Дэн Хардинг и его монстры

Infernal:

Дэн Хардинг и его монстры

Хардинг родился в небольшом городке штата Нью Джерси в 1973 году. Берег океана и Нью Йорк были поблизости од дома, поэтому маленькому Дэну не приходилось скучать. Уже с ранних лет его влекло все, что так или иначе в английском языке обозначается словом "horror". Ну, и конечно же, он любил воплощать свои фантазии в рисунках, будь то бумага, стена или что-то другое, на чем можно было рисовать. Просмотр фильмов ужасов, шедших поздними вечерами по ТВ подстегивало его воображение, и он пытался создавать что-то похожее на бумаге. Родители Дэна знали об его увлечении, но не придавали этому особого значения, считая, что хобби сына не сможет перерасти во что-то серьезное. Мальчик не мог представить себе свои рисунки и поделки без монстров и других мрачных вещей, это было обязательной частью его креатива, без которых всё казалось скучным и не интересным. Кроме ужастиков, Дэн любил наблюдать за природой - текстуры стволов деревьев, трава, дорога - все это могло натолкнуть его на рождение нового художественного образа. Если взглянуть на его работы, то почти все из них замечательно детализированы так, как будто он писал их с натуры.

The Wretch:

Дэн Хардинг и его монстры

Migraine:

Дэн Хардинг и его монстры

Madragora:

Дэн Хардинг и его монстры

Good boy:

Дэн Хардинг и его монстры

В юности Дэн продолжал свои художественные эксперименты, рисуя для друзей, но, уехав из родного дома в Пенсильванию, рисование на некоторое время отошло для него на второй план. Только в конце 90-ых желание вернуться в искусство заставило взяться серьезно за изучение ремесла художника, в первую очередь технику рисования маслом. Акрил долго не давался художнику из-за некоторой сложности в технике рисования им. Это был долгий процесс, но он приносил удовольствие Хардингу, и в конце концов его труд увенчался успехом - иллюстрации нашли применение в коллекционных карточных играх, журналах и другой печатной продукции в США, Канаде и Европе.

Позже, вернувшись в родной штат, он стал работать в художественной реставрации, но, как и прежде, продолжает создавать свои шедевры на радость почитателей хоррор-стиля.

Crafty devil:

Дэн Хардинг и его монстры

SIC:

Дэн Хардинг и его монстры

Dog boy:

Дэн Хардинг и его монстры

Death is a messy bizness:

Дэн Хардинг и его монстры

Ghost face:

Дэн Хардинг и его монстры

Souless:

Дэн Хардинг и его монстры

13:

Дэн Хардинг и его монстры

Из художников, оказавших большое влияние на его творчество, Хардинг выделяет Френка Фразетту, он многое хотел бы перенять из его опыта. Из других он отмечает скульптора Девида Ричардсона (David Richardson), художников хоррор-жанра Чет Зара и Мишеля Гуссара - они постоянно подталкивают Хардинга к поиску новых художественных образов. В коллаборации с фотографом Джоанной Августиной (Joanne Augustine) он создал ряд замечательных работ-перевоплощений привычных природных существ в монстров, их совместная выставка пользовалась значительным успехом у зрителей. Работы Хардинга и его мастер-классы по рисованию монстров находят спрос в тату-индустрии, многие рисунки положены в основу разного рода татуировок. Как и подобает художнику подобного жанра, Хардинг предпочитает слушать металл или что-то похожее под настроение.

Brain Food и Insomnia:

Дэн Хардинг и его монстрыДэн Хардинг и его монстры

Port Town Horror и Pumpkin:

Дэн Хардинг и его монстрыДэн Хардинг и его монстры

Иногда художник рисует не страшные картины...

Дэн Хардинг и его монстрыДэн Хардинг и его монстры

Работы Дэна Хардинга и Джоанн Августин:

Дэн Хардинг и его монстры
Дэн Хардинг и его монстры

Татуировки на ногах художника собственного сочинения:

Дэн Хардинг и его монстры


Автор - flashzoom.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:12
Сегодня, 13:12 by Сделано_в_СССРПросмотров: 7Комментарии: 0
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Ключевые слова: Дэн Хардинг ужасы хоррор художник

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