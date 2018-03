Дэн Хардинг и его монстры

Сегодняшний герой моего повествования - американский художник, график и скульптор в хоррор-жанре Дэн Хардинг (Dan Harding). Работы этого мастера ужасных сцен широко представлены на обложках журналов различной хоррор-тематики, каверах книг и музыкальных дисков, постерах, в коллекционных карточках игр, художественных выставках, экспозициях и конвенциях.End of the line:Joker:Leech:Slow burn:Apocalyptic Self:Hey man:Infernal:Хардинг родился в небольшом городке штата Нью Джерси в 1973 году. Берег океана и Нью Йорк были поблизости од дома, поэтому маленькому Дэну не приходилось скучать. Уже с ранних лет его влекло все, что так или иначе в английском языке обозначается словом "horror". Ну, и конечно же, он любил воплощать свои фантазии в рисунках, будь то бумага, стена или что-то другое, на чем можно было рисовать. Просмотр фильмов ужасов, шедших поздними вечерами по ТВ подстегивало его воображение, и он пытался создавать что-то похожее на бумаге. Родители Дэна знали об его увлечении, но не придавали этому особого значения, считая, что хобби сына не сможет перерасти во что-то серьезное. Мальчик не мог представить себе свои рисунки и поделки без монстров и других мрачных вещей, это было обязательной частью его креатива, без которых всё казалось скучным и не интересным. Кроме ужастиков, Дэн любил наблюдать за природой - текстуры стволов деревьев, трава, дорога - все это могло натолкнуть его на рождение нового художественного образа. Если взглянуть на его работы, то почти все из них замечательно детализированы так, как будто он писал их с натуры.The Wretch:Migraine:Madragora:Good boy:В юности Дэн продолжал свои художественные эксперименты, рисуя для друзей, но, уехав из родного дома в Пенсильванию, рисование на некоторое время отошло для него на второй план. Только в конце 90-ых желание вернуться в искусство заставило взяться серьезно за изучение ремесла художника, в первую очередь технику рисования маслом. Акрил долго не давался художнику из-за некоторой сложности в технике рисования им. Это был долгий процесс, но он приносил удовольствие Хардингу, и в конце концов его труд увенчался успехом - иллюстрации нашли применение в коллекционных карточных играх, журналах и другой печатной продукции в США, Канаде и Европе.Позже, вернувшись в родной штат, он стал работать в художественной реставрации, но, как и прежде, продолжает создавать свои шедевры на радость почитателей хоррор-стиля.Crafty devil:SIC:Dog boy:Death is a messy bizness:Ghost face:Souless:13:Из художников, оказавших большое влияние на его творчество, Хардинг выделяет Френка Фразетту, он многое хотел бы перенять из его опыта. Из других он отмечает скульптора Девида Ричардсона (David Richardson), художников хоррор-жанра Чет Зара и Мишеля Гуссара - они постоянно подталкивают Хардинга к поиску новых художественных образов. В коллаборации с фотографом Джоанной Августиной (Joanne Augustine) он создал ряд замечательных работ-перевоплощений привычных природных существ в монстров, их совместная выставка пользовалась значительным успехом у зрителей. Работы Хардинга и его мастер-классы по рисованию монстров находят спрос в тату-индустрии, многие рисунки положены в основу разного рода татуировок. Как и подобает художнику подобного жанра, Хардинг предпочитает слушать металл или что-то похожее под настроение.Brain Food и Insomnia:Port Town Horror и Pumpkin:Иногда художник рисует не страшные картины...Работы Дэна Хардинга и Джоанн Августин:Татуировки на ногах художника собственного сочинения: