Фэнтези и хоррор иллюстрации Мартина Маккенны

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:03

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Данный пост посвящен фэнтези и хоррор иллюстрациям английского художника Мартина Маккенны (Martin McKenna).Выросший на ужастиках студий Hammer и Universal, а также культовом сериале "Доктор Кто". Но сам автор всегда помнит тот момент, когда он решил стать художником: чёрно-белый комикс Curse of the Werewolf, созданный по мотивам одноимённого фильма, рисунок Джона Болтона. Но все же автор больше интересуется мрачной, мистической стороной жанра и потому с большим удовольствием рисует жуткие, эмоциональные картины."Если бы я мог работать лишь в своё удовольствие, то уделял бы ещё больше внимания любимым монстрам и чудовищам".

Ключевые слова: Epic Arts другие миры фэнтези хоррор

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