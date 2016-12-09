Фэнтези и хоррор иллюстрации Мартина Маккенны

Фэнтези и хоррор иллюстрации Мартина МаккенныДанный пост посвящен фэнтези и хоррор иллюстрациям английского художника Мартина Маккенны (Martin McKenna).
Выросший на ужастиках студий Hammer и Universal, а также культовом сериале "Доктор Кто". Но сам автор всегда помнит тот момент, когда он решил стать художником: чёрно-белый комикс Curse of the Werewolf, созданный по мотивам одноимённого фильма, рисунок Джона Болтона. Но все же автор больше интересуется мрачной, мистической стороной жанра и потому с большим удовольствием рисует жуткие, эмоциональные картины.
"Если бы я мог работать лишь в своё удовольствие, то уделял бы ещё больше внимания любимым монстрам и чудовищам".
Источник.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:03
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 00:02 by Сделано_в_СССРПросмотров: 24Комментарии: 1
Ключевые слова: Epic Arts другие миры фэнтези хоррор