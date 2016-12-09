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Страшные Арты

Фэнтези и хоррор иллюстрации Мартина Маккенны

Данный пост посвящен фэнтези и хоррор иллюстрациям английского художника Мартина Маккенны (Martin McKenna).
Выросший на ужастиках студий Hammer и Universal, а также культовом сериале "Доктор Кто". Но сам автор всегда помнит тот момент, когда он решил стать художником: чёрно-белый комикс Curse of the Werewolf, созданный по мотивам одноимённого фильма, рисунок Джона Болтона. Но все же автор больше интересуется мрачной, мистической стороной жанра и потому с большим удовольствием рисует жуткие, эмоциональные картины.
"Если бы я мог работать лишь в своё удовольствие, то уделял бы ещё больше внимания любимым монстрам и чудовищам".

Фэнтези и хоррор иллюстрации Мартина Маккенны
Фэнтези и хоррор иллюстрации Мартина Маккенны
Фэнтези и хоррор иллюстрации Мартина Маккенны
Фэнтези и хоррор иллюстрации Мартина Маккенны
Фэнтези и хоррор иллюстрации Мартина Маккенны
Фэнтези и хоррор иллюстрации Мартина Маккенны
Фэнтези и хоррор иллюстрации Мартина Маккенны
Фэнтези и хоррор иллюстрации Мартина Маккенны
Фэнтези и хоррор иллюстрации Мартина Маккенны
Фэнтези и хоррор иллюстрации Мартина Маккенны
Фэнтези и хоррор иллюстрации Мартина Маккенны
Фэнтези и хоррор иллюстрации Мартина Маккенны
Фэнтези и хоррор иллюстрации Мартина Маккенны
Фэнтези и хоррор иллюстрации Мартина Маккенны

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:03
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 00:02 by Сделано_в_СССРПросмотров: 24Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Epic Arts другие миры фэнтези хоррор

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 01:01
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Мне такие зловещие нравятся) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
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