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Страшные Арты

Фэнтези Тодда Локвуда


Фэнтези Тодда Локвуда
Сегодня я расскажу о настоящей легенде фэнтезийного жанра в изобразительном искусстве Тодде Локвуде (Todd Lockwood). Картины этого американского художника получили мировое признание и пользуются большим спросом в оформлении различных книг, постеров, настольных и видео игр. Отличительной чертой иллюстраций художника является изображение разнообразных батальных сцен в готическом и фэнтезийном жанре с обильными использованием драконов, полуобнаженных женщин и всяких мифических персонажей борющихся друг с другом мечами, кинжалами, огнем и прочим фантастическими оружием. Тодд изображает своих героев очень реалистично и правдоподобно., одни из его любимых персонажей, драконы, нарисованы с особенной тщательностью - художник даже использует анатомическую карту для этих целей.

Фэнтези Тодда Локвуда

Kali-Prakriti

Фэнтези Тодда Локвуда

Признание как художника пришло к Локвуду лишь после создания иллюстраций к научно-популярным изданиям Asimov's Science Fiction и Analog Science Fiction. Колеся по США, встречаясь с другими художниками НФ жанра, посещая различные конвенты и обмениваясь там опытом, он узнал и научился гораздо большему, чем работая раньше. На конвенции Dragon Con он таки встретил тех людей, которые открыли ему дверь к своему призванию и известности. На конвенте WorldCon-1995 его работы были замечены и высоко оценены различными премиями. Вскоре судьба привела его на работу в издательство TSR, которое позже выкупил известный издатель ролевых игр Wizards of the Coast.

NIV MIZZET

Фэнтези Тодда Локвуда

TEMERAIRE

Фэнтези Тодда Локвуда

PASSAGE TO DAWN

Фэнтези Тодда Локвуда

THE TWO SWORDS

Фэнтези Тодда Локвуда

Dragonfire

Фэнтези Тодда Локвуда

Художник создал серию художественных работ к таким играм, как Dungeons & Dragon, иллюстрации к книгам Р. Сальваторе, Э. Каннингем, игровым мирам Forrgoten Realms и Dragonlance ("Забытые королевства" и "Сага о Копье") В данный момент он работает свободным художником, но продолжает радовать поклонников своего таланта работами для игровых миров.

DRAGONSTRIKE

Фэнтези Тодда Локвуда

LAST THANE

Фэнтези Тодда Локвуда

Glass Dragon

Фэнтези Тодда Локвуда

Как видите, драконы являются излюбленными персонажами художника. Да, этот человек знает о них все!

CHAOS SPAWN

Фэнтези Тодда Локвуда

Dusk Watchman

Фэнтези Тодда Локвуда

Ragged Man

Фэнтези Тодда Локвуда
Фэнтези Тодда Локвуда

Кроме драконов художник неравнодушен и к красивым девушкам, они в изобилии присутствуют в батальных сценах на картинах мастера.

Фэнтези Тодда Локвуда


RANDY THE ELF GOD

Фэнтези Тодда Локвуда

SKY MARCH

Фэнтези Тодда Локвуда

KINGLESS LAND

Фэнтези Тодда Локвуда

CRYPT ANGEL

Фэнтези Тодда Локвуда

Вообще, борьба монстров и супергероев проходит лейтмотивом большинства работ Локвуда.

LORD OF THE IRON FORTRESS

Фэнтези Тодда Локвуда

KHALNI HYDRA

Фэнтези Тодда Локвуда

MIDNIGHT TIDES

Фэнтези Тодда Локвуда

DEMON CIRCLE

Фэнтези Тодда Локвуда

THE THOUSAND ORCS

Фэнтези Тодда Локвуда

Тодд прорабатывает детали на картинах мельчайшим образом. Каждый персонаж нарисован с величайшей аккуратностью.

Cerberus

Фэнтези Тодда Локвуда
Фэнтези Тодда Локвуда

Intruder

Фэнтези Тодда Локвуда

Тодд импульсивен, одержим, презирает ложь, двуличие, лень, отсутствие моральных качеств, лай собак, мусор. Он любит наблюдать закаты и небо, тихий лес, рок в стиле Afro Celt Sound System, фолк-музыку, мифологию, хорошую скульптуру, кошек, экзотические культуры, философию, горы.

Dweoler

Фэнтези Тодда Локвуда
Фэнтези Тодда Локвуда

Мир Тодда Локвуда отличается необычайной широтой и красотой. Он полон драконов и других красивых и ужасных вещей . Любители фэнтези глядят на созданные художником миры его глазами, ощущают огненное дыхание могучих драконов и боевую мощь героев меча и кинжала, проникаются атмосферой тайн загадочных вселенных и получают безграничное удовольствие от раскрытия тайн глубоких веков.

THE ORC KING

Фэнтези Тодда Локвуда



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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:57
Сегодня, 11:57 by Сделано_в_СССРПросмотров: 37Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Тодд Локвуд картинки фэнтези художник

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 12:12
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (9568|-4)
Публикаций: 411
Комментариев: 7 023
Цербер шикарен!
Верхний рисунок - строение дракона - остроумен.
Да и вообще хорошо.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 12:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (293|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 409
PASSAGE TO DAWN, THE TWO SWORDS, THE THOUSAND ORCS - можно использовать как иллюстрации к "Страшной сказке" (битва в долине всех со всеми) yazichishe
А картинки - супер!!!
Зарегистрирован: 26.07.2017
 
#3 написал: Mina Harker
Сегодня, 16:30
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 1 807
Отличные драконы, да и другие арты тоже!+++++++++++
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
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