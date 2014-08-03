Фэнтези Тодда Локвуда
Сегодня я расскажу о настоящей легенде фэнтезийного жанра в изобразительном искусстве Тодде Локвуде (Todd Lockwood). Картины этого американского художника получили мировое признание и пользуются большим спросом в оформлении различных книг, постеров, настольных и видео игр. Отличительной чертой иллюстраций художника является изображение разнообразных батальных сцен в готическом и фэнтезийном жанре с обильными использованием драконов, полуобнаженных женщин и всяких мифических персонажей борющихся друг с другом мечами, кинжалами, огнем и прочим фантастическими оружием. Тодд изображает своих героев очень реалистично и правдоподобно., одни из его любимых персонажей, драконы, нарисованы с особенной тщательностью - художник даже использует анатомическую карту для этих целей.
Kali-Prakriti
Признание как художника пришло к Локвуду лишь после создания иллюстраций к научно-популярным изданиям Asimov's Science Fiction и Analog Science Fiction. Колеся по США, встречаясь с другими художниками НФ жанра, посещая различные конвенты и обмениваясь там опытом, он узнал и научился гораздо большему, чем работая раньше. На конвенции Dragon Con он таки встретил тех людей, которые открыли ему дверь к своему призванию и известности. На конвенте WorldCon-1995 его работы были замечены и высоко оценены различными премиями. Вскоре судьба привела его на работу в издательство TSR, которое позже выкупил известный издатель ролевых игр Wizards of the Coast.
NIV MIZZET
TEMERAIRE
PASSAGE TO DAWN
THE TWO SWORDS
Dragonfire
Художник создал серию художественных работ к таким играм, как Dungeons & Dragon, иллюстрации к книгам Р. Сальваторе, Э. Каннингем, игровым мирам Forrgoten Realms и Dragonlance ("Забытые королевства" и "Сага о Копье") В данный момент он работает свободным художником, но продолжает радовать поклонников своего таланта работами для игровых миров.
DRAGONSTRIKE
LAST THANE
Glass Dragon
Как видите, драконы являются излюбленными персонажами художника. Да, этот человек знает о них все!
CHAOS SPAWN
Dusk Watchman
Ragged Man
Кроме драконов художник неравнодушен и к красивым девушкам, они в изобилии присутствуют в батальных сценах на картинах мастера.
RANDY THE ELF GOD
SKY MARCH
KINGLESS LAND
CRYPT ANGEL
Вообще, борьба монстров и супергероев проходит лейтмотивом большинства работ Локвуда.
LORD OF THE IRON FORTRESS
KHALNI HYDRA
MIDNIGHT TIDES
DEMON CIRCLE
THE THOUSAND ORCS
Тодд прорабатывает детали на картинах мельчайшим образом. Каждый персонаж нарисован с величайшей аккуратностью.
Cerberus
Intruder
Тодд импульсивен, одержим, презирает ложь, двуличие, лень, отсутствие моральных качеств, лай собак, мусор. Он любит наблюдать закаты и небо, тихий лес, рок в стиле Afro Celt Sound System, фолк-музыку, мифологию, хорошую скульптуру, кошек, экзотические культуры, философию, горы.
Dweoler
Мир Тодда Локвуда отличается необычайной широтой и красотой. Он полон драконов и других красивых и ужасных вещей . Любители фэнтези глядят на созданные художником миры его глазами, ощущают огненное дыхание могучих драконов и боевую мощь героев меча и кинжала, проникаются атмосферой тайн загадочных вселенных и получают безграничное удовольствие от раскрытия тайн глубоких веков.
THE ORC KING
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:57
Сегодня, 11:57 by Сделано_в_СССРПросмотров: 37Комментарии: 3
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