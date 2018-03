Фэнтези Тодда Локвуда

Сегодня я расскажу о настоящей легенде фэнтезийного жанра в изобразительном искусстве Тодде Локвуде (Todd Lockwood). Картины этого американского художника получили мировое признание и пользуются большим спросом в оформлении различных книг, постеров, настольных и видео игр. Отличительной чертой иллюстраций художника является изображение разнообразных батальных сцен в готическом и фэнтезийном жанре с обильными использованием драконов, полуобнаженных женщин и всяких мифических персонажей борющихся друг с другом мечами, кинжалами, огнем и прочим фантастическими оружием. Тодд изображает своих героев очень реалистично и правдоподобно., одни из его любимых персонажей, драконы, нарисованы с особенной тщательностью - художник даже использует анатомическую карту для этих целей.Kali-PrakritiПризнание как художника пришло к Локвуду лишь после создания иллюстраций к научно-популярным изданиям Asimov's Science Fiction и Analog Science Fiction. Колеся по США, встречаясь с другими художниками НФ жанра, посещая различные конвенты и обмениваясь там опытом, он узнал и научился гораздо большему, чем работая раньше. На конвенции Dragon Con он таки встретил тех людей, которые открыли ему дверь к своему призванию и известности. На конвенте WorldCon-1995 его работы были замечены и высоко оценены различными премиями. Вскоре судьба привела его на работу в издательство TSR, которое позже выкупил известный издатель ролевых игр Wizards of the Coast.NIV MIZZETTEMERAIREPASSAGE TO DAWNTHE TWO SWORDSDragonfireХудожник создал серию художественных работ к таким играм, как Dungeons & Dragon, иллюстрации к книгам Р. Сальваторе, Э. Каннингем, игровым мирам Forrgoten Realms и Dragonlance ("Забытые королевства" и "Сага о Копье") В данный момент он работает свободным художником, но продолжает радовать поклонников своего таланта работами для игровых миров.DRAGONSTRIKELAST THANEGlass DragonКак видите, драконы являются излюбленными персонажами художника. Да, этот человек знает о них все!CHAOS SPAWNDusk WatchmanRagged ManКроме драконов художник неравнодушен и к красивым девушкам, они в изобилии присутствуют в батальных сценах на картинах мастера.RANDY THE ELF GODSKY MARCHKINGLESS LANDCRYPT ANGELВообще, борьба монстров и супергероев проходит лейтмотивом большинства работ Локвуда.LORD OF THE IRON FORTRESSKHALNI HYDRAMIDNIGHT TIDESDEMON CIRCLETHE THOUSAND ORCSТодд прорабатывает детали на картинах мельчайшим образом. Каждый персонаж нарисован с величайшей аккуратностью.CerberusIntruderТодд импульсивен, одержим, презирает ложь, двуличие, лень, отсутствие моральных качеств, лай собак, мусор. Он любит наблюдать закаты и небо, тихий лес, рок в стиле Afro Celt Sound System, фолк-музыку, мифологию, хорошую скульптуру, кошек, экзотические культуры, философию, горы.DweolerМир Тодда Локвуда отличается необычайной широтой и красотой. Он полон драконов и других красивых и ужасных вещей . Любители фэнтези глядят на созданные художником миры его глазами, ощущают огненное дыхание могучих драконов и боевую мощь героев меча и кинжала, проникаются атмосферой тайн загадочных вселенных и получают безграничное удовольствие от раскрытия тайн глубоких веков.THE ORC KING