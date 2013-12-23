Жуткий сюрреализм художника Ryohei Hase

Жуткий сюрреализм художника Ryohei HaseRyohei Hase - современный художник из страны восходящего солнца. Успешно окончил университет искусств Tama в Токио. Свой творческий путь начинал, как создатель образов персонажей для видеоигр, в компании Bandai Namco (одна из известных игровых фирм в мире). После четырёх лет работы ушёл в "свободные художники".
Автор: Дина.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:50
Вчера, 12:46 by Сделано_в_СССРПросмотров: 71Комментарии: 5
Ключевые слова: Сюрреализм художник картины