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Страшные Арты

Жуткий сюрреализм художника Ryohei Hase

Ryohei Hase - современный художник из страны восходящего солнца. Успешно окончил университет искусств Tama в Токио. Свой творческий путь начинал, как создатель образов персонажей для видеоигр, в компании Bandai Namco (одна из известных игровых фирм в мире). После четырёх лет работы ушёл в "свободные художники".

Жуткий сюрреализм художника Ryohei Hase
Жуткий сюрреализм художника Ryohei Hase
Жуткий сюрреализм художника Ryohei Hase
Жуткий сюрреализм художника Ryohei Hase
Жуткий сюрреализм художника Ryohei Hase
Жуткий сюрреализм художника Ryohei Hase
Жуткий сюрреализм художника Ryohei Hase
Жуткий сюрреализм художника Ryohei Hase
Жуткий сюрреализм художника Ryohei Hase
Жуткий сюрреализм художника Ryohei Hase
Жуткий сюрреализм художника Ryohei Hase
Жуткий сюрреализм художника Ryohei Hase
Жуткий сюрреализм художника Ryohei Hase
Жуткий сюрреализм художника Ryohei Hase
Жуткий сюрреализм художника Ryohei Hase
Жуткий сюрреализм художника Ryohei Hase

Автор: Дина.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:50
Вчера, 12:46 by Сделано_в_СССРПросмотров: 71Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Сюрреализм художник картины

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
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Зверочеловеки. Возврат к египетским богам.
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#2 написал: Летяга
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Девочки-зайки/кошечки с ушами Чебурашки в день рождения мне не очень понравились, да и избита эта тема до полного опошления, почти как девушки-ангелы.
А вот ужин с гиенами - это сильно! Да и вообще классно нарисовано, а потому +++
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#3 написал: Эвиллс
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Шикарные зверюги! +
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#4 написал: Tigger power
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Да ужин с гиенами класс, рвущие друг друга люди звери тоже!+++++++
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#5 написал: Sveta-00785
Вчера, 22:29
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Ужин с гиенами шикарно, самого бы не сьели.
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