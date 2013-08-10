Завод "Красный треугольник"Каждый петербуржец наверняка знаком с этим местом. Одно из старейших и атмосферных мест Санкт-Петербурга. Там снимают фильмы, открываются кофейни, арендуются помещения и работают фотостудии. Но когда-то это место было одним из величайших заводов.
У любителей заброшенных мест этот завод давно на устах и обозначается словом "баян", так как ходят туда все, кому не лень. И продолжают ходить. Так как место действительно красивое, а стены помнят очень и очень многое.
Итак, я начну.
Сначала немного истории.
"Красный треугольник" — первая в России резиновая фабрика. Свою историю отсчитывает аж с 1860-го года, когда Фердинанд Краузкопф учредил Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры под фирмой "Треугольник" (ТРАРМ). Товарищество имело право маркировать изделия государственным гербом за высокое качество продукции, представленной на Московской мануфактурной выставке 1865-го года.
Все изделия имели также фабричное клеймо в виде треугольника, внутри которого указывался год учреждения товарищества — 1860, название товарищества — "Т. Р.А. Р.М." и место производства — "С.Петербургъ".
В 1918-м году, после национализации, исходя из традиционной треугольной формы фабричного клейма, завод был переименован в "Красный треугольник".
В 1930-м году шинное производство на базе Красного треугольника было реорганизовано в Ленинградский шинный завод, ставший основой отечественной шинной промышленности.
В 1932-м году завод начал производить синтетический каучук.
В 1962-м году Ленинградский шинный завод вошёл в состав производственного объединения “Красный треугольник”.
21 октября 1967-го года за победу в соцсоревновании и в ознаменование 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции коллектив ПО "Красный треугольник" был награждён памятным знаменем ЦК КПСС, Президиума ВС СССР, Совета министров СССР и ВЦСПС. Знамя оставлено в коллективе на вечное хранение как символ трудовой доблести.
После 1990-го года Ленинградский шинный завод вышел из состава объединения Красный треугольник и, в конечном итоге, в 1994 г. Преобразовался в АО “Петрошина”.
Федеральная служба налоговой полиции в 2000-м году наложила арест на активы предприятия. В мае 2001-го года в отношении ОАО "Красный треугольник" было возбуждено производство по делу о банкротстве. А в июле того же года было введено конкурсное управление предприятием при долге 260 млн рублей. В мае 2002-го года решением арбитражного суда предприятие было признано банкротом. Конкурсное производство "Красного треугольника" завершилось в 2005-м году.
С начала 2000-х годов заводские корпуса и территория в целом находятся в плачевном состоянии: большинство помещений завода заброшены и обветшали, многие окна выбиты, внутренние дворы не убираются. Это обстоятельство делает территорию бывшего завода по производству резиновой продукции притягательной для любителей заброшенных строений.
В настоящее время территория завода принадлежит компаниям ЗАО "Музей" и ООО ПСГ-СПБ «Красный треугольник», в отдельных корпусах промзоны работает несколько обувных фирм, но объём выпуска резиновой обуви очень мал, многие фирмы перешли на пластики.
В настоящее время на территории завода располагаются производственные и административные корпуса одного из ведущих российских производителей конвейерных лент — "ГСК Красный Треугольник". По состоянию на 2016-й год «ГСК Красный Треугольник» входит в тройку крупнейших производителей конвейерных лент в РФ.
На территории также работает единственный в России завод по производству шин для велосипедов, мотоциклов и сельхозшин, родоначальником которого было производство, организованное в 1860-м году на Красном треугольнике. Изначально ТРАРМ "Треугольник" производил экипажные массивные резиновые шины. Назывались эти шины: "Марсъ" красного и чёрно-серого цветов, «Специалъ» красного цвета, «Экстра» чёрно-серого цвета.
Помимо промышленных организаций, некоторые помещения сдаются под офисы, особенно много на нынешнем "Красном треугольнике" студий, занимающихся звукозаписью и предоставлением помещений для репетиций музыкальным коллективам. На территории также находятся ресторан и кафе, в начале 2011-го года открылся музыкальный клуб "Байконур". С 2014-го года здесь работает студия известного петербургского видеоблогера Дмитрия Пучкова-Гоблина.
Я была последний раз там примерно два года назад, сейчас туда очень трудно пробраться, но тогда я увидела охрану только на проходной. Людей было много, поэтому свернула в первую попавшуюся лазейку через выбитое окно.
Я не шла туда с целью что-то найти, утащить, сломать или сделать еще чего-то варварское (поверьте, увидеть там довелось много "произведений искусств"), как обычно любят делать. Шла туда с целью сделать фотографии и посмотреть на историю, которая уходит глубоко-глубоко своими корнями. Когда гуляла там, то испытывала тоску. Очень сильную тоску и даже немного обиду от того, что это такое большое культурное наследие постепенно превращается в пыль. И если бы у меня были хоть какие-то возможности, я бы попыталась хоть что-то сохранить. Жаль только, что на данный момент могу лишь фотографиями, которые и представлю вам.
Внутри бродила не так долго. Сделала пару панорам, так как кроме старых противогазов, хлама, шин, похабных надписей,граффити, ничего интересного нет. Правда, местами валяются технические чертежи и обрывки старых газет.
Самое интересное снаружи, когда можно продвинуться немного вглубь корпусов, где уже не снуют рабочие и другие люди. Вот там-то действительно замирает сердце, когда вокруг тебя возвышаются красные кирпичные стены, затемненные временем и разрушением... Попыталась даже хоть на мгновение представить, как много лет назад здесь кипела жизнь, а завод переживал разные исторические события. Дух захватывает.
В интернете, конечно, можно найти больше фотографий, есть даже с остатками декораций к фильмам. На некоторые декорации я натыкалась сама: надписи, плакаты в основном.
Существует проект реконструкции всей территории "Треугольника", преобразующий бывшую промзону на Обводном канале в центр андерграунда и рок-культуры (в который она фактически в некоторой степени уже превращается стихийно). Цеха по производству галош планируется переоборудовать под выставочные и концертные залы, разместить в них театры, музеи, клубы, творческие мастерские. Организаторы проекта декларируют намерение превратить депрессивный район города в центр искусств, сохранив его историческое название — "Треугольник".
Остатки рабочего предприятия "Красный треугольник" имеют свой сайт, где тоже можно найти некоторые полезности для себя - статьи об истории самого завода. Глянуть можно здесь.
В заключение я снова повторюсь о том, что мне очень жаль, что такие объекты, как "Красный треугольник" находятся в запустении и заброшенности. Это такое огромное культурное наследие, которое нужно бережно хранить.
Вчера, 19:58 by LynxПросмотров: 508Комментарии: 2
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