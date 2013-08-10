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Заброшки


Заброшки

Завод "Красный треугольник"

Каждый петербуржец наверняка знаком с этим местом. Одно из старейших и атмосферных мест Санкт-Петербурга. Там снимают фильмы, открываются кофейни, арендуются помещения и работают фотостудии. Но когда-то это место было одним из величайших заводов.
У любителей заброшенных мест этот завод давно на устах и обозначается словом "баян", так как ходят туда все, кому не лень. И продолжают ходить. Так как место действительно красивое, а стены помнят очень и очень многое.
Итак, я начну.

Завод "Красный треугольник"

Завод "Красный треугольник"


Сначала немного истории.
"Красный треугольник" — первая в России резиновая фабрика. Свою историю отсчитывает аж с 1860-го года, когда Фердинанд Краузкопф учредил Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры под фирмой "Треугольник" (ТРАРМ). Товарищество имело право маркировать изделия государственным гербом за высокое качество продукции, представленной на Московской мануфактурной выставке 1865-го года.

Завод "Красный треугольник"

Завод "Красный треугольник"

Завод "Красный треугольник"


Все изделия имели также фабричное клеймо в виде треугольника, внутри которого указывался год учреждения товарищества — 1860, название товарищества — "Т. Р.А. Р.М." и место производства — "С.Петербургъ".
В 1918-м году, после национализации, исходя из традиционной треугольной формы фабричного клейма, завод был переименован в "Красный треугольник".
В 1930-м году шинное производство на базе Красного треугольника было реорганизовано в Ленинградский шинный завод, ставший основой отечественной шинной промышленности.
В 1932-м году завод начал производить синтетический каучук.
В 1962-м году Ленинградский шинный завод вошёл в состав производственного объединения “Красный треугольник”.
21 октября 1967-го года за победу в соцсоревновании и в ознаменование 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции коллектив ПО "Красный треугольник" был награждён памятным знаменем ЦК КПСС, Президиума ВС СССР, Совета министров СССР и ВЦСПС. Знамя оставлено в коллективе на вечное хранение как символ трудовой доблести.
После 1990-го года Ленинградский шинный завод вышел из состава объединения Красный треугольник и, в конечном итоге, в 1994 г. Преобразовался в АО “Петрошина”.
Федеральная служба налоговой полиции в 2000-м году наложила арест на активы предприятия. В мае 2001-го года в отношении ОАО "Красный треугольник" было возбуждено производство по делу о банкротстве. А в июле того же года было введено конкурсное управление предприятием при долге 260 млн рублей. В мае 2002-го года решением арбитражного суда предприятие было признано банкротом. Конкурсное производство "Красного треугольника" завершилось в 2005-м году.

С начала 2000-х годов заводские корпуса и территория в целом находятся в плачевном состоянии: большинство помещений завода заброшены и обветшали, многие окна выбиты, внутренние дворы не убираются. Это обстоятельство делает территорию бывшего завода по производству резиновой продукции притягательной для любителей заброшенных строений.
В настоящее время территория завода принадлежит компаниям ЗАО "Музей" и ООО ПСГ-СПБ «Красный треугольник», в отдельных корпусах промзоны работает несколько обувных фирм, но объём выпуска резиновой обуви очень мал, многие фирмы перешли на пластики.
В настоящее время на территории завода располагаются производственные и административные корпуса одного из ведущих российских производителей конвейерных лент — "ГСК Красный Треугольник". По состоянию на 2016-й год «ГСК Красный Треугольник» входит в тройку крупнейших производителей конвейерных лент в РФ.

Завод "Красный треугольник"


На территории также работает единственный в России завод по производству шин для велосипедов, мотоциклов и сельхозшин, родоначальником которого было производство, организованное в 1860-м году на Красном треугольнике. Изначально ТРАРМ "Треугольник" производил экипажные массивные резиновые шины. Назывались эти шины: "Марсъ" красного и чёрно-серого цветов, «Специалъ» красного цвета, «Экстра» чёрно-серого цвета.
Помимо промышленных организаций, некоторые помещения сдаются под офисы, особенно много на нынешнем "Красном треугольнике" студий, занимающихся звукозаписью и предоставлением помещений для репетиций музыкальным коллективам. На территории также находятся ресторан и кафе, в начале 2011-го года открылся музыкальный клуб "Байконур". С 2014-го года здесь работает студия известного петербургского видеоблогера Дмитрия Пучкова-Гоблина.

Завод "Красный треугольник"


Я была последний раз там примерно два года назад, сейчас туда очень трудно пробраться, но тогда я увидела охрану только на проходной. Людей было много, поэтому свернула в первую попавшуюся лазейку через выбитое окно.
Я не шла туда с целью что-то найти, утащить, сломать или сделать еще чего-то варварское (поверьте, увидеть там довелось много "произведений искусств"), как обычно любят делать. Шла туда с целью сделать фотографии и посмотреть на историю, которая уходит глубоко-глубоко своими корнями. Когда гуляла там, то испытывала тоску. Очень сильную тоску и даже немного обиду от того, что это такое большое культурное наследие постепенно превращается в пыль. И если бы у меня были хоть какие-то возможности, я бы попыталась хоть что-то сохранить. Жаль только, что на данный момент могу лишь фотографиями, которые и представлю вам.

Завод "Красный треугольник"

Завод "Красный треугольник"

Завод "Красный треугольник"


Внутри бродила не так долго. Сделала пару панорам, так как кроме старых противогазов, хлама, шин, похабных надписей,граффити, ничего интересного нет. Правда, местами валяются технические чертежи и обрывки старых газет.

Завод "Красный треугольник"

Завод "Красный треугольник"

Завод "Красный треугольник"


Самое интересное снаружи, когда можно продвинуться немного вглубь корпусов, где уже не снуют рабочие и другие люди. Вот там-то действительно замирает сердце, когда вокруг тебя возвышаются красные кирпичные стены, затемненные временем и разрушением... Попыталась даже хоть на мгновение представить, как много лет назад здесь кипела жизнь, а завод переживал разные исторические события. Дух захватывает.

Завод "Красный треугольник"

Завод "Красный треугольник"

Завод "Красный треугольник"

Завод "Красный треугольник"


В интернете, конечно, можно найти больше фотографий, есть даже с остатками декораций к фильмам. На некоторые декорации я натыкалась сама: надписи, плакаты в основном.

Существует проект реконструкции всей территории "Треугольника", преобразующий бывшую промзону на Обводном канале в центр андерграунда и рок-культуры (в который она фактически в некоторой степени уже превращается стихийно). Цеха по производству галош планируется переоборудовать под выставочные и концертные залы, разместить в них театры, музеи, клубы, творческие мастерские. Организаторы проекта декларируют намерение превратить депрессивный район города в центр искусств, сохранив его историческое название — "Треугольник".
Остатки рабочего предприятия "Красный треугольник" имеют свой сайт, где тоже можно найти некоторые полезности для себя - статьи об истории самого завода. Глянуть можно здесь.
В заключение я снова повторюсь о том, что мне очень жаль, что такие объекты, как "Красный треугольник" находятся в запустении и заброшенности. Это такое огромное культурное наследие, которое нужно бережно хранить.
Вчера, 19:58 by LynxПросмотров: 508Комментарии: 2
+7

Ключевые слова: Завод объект промышленность заброшки производства цеха здания авторская история

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 00:40
+3
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Комментариев: 4 810
Надо же что-то связанное с Красным треугольником у меня в памяти, не могу вспомнить, что именно. Теперь буду мучительно вспоминать но перед глазами резиновые сапоги детские. Толи игра воображения, или были такие.Плюс, атмосферное здание.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#2 написал: Калина74
Сегодня, 01:32
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Очень понравилось. Храброй девушке-сталкеру - респект good
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