Уфахимпром

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:22

Бегущий человек Просмотров: 751 Комментарии: 4 +4 Вчера, 17:22 by

Если спросить у жителей Уфы, что они знают или помнят про Уфахимпром или просто Химпром, большинство скажет, что это было когда-то крупное предприятие, на котором работал кто-то из их знакомых, как минимум один, а чаще несколько. И что сейчас оно закрыто. Но самое главное, практически каждый вспомнит фенольную катастрофу.В 1990-м году на Уфахимпроме произошла крупная утечка фенола – ядовитого вещества, использующегося при производстве, например, эпоксидных смол. Уже сам факт утечки был критичен, так как фенол вреден даже при попадании на кожу, поэтому вредно даже его распространение по воздуху. Но катастрофа заключалась даже не в этом. Фенол с Химпрома попал в протекающую рядом реку Шугуровку, а через неё – в реку Уфа до Южного водозабора. Загрязнение фенолом превышало в 100 раз предельно допустимую концентрацию. А ведь через этот водозабор питьевую воду получала большая часть города Уфы. Ситуацию усугубило то, что фенол взаимодействовал с хлором, который использовался при очистке воды, а в итоге их соединения были гораздо токсичнее фенола. Проблему решили завозом питьевой воды в пострадавшие районы города. Кстати, из-за фенольной катастрофы ускорили переселение жителей Новоалександровки, но не из-за загрязнения питьевой воды, а из-за того, что они проживали в экологически неблагоприятной близости к нефтеперерабатывающим заводам, в том числе к Химпрому.Все это было в 1990-м, Уфахимпром продолжил работу и, вроде как, даже начали выделять средства на экологию и природоохрану. В 2004-м году предприятие прекратило работу и было признано банкротом. Что происходило с Уфахимпромом после 2004-го года до сегодняшних дней, уже знают не так много людей, пожалуй, только экологи и любители заброшенных мест.После закрытия предприятия там осталось огромное количество сильно токсичных веществ и не только фенола, кроме того, здания и цеха постепенно разрушались. Одни вывозили оттуда все, что представляло хоть какую-то ценность, другие просто разрушали ради удовольствия. Но не вся территория заброшенного Уфахимпрома в таком состоянии, часть выкупили фирмы, сейчас там существуют какие-то производства. Кроме того, происходит утилизация отходов, хоть и медленная. Но все это слабо помогает, так как с отравленной площади в 47 гектар до сих пор токсичные вещества вместе с дождевой и талой водой попадают в реки.Вместе с Кириллом Князевым мы решили посмотреть, что же сейчас находится на заброшенной территории Уфахимпрома. Как объяснил Кирилл, летом в жару находиться в помещениях с токсичными веществами очень тяжело из-за испарений, поэтому зима – оптимальный вариант.Мы прошлись по нескольким сохранившимся цехам, часть уже снесли. Запах химии начался уже при подходе к Химпрому, но в первом же здании он усилился в разы. Пол был покрыт землей, а также мусором и какой-то химией, стены с облупившейся краской и другие следы обветшалости были везде во время нашего посещения Уфахимпрома.На втором и третьем этажах здания – кабинеты-лаборатории, там множество пробирок и стеклянных трубок.Кроме того, здесь была парилка и душ для сотрудников предприятия.Из окон – вид на работающее УНПЗ.Несколько помещений похожи на те, в которых люди кушали и отдыхали. Особенно интересно выглядела комната с большими стеклянными трубами, часть из которых уже разбита.Везде лежат фильтры для противогазов, каски, обувь. С крыши протекает вода, от этого часть пола покрыта зеленым мхом.Следующее здание тоже интересно, в нем находился какой-то цех. На первом этаже находятся бочки с неизвестным содержимым, но запах оттуда идет сильно неприятный. Пол покрыт льдом, под которым, несмотря на мороз, не замерзает вода.В одно из строений мы не стали лазить, так как оно оказалось закрытым, поэтому просто прошли дальше.Зато на другом заброшенном здании Уфахимпрома висела табличка, сообщающая нам о том, что помещение взрывоопасно, а также указывала на его класс.Цех с очередными бочками, бытовки, туалет. Бетонный потолок местами отсутствует. Этажом выше на полу лежат в большом количестве противогеморроидальные свечи.Тут же рядом есть небольшой актовый зал, на стенах – сохранившаяся политинформация про роль КПСС, комсомола и науки в будущем страны. В заброшенных местах такие плакаты и таблички выглядят очень саркастично.Еще здесь есть очередные кабинеты-лаборатории и мастерские. В них всех перевернуто, побито, везде разбросаны порошки различных химикатов.В одной маленькой высокой комнате лежат несколько кучек снега, который залетает сюда прямо через отверстия в потолке.У меня создалось впечатление, что Уфахимпром не собирался закрываться, так как до сих пор видны уцелевшие места, вещи людей, кроме того, недостроенный цех или корпус.Пожалуй, самое интересное место, которое мы увидели в этот раз – это заброшенное здание лаборатории.Множество кабинетов наполнено всевозможными колбами и электроникой.Везде разрушение, все, что можно пролить – пролито, разбить – разбито. Жалко на это смотреть. Кирилл сказал, что еще несколько лет назад все было целое.В одном из помещений установлено много печей, я предполагаю, что там делали стекло. Рядом есть песок и стеклодувная мастерская или цех.В другой небольшой комнате нашли пару целых бутылей с желтоватой жидкостью, судя по пятнам на полу и другим разбитым сосудам, там была кислота.Безлюдные коридоры, наполненные мебелью и разбитыми стеклами.Была в лаборатории и своя библиотека. Сейчас большая часть журналов и книг просто лежит на полу, некоторые сохранились на полках.Поднимаясь на верхний этаж, мы заглянули в небольшую комнату, где кто-то из собранных вокруг материалов сделал “комнату отдыха”. Бутылки из под алкоголя, кровать из столов, на окне вместо жалюзи – таблица Менделеева.Мы зашли в большое пустое помещение, только на полу отдельными кучами валялись разные бумаги. Первая куча – расписки, вторая – периодика, основная тема – кислота, третья – множество черно-белых фотографий, четвертая – брошюры с историей Уфахимпрома. Кроме литературы, разные сосуды с жидкостью и порошком. Жидкость, скорей всего, эпоксидная смола.Снова множество заваленных кабинетов и лифт.Говорят, что в этом здании раньше находилась библиотека редких книг. Кирилл скинул старые фото книги на немецком языке. К сожалению, все они сгорели при пожаре. Следы его видны на последнем этаже, перед выходом на крышу.Чердак здания лаборатории весь покрыт трубами от вытяжек, сами движки уже, конечно, разобраны.С заснеженной крыши лаборатории Уфахимпрома видна большая часть территории, заброшенной и используемой. Отсюда видно, что рядом ездит грузовая техника, работают трактора. Лежат бочки с токсичными отходами. Раньше их было больше.Вдали видны заброшенные здания бывшей катализаторной фабрики УНПЗ, хотя вокруг них забор с новой колючей проволокой.Насмотревшись, спустились вниз и вышли на улицу. Следующее здание – недострой, о котором я писал чуть выше. Идти между зданиями приходилось по глубоким сугробам, кроме того, есть большая опасность упасть в глубокий колодец. Кое-где они немного заметны, но большинство занесены снегом. Также есть вероятность наткнуться на арматуру, ее здесь полно. Есть здесь что-то похожее на ручьи или большие лужи, которые даже в сильный мороз не замерзают, а лишь сверху покрываются льдом. Это еще одно доказательство того, что здесь есть химикаты.Мы добрались до недостроенной или возможно уже частично разрушенной части здания. На полу – кирпичи, химикаты, масляные лужи.Проход в следующую часть здания перекрыт бочками.Огромный цех в несколько этажей, с повисшими тут и там ржавыми трубами.Мы прошли его насквозь и вышли через дверь, табличка рядом сообщала: “Отделение по производству 2,4д кислоты технической. ОАО “Уфахимпром”. Производство ядохимикатов”.И вот перед нами последняя на сегодня цель – многоэтажное здание, здесь было производство гербицида Луварам.От самого производства, само собой, ничего не осталось, интерес представляет крыша этого здания. А точнее, вид с неё.По лестнице шагать около 8-ми этажей вверх. И вот мы перед выходом на крышу. Здесь есть две двери, главное, не ошибиться. Обе открываются, одна ведет в никуда, а вторая через небольшой чердак на крышу.Отсюда вид уже на всю территорию Уфахимпрома, видна территория НПЗ, а не только дымящие трубы, факел с соседнего работающего производства, бочки с химикатами, градирни. Видны места, где раньше были цеха.На территории Химпрома есть еще несколько заброшенных зданий, которые мы не стали посещать, например, столовая или бывшее отделение фасовки белизны.На этом наше посещение Уфахимпрома было почти закончено, на обратном пути мы заскочили в еще одно здание. Где было много знаков опасности с черепом и костями, а также бумажек с надписями “2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота”.Кабинеты с разрушенным оборудованием и мебелью. На двери одного из шкафа было множество наклеек, с названиями разных гирбицидов, видимо, производимых Уфахимпромом, в том числе Луварама.Есть здесь не особо интересное помещение в кафеле, видимо, столовая.Самое интересное помещение здесь – это бывший склад: разные склянки, таблетки, лакмусовые бумажки и прочее. Многое просто раскидано, но, думаю, еще больше утащили люди.Это последнее место на Уфахимпроме, которое мы посетили. На обратном пути, уже снаружи, мы заметили, что на одном из зданий заводоуправления висит плакат, который предлагает взять в аренду помещения. Что будет дальше с территорией уфимского Химпрома - не знаю, но предполагаю, что постепенно заброшенные цеха и другие строения снесут. Судя по процессам, которые идут сейчас, землю очень медленно, но очищают. Так что через какое-то время, возможно, здесь будет новое производство.

Ключевые слова: Уфа завод фенол катастрофа химикаты заброшенный объект

Другие, подобные истории: