Кладбище Кораблей. История легендарного глиссера "Заря" и фотографии изнутри заброшенных теплоходов

Hunter Grey Просмотров: 21 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:42 by

«Заря» — линейка скоростных глиссирующих речных судов созданных для дневных пассажирских перевозок по малым рекам. На корабельном кладбище реки Белой нам удалось застать сразу две Зари 83-Р проекта и одну 946-го.Теплоходы в линейке различались по проектам и сериям...Строились глиссера Заря на Московском судостроительном заводе и были широко распространены на всей территории СССР.У 946 проекта было четыре серии, каждая из которых была усовершенствованной версией предыдущей. Ранние версии Зари «83» почти полностью копировали третью и четвертую серию 946, а поздняя версия уже имела ряд существенных отличий.Не буду останавливаться на описании каждой спецификации, лучше приведу общие ТТХ судов серия «Заря»Полное водоизмещение: 30 тоннМаксимальная скорость: 45 км/чПолная вместимость: 86 (66 сидячих мест)Длина: 22,4 метра Ширина: 4,06 метра Осадка: 0.5 метров (на ходу 0.4)В конструкцию "Зари" были внедрены инновационные по тем временам технические решения:Комбинированные обводы в носовой части — обратная килеватость («морские сани»), а в кормовой части — нормальная килеватость. Согласно замыслу конструкторов такая форма должна была облегчить судну прохождение мелководных каменистых участков.Широкое использование стеклопластика — что позволяло существенно облегчить конструкцию.Одноступенчатый водомёт без спрямляющего аппарата — в экспериментах со спрямляющим аппаратом было получено столь незначительное увеличение скорости, что установка его оказалась нецелесообразной.Воздушная смазка днища — хоть технология и была довольно старой, но практическое применение на серийном судне состоялось впервые в мире."Заря" легко пришвартовывалась к пологому берегу, даже не оборудованному пирсом. Очень удобно для доставки пассажиров в населенные пункты, не имеющие собственного порта.Интересный факт:Благодаря плоскому днищу Заря на отлогом берегу могла запросто выйти наполовину на песок, посадить-высадить людей, а потом также легко сойти в воду обратно.Интересный факт:Суда этого типа обычно не имели собственных имен и обозначались серийным номером, после которого указывалась модификация. Например, мы сейчас "находимся" на борту судна "Заря 284р".Двигатели дизельного типа: на первых теплоходах стоял авиационный двигатель М-50, но большинство судов оснащались судовыми дизелями марки М-400 и м-401 (800 и 1000 л.с. соответственно). Двенадцать цилиндров, 48 клапанов!Движитель — полупогружной одноступенчатый водомёт без спрямляющего аппарата с заслонками, выполняющими функции гидрореверса. В отличие от многих водометных судов, где заслонки выполняют ещё и функции руля, у теплоходов типа «Заря» имеется отдельный двухперьевой руль, установленный в струе водомёта.Интересный факт:Водомёты на Заре вызвали бы на сегодняшний день много вопросов по экологии. Основными претензиями к ним было размытие берегов в зоне посадки и высадки и массовая гибель мальков на путях следования теплохода.Ну и парочка архивных фотографий судов серии «Заря» на ходу.Автор - NordSkif.

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