Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Заброшки

Кладбище Кораблей. История легендарного глиссера "Заря" и фотографии изнутри заброшенных теплоходов

Кладбище Кораблей. История легендарного глиссера "Заря" и фотографии изнутри заброшенных теплоходов

«Заря» — линейка скоростных глиссирующих речных судов созданных для дневных пассажирских перевозок по малым рекам. На корабельном кладбище реки Белой нам удалось застать сразу две Зари 83-Р проекта и одну 946-го.

Теплоходы в линейке различались по проектам и сериям...

Кладбище Кораблей. История легендарного глиссера "Заря" и фотографии изнутри заброшенных теплоходов

Строились глиссера Заря на Московском судостроительном заводе и были широко распространены на всей территории СССР.

Кладбище Кораблей. История легендарного глиссера "Заря" и фотографии изнутри заброшенных теплоходов



У 946 проекта было четыре серии, каждая из которых была усовершенствованной версией предыдущей. Ранние версии Зари «83» почти полностью копировали третью и четвертую серию 946, а поздняя версия уже имела ряд существенных отличий.


Не буду останавливаться на описании каждой спецификации, лучше приведу общие ТТХ судов серия «Заря»

Полное водоизмещение: 30 тонн

Максимальная скорость: 45 км/ч

Полная вместимость: 86 (66 сидячих мест)

Длина: 22,4 метра Ширина: 4,06 метра Осадка: 0.5 метров (на ходу 0.4)

Кладбище Кораблей. История легендарного глиссера "Заря" и фотографии изнутри заброшенных теплоходов


В конструкцию "Зари" были внедрены инновационные по тем временам технические решения:

Комбинированные обводы в носовой части — обратная килеватость («морские сани»), а в кормовой части — нормальная килеватость. Согласно замыслу конструкторов такая форма должна была облегчить судну прохождение мелководных каменистых участков.

Широкое использование стеклопластика — что позволяло существенно облегчить конструкцию.


Одноступенчатый водомёт без спрямляющего аппарата — в экспериментах со спрямляющим аппаратом было получено столь незначительное увеличение скорости, что установка его оказалась нецелесообразной.


Воздушная смазка днища — хоть технология и была довольно старой, но практическое применение на серийном судне состоялось впервые в мире.

Кладбище Кораблей. История легендарного глиссера "Заря" и фотографии изнутри заброшенных теплоходов
Кладбище Кораблей. История легендарного глиссера "Заря" и фотографии изнутри заброшенных теплоходов

"Заря" легко пришвартовывалась к пологому берегу, даже не оборудованному пирсом. Очень удобно для доставки пассажиров в населенные пункты, не имеющие собственного порта.

Интересный факт:

Благодаря плоскому днищу Заря на отлогом берегу могла запросто выйти наполовину на песок, посадить-высадить людей, а потом также легко сойти в воду обратно.

Кладбище Кораблей. История легендарного глиссера "Заря" и фотографии изнутри заброшенных теплоходов

Интересный факт:

Суда этого типа обычно не имели собственных имен и обозначались серийным номером, после которого указывалась модификация. Например, мы сейчас "находимся" на борту судна "Заря 284р".

Кладбище Кораблей. История легендарного глиссера "Заря" и фотографии изнутри заброшенных теплоходов

Двигатели дизельного типа: на первых теплоходах стоял авиационный двигатель М-50, но большинство судов оснащались судовыми дизелями марки М-400 и м-401 (800 и 1000 л.с. соответственно). Двенадцать цилиндров, 48 клапанов!


Движитель — полупогружной одноступенчатый водомёт без спрямляющего аппарата с заслонками, выполняющими функции гидрореверса. В отличие от многих водометных судов, где заслонки выполняют ещё и функции руля, у теплоходов типа «Заря» имеется отдельный двухперьевой руль, установленный в струе водомёта.

Интересный факт:

Водомёты на Заре вызвали бы на сегодняшний день много вопросов по экологии. Основными претензиями к ним было размытие берегов в зоне посадки и высадки и массовая гибель мальков на путях следования теплохода.

Кладбище Кораблей. История легендарного глиссера "Заря" и фотографии изнутри заброшенных теплоходов

Ну и парочка архивных фотографий судов серии «Заря» на ходу.

Кладбище Кораблей. История легендарного глиссера "Заря" и фотографии изнутри заброшенных теплоходов

Кладбище Кораблей. История легендарного глиссера "Заря" и фотографии изнутри заброшенных теплоходов


Автор - NordSkif.
Источник.

Вчера, 22:42 by Hunter GreyПросмотров: 21Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Речной флот брошенная техника транспорт заброшка

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.