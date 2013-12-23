Дети Солнца

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:22

Estellan Просмотров: 40 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 09:22 by

Давным-давно, когда Земля была плоской, и покоилась на спинах слонов, а Боги были молоды, и чаще общались со своими подопечными – людьми, самым любимым и почитаемым был Бог Солнца.Каждый день сияющий Бог вел свою колесницу по небесному склону, разгоняя созданий мрака, согревая и освещая Землю, даря людям защиту и возможность выращивать и добывать пищу. Ночью же, когда колесница Бога Солнца скрывалась за горизонтом, Бог Ночи укрывал Землю своими крыльями, выпуская своих созданий мрака, заставляя людей прятаться за крепкими стенами домов от его созданий-кошмаров, и только Богиня Луны несла свет во тьме. Но она боялась Бога Ночи и никогда не приближалась к Земле, опасаясь его злого мрака.Были у Бога Солнца дети. Заря вставала раньше всех, запрягала колесницу отца, и выпускала стрелы-лучи, разгоняя завесу, созданную Богом Ночи, открывая отцу путь по небосклону. Ее младший брат – Закат, вечером встречал колесницу отца, распрягал коней и уводил их на ночной отдых.Беззаботны и счастливы были Заря и Закат. Весь день они могли находиться на горячо любимой ими Земле, общаться с людьми и помогать им. Озорничать, играя с солнечными бликами, проказничать, будя спящих, направляя лучи Солнца на их лица, и запуская солнечных зайчиков. Лишь вечером они должны были вернуться в Небесный чертог, так как строгим наказом отец запретил им посещать Землю ночью.Долгое время все шло по изначальному порядку, но однажды ослушались Заря и Закат наказа отца. Отведя лошадей на ночной отдых, с последним лучом света они прокрались на Землю, и затаились в крохотном язычке пламени до тех пор, пока не вступил в свои права Бог Ночи. Они не боялись, что могло с ними случиться, ведь при них были колчаны со стрелами-лучами, и думали они, что ничего им не грозит.Но не укрылись юные сверкающие Боги от темного взора Ночи. Разгневался темный Бог на то, что юнцы посмели нарушить древнее соглашение между светом и тьмой. И отправил он полчища порождений тьмы, своих самых страшных кошмаров, чтобы наказать юных богов.Испугались Заря и Закат, увидев стаю кошмаров. Темнота отнимала их силы, гасила их свет, и не было места, где они могли бы укрыться. Забравшись на самый высокий уступ скалы взмолились юные Боги о помощи. Но не слышала их Богиня луны, она была слишком далеко. Кошмары карабкались по осыпающейся скале, подступая все ближе и ближе, и кончались стрелы-лучи в колчанах Зари и Заката. Пуще прежнего взмолились юные Боги, только тогда их услышал Бог Грома. И пришел им на помощь, обрушил яростные белые молнии на порождения мрака. Рассеялся мрак вокруг скалы, потому что с силой Бога Грома не стал бы спорить ни один из Богов. Забрав Зарю и Заката со скалы, Бог Грома вернул их в Небесный чертог.Разгневался Бог Солнца на то, что его дети посмели ослушаться наказа, и запретил с тех пор им посещать людей. Теперь лишь с первым и последним лучом Солнца Заря и Закат могут на короткий миг взглянуть на некогда любимую ими Землю.

Ключевые слова: Бог Солнца колесница Заря Закат ночь мрак Бог Грома

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