Тральщик «Комсомолец Калмыкии»

Lynx Просмотров: 31 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 15:58 by

Морской тральщик проекта 254, построенный в 1952 году. В боевые задачи входило: определение границ минных заграждений и их уничтожение, разведывательное и контрольное траление, прокладка фарватеров в минных полях, проводка за тралами кораблей и судов, а также участие в постановке минных заграждений.В 1990-е гг. судно было списано из состава Каспийской флотилии ВМФ России. Какое-то время «Комсомолец» числился за ДМШ Саратова, но в итоге корабль был отправлен на слом. «Комсомолец» имеет довольно приличный крен на левый борт, а кормовая часть полностью скрылась под водой. Корабль привязан тремя тросами к берегу. Весь полностью ржавый, из-под воды в кормовой части можно разглядеть остатки корабля. Перед тральщиком на суше стоит рубка.

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