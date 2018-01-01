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Заброшки


Заброшки

Тральщик «Комсомолец Калмыкии»

Морской тральщик проекта 254, построенный в 1952 году. В боевые задачи входило: определение границ минных заграждений и их уничтожение, разведывательное и контрольное траление, прокладка фарватеров в минных полях, проводка за тралами кораблей и судов, а также участие в постановке минных заграждений.

В 1990-е гг. судно было списано из состава Каспийской флотилии ВМФ России. Какое-то время «Комсомолец» числился за ДМШ Саратова, но в итоге корабль был отправлен на слом. «Комсомолец» имеет довольно приличный крен на левый борт, а кормовая часть полностью скрылась под водой. Корабль привязан тремя тросами к берегу. Весь полностью ржавый, из-под воды в кормовой части можно разглядеть остатки корабля. Перед тральщиком на суше стоит рубка.

Тральщик «Комсомолец Калмыкии»
Тральщик «Комсомолец Калмыкии»
Тральщик «Комсомолец Калмыкии»
Тральщик «Комсомолец Калмыкии»
Тральщик «Комсомолец Калмыкии»
Тральщик «Комсомолец Калмыкии»
Тральщик «Комсомолец Калмыкии»
Тральщик «Комсомолец Калмыкии»
Тральщик «Комсомолец Калмыкии»
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Сегодня, 15:58 by LynxПросмотров: 31Комментарии: 0
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Ключевые слова: Тральщик заброшенное судно корабль объект заброшка

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