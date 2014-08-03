Саранинский завод кузнечно-прессовых машин

Lynx Просмотров: 65 Комментарии: 2 +6 Вчера, 23:45 by

Итак, как водится, начну с истории.В 1887 году житель поселка Нижняя Сарана Александр Артемьевич Кисляков основал в поселке фабрику сельскохозяйственных машин. Выпускали молотилки с конным приводом, веялки, сеялки, зерновые сушила, крестьянский обоз. 1887 год считается годом рождения первого промышленного предприятия в поселке Сарана.В 1917 году фабрика полностью национализирована. В 1919 году во время отступления белогвардейцы ее полностью сожгли. В 1922 году жители поселка приступили к восстановлению, и уже в 1927 году предприятие получило название промышленная артель «Красный партизан» с численностью 800 человек. В 1930 году промышленная артель была одной из самых мощных в системе промышленной кооперации Урала.С 1 декабря 1941 года называется Саранинским заводом кузнечно-прессового оборудования.1950 год. Изготовлен первый опытный образец гильотинных ножниц и начато производство пневматических молотов. Завод стал поставлять свою продукцию на экспорт.1955 год. Выпущен опытный образец ковочного пресса, весом свыше 20 тонн. Изготовлен агрегат для изготовления плит из камыша.1960 год. Начато производство гидравлических прессов для производства грампластинок для Апрелевского завода. Изготовлен опытный образец лесоразделочной машины для обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов.1961 год. Завод приступил к выполнению чрезвычайно ответственного задания по производству прессов-автоматов для прессования изделий из металлических порошков. В СССР никто таких прессов не выпускал.1962 год. Завод приступил к изготовлению опытного образца многодисковых ножниц для резки рулонной стали на мерные полосы. Эту продукцию никто в СССР не выпускал.С 1962 года завод поставляет продукцию машиностроения: молоты, прессы, ножницы, трубогибочные станки в 53 страны, в том числе во Францию, ФРГ, Японию, Испанию, Финляндию, Норвегию.1965 год. Завод передан в подчинение Министерству станкоинструментальной промышленности СССР. Этот и последующие годы стали временем процветания предприятия.1966 год. Освоен выпуск гильотинных ножниц для резки листа до 6 мм, шириной листа до 3,2 метра. Этот опытный образец был отправлен на экспорт в Индию.1970 год. Выпущен опытный образец пресса-автомата модели КАО624.1973 год. Начато освоение и серийный выпуск высечных ножниц.1978 год. Освоено производство специального пресса-автомата для военной промышленности модели 2540.1997 год. Продукция завода на международной выставке в Испании награждена «Международной золотой звездой качества»1998 год. Продукция завода в Париже отмечена знаком «Золотой Меркурий»2000 год. Все выпускаемые модели станков сертифицированы на Экспериментальном научно-исследовательском институте по кузнечно-прессовому оборудованию (ЭНИКМАШ) и соответствуют Системе стандартов безопасности труда (ССБТ) и ISO-2000.Сейчас завод не функционирует, а очень жаль, как часто в нашей стране бывает, что называется, - просрали. Мне это больно видеть, а вот моему деду, который там замом проработал почти всю свою жизнь, пока на пенсию не вышел, - и подавно. Когда мимо проезжали - видела у него слезы на глазах. Сердце обливается кровью.Это Саранинский завод в 2014-ом году. Правда, ворота уже снесли. Остались только руины зданий ближе к поселку, а у реки, возле моста, где ворота и были, уже пустырь..., - с досадой пишут некоторые, которые как-то прошлись по мнениям местных (пунктуация, стилистика в выдержке сохранены оригиналом).Когда-то завод работал в три смены и выпускал компрессорные станки, считался одним из, на минуточку, лучших в Советском Союзе! Его продукция пользовалась спросом в других странах (я писала об этом выше по годам).В 90-е беда с развалом советской экономики. У завода поменялось несколько бездарных собственников. Были распроданы лучшие станки, все имущество завода, а в 2014 году некий Хлобыстов купил завод за 70 миллионов рублей, чтобы разобрать его на металлолом, ну и сдать в... сами уже знаете... Деньги решают все, другие нынче времена.За полгода завод был разрушен. Местные власти, правительство Свердловской области и власти Красноуфимского района, молча наблюдали за этим варварством. Вместо того, чтобы вложить в завод деньги и заняться импортозамещением, они его уничтожили.Браво! Что ж тут скажешь еще...Вот и фотографии былой роскоши, былой мощи... Все, что, к сожалению, осталось (ворот нет, основного здания и цехов - тоже, только руины от кабинетов):Вот такая вот у нас грустная история... И таких историй много по всей России. Время идет - количество заброшек растет, что очень печально.В Саране есть еще старая заброшенная школа, начинала она еще при Царе. Терпела и революцию, и пожар, и разгром... и переделки после войны, чего только не было. Бабушка моя там проработала 40 лет в начальных классах. Что я запомнила - огромную мозаику с Лениным в холле (была там маленькой).Школу не снесли, но, надеюсь, я успею - планирую летом ехать домой, посему новая публикация будет с меня с архивными фотками и фотками новыми, как само собой разумеется.Спасибо за внимание.

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