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Истории из жизни

Монах и призрак Петра I

Хочу поделится с читателями любимого журнала двумя странными событиями, которых было немало в моей жизни за 64 года.
В 1983 году я работала старшим инженером в вычислительном центре в поселке Лунево, что в трех километрах от села Поярково. В ночь на Пасху в начале первого часа я возвращалась домой. Дорога шла через лес. На освещенной луной поляне я увидела очень высокую фигуру в черном плаще с капюшоном. Так выглядят монахи.
Сначала подумала, что меня кто-то из знакомых решил напугать, встав на ходули. Однако черный монах двинулся к лесу плавно и медленно, даже снег не скрипел под его ногами. Я стояла как вкопанная. Потом я рассказала об этом нашему священнику, и он предположил, что это была, по-видимому, чья-то неупокоенная душа. Именно в этом лесу в 1941 году местные жители захоронили убитых немецких солдат.
В 2004 году я была с дочерью на экскурсии в Санкт-Петербурге в Петропавловском соборе. Позднее на одной из фотографий, сделанных дочерью, на царских вратах собора мы увидели полупрозрачное голубоватое пятно. Через год я снова оказалась в Петропавловском соборе. Показав экскурсоводу фотографию, я услышала от него, что это, вероятнее всего, дух Петра I, похороненного здесь. Ведь по ночам призрак великого императора частенько бродит по собору, а работники слышат его шаги.

Наталья Андреевна Волкова,
п. Лунево Московской обл.
Автор: Наталья Андреевна Волкова.
Источник: журнал "Тайны XX века".

Новость отредактировал catberry - Вчера, 13:18
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 13:18 by ВариорПросмотров: 1 221Комментарии: 13
+14

Ключевые слова: Монах призрак пятно

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Вчера, 14:53
+6
Группа: Авторы
Репутация: (1896|-2)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 323
Истории конечно прикольные, но... Не доверяю я этому журналу. Туда пишут все кому не лень всякую чушь. И цена любой опубликованной статьи 500 рублей. Так что думаю это выдумки все. Тебе Сергей плюс естественно.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#2 написал: az.ecmb
Вчера, 15:41
+7
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1329|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 832
За публикацию плюс, незатейливостью изложения напомнила жёлтую прессу прошлого века.
Цитата: Баба Клава
Не доверяю я этому журналу. Туда пишут все кому не лень всякую чушь. И цена любой опубликованной статьи 500 рублей.

Баба Клав, а это много или мало? А чтоб достоверность повысить, надо больше платить или вообще с авторов брать?
А для сайта так же быть должно?
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#3 написал: Snejnay
Вчера, 15:56
+3
Группа: Посетители
Репутация: (318|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 229
Я часто читаю этот журнал. Выходит он еженедельно по пятницам, если не ошибаюсь. Мне нравятся там истории и не важно какая цена у них. +
Зарегистрирован: 14.10.2016
#4 написал: Баба Клава
Вчера, 16:01
+5
Группа: Авторы
Репутация: (1896|-2)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 323
Цитата: az.ecmb
Баба Клав, а это много или мало? А чтоб достоверность повысить, надо больше платить или вообще с авторов брать?
А для сайта так же быть должно?

Сынок, а не дофига ли ты с бабули спрашиваешь? Откудова я знаю? Могу сказать одно. На нашем сайте есть две мои истории писаные для ентого самого издания и скопипащенные некими ушлыми пользователями. Мне в принципе не жалко, свою тысячу за них я когда-то получила и на том спасибо. И истории кстати вполне реальные. А за деньги я много таких написать могу, но не буду, ибо врать не приучена да и мистика не мой конек. Я всё больше люблю женские сопли разводить, за них платят куда побольше, по крайней мере в изданиях где я подвизаюсь.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#5 написал: az.ecmb
Вчера, 16:04
+6
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1329|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 832
Бабуль, а почём нынче сопли для народа? Может я себе на послешколы занятие присматриваю?
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#6 написал: Баба Клава
Вчера, 16:15
+5
Группа: Авторы
Репутация: (1896|-2)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 323
Цитата: az.ecmb
Бабуль, а почём нынче сопли для народа? Может я себе на послешколы занятие присматриваю?

А енто как с редактором договоришься. Да и не надо тебе ето. Тебя до 18 лет родители должны полностью обеспечивать. Уроки иди делать, школота.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#7 написал: Летяга
Вчера, 16:36
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (6191|0)
Публикаций: 50
Комментариев: 5 252
Цитата: Баба Клава
Я всё больше люблю женские сопли разводить, за них платят куда побольше

Эта тема завсегда в почёте! Главное, что всем понятно. На нашем ресурсе сопли тоже в почёте, особенно ванильные wink
Всех плюсанула)))
Зарегистрирован: 3.08.2014
            
#8 написал: az.ecmb
Вчера, 17:25
+4
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1329|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 832
Пообзывайся ещё тут. Сама себе будешь морковку жевать
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#9 написал: Nadezhda9
Вчера, 17:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 96
+++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
#10 написал: Kreisleiter13
Вчера, 19:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (140|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 818
Цитата: az.ecmb
За публикацию плюс, незатейливостью изложения напомнила жёлтую прессу прошлого века.
Цитата: Баба Клава
Не доверяю я этому журналу. Туда пишут все кому не лень всякую чушь. И цена любой опубликованной статьи 500 рублей.

Баба Клав, а это много или мало? А чтоб достоверность повысить, надо больше платить или вообще с авторов брать?
А для сайта так же быть должно?

Цитата: Баба Клава
Цитата: az.ecmb
Баба Клав, а это много или мало? А чтоб достоверность повысить, надо больше платить или вообще с авторов брать?
А для сайта так же быть должно?

Сынок, а не дофига ли ты с бабули спрашиваешь? Откудова я знаю? Могу сказать одно. На нашем сайте есть две мои истории писаные для ентого самого издания и скопипащенные некими ушлыми пользователями. Мне в принципе не жалко, свою тысячу за них я когда-то получила и на том спасибо. И истории кстати вполне реальные. А за деньги я много таких написать могу, но не буду, ибо врать не приучена да и мистика не мой конек. Я всё больше люблю женские сопли разводить, за них платят куда побольше, по крайней мере в изданиях где я подвизаюсь.

Цитата: Баба Клава
Цитата: az.ecmb
Баба Клав, а это много или мало? А чтоб достоверность повысить, надо больше платить или вообще с авторов брать?
А для сайта так же быть должно?

Сынок, а не дофига ли ты с бабули спрашиваешь? Откудова я знаю? Могу сказать одно. На нашем сайте есть две мои истории писаные для ентого самого издания и скопипащенные некими ушлыми пользователями. Мне в принципе не жалко, свою тысячу за них я когда-то получила и на том спасибо. И истории кстати вполне реальные. А за деньги я много таких написать могу, но не буду, ибо врать не приучена да и мистика не мой конек. Я всё больше люблю женские сопли разводить, за них платят куда побольше, по крайней мере в изданиях где я подвизаюсь.

До осени далеко, а Вас чегой-то попёрло двух одновременно? smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#11 написал: az.ecmb
Вчера, 21:15
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1329|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 832
Цитата: Kreisleiter13
До осени далеко, а Вас чегой-то попёрло двух одновременно?

Мне вот 500 рублей покоя не дают. А ежели на поток поставить?
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#12 написал: Баба Клава
Вчера, 22:13
0
Группа: Авторы
Репутация: (1896|-2)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 323
Цитата: az.ecmb
Мне вот 500 рублей покоя не дают. А ежели на поток поставить?

Не факт что получится. Редакторы говняются сильно, им редко что нравится и они тогда это опубликовать соглашаются. Да и авторов которым 500 рублей покоя не дают шибко много по стране, есть из чего выбрать.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#13 написал: Snejnay
Вчера, 22:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (318|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 229
Бабуль не переживай за морковку))) Всем сайтом прожуем и куда надо почтой доставим)))
Зарегистрирован: 14.10.2016
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