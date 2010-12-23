Монах и призрак Петра I

Новость отредактировал catberry - Вчера, 13:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Вариор Просмотров: 1 221 Комментарии: 13 +14 Вчера, 13:18 by

Хочу поделится с читателями любимого журнала двумя странными событиями, которых было немало в моей жизни за 64 года.В 1983 году я работала старшим инженером в вычислительном центре в поселке Лунево, что в трех километрах от села Поярково. В ночь на Пасху в начале первого часа я возвращалась домой. Дорога шла через лес. На освещенной луной поляне я увидела очень высокую фигуру в черном плаще с капюшоном. Так выглядят монахи.Сначала подумала, что меня кто-то из знакомых решил напугать, встав на ходули. Однако черный монах двинулся к лесу плавно и медленно, даже снег не скрипел под его ногами. Я стояла как вкопанная. Потом я рассказала об этом нашему священнику, и он предположил, что это была, по-видимому, чья-то неупокоенная душа. Именно в этом лесу в 1941 году местные жители захоронили убитых немецких солдат.В 2004 году я была с дочерью на экскурсии в Санкт-Петербурге в Петропавловском соборе. Позднее на одной из фотографий, сделанных дочерью, на царских вратах собора мы увидели полупрозрачное голубоватое пятно. Через год я снова оказалась в Петропавловском соборе. Показав экскурсоводу фотографию, я услышала от него, что это, вероятнее всего, дух Петра I, похороненного здесь. Ведь по ночам призрак великого императора частенько бродит по собору, а работники слышат его шаги.Наталья Андреевна Волкова,п. Лунево Московской обл.Автор: Наталья Андреевна Волкова.Источник: журнал "Тайны XX века".

Ключевые слова: Монах призрак пятно

Другие, подобные истории: