Дом отдыха "Сарана"

Lynx Просмотров: 236 Комментарии: 4 +3 Вчера, 21:38 by

Поселок Сарана находится в Свердловской области, за 30 километров от городка Красноуфимск. Небольшой поселок с большой историей. К сожалению, большая часть истории хранится лишь в архивах, а в реальной жизни все упоминания о былых временах оседают в землю и порастают травой...Вот и Саранинский дом отдыха тоже канул в лету, утонув в лесных зарослях. Когда-то это было большое оздоровительное предприятие, где отдыхали не только рабочие поселка, но и приезжие (тоже поправить здоровье, порисовать этюды, собрать местные легенды, ну и просто полюбоваться местностью).Как обычно, я начну с истории.В советское время поселок был знаменитым на весь СССР, потому что завод Сараны выпускал самое лучшее кузнечно-прессовое оборудование. Несмотря на то, что производство нынче провалилось, его оборудование хорошо известно за рубежом до сих пор. Но перед этим людям пришлось съесть немалый пуд соли. До СССР здесь были другие заводы немецкого купца Кнауфа, которые после революции перешли к рабочим, а в Гражданскую войну белогвардейцы устроили кровавую бойню, разрушили фабрики, сожгли практически весь поселок.Сожженная Сарана:Но наш народ возродился, как феникс из пепла. Создали артель "Красный партизан" и своими силами восстановили фабрику (остальные восстановить не получилось, позже их размыло при наводнениях).Артель "Красный партизан":Позже начали открываться и другие производства, в поселок начал прибывать поток молодых рабочих.Живописная местность поселка Сарана, чистый красивый пруд, свежий воздух все больше привлекали людей, которые желали отдохнуть и насладиться прекрасными видами. Да и местным рабочим, которые трудились день и ночь, требовался достойный отдых, поэтому в 1930-х годах было принято решение о постройке оздоровительного центра.Первый заезд отдыхающих (около 60-ти человек) состоялся 1 августа 1936-го года.Чуть позже посетители дома отдыха назовут Сарану второй Швейцарией, и это второе имя так и закрепится за поселком уже среди его жителей. А полюбоваться здесь было на что, да и сейчас на поля, леса, пруд любо-дорого смотреть.Виды Сараны летом:Зимой:Дом отдыха "Сарана" обосновался средь лесов, где можно было позабыть о каждодневной рутине. Было несколько корпусов, отделение связи, медпункт, ну и, конечно же, танцевальная площадка (куда же без нее, гармонь, песни, все дела). Была даже небольшая лодочная станция.Старые фотографии дома отдыха:Отдыхающие (приблизительно 50-е года):Коллектив дома отдыха:Дом отдыха процветал вплоть до 90-х годов, так как предприятия до того времени работали еще в полную силу, а потом потихоньку стали разваливаться. Зарплаты рабочим не выплачивали по несколько месяцев. Начались недовольства, забастовки, коллектив стал редеть, а молодняк по городам разъезжаться. Там перспектив стало больше. Менялись директора, но все как-то не в лучшую сторону. Предприятия закрывались один за другим, остался только один завод (давеча и его разобрали почти. Какой-то бизнесмулька выкупил его, а все ценное продал в США). Постепенно и туристов стало меньше, а дом отдыха пришел в негодность, его забросили, а в 2005-м году вообще закрыли.Теперь от дома отдыха "Сарана" остались только полусгнившие руины, а старожилы иногда приезжают туда и с болью вспоминают, как когда-то трудились здесь.Все, что осталось от дома отдыха ныне:Лестница к танцевальной площадке (от площадки, понятное дело, не осталось ничего, все заросло):Местами еще на окнах стекло осталось (на нынешний год уже вряд ли), а на земле лежат остатки статуй.Кстати, на территории дома отдыха был памятник Иосифу Сталину, большой такой (фото нет, не смогла накопать), но его убрали в октябре 1961-го года. Как убрали... сломали, бросили в ближайший овраг. Половину через какое-то время кто-то выкопал и увез, а остальная часть до сих пор покоится где-то рядом, но ее и не найдешь уж теперь.Вот такая вот печальная судьба у дома отдыха "Сарана". Давно ушел последний отдыхающий, сложен этюдник, заросла дорога, поросли мхом статуи, только деревья шумят... Грустно это все...Говорят, что там туристическую базу хотят строить, но слова эти витают в воздухе уже четыре с лишним года, а в дело никак превращаться не хотят, поэтому... откроют ли тут снова двери отдыхающим - неизвестно. Работы-то здесь больше нет, заводы канули в небытие, а основная мощь поселка держалась на рабочих, а не на туристах. Теперь люди в город ездят работать, а второй раз уже вряд ли кто захочет ожить вновь, как феникс.В моем поселке есть еще много заброшенных зданий с большой историей, но о них я расскажу позже, как соберу достаточно информации и накопаю побольше фотографий с архивов.

Ключевые слова: Сарана дом отдыха артель рабочие туристы заброшенный объект авторская история

Другие, подобные истории: