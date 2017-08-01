Заброшенный туберкулёзный санаторий в деревне Сярьги

Lynx Просмотров: 55 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:27 by

Здесь лечили «болезнь, пожирающую изнутри». Особенно подробно и, я бы сказала, правдиво-натуралистично в своих романах процесс болезни описывал Эрих Мария Ремарк. «И болезнь особая, — добавил он задумчиво. — От нее острее чувствуешь жизнь. И иногда люди становятся лучше, чем были. Мистическая болезнь. Она растопляет и смывает шлаки».Сегодня я изучаю заброшенный туберкулезный санаторий в поселке Сярьги. Или, если не отходить от протокола, то полное название этого когда-то медицинского учреждения — Главное управление здравоохранения Ленгорисполкома «Санаторий Токсово».Аккуратно жму на педаль газа, стараюсь не потревожить местную флору и фауну. Заворачиваю на пустынную дорогу, которую указывает мне навигатор. Всего 10 метров, и я прибыла на место назначения. Паркую машину словно за мной вновь наблюдает инспектор ДПС. Я пока не уверена, что делаю все правильно и на секунду даже забываю, как управлять машиной. Всегда присутствует подсознательный страх, когда вступаешь на заброшенную территорию.Здесь нет платных парковок, да здесь абсолютно никаких парковок нет – лес становится твоей постоянной парковкой. От этой мысли мне становится хорошо, я опять не привязана к этим городским ограничениям.Всю фактуру этого места передать словами крайне сложно. Посетив уже много заброшенных строений царского периода, санаторий советского времени явно выбивается из их канвы. Очень аутентичные и со своей уникальной атмосферой. Даже сегодня выбор места для строительства этого учреждения нисколько не удивляет.История у заповедного места достаточно детективная. Дело в том, что область и город до сих пор никак не могут поделить между собой, кому же принадлежит территория в тридцать с лишним гектаров ценной земли в одном из красивейших, а потому престижных, мест.Небольшие притоки это глубоководное строение начало давать еще в 30-е годы прошлого века. В 1935 году на этих землях уже стояла лечебница для детей. Дележка пространства началась в 1957 году. В последние годы санаторий принимал пациентов только с внелегочным туберкулезом. Это такой туберкулез, который может развиваться в самых различных органах, болезнь поражает кожу, глаза, кости, суставы.Что странно, но исследование именно таких территорий приводит меня в какой-то дикий экстаз. Прежде, чем поехать на место, я как обычно изучила информацию в интернет. Абсолютно ничего – ноль, тишина, занавес. Что любопытно, до сих пор можно наткнуться на сайты, где указан телефон и есть варианты записаться – вот и правда занавес. Информация о санатории в интернете похожа на те самые фирмы-однодневки, которые публикую информацию о себе, а потом за пять минут сворачивают свой бизнес.Добраться до санатория не составило труда. Ехать с Васильевского острова примерно 42 километра. Маршрут полностью описывать не буду, лучше оставлю координаты, на случай, если захотите посетить поселок Сярьги.Координаты: 60°8’35″N 30°27’22″E.Известно, что здание законсервировали в 2006 году. Что же сейчас происходит на территории санатория? А здесь властвует природа, сосны и ели раскинули свои наглые ветки абсолютно повсюду. Такая природная наглость мне всегда нравилась.Проезжая через поселок Сярьги, а именно это надо сделать, чтобы добраться до санатория, сложно не обратить внимание на роскошные дома. Не зависти ради, а просто любопытства для – сколько надо работать, чтобы приобрести себе такие хоромы? Гугл мне пока не может вразумительно ответить.Сам санаторий – это два больших корпуса, соединенных коридором, рядом одно здание – амфитеатр и, внимание, небольшой корпус, в котором кто-то плотно обосновался. Термометр удивления показывал максимум – при входе висит ковер, небольшая тропинка ко входу посыпана песком. Рядом окно, на котором завернуто что-то съестное в розовый полиэтиленовый пакет. Хм, признаков жизни не подают, пожалуй, продолжу фотосъемку.«Экспонаты» санатория, а только так их можно назвать, раскиданы по всей территория. Я мысленно перенеслась на полвека назад и представила, как идущие на поправку пациенты могли выходит на улицу и неспешно прогуливаться по узеньким тропинкам, останавливаться возле статуй и умиротворенно лицезреть на них. Скорее всего, еще пару лет назад, дома на противоположной улице еще не было, как и не было полуразрушенной избушки в пару метрах от основного корпуса.Уже чуть позже, вернувшись домой, я узнала, что мой новый знакомый (санаторий) – любим киношниками. Его звездный час был в фильме «Блокада» режиссера Александра Касаткина. Здесь же снимались фильмы «Ладога» и «Василиса» 2013 года.Покидать санаторий совершенно не хотелось, умиротворенно-пугающая обстановка настойчиво рекомендовала изучать и изучать. А ведь я пока только прилегающую территорию и внешнюю облицовку здания изучила, к сожалению, внутрь попасть мне так и не удалось, как бы отчаянно я не дергала все дверные ручки.Что ж, может быть в следующий раз повезет?

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