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Истории из жизни

Отложенная смерть

Мой папа, Степан Никитович, во время войны служил в кавалерии. Вернулся домой совершенно больным. Болезнь очень быстро прогрессировала. Папу, как участника войны, каждый год укладывали в госпиталь, а потом давали путевку в санаторий. Автобусы в то время не ходили. До железнодорожного вокзала добирались на попутках или еще как-нибудь.

И вот в очередной раз ему дали путевку в санаторий. Мама выпросила в колхозе лошадь, и папин брат, дядя Федя, повез его на вокзал. Но ехать было далеко, тем более в оба конца. Поэтому на обратном пути дядя Федя заночевал у знакомых в лесной деревеньке. Лошадь привязал, по-видимому, не очень хорошо. Утром встали - ее нет. До дома шел пешком.
Лошадь колхозная, за нее платить надо. Мама в газету объявление давала и по радио сообщение делала, просила откликнуться, если кто-то найдет лошадь. Только никто не отзывался. А у нас в селе жила бабушка-гадалка. Мама пошла к ней погадать: найдется ли лошадь?
Бабушка разложила карты и говорит:
- О, у тебя мальчик будет, только умрет быстро. А лошадь найдется, тебе про нее женщина скажет.
Мама еще про себя подумала: "Ерунда какая насчет мальчика. Папа в госпитале, больной, а мальчика никакого нет и в проекте".

Прошло немного времени. На адрес колхоза пришло письмо из соседнего района, где сообщалось о том, что лошадь нашлась. Об этом маме и вправду сообщила женщина - бригадирша Тоня Дроздова.
Прошло года полтора. В 1958 году мама родила нам братика Вову.
Роды были очень тяжелые. Он родился совершенно белым и не дышал. Но наш врач каким-то чудом отбил его у смерти. Вова выжил. Ребенок был удивительный. Наша радость, гордость!
Окончил Вова школу в городе Сапожке, отучился на шофера, а весной его призвали в армию. Уехал служить в Германию, в город Веймар. Постоянно нам писал. А семь месяцев спустя письма приходить перестали.

Мы тогда с мужем приехали к маме в гости. Сидим, разговариваем:
- Что же Вова не пишет?
А у мамы в то время в кроватке спала пятилетняя внучка Таня. Она как раз в этот момент проснулась, услышала про Вову и говорит:
- А его нет, его немцы убили.
Мы опешили:
- Таня, что ты говоришь? Он же в армии, а войны сейчас нет!
- Нет, его немцы убили.
Минут через пять к нам пришла соседка, она на телеграфе работала. Говорит маме:
- Нюра, там вам какая-то телеграмма пришла, сходите, получите ее.
Мама сразу заплакала:
- Ой, это про Вову.
Пошла мама на почту, а там похоронка. Ее еще утром прислали, но никто из работников не решился принести ее нам. Какой-то там конфликт вышел у Вовы с немцами в увольнении, и они его действительно убили...
Танюшка, узнав про это, сказала:
- Я же вам говорила, я знала!

Откуда она знала, объяснить не могла. Что же это? Предначертание? Ведь бабушка-гадалка говорила, что он долго не проживет. Должен был, наверное, умереть при родах, но его отобрали у смерти. Господь дал нам на него порадоваться, но смерть все равно забрала свое.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:42
Сегодня, 15:42 by TalishaПросмотров: 528Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Гадание гадалка смерть деревня предначертанное убийство похоронка

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Комментарии

#1 написал: Karl Georglin
Сегодня, 16:15
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 210
Ну неплохо че, надо сходить было и корову попу отдать за то что
Должен был, наверное, умереть при родах, но его отобрали у смерти. Господь дал нам на него порадоваться, но смерть все равно забрала свое.
Какая щедрость и доброжелательность, за это стоит попоститься и отбить башку насовсем поклонами. Все-таки коммунисты правильно делали что гоняли этих любителей сказочек. Это не милость, а извращение - мог вообще не родиться, а так сколько "радости" вышло. Да и продукты во время перманентного голода жалко, сколько скушал до 18-летия.
Такие истории пачками выдумывают дурналисты, подписывают от балды и размещают в журналах о всяком таком. Как и "отзывы" под рекламой разных шарлатанов. "В.В. Пукин" видать навалил несколько томов таких баечек, теперь даже журналы не берут даже даром и он тут завалил раздел низкокачественными выдумками.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#2 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 19:08
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 878
Цитата: Karl Georglin
Ну неплохо че, надо сходить было и корову попу отдать за то что
Должен был, наверное, умереть при родах, но его отобрали у смерти. Господь дал нам на него порадоваться, но смерть все равно забрала свое.
Какая щедрость и доброжелательность, за это стоит попоститься и отбить башку насовсем поклонами. Все-таки коммунисты правильно делали что гоняли этих любителей сказочек. Это не милость, а извращение - мог вообще не родиться, а так сколько "радости" вышло. Да и продукты во время перманентного голода жалко, сколько скушал до 18-летия.
Такие истории пачками выдумывают дурналисты, подписывают от балды и размещают в журналах о всяком таком. Как и "отзывы" под рекламой разных шарлатанов. "В.В. Пукин" видать навалил несколько томов таких баечек, теперь даже журналы не берут даже даром и он тут завалил раздел низкокачественными выдумками.


Карлуша а ты вообще крещёный?
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
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