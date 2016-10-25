Отложенная смерть

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:42

Talisha Просмотров: 528 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 15:42 by

Мой папа, Степан Никитович, во время войны служил в кавалерии. Вернулся домой совершенно больным. Болезнь очень быстро прогрессировала. Папу, как участника войны, каждый год укладывали в госпиталь, а потом давали путевку в санаторий. Автобусы в то время не ходили. До железнодорожного вокзала добирались на попутках или еще как-нибудь.И вот в очередной раз ему дали путевку в санаторий. Мама выпросила в колхозе лошадь, и папин брат, дядя Федя, повез его на вокзал. Но ехать было далеко, тем более в оба конца. Поэтому на обратном пути дядя Федя заночевал у знакомых в лесной деревеньке. Лошадь привязал, по-видимому, не очень хорошо. Утром встали - ее нет. До дома шел пешком.Лошадь колхозная, за нее платить надо. Мама в газету объявление давала и по радио сообщение делала, просила откликнуться, если кто-то найдет лошадь. Только никто не отзывался. А у нас в селе жила бабушка-гадалка. Мама пошла к ней погадать: найдется ли лошадь?Бабушка разложила карты и говорит:- О, у тебя мальчик будет, только умрет быстро. А лошадь найдется, тебе про нее женщина скажет.Мама еще про себя подумала: "Ерунда какая насчет мальчика. Папа в госпитале, больной, а мальчика никакого нет и в проекте".Прошло немного времени. На адрес колхоза пришло письмо из соседнего района, где сообщалось о том, что лошадь нашлась. Об этом маме и вправду сообщила женщина - бригадирша Тоня Дроздова.Прошло года полтора. В 1958 году мама родила нам братика Вову.Роды были очень тяжелые. Он родился совершенно белым и не дышал. Но наш врач каким-то чудом отбил его у смерти. Вова выжил. Ребенок был удивительный. Наша радость, гордость!Окончил Вова школу в городе Сапожке, отучился на шофера, а весной его призвали в армию. Уехал служить в Германию, в город Веймар. Постоянно нам писал. А семь месяцев спустя письма приходить перестали.Мы тогда с мужем приехали к маме в гости. Сидим, разговариваем:- Что же Вова не пишет?А у мамы в то время в кроватке спала пятилетняя внучка Таня. Она как раз в этот момент проснулась, услышала про Вову и говорит:- А его нет, его немцы убили.Мы опешили:- Таня, что ты говоришь? Он же в армии, а войны сейчас нет!- Нет, его немцы убили.Минут через пять к нам пришла соседка, она на телеграфе работала. Говорит маме:- Нюра, там вам какая-то телеграмма пришла, сходите, получите ее.Мама сразу заплакала:- Ой, это про Вову.Пошла мама на почту, а там похоронка. Ее еще утром прислали, но никто из работников не решился принести ее нам. Какой-то там конфликт вышел у Вовы с немцами в увольнении, и они его действительно убили...Танюшка, узнав про это, сказала:- Я же вам говорила, я знала!Откуда она знала, объяснить не могла. Что же это? Предначертание? Ведь бабушка-гадалка говорила, что он долго не проживет. Должен был, наверное, умереть при родах, но его отобрали у смерти. Господь дал нам на него порадоваться, но смерть все равно забрала свое.

Ключевые слова: Гадание гадалка смерть деревня предначертанное убийство похоронка

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