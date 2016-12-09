Вызов лунного жителя

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Коловрат Просмотров: 173 Комментарии: 4 +2 Вчера, 22:46 by

Для ритуала лучше подобрать время 2-3 часа ночи, для его осуществления понадобиться 3 тонких листка бумаги, на 1 (если призыв с целью порчи) написать ФИО, знак зодиака и (если знаете) место проживания вашего врага, на 2 нарисованный от руки простым карандашом дом с окном и дымоходом, на 3 положить подношение (монеты,еда и т.д., совсем немного. Прочитайте протяжно подвывая:1.Выйди на улицу хозяин дома и исполни прошение, это желает моя душа больше всякого иного. если хочешь исполнения желания/мечты: пусть изобилье ждёт того на кого лунный свет падает, кто заговор нечистый читает (имя), что цели и желания хочет исполнить неправдою. Земле хлебородной — пепел церквей.2 порча: Выйди на улицу хозяин дома и исполни прошение, это желает моя душа больше всякого иного. Стоит деревня под лунным светом, а в ней поселился огромный бес, зарезав его - тогда всё селение станет навеки счастливее всех! В лесу глубоком где церковь сожённая, где поп повешенный, где петля иудина там черти пляшут, стоит гроб, стоит без креста, в гробе том - врага душа, не понимает ничего, выбраться не может.Ритуал нужно начать с того что на улице лист с домиком нужно приложить к луне так, чтоб она просвечивала рисунок дома, далеенужно прочитать 1 часть общую для 2 заговоров, немногопосмотреть на домик и прочитать остальную часть. Если ты желаешь исполнить своё желание/цель то смотря на луну расскажи свою просьбу своими словами. Дальше нужно выйти за пределы дома, вынести листик с едой так, чтоб он был полностью под лунным светом. После того как всё сделанно - нужно принять удобную позу и неотрывно очень редко моргая смотреть на луну. Смотреть до тех пор пока ты не поймёшь что она "ожила", как-то изменилась, или не увидишь на луне человеческий силуэт, когда что случиться - бежать в дом со всех ног. в случае порчи - оставить листик на улице с информацией о недруге под лунным светом. Закрой окна и рассыпь соль по углам комнаты где есть выход на улицу и не открывать двери и окна и не выходить до крика петуха или до 6 утра.

Ключевые слова: Пора ритуал вызов авторская история

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