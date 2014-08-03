Мздрюк, или Куда пропадают потерянные детали?

Новость отредактировал Летяга - 21-05-2024, 12:36

Причина: Стилистика автора сохранена

Rudoznatetz Просмотров: 243 Комментарии: 4 +4 21-05-2024, 12:36 by

«Пиу-у-у, бздыщь»! – пропела деталь, упруго спланировав на пол. Два звонких «грюк», и в комнате воцарилась тишина.— Хорошо, что ковролин не постелили, — воздухнул моделист, снимая с головы увеличительное стекло. Мысленным взором он пытался представить, где искать пластиковую беглянку. По полу шмыгнула лёгкая тень, чуть коснувшись голой щиколотки человека.— Брысь, Танкист! – фыркнул моделист, отгоняя кота. – Только твоей «помощи» мне и не хватало.После линзы и скрупулёзной работы болели глаза. Растирая глаза и отчаянно зевая, мужчина опять фыркнул на кота, предупреждая любые попытки приблизиться к упавшему предмету. Недовольно прядая ушами, хвостатый помощник свернулся калачиком и лёг набок, вытянув лапы.— Вот так и лежи, — удовлетворённо хмыкнул человек и развернулся к предполагаемому месту приземления детальки. От резкого движения в глазах засверкали искорки. И снова какая-то размытая тень шмыгнула по краю зрения.Потерянной детали в «зоне приземления» не было. Не было её и поблизости. «Что за чёрт?» – сам себе удивился человек: «Сюда же улетела». Он взял в руки фонарик и, как учили, стал подсвечивать параллельно полу в надежде увидеть длинную тень от потерянной вещи. Всё тщетно: часть набора и не отсвечивала, и не находилась, словно её и вовсе не существовало. Моделист надел на нос очки. Затем нахлобучил на голову линзу и методично, квадрат за квадратом, стал обшаривать линолеум. Вероятно, не доверяя собственным глазам, каждый квадрат пола не просто осматривался, но ещё и ощупывался ладонями.— Какая у вас, моделистов, странная половая жизнь, — раздался голос жены. — А говорил, что только за столом этим занимаешься.Увлёкшись поисками, мужчина не заметил, как в комнату зашла супруга, и вот уже десять минут вместе с котом наблюдала методичное ползание главы семейства по полу.— Спать пошли, утром найдёшь свою пропажу. Не черти ж её проглотили, — зевнула женщина и направилась в спальню.Погас свет. Затихли звуки. Казалось, даже часы стали тикать мягче и приглушённее. В комнате раздался шорох, всколыхнулась занавеска, словно от сквозняка, а в углу вновь мелькнули какие-то тени. Послышался невнятный шёпот и сухой перестук, словно кто-то невидимый перебирал пластиковые бусины в картонной коробке. Откуда-то из-под шкафа, из-за тумбочки, из укромных мест письменного стола словно тонкие серо-зелёные ручейки потянулись к центру комнаты какие-то непонятные мелкие вещи. Кучка вещей постепенно росла и по мере роста приходила в движение. Вот верхняя её часть начала методично раскручиваться, словно в ней поселился маленький вихрь. Подхваченные им мелкие предметы не стремились разлететься по углам, а вращались в строго определённом им месте. Опытный взгляд моделиста сразу бы узнал в них и утерянные некогда шасси от модели самолёта, и несколько роторов от разбившейся модели «Ланкастера» (кот очень хорошо помнил этот самолёт, потому что ему тогда крепко досталось, а он так и не понял причину, ведь в комнату он даже не заходил из-за закрытой двери).Вот вихрь подхватил два плексигласовых фонаря от каких-то допотопных моделей, о которых забыл даже сам моделист. Неожиданно эти две выпуклых детали не стали вращаться, а зависли в одном месте, остро поблёскивая в свете луны.Вращающаяся воронка стала сужаться сверху и почти сомкнулась, образовав какое-то подобие веретена. Поблёскивая фонарями-глазками, вихрь поднялся ещё выше, потянув за собой ворох потерянных деталей, неровной кучкой лежащих посреди комнаты.Мздрюк не терял времени и надежды вырваться из своей энергетической тюрьмы. Будучи от природы энергетической сущностью, он был обречён прозябать в тени предметов. Законы мироздания были неумолимы: ничто энергетическое не могло попасть в материальный мир, но как же именно этого хотелось Мздрюку! Долгими зимними вечерами, когда тени от настольной лампы были особенно длинными и глубокими, он подкрадывался вплотную к людям и слушал их рассказы об удивительном мире людей. Его удивляли рассказы о жарком времени и об удовольствии, которое испытывают люди, купаясь в солнечном свете. Свет его ужасал и прогонял одновременно. Каждое лето они, мздрюки, должны были забиваться во все щели, во все углы, под разные предметы, потому что энергия солнца испепеляла любую тёмную сущность. «Мне бы такую энергию», — мечтал Мздрюк, — «уж я бы всем показал, на что я способен». В этот момент сквозь его энергетического тела пробегали маленькие синие молнии и раздавался электрический треск. Тотчас же в комнату прибегал кот, ложился напротив тумбы, под которой обитал Мздрюк, и внимательно следил за его движениями.— Опять Танкист чертей караулит, — смеялся моделист, не отрываясь от своей работы.«Но сегодня всё изменится», — радостно подумал Мздрюк, оглядывая комнату: «Сегодня должно исполниться старинное предание». Мздрюки не могут появиться в человеческом мире — для этого у них нет тела. Но они могут его создать! Шаг за шагом, деталь за деталью, мздрюки собирали свои тела из потерянных вещей. Ограниченные пределами квартир, в которых они обитали, мздрюки не могли стаскивать вещи с улиц, они вынуждены были довольствоваться тем, что найдут в доме человека. Вот почему моделисты — кладезь и находка для любого мздрюка. Дождаться, когда Человек уронит деталь и молниеносно её украсть, утащив к себе в сумрачный мир. Физическая вещь не теряла своей материальной природы, но найти её было невозможно. Если только мздрюк сам не потеряет её. По мере накопления человеческих потеряшек растёт потенциал мздрюка: каждую ночь он пытается сложить своё тело из деталек, и каждую ночь разочарованно рассыпается вновь из-за недостатка материалов.В этот раз Мздрюку оставалось совсем немного, и, самое удивительное, что именно эта деталь находилась на столе моделиста. Ночью Нежить решила пробраться на стол и украсть эту деталь во что бы то ни стало, как вдруг человек неосторожно клацнул инструментами, и желанная деталь оказалась на полу. Дважды ударившись об пол, третий раз ей упасть не позволил Мздрюк, тут же вцепившись в неё и утащив на глубокие уровни сумрака. Далее оставалось дождаться, когда люди уснут, а пока что он посмеивался, глядя на тщетные попытки человека отыскать потерянное, да ещё злорадно ухмыльнулся, слушая упрёки кота, который мирно спал всё это время.С котом у Мздрюка отношения не складывались. Способный существовать в двух мирах одновременно, кот замечательно видел все потуги мздрюков. И с особым наслаждением он воровал потерянное, вышибая детали с энергетических уровней сумрака. Были ли это охотничьи инстинкты зверя или кот целенаправленно крушил построенные тела — мздрюки об этом не знали: коты не горели желанием с ними общаться. Зато Мздрюк горел жёлтым пламенем мести, из потерянных карандашей выстраивая себе ногу, которой он собрался пинать кота, припоминая ему всё причинённое унижение.Шорох в комнате стал тише, а посреди неё возвышалась метровая фигура какого-то существа. Контур фигуры всё ещё был размытым, а промеж составляющих деталей проскакивали тёмные протуберанцы сумрака. Увлечённый процессом, уже предвкушающий скорое своё проявление, Мздрюк был сосредоточен на подтаскивании нужной вещи. Когда-то это было деталью сборной модели, но потом коробка обветшала, во время переезда порвалась, и набор рассыпался. Какие-то детали люди собрали обратно, но кое-что Мздрюк успел утащить к себе и сейчас старательно подтаскивал к своему телу.Он настолько увлёкся процессом, что не заметил, как в комнате появилось ещё одно существо. Бесшумно ступая, словно перетекая в пространстве, вытянутая фигура спряталась в тени дивана. А затем с лёгкостью запрыгнула на подлокотник. Мздрюк вытащил последнюю свою находку и победоносно поднял её вверх, словно бы призывая этот мир восхититься его ловкостью и способностью. И в этот момент его плексигласовые глаза встретились со взглядом притаившегося существа, которое словно бы ждало этого мгновения. Издав короткий рёв, Охотник всем своим телом обрушился на всё ещё хрупкую оболочку мздрюка.«Коты – такие скоты»... – только и успел подумать Мздрюк.На шум прибежал моделист. Позади него, кутаясь в тонкий халатик, щурилась супруга. Посреди комнаты в ворохе мусора сидел кот и лапой подталкивал какую-то веретенообразную деталь, которая на глазах рассыпалась на кусочки из потерянных моделистом деталей.«Ле-его-о-о», — послышался лёгкий полушёпот-полувздох. «В следующий раз это будет «Лего», — прошептал ветер, и чья-то лёгкая тень шмыгнула под тумбочку.(С) Fon Kraft, 2023 год

Ключевые слова: Нежить мистические существа сумрак кот Параллельный мир авторская история

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