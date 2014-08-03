Мздрюк, или Куда пропадают потерянные детали?«Пиу-у-у, бздыщь»! – пропела деталь, упруго спланировав на пол. Два звонких «грюк», и в комнате воцарилась тишина.
— Хорошо, что ковролин не постелили, — воздухнул моделист, снимая с головы увеличительное стекло. Мысленным взором он пытался представить, где искать пластиковую беглянку. По полу шмыгнула лёгкая тень, чуть коснувшись голой щиколотки человека.
— Брысь, Танкист! – фыркнул моделист, отгоняя кота. – Только твоей «помощи» мне и не хватало.
После линзы и скрупулёзной работы болели глаза. Растирая глаза и отчаянно зевая, мужчина опять фыркнул на кота, предупреждая любые попытки приблизиться к упавшему предмету. Недовольно прядая ушами, хвостатый помощник свернулся калачиком и лёг набок, вытянув лапы.
— Вот так и лежи, — удовлетворённо хмыкнул человек и развернулся к предполагаемому месту приземления детальки. От резкого движения в глазах засверкали искорки. И снова какая-то размытая тень шмыгнула по краю зрения.
Потерянной детали в «зоне приземления» не было. Не было её и поблизости. «Что за чёрт?» – сам себе удивился человек: «Сюда же улетела». Он взял в руки фонарик и, как учили, стал подсвечивать параллельно полу в надежде увидеть длинную тень от потерянной вещи. Всё тщетно: часть набора и не отсвечивала, и не находилась, словно её и вовсе не существовало. Моделист надел на нос очки. Затем нахлобучил на голову линзу и методично, квадрат за квадратом, стал обшаривать линолеум. Вероятно, не доверяя собственным глазам, каждый квадрат пола не просто осматривался, но ещё и ощупывался ладонями.
— Какая у вас, моделистов, странная половая жизнь, — раздался голос жены. — А говорил, что только за столом этим занимаешься.
Увлёкшись поисками, мужчина не заметил, как в комнату зашла супруга, и вот уже десять минут вместе с котом наблюдала методичное ползание главы семейства по полу.
— Спать пошли, утром найдёшь свою пропажу. Не черти ж её проглотили, — зевнула женщина и направилась в спальню.
Погас свет. Затихли звуки. Казалось, даже часы стали тикать мягче и приглушённее. В комнате раздался шорох, всколыхнулась занавеска, словно от сквозняка, а в углу вновь мелькнули какие-то тени. Послышался невнятный шёпот и сухой перестук, словно кто-то невидимый перебирал пластиковые бусины в картонной коробке. Откуда-то из-под шкафа, из-за тумбочки, из укромных мест письменного стола словно тонкие серо-зелёные ручейки потянулись к центру комнаты какие-то непонятные мелкие вещи. Кучка вещей постепенно росла и по мере роста приходила в движение. Вот верхняя её часть начала методично раскручиваться, словно в ней поселился маленький вихрь. Подхваченные им мелкие предметы не стремились разлететься по углам, а вращались в строго определённом им месте. Опытный взгляд моделиста сразу бы узнал в них и утерянные некогда шасси от модели самолёта, и несколько роторов от разбившейся модели «Ланкастера» (кот очень хорошо помнил этот самолёт, потому что ему тогда крепко досталось, а он так и не понял причину, ведь в комнату он даже не заходил из-за закрытой двери).
Вот вихрь подхватил два плексигласовых фонаря от каких-то допотопных моделей, о которых забыл даже сам моделист. Неожиданно эти две выпуклых детали не стали вращаться, а зависли в одном месте, остро поблёскивая в свете луны.
Вращающаяся воронка стала сужаться сверху и почти сомкнулась, образовав какое-то подобие веретена. Поблёскивая фонарями-глазками, вихрь поднялся ещё выше, потянув за собой ворох потерянных деталей, неровной кучкой лежащих посреди комнаты.
Мздрюк не терял времени и надежды вырваться из своей энергетической тюрьмы. Будучи от природы энергетической сущностью, он был обречён прозябать в тени предметов. Законы мироздания были неумолимы: ничто энергетическое не могло попасть в материальный мир, но как же именно этого хотелось Мздрюку! Долгими зимними вечерами, когда тени от настольной лампы были особенно длинными и глубокими, он подкрадывался вплотную к людям и слушал их рассказы об удивительном мире людей. Его удивляли рассказы о жарком времени и об удовольствии, которое испытывают люди, купаясь в солнечном свете. Свет его ужасал и прогонял одновременно. Каждое лето они, мздрюки, должны были забиваться во все щели, во все углы, под разные предметы, потому что энергия солнца испепеляла любую тёмную сущность. «Мне бы такую энергию», — мечтал Мздрюк, — «уж я бы всем показал, на что я способен». В этот момент сквозь его энергетического тела пробегали маленькие синие молнии и раздавался электрический треск. Тотчас же в комнату прибегал кот, ложился напротив тумбы, под которой обитал Мздрюк, и внимательно следил за его движениями.
— Опять Танкист чертей караулит, — смеялся моделист, не отрываясь от своей работы.
«Но сегодня всё изменится», — радостно подумал Мздрюк, оглядывая комнату: «Сегодня должно исполниться старинное предание». Мздрюки не могут появиться в человеческом мире — для этого у них нет тела. Но они могут его создать! Шаг за шагом, деталь за деталью, мздрюки собирали свои тела из потерянных вещей. Ограниченные пределами квартир, в которых они обитали, мздрюки не могли стаскивать вещи с улиц, они вынуждены были довольствоваться тем, что найдут в доме человека. Вот почему моделисты — кладезь и находка для любого мздрюка. Дождаться, когда Человек уронит деталь и молниеносно её украсть, утащив к себе в сумрачный мир. Физическая вещь не теряла своей материальной природы, но найти её было невозможно. Если только мздрюк сам не потеряет её. По мере накопления человеческих потеряшек растёт потенциал мздрюка: каждую ночь он пытается сложить своё тело из деталек, и каждую ночь разочарованно рассыпается вновь из-за недостатка материалов.
В этот раз Мздрюку оставалось совсем немного, и, самое удивительное, что именно эта деталь находилась на столе моделиста. Ночью Нежить решила пробраться на стол и украсть эту деталь во что бы то ни стало, как вдруг человек неосторожно клацнул инструментами, и желанная деталь оказалась на полу. Дважды ударившись об пол, третий раз ей упасть не позволил Мздрюк, тут же вцепившись в неё и утащив на глубокие уровни сумрака. Далее оставалось дождаться, когда люди уснут, а пока что он посмеивался, глядя на тщетные попытки человека отыскать потерянное, да ещё злорадно ухмыльнулся, слушая упрёки кота, который мирно спал всё это время.
С котом у Мздрюка отношения не складывались. Способный существовать в двух мирах одновременно, кот замечательно видел все потуги мздрюков. И с особым наслаждением он воровал потерянное, вышибая детали с энергетических уровней сумрака. Были ли это охотничьи инстинкты зверя или кот целенаправленно крушил построенные тела — мздрюки об этом не знали: коты не горели желанием с ними общаться. Зато Мздрюк горел жёлтым пламенем мести, из потерянных карандашей выстраивая себе ногу, которой он собрался пинать кота, припоминая ему всё причинённое унижение.
Шорох в комнате стал тише, а посреди неё возвышалась метровая фигура какого-то существа. Контур фигуры всё ещё был размытым, а промеж составляющих деталей проскакивали тёмные протуберанцы сумрака. Увлечённый процессом, уже предвкушающий скорое своё проявление, Мздрюк был сосредоточен на подтаскивании нужной вещи. Когда-то это было деталью сборной модели, но потом коробка обветшала, во время переезда порвалась, и набор рассыпался. Какие-то детали люди собрали обратно, но кое-что Мздрюк успел утащить к себе и сейчас старательно подтаскивал к своему телу.
Он настолько увлёкся процессом, что не заметил, как в комнате появилось ещё одно существо. Бесшумно ступая, словно перетекая в пространстве, вытянутая фигура спряталась в тени дивана. А затем с лёгкостью запрыгнула на подлокотник. Мздрюк вытащил последнюю свою находку и победоносно поднял её вверх, словно бы призывая этот мир восхититься его ловкостью и способностью. И в этот момент его плексигласовые глаза встретились со взглядом притаившегося существа, которое словно бы ждало этого мгновения. Издав короткий рёв, Охотник всем своим телом обрушился на всё ещё хрупкую оболочку мздрюка.
«Коты – такие скоты»... – только и успел подумать Мздрюк.
На шум прибежал моделист. Позади него, кутаясь в тонкий халатик, щурилась супруга. Посреди комнаты в ворохе мусора сидел кот и лапой подталкивал какую-то веретенообразную деталь, которая на глазах рассыпалась на кусочки из потерянных моделистом деталей.
«Ле-его-о-о», — послышался лёгкий полушёпот-полувздох. «В следующий раз это будет «Лего», — прошептал ветер, и чья-то лёгкая тень шмыгнула под тумбочку.
(С) Fon Kraft, 2023 год
Новость отредактировал Летяга - 21-05-2024, 12:36
Причина: Стилистика автора сохранена
21-05-2024, 12:36 by RudoznatetzПросмотров: 243Комментарии: 4
Ключевые слова: Нежить мистические существа сумрак кот Параллельный мир авторская история