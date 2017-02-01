Незримый помощник

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:55

Сделано_в_СССР Просмотров: 33 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:55 by

В далеком 1988 году мы с мужем приехали с Дальнего Востока в южно-украинское село. Купили хатку под камышовой крышей, стали постигать премудрости сельской жизни. Выросшая в городской среде, я с непознанным и мистическим никогда не сталкивалась. Но, пожив некоторое время в хате, обнаружила, что рядом с нами обитает некая незримая сущность.В нашем домике окна были маленькие, без форточек. Кота на ночь мы отправляли на улицу, поскольку у него появилась дурная привычка залезать к нам под одеяло. Однажды ночью я в полусне ногой коснулась чего-то мягкого и пушистого. Подумала, что это кот на кровати спит, возмутилась и спихнула незваного пришельца ногой на пол. И тут же проснулась. Звука приземления кота не было! Как будто он растаял в воздухе.Минут 20 я дрожала от испуга, накрывшись одеялом с головой. Потом все же заснула. Проснулась утром и стала искать кота. Муж открыл входную дверь, кот важно зашёл с улицы. Кого же я пнула ногой ночью? Неужели домового? Я рассказала мужу о ночном происшествии, но он не поверил.Второй случай общения с чем-то непонятным произошёл некоторое время спустя. Ранним утром я проснулась от тонкого свиста. Решила, что это муж посапывает. Потом поняла, что свист, то длинный, то короткий – идет не от мужа, а от печки! Только я встала посмотреть, что это, свист тут же прекратился. Не зря свистел наш загадочный помощник: оказалось, что мы с вечера не завели будильник и могли проспать на работу.Еще в одном случае, о котором я хочу рассказать, без домового тоже не обошлось. Мы с мужем собирались ложиться спать. Вдруг во дворе залаяла собака. Я включила свет на улице, вышла на крыльцо. У калитки стояла соседка, дом которой находился метрах в 700 от нашего.– Лена! – кричит она, – у вас крыша горит.Я глянула на крышу, а там камыш возле трубы полыхает! Побежала в хату, кричу мужу, что крыша горит. Он полетел на чердак. Мы с этой женщиной ему воду из колодца в ведрах подносили. Хорошо, что огонь не успел разгореться, быстро потушили. Сидим на кровати с мужем, какой уж тут сон. А он мне говорит:— Знаешь, там, на чердаке, у меня под руками всё время тень какая-то металась и вёдра с водой уж больно лёгкими казались – будто помогал мне кто.Долго мы потом ещё удивлялись: как эта женщина из такой дали рассмотрела нашу горящую крышу?В 1994 году мы переехали в Сибирь. Я тогда еще не знала, что домового можно с собой брать. Очень переживала, как он там. Куда без нас делся? Знакомые в письме нам сообщили, что наш старенький дом снесли. Остался только голый участок.

Ключевые слова: Премудрости сельской жизни мягкое и пушистое свист пожар тень

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