Водяной

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:14

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В старые времена каждый знал, что если водяная мельница расположена в глуши лесной, вдали от деревни или города, то место это нечистое и опасное. Сам мельник точно колдун, но творит он заговоры и заклинания не сам по себе, а по наущению злого духа. Такого духа издревле называли Водяным и причисляли к нечистой силе. Водяной обладал огромной властью. Ему были подконтрольны все озёра, реки, пруды, ручьи, болота, а также вся рыба, которая в них обитала, и все духи, жившие в этой водной стихии.Безраздельно царствовал Водяной на своей территории. Равным по статусу ему был только Леший, а подчинялся злой дух непосредственно Сатане. Именно владыка преисподней и давал Водяному неограниченные полномочия, чтобы тот мог беспрепятственно вершить зло и поставлять в адово пекло людские души на радость всей потусторонней нечисти.Души же людские попадали в его сети тогда, когда гонимые летним зноем дети и взрослые заходили в речную или озёрную воду, чтобы поплавать и смыть с себя пыль и пот, накопившиеся за долгий жаркий день. Заплывал такой человек на середину водоёма, резвился в воде, наслаждался её прохладой и не подозревал, что из глубины на него смотрят холодные и не знающие жалости глаза подводного владыки.Не всех Водяной в своё царство утаскивал. Отдавал он предпочтение заневестившимся девушкам, юным отрокам, а также мужчинам подвыпившим и в летах. Конечно, если таких долго не было, то тащил дух на дно и других представителей рода человеческого. В утонувшие могли попасть и зрелая дама, и маленькая девочка, и молодой мужчина, – короче, любой, кто в роковой неурочный час имел неосторожность оказаться на водной глади, в опасной близости от подводного представителя нечистой силы.Обречённую жертву Водяной затаскивал в самое глубокое место реки или озера. Здесь терпеливо дожидался, когда же наконец человек погибнет. Выпорхнувшую из мёртвого тела душу хватал и сажал в позолоченную клетку, саму же бренную плоть отпускал на все четыре стороны. Попадала она, как правило, в рыбьи пасти, ну а то, что оставалось – всплывало и называлось у людей утопленником или утопленницей.Душам юных и прекрасных дев подводный владыка давал другие образы, отличные от тех, что были при жизни, но не менее красивые и обаятельные. Превращал он их в русалок. Это были молодые девушки необыкновенного очарования. Всё у них было, как у людей, кроме нижних конечностей. Вместо ног получали они рыбий хвост, а в знак компенсации за такой анатомический беспредел Водяной наделял их сильными и чистыми голосами.Делал дух их прислужницами, а самую умную да прилежную брал в жёны. В светлую лунную ночь русалки выбирались на берег и пели песни. Таким красивым было пение, что если слышал его человек, то шёл он зачарованный к этому месту. Ничто не могло его остановить, а чем ближе приближался к сборищу русалок, тем всё менее и менее был подвластен своему разуму.Оказавшись же совсем рядом с прекрасными девами, человек вообще терял голову. Если это был романтичный юноша, то он тут же безумно влюблялся в одну из прислужниц Водяного и уже не мог отойти от неё. Зрелого вдовца ждала та же участь. А вот мужчину женатого, но любящего сходить налево, охватывала дикая похоть, которая в некоторых случаях бывает посильнее любовных мук.Все эти незадачливые господа бросались в воду за уплывающими от них юными созданиями. Те ныряли на глубину, а попавшие в духовную и сексуальную зависимость мужчины делали то же самое. Конец, естественно, был один – в серебряной клетке для сбора душ у Водяного прибавлялось, а на земле появлялись очередные вдовы и несчастные родители.Душам юных отроков подводный владыка определял быть блудичками. Это болотные и водяные духи, в задачу которых входило находиться всё время возле воды в виде блуждающих огоньков. В таком виде они смущали людей забредших к болоту или к пруду. Человек шёл или плыл на огонёк, а тот всё удалялся и ускользал. В конце концов несчастный мог обнаружить, что находится в непроходимой трясине или на водяной глади, закрытой от берега высокими камышами.Заблудившегося или затягивало в болото, или он тонул, стремясь выплыть к берегу. Души таким образом погибших людей Водяной либо брал себе в услужение, либо отправлял прямиком в адово пекло к Сатане. Такая же страшная участь постигала и души утонувших пьяниц, которые ни для какой полезной деятельности в подводном царстве пригодны не были.Водяному беспрекословно подчинялись все рыбы, обитающие на подконтрольной ему территории. Лещи, карпы, караси, сомы и другая речная живность служила подводному властителю либо в качестве шутов и скоморохов, либо для того, чтобы утянуть рыбака в воду, либо транспортным средством при осмотре отдалённых уголков речных и озёрных владений.Кататься дух любил на сомах. Рыба эта большая, надёжная, солидная. Плавает она неторопливо, озорством и игривостью не отличается. Сядет на неё Водяной, устроится поудобнее и поедет по просторам глубоководным. То в одну протоку завернёт, то в другую, то к берегу пристанет, а то и на самое дно уйдёт посмотреть, как там дела.Правда, объективности ради надо заметить, что не всегда пользовался подводный владыка услугами больших рыб. Иногда, может, для того, чтобы как-то разнообразить скучную однообразную действительность, Водяной превращался в огромную щуку и уж в этом обличье плавал и нырял на принадлежащих ему просторах, наводя ужас на рыб и вводя в смущение рыбаков, некоторые из которых, по неопытности, принимали его за обычного речного хищника и пытались поймать.Такие потуги незадачливых охотников страшно веселили и забавили Водяного. Заглатывал он наживку, попадался на крючок, но вместо того, чтобы оказаться в уже подставленном садке, опрокидывал рыбака в воду, бил щучьим хвостом того по голове, а оглушив, иногда утаскивал в своё царство, но чаще подбивал к берегу, чтобы человек не утонул. Всё зависело от настроения владыки речного.Вот что Водяной никогда не любил, так это сеть. Если выйдут рыбаки на такую ловлю, то ох как плохо им может прийтись. В лучшем случае потеряют они своё приспособление, при помощи которого мечтают как можно больше рыбы поймать. В худшем же могут и сами погибнуть, запутавшись в расставленных ими же сетях.Но человек всегда отличался сметкой и сообразительностью. Нашёл он способы договариваться с духом рек и озёр. Это была ежемесячная дань Водяному. Если рыбалка проходила удачно, то самая крупная рыба отдавалась владыке речному. Не жалели люди и откормленных жирных гусей. Такому красавцу без сожаления рубили голову и бросали упитанную тушку в воду. После этих даров рыбачить было спокойно и вольготно, а утонувших становилось гораздо меньше.Главную резиденцию Водяной всегда размещал под колесом водяной мельницы. Здесь вода никогда не застаивалась, а в речном дне вымывалось глубокое углубление. Подводный владыка сотворял в таком месте роскошные палаты, которые ничем не уступали царским.В огромной зале устанавливалось каменное ложе, покрывалось оно тиной и украшалось лилиями. Водяной возлежал на нём в образе мудрого старца, волосы, усы и борода которого были густыми и зелёными. Между пальцами рук имелись перепонки, а вместо ног находился мощный и сильный хвост.Окружали подводного владыку русалки. Они расчёсывали ему волосы золотыми гребнями, а чешую хвоста смазывали разными благоухающими смягчающими мазями. В отдалении почтительно стояли души отроков, готовые выполнить любой приказ своего повелителя.Частенько Водяной желал веселья и представлений. Тогда появлялись караси да карпы. Они выполняли разные танцы со сложными движениями и пируэтами. Это приводило владыку в игривое настроение. Он начинал хохотать и хлопать в ладоши. От этого по поверхности воды бежали волны; иногда они достигали такой силы, что опрокидывали рыбацкие лодки и разрушали деревянные мостки у берега.В летнюю пору не проходило ни одной ночи, чтобы Водяной не появлялся над водной гладью. Так как обратиться он мог хоть в птицу, хоть в зверя, хоть в рыбу, хоть в человека, то никто и не знал до последнего момента, кем в эту ночь он представится. Иногда и сам Водяной, только перед тем как покинуть покои, определялся с образом в зависимости от своего настроения и душевного состояния.Любил он поплавать в лунную ночь, порезвиться в воде. В это время никто его не видел, а потому сом в качестве наездника был ему не нужен: сам с собой-то он в солидность не играл, царское величие не изображал. Показывал Водяной тут свою истинную суть: рубаха-парень, лихой да отчаянный.Правда, сильно он не увлекался – помнил, что Сатана всё видит и всё знает. Потому, немножко порезвившись и побыв самим собой, возвращался владыка подводный к себе в хоромы, превращался в важного, солидного и безжалостного властителя, верно служащего злу и хранящего верность и преданность чёрным силам.Жизнь Водяного была тесно связана с временами года. По осени, когда начинали дуть холодные ветры, когда первый снег укрывал землю, он ложился на дно в прямом смысле этого слова, так как зимой владыке делать на закреплённой за ним территории нечего. Озёра, реки, пруды и болота покрываются слоем льда, а сверху ещё и снежок ложится на твёрдую поверхность.Пробиваться на божий свет из подводного мира трудно, да и ни к чему. Укутывался Водяной тиной, забивался в самое глубокое подводное место и засыпал до весны. Все подвластные ему духи делали то же самое, а вот для рыб наступало раздолье. Резвились они без строгого присмотра до начала апреля, пока тёплые солнечные лучи не начинали растапливать и уничтожать толстую ледяную корку.В это время Водяной открывал глаза, потягивался, сладко зевал и сбрасывал с себя тину. Вставал он во весь рост и громко хлопал в ладоши. Трещал тогда весенний лёд, шёл по реке ледоход, освобождая водную стихию от крепкого ледяного панциря.Люди, догадавшись о том, что Водяной проснулся, тащили к воде разные подарки да гостинцы, понимая, что владыка после зимний спячки голоден и зол. Здесь были и куры, и утки, и свиньи. Некоторые уж особенно заинтересованные в покровительстве хозяева вели коров и лошадей.Всё это безжалостно резалось и бросалось в воду в знак уважения к властителю подводного мира. Тот принимал подарки, не отказывал никому, но не торопился оказывать милость и подчёркивать расположение. Чтобы удостоиться молчаливого согласия на богатый рыбный улов и безопасное плавание в воде, человек был обязан каждый месяц давать дары Водяному. В противном случае тот мог осерчать и отказать в своей симпатии и благосклонности.Лето было пиком безраздельного владычества Водяного. В этот период года он руководил подводным миром железной рукой. Все перед ним на "задних лапках" скакали, любое его распоряжение выполняли беспрекословно и своевременно.На день Ивана Купалы (24 июня/7 июля) владыка водных глубин набирал такую силу, что, пожалуй, мог и Лешего за пояс заткнуть. В лунную ночь он иногда встречался с этим духом, пробовался с ним силой. Тогда шумел лес, трещали деревья, поднимались гребни волн на речной да озёрной глади. Бились властители, но ближе к утру расходились, так и не выяснив, кто из них более силён да могуч.На Петров день (12 июля/25 июля) Водяной принимал подарки от рыбаков. Тот же из людей, кто не проявлял должного уважения, мог оказаться и без лодки, и без сетей уже на следующий день. Но шло это не от жадности и капризности всесильного духа, а только для того, чтобы не уронить свой авторитет в глазах подданных и простых смертных.Ближе к октябрю Водяной начинал готовиться к зимней спячке. Пыл его и свирепость постепенно утихали, становился он более добрым, спокойным и покладистым. Даже рыбы в это время переставали бояться владыку – не до них ему было в эти осенние дни. Подбивал он итоги своей работы за летний период, решал вопросы благоустройства на зиму своих подданных духов да и себе место тщательно и скрупулезно готовил.Ну а в третьей декаде октября погружался владыка подводный в долгий и спокойный зимний сон. Почти полгода тот продолжался – до тёплых апрельских деньков.Вот по такому распорядку и существовал Водяной тысячи лет. Продолжалось бы это и в наши дни, но научно-технический прогресс внёс свои коррективы в суровую прозу жизни. Промышленные стоки загадили чистые воды, водяные мельницы ушли в историю, рыбачить стали не на утлых лодчонках, а на катерах с мощными двигателями, жители деревень уверовали в отсутствие нечистой силы и поток даров иссяк.Всё это нарушило привычный ход жизни властителя водных глубин. Перестали его бояться, а многие молодые граждане и вообще не знают, кто он такой. Тут бы свою силу, нрав показать, да как это сделаешь, когда уже здоровье подорвано разными химикатами и ядами, которые в огромном количестве в воде присутствуют. Не до жиру уже Водяному – быть бы живу.Подрастерял он также многих своих подданных. Русалки вымерли, а новых и взять негде, так как тут главное условие у кандидатки, чтобы она непорочной и незамужней девушкой была. Ну, незамужних-то много, а вот насчёт непорочности вопрос сложный. Стали нравы свободными да непринуждёнными, а потому ничем современная молодёжь помочь Водяному в этом вопросе не может.Молодые отроки, правда, тонут также, как и сто лет назад, и двести. Но здесь всё осложняется тем, что частенько от них алкоголем попахивает. По неписаным же законам обязан Водяной такие души сразу в адово пекло отправлять, а себе в услужение их брать он никакого права не имеет.Так что нет Водяному места в современном мире. Может, это и к лучшему. И так, слава Богу, порезвился он в старые-то времена, попортил людям нервы; вот пусть теперь и сидит в самых глухих и непроходимых местах, куда ещё не ступала нога современного и свободного от предрассудков человека. А в ад души поставлять есть кому. Не перевелись пока ни черти, ни ведьмы, даже чувствуют себя гораздо более вольготнее и непринуждённее, чем в годы седой и старомодной древности.

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