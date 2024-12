Пять книг об известных случаях похищения людей. Одна из них написана адвокатом похитителя

«Унизительно, что моя семья верит, что я была влюблена в этого похитителя и хотела остаться с ним! Я имею в виду, что это настолько далеко от истины, что меня тянет блевать. Это отвратительно. Я приспособилась, чтобы выжить в своих обстоятельствах. По-другому это просто не скажешь. Он всегда был моим похитителем. Я никогда этого не забывала. Никогда»

Жертвы похищений, которым удалось спастись, с трудом находят в себе силы, чтобы жить дальше обычной жизнью. И очень часто забыть о случившемся не дает общество, которое диктует свои правила, требует, обвиняет и жаждет подробностей. Признайтесь, если бы не трагическая часть их биографии с пленом в подвале и рождением детей от насильника, вызвали ли бы выжившие девушки к себе искренний публичный интерес? Да и В ЧЕМ именно он заключался — в слепой жалости и пустом любопытстве? Так ли уж искренне наше общество сочувствует жертвам насилия и похитителей, если соверши жертва что-то, что не соответствует ожиданиям общественности, на нее тут же обрушится неприятие и гнев?! Наш блогер Эсмира Петерсон рассказывает о 4 книгах, которые стали ответом на такое преследование. И добавляет еще одну историю, которая радикально отличается от остальных.1.Это - не первая, но самая известная книга о похищении 11-летней школьницы. Написана она самой Джейси Ли Дьюгард/Дугард — девочкой, родившейся и живущей ныне в штате Калифорния, США, которая была похищена 10 июня 1991 года. Когда она шла в школу привычной дорогой, к ней подъехал белый фургон. Водитель, оказавшийся преступником по имени Филипп Гарридо, оглушил ребенка электрошокером и увёз в свой дом в Антиохии. Там она провела 18 лет и родила от похитителя двоих дочерей, реальные имена которых, как и имя пленницы, также просочились в СМИ - Энджел и Старлайт. Свидетелями похищения Джейси стали ее отчим Карл и несколько одноклассников, ожидавших на автобусной остановке. Пропавшего ребенка искали всей страной, но все было безрезультатно. Филипп Гарридо действовал не один - его сообщницей была жена Нэнси, которую суд приговорил к 36 годам лишения свободы, однако законы США позволяют женщине претендовать на условно-досрочное освобождение в августе 2029 года. Согласно, отчим девочки - Карл - помчался за машиной похитителей на своем велосипеде — и, когда он не смог угнаться, побежал в дом соседа, чтобы позвонить в 911.Преступление вскрылось в 2009 году. Тогда же состоялись и судебные разбирательства по делу о похищении несовершеннолетней. Как-то раз Филлип Гарридо отправился в кампус Калифорнийского университета в Беркли в поисках разрешения на проведение мероприятия по распространению религиозных листовок. Но поехал он туда не один - взял с собой двух дочерей, рожденных от неоднократных изнасилований Джейси. Обе на тот момент были уже подростками - девочкам было 15 и 11 лет, соответственно. Но местный менеджер по особым мероприятиям по имени Лиза Кэмпбелл что-то заподозрила. Поведение мужчины ей показалось странным (по словам женщины, Филипп был явно неуравновешен), но гораздо больше вопросов вызвали...сами дочери Гарридо - они были похожи на послушных кукол, чрезвычайно бледные, с безжизненными глазами и без эмоций. Менеджер вызвала полицию, обеих девушек и похитителя увезли в отделение, где допросили по отдельности. 25 августа 2009 года офицер полиции США -Элли Джейкобс - навела справки на Гарридо и обнаружила, что он был осужденным за сексуальное преступление и похищение работника казино в 1976 году, за которое мужчину условно -досрочно и освободили. Хотя срок отбытия наказания был серьёзный - вплоть до пожизненного заключения, плюс ещё 50 лет! Несмотря на это, Филипп вышел на свободу спустя 11 лет после вынесения приговора, что не помешало ему сесть за руль, а уже в 1991 году случился рецидив. Тот факт, что у Филиппа Гарридо неизвестно откуда появились дочери, насторожил правоохранительные органы США. Они стали копать глубже, подключили агентов ФБР и допросили похитителя повторно. На сей раз в отделение, помимо своих дочерей, мужчина привел свою жену сообщницу Нэнси и пленницу Джейси, которую представил своей племянницей и называл «Аллисса». Перепуганная 29-летняя девушка не сразу доверилась полицейским и раскрыла им свою настоящую личность. Но именно повторный допрос все решил - Гарридо сознался в сексуальном насилии по отношению к Джейси, а девушка поведала свою историю похищения. После чего пути похитителя и жертвы навсегда разошлись - Филиппа и его жену арестовали, а вот Джейси поместили под государственную опеку. Девушка проходила реабилитацию, работала с психологами и наконец-то воссоединилась со своей семьёй. В июне 2011 года Филлип Гарридо был приговорен судом к 431 году тюремного заключения, но он вправе рассчитывать на условно-досрочное освобождение в 2034 году!После того, как Джейси Ли Дьюгард полиция США вырвала из рук похитителя, девушка стала знаменитостью на весь мир поневоле. Местные СМИ задавались вопросом - был ли у бывшей пленницы Стокгольмский синдром (состояние, при котором у жертвы развиваются положительные чувства к своему обидчику или похитителю в качестве механизма преодоления трудностей)? На эту мысль журналистов навели два обстоятельства - Джейси ни разу не пыталась сбежать от Гарридо за 18 лет плена и даже отказалась назвать властям свое реальное имя, сделав это только после шокирующего признания похитителя. Как сообщало издание "The New York Times", еще одной причиной, по которой Джейси не смогла покинуть дом своих мучителей, заключалась в привязанности к своим двум дочерям, для которых Джейси играла роль не биологической матери, а сестры, что позволило Гарридо скрыть сам факт похищения ребенка и сексуального насилия от общественности. Вообще, все эти слухи о навязанном диагнозе и стереотипах о жертвах насилия ужасно раздражали саму Джейси. Она решительно опровергла наличие стокгольмского синдрома и сообщила о том в эксклюзивном интервью ABC News в 2016 году:СМИ разгласили реальное имя и фамилию потерпевшей после того, как история похищения американки Джейси стала достоянием общественности. Сама узница и ее две дочери переехали к ее матери Терри, и по сей день они живут в неизвестном месте в Северной Калифорнии. Примечательно, что фото Джейси как до, так и после похищения показали на всю страну, а вот ее дочерей лишь чудом удалось уберечь от папарацци и сделать их жизнь "тайной за семью печатями". По словам мисс Дугард, девушки залились слезами в тот момент, когда их биологический отец - Филипп Гарридо - навсегда попал в тюрьму. После 18 лет плена у Джейси не забрали дочерей и не отдали в детский дом - девушка, благодаря здравомыслию, сумела сохранить и официально оформить опеку над подростками. Трио попыталось достичь нового чувства нормальности после освобождения из плена - в качестве терапии Джейси занималась с лошадьми, научилась водить машину, завела собственных питомцев и начала отмечать пункты из списка желаний, который она составила, будучи заложницей у Филлипа, — включая плавание с дельфинами, полет на воздушном шаре и поездку к пирамидам в Белизе, как сообщает издание ABC News.На сегодняшний момент Джейси активно ведет блог в Instagram, но по-прежнему оберегает частную жизнь дочерей и не показывает их общественности, считая, что они заслуживают лучшего в своей жизни, и не хотят популярности за счет печальной истории их биологической матери. В своих мемуарах Джейси хвалила Энджел и Старлайт за стойкость и успехи в учебе, но подробностями о них не распространялась. Как мы уже сказали, по мотивам истории плена Джейси Дьюгард стали выходить и печатные издания. Первую книгу 28 сентября 2010 года издал английский журналист Джон Глатт. В этой книге рассматривается более широкая перспектива, и она в основном фокусируется на истории самих преступников - Филлипа и Нэнси Гарридо - и их планировании похищения (очередного) ребенка, нежели на фигуре самой жертвы. А затем последовала и знаменитая «Украденная жизнь» (англ. The Stolen Life"), автобиография самой бывшей узницы. Книгу о пережитом страшном опыте опубликовали 12 июля 2011-го года. Джейси призналась, что записала свою историю, чтобы помочь другим жертвам сексуального насилия оправиться после пережитого и жить дальше. За несколько дней до выхода книги Дугард дала первое телевизионное интервью — Диане Сойер из ABC. Джейси, кстати, написала и вторую книгу: в 2016-м вышла «Свобода: моя книга первых», посвященная реабилитации и жизни девушки после освобождения. Помимо написания книг, американка Джейси Дьюгард также основала фонд JAYC Foundation , который помогает семьям, пережившим похищения или другие травмирующие события.История похищения— поразительно похожа на предыдущую: девочка 12-ти лет едет в школу, к ней подъезжает белый фургон, оттуда выскакивает мужчина и, схватив ребенка, скрывается. Похитителем оказывается серийный убийца Марк Дютру. Сабина — не первая его жертва. Он уже убил пятерых девушек — двое из них умерли в подвале от голода, куда Дютру привез и Сабину. В отличие от предыдущей жертвы похищения, Сабине "свезло" больше - ее плен растянулся на 80 дней, как в приключенческом французском романе Жюль Верна, но даже жалкие два месяца показались перепуганному подростку вечностью. Дютру морил голодом, избивал и насиловал несчастную Сабину, уверял ее, что родным безразлична ее участь и судьба, рвал ее трогательные письма в клочья, или же прибегал к шантажу и требовал выкуп за пленницу у ее семьи. Но на самом деле это был блеф с его стороны, дабы сломить волю к сопротивлению 12-летней девочки.На 74-й день заточения девочка попросила похитителя привести ей «подружку», вероятно, имея в виду совсем другое - Сабина надеялась повидаться с кем-то из своих старых знакомых. Вскоре она горько пожалела о своем опрометчивом и аморальном поступке - Марк Дютру в просьбе не отказал, и уже на следующий день в подвале появилась новая жертва - 14-летняя Летиция Делез. Но во время этого похищения преступника заметили местные жители: они запомнили номер машины и уже через 6 дней девочек освободили. Книгу «Мне было 12 лет, я села на велосипед и поехала в школу» Сабина Дарденн написала лишь через 8 лет после освобождения. Правда, в отличие от Джейси Дьюгард, причиной публикации мемуаров стало не желание помочь другим жертвам справиться с пережитым. И процесс написания не был частью терапии, дабы освободить себя от груза темного прошлого и найти силы восстать из пепла неприятных воспоминаний, как Феникс. Девушка хотела раз и навсегда избавиться от навязанной славы. После освобождения она старалась забыть то, что с ней произошло, и жить дальше. Но назойливые журналисты и общественность сделать этого не давали: они гонялись за ней с просьбами дать интервью или автограф, не давали погулять с собакой на улице, а некоторые вообще пытались обнять, когда встречали девушку на улице.— признавалась девушка в одном из немногочисленных интервью.Мемуары Сабины Дарденн стали способом раз и навсегда ответить на все интересующие общество вопросы и отстраниться от общественного внимания.3.Девятилетняя девочка из Австрии с непривычным для страны русским именем "Наташа" в день своего похищения — 2 марта 1998 года — поссорилась с матерью, Бригиттой Сирни, и в одиночку ушла в школу. Дальше — все та же схема. Белый фургон, похищение, подвал. В плену девочка провела 8 лет. В 2006-м году она сбежала, когда похититель, на сей раз - не серийный убийца, а душевнобольной Вольфганг Приклопиль - отвлекся на телефонный разговор. Через несколько часов его тело обнаружат на железнодорожных путях, в духе "Анны Карениной" Льва Толстого. Казалось бы, история окончена: девочка спасена. Главные вопросы, терзавшие мировую общественность на тот момент, еще не прозвучали. Как Наташа будет заново учиться жить после трагедии, сможет ли она нормально общаться с людьми, будет ли она счастлива? Ее история будто срисована с известного романа "Коллекционер" Джона Фаулза. Сперва поток домыслов обрушился на мать Наташи — её обвиняли в том, что она чуть ли не подстроила похищение собственной дочери! А потом уже досталось по полной и самой девушке, которая в первые дни после освобождения скрывалась от общественности и проходила реабилитацию. Согласно некоторым сообщениям из СМИ, Наташу долгое время выслеживали папарацци, которые чуть ли не штурмом брали клинику, а во время сопровождения жертвы похищения в суд и обратно полицейским Австрии приходилось применять меры по защите личности Кампуш от посторонних - 18-летнюю бывшую узницу вели под руки, накрыв одеялом с головы до ног. Присутствовала Наташа Кампуш и на презентации книги своей матери, но не показывала свое лицо СМИ. В конечном итоге, её вынудили дать первое эксклюзивное интервью австрийскому каналу ORF. Передачу вел звезда австрийских ток-шоу — Кристоф Ферштайн. И людям она не понравилась. Они хотели увидеть измождённую и заплаканную пленницу, а Наташа выглядела также, как и остальные девушки её возраста — с макияжем и волосами, убранными под сиреневый платок. Иногда во время рассказа о своей жизни Наташа даже улыбалась, однако и с трудом сдерживала слёзы, украдкой вытирая их. Вместо телестудии зрители видели коридор клиники, где Наташа лечилась после освобождения.Дальше последовала и череда мемуаров. Свои истории рассказали мать Натальи и отец (каждый выпустил по книге). Наконец, в сентябре 2010 года, замученная бесконечными расспросами о произошедшем, девушка выпустила свою автобиографию под названием «3096 дней», которая в 2013-м была экранизирована. Но люди снова были недовольны. Главной претензией стало отсутствие упоминания о сексуальном насилии со стороны похитителя, сцену которого против воли пленницы включили в фильм. Потом девушку обвиняли в том, что она расплакалась, узнав о смерти похитителя, а после — выкупила дом, в подвале которого провела 8 лет. Люди говорили о стокгольмском синдроме, но сама Кампуш считала, что, навязывая ей диагнозы, общество тем самым глубоко оскорбляет её и не принимает во внимание сложнейший опыт, который ей пришлось пережить в очень юном возрасте. Через 6 лет Наташа выпустила вторую книгу — «10 лет свободы». И еще через 3 года — следующую, про травлю жертв насилия в интернете. Сейчас она известна как писательница, дизайнер ювелирных украшений, телеведущая и благотворитель.Стоит сказать, что сама Наташа Кампуш вовсе не горела желанием снимать какие-либо фильмы о своей судьбе. Как и писать автобиографию. Но лицемерное общество было не унять: поскольку преступник был мертв, львиная доля негодования и осуждения обрушилась на его жертву, ибо она не соответствовала ожиданиям публики, играла не по правилам, не была удобной и стереотипной страдалицей, несчастной и сломленной. Люди находили странным то, что Наташа ни разу публично не осудила Приклопиля. не высказала ненависти в его сторону, не переехала жить к матери после освобождения. И сочувствие к похищенной маленькой девочке быстро переросло в неприятие. По жестокому и негативному опыту Наташи Кампуш, мировая общественность неохотно слышит от жертвы похищения , что нет ничего просто черного или белого и что никто не может быть просто хорошим или плохим, даже похититель. Однако, Наташа никоим образом не отрицает, что у нее также выработалось поведение, при котором жертвас преступником, но для нее это - не болезнь, а единственная и верная. Конечно, предложения снять фильм по мотивам реальной трагедии приходили Наташе Кампуш со всего мира и раньше. Однако, единственным, кому жертва похищения смогла таки всецело довериться, был австрийский режиссер Бернд Айхингер, умерший в 2011 году. Именно он вел переговоры с Наташей и приступил к написанию сценария. Затем его сменила Шерри Хорманн, которая в интервью заявила:4. «Исповедь узницы подземелья», Екатерина МартыноваЭта история похищения девушек в Рязанской области известна, пожалуй, каждому ещё с начала нулевых. В рамках телепередач "Честный детектив", "Следствие вели...с Леонидом Каневским" и "Криминальная Россия" она более широко освещалась. При этом стоит сказать о том, что реальные фамилии и имена несовершеннолетних поначалу не разглашались общественности из-за тайны следствия и по этическим причинам, и их заменяли различные псевдонимы. Однако, СМИ нарушили Кодекс профессиональной этики журналиста и закон о не вмешательстве в частную жизнь жертв похищения лишь десятилетия спустя после их освобождения. Напомним, 30 сентября 2000 года две подруги и школьницы - 14-летняя Екатерина Мартынова и 17 - летняя Елена Самохина ушли на дискотеку, посвященную христианскому празднованию мучениц в Риме - Веры, Надежды, Любови и их матери Софии - и задержались допоздна. "Яндекс-такси" тогда ещё не существовало, автобусы редко шли, да и попавшийся на глаза девушкам общественный транспорт был переполнен пассажирами. Дабы не ночевать на остановке на улице, девушкам пришлось ловить попутку. Но домой они так и не вернулись. Водителем проезжавшей мимо машины оказался местный слесарь - Виктор Мохов. Правоохранителям стало известно, что он вычитал в какой-то статье о преступлении Александра Комина, устроившего в подвале гаража в Вятских Полянах швейную фабрику и убившего пятерых человек, и стал подражателем своего, также соорудил массивный бункер под гаражом своего дома в городе Скопине деревенского типа. Намного позже стало известно, что еще до двух пленниц в 90-е годы в плен к маньяку попала и 13-летняя Елена Малахова. Девочка провела в плену зимой, две недели перед Новым годом, но ей удалось сбежать. Свезло пленнице в том, что она сумела оглушить похитителя кастрюлей по голове, и что сам Мохов тогда забыл закрыть люк. В правоохранительные органы от страха и стыда Елена заявлять не стала. Однако, СМИ все-таки узнали о ней и заставили принять участие в двух передачах, на одной из которых посадили на полиграф с сообщницей Мохова.Известно, что Вик вместе со своей сообщницей - мужеподобной Еленой Бадукиной - опоил несчастных девушек, подсыпав им снотворное в воду (от алкоголя девушек вырвало). И не по домам развёз, а в свой родной город Скопин, где также под гаражом в своем огороде воздвиг настоящий каменный бункер. С этого дня, в течение почти 4 лет Катя и Лена оставались его заложницами: они жили в бункере, голодали, подвергались сексуальному насилию. Одна из пленниц - Елена - родила двух сыновей от маньяка, которых Мохов отобрал силой и обманом и подкинул в чужие дома. Детей вскоре усыновили и тем самым дали им шанс на нормальную жизнь, ибо в противном случае мальчики были бы убиты преступником еще в младенчестве или выросли бы "Маугли" с тяжелыми ментальными нарушениями, без образования и коммуникативных навыков, что сделало бы их реабилитацию попросту невозможной и проложило бы прямой путь в интернат. 4 мая 2004 года девушек освободили сотрудники милиции. Спастись удалось благодаря записке о помощи и ещё одному очень важному инциденту - Мохов покупал в магазине сильнодействующий яд, согласно документальному фильму "Право на надежду" из цикла "Криминальная Россия".После освобождения Елена Самохина от многочисленных предложений от интервью всегда отказывалась, сменила фамилию и вообще всячески избегала публичности. Но настырные СМИ вовсе не хотели оставить девушку в покое. Сначала в сеть слили оперативную съёмку спасения узниц и транслировали на всю страну, разгласили реальные имена и фамилии, преследовали девушку как в городе, карауля у подъезда, предлагая бешеные деньги и обрывая телефоны, так и на даче, не давая толком отдохнуть. Также Елене предлагали вернуть детей, которых та родила в подвале в условиях антисанитарии и без медицинской помощи, и от которых лично отказалась. На работе Самохиной также пришлось несладко - когда коллеги узнали о ее прошлом, стали косо смотреть и допытываться. Из-за давления со стороны прессы девушка едва не угодила в психдиспансер! В конечном итоге, Елена Самохина снялась в четырёх документальных фильмах и дала интервью газете "Комсомольская Правда - Рязань" единственный раз, в 2018 году. Целью этого интервью было - приструнить зарвавшихся репортёров, вторгавшихся в частную жизнь жертвы, чтобы те оставили ее в покое. Елена призналась, что обратилась с таким требованием к сотрудникам передачи "Честный детектив", но те жестоко обманули ее - бывшую пленницу показали без цензуры на всю страну, а ее обращение вырезали. Из чего Самохина сделала вывод, что СМИ и обществу важнее сенсация громкого преступления, а вот дальнейшая судьба пострадавших никого не интересует. Позже, в 2021 году, на YouTube опубликовали видео допроса Елены, ошибочно приняв за интервью, где девушка расплакалась в конце, вспоминая случившееся. А вот другая жертва - Екатерина Мартынова - неоднократно появлялась на публике, демонстрируя стойкость характера, засветилась в передачах "Битва экстрасенсов" и "Пусть говорят", дала интервью журналистам и даже написала книгу "Исповедь узницы подземелья"— по её словам, для того, чтобы избавиться от воспоминаний о тёмном прошлом:Также по мотивам дела Виктора Мохова в 2021 году вышла в свет другая. На данный момент обе бывшие узницы успешно реабилитировались после освобождения - и Екатерина, и даже ушедшая в тень её бывшая подруга по несчастью - обе вышли замуж. Елена работает преподавателем английского языка и надеется, что в будущем она тоже подарит мужу детей, как и Екатерина.. Екатерину Мартынову посадили на полиграф напротив Елены Бадукиной, а Ирину Ганюшкину - напротив Александра Михеева. Известно, что рабовладелец с Вятских Полян также не был оригинальным в своей, которую ему подкинул один сокамерник, державший в подвале бомжей! Комин действовал не в одиночку - у него был сообщник -тёзка по имени Александр Михеев, отсидевший после резонансного преступления какие-то 20 лет и освободившийся в 2017 году. Михеев успешно освоился в современной эпохе после отсидки - он писал стихи в соцсети "Одноклассники", а спустя 5 лет, в 2022 году, умер. Комин же не стал дожидаться окончательного приговора суда и вскрыл себе вены в камере. Ирина Ганюшкина была одной из трех выживших узниц бункера. Она сыграла роль возлюбленной Комина, выбралась из подвала на волю и при удобном случае сдала Александра правоохранительным органам. В то время, как другие узницы - обе Татьяны - Мельникова и Козикова - умерли от сердечного приступа, Ирина сменила фамилию и место жительства и вплоть до 2019 года скрывалась от общественности. Позже Ганюшкина единственный и последний раз дала и свое первое эксклюзивное интервью прессе уже в 2021 году ("Он всегда ходил с заточкой" - гласит название статьи).В ноябре 2022 года должна была состояться премьера сериала "Несломленная" режиссёра Сарика Андреасяна по мотивам нашумевшей истории преступления в Скопине. По словам режиссёра, одна из жертв - Екатерина Мартынова - лично дала согласие на экранизацию своих мемуаров. Также была оговорка и насчет расставленных акцентов повествования - фильм должен был сосредоточиться не на самом маньяке, а на биографии самой Кати, которая осталась в живых, не сломалась и не повредилась рассудком. Однако, именно из-за наличия в фильме эротической сцены маньяка и его жертв, которых сыграли совершеннолетние актрисы, режиссеру Андреасяну отказали в выдаче прокатного удостоверения, а Минкульт в 2024 году и вовсе призвал общественность пересмотреть свои взгляды насчет выпуска подобного рода контента.Элизабет Фритцль, соотечественница Наташи Кампуш, в отличие от других жертв насилия, с самого начала избегала публичности и огласки, учитывая то, что с ней произошло. В данном случае и похищения как такового не было - девушку заточил в подвал собственный обезумевший на сексуальной почве отец. В период с 1984 по 2008 годы, а точнее - 23 года и 7 месяцев - Элиза провела в заточении и даже родила семерых детей от вынужденного кровосмешения. Из них выжило лишь шестеро, поскольку один из близнецов то ли умер через три дня от недостатка кислорода, то ли родился мертвым. Фритцль лично рассортировал количество детей — некоторые из них оставались с матерью в подвале, напоминающем мини-квартиру с душем, кухней и тремя спальнями впридачу, в котором не было естественного освещения. Другая половина из оставшегося числа детей была подкинута Йозефом в свой же дом, в котором он жил с супругой Розмари — матерью Элизабет, и зарабатывал на жизнь тем, что сдавал помещения в аренду. Важно для нас то, что сам Фритцль был известен в Австрии не только как инженер-электрик, но и уважаемый амштеттенский бизнесмен! А у таких всегда все схвачено и куплено... Это обстоятельство объясняет то, каким образом Йозеф водил за нос четветь века полицию и власти страны. В качествемужчине служили письма дочери, которыми тот буквально заваливал участок, объясняя, что внезапно исчезнувшая в 1984 году 18-летняя девушка нашлась и просила не беспокоиться. Тем не менее, сама Элизабет долгое время официально числилась пропавшей без вести, а правоохранительные органы халатно отнеслись к своей работе.Органам опеки, соседям и властям мужчине ДВАЖДЫ удалось соврать, что одна из его дочерей, которая внезапно и таинственно исчезла - типичная блудня и мать-кукушка: сбежала из дома в какую-то религиозную секту, где с ней плохо обращаются, нагуляла неизвестно от кого и теперь оставила внуков на попечение престарелым родителям. Причем насторожить в этомрассказе должен быть тот момент, что сама Элизабет якобы, как в народной сказке иль в кино, трижды возвращалась в родной Амштеттен под покровом темноты, будучи НИКЕМ не замеченной! И, вместо того, чтобы бить тревогу, просто молча оставляла возле дома корзинку с младенцем и с сопроводительной запиской впридачу, после чего неизменно возвращалась обратно тем же маршрутом! Видимо, из страха или садомазохизма... Также в письмах, которые приносил в полицию отец, она прям просила-умоляла себя не искать, ибо это! Это тоже должно было вызвать подозрения, учитывая при этом то, что особой религиозностью или фанатизмом на ее почве восемнадцатилетняя на момент заточения в подвале Элиза вовсе не отличалась! У нее была привлекательная внешность, карьера официантки, которую ей навязал отец, пара-тройка близких подруг, включая близняшек - одноклассниц Кристу и Ютту, плюс ещё появился возлюбленный - Андреас Круцик и много планов на будущее: девушка до последнего надеялась избавиться от тирании и домогательств со стороны отца, которым подвергалась с 11 лет, переехать в австрийскую столицу Вену и начать там новую жизнь. Возможно, даже выйти замуж за Круцика и родить ему в любви и согласии много законных детей. Но всему этому не суждено было сбыться. Йозеф постоянно контролировал свою дочь, даже вмешивался в ее личную жизнь и рвал в клочья письма девушки к парню. А когда та оказалась в подвале, играл роль "почтальона" только для полиции и своей жены - Розмари Байер, дабы отвести от себя подозрения. Как мы видим, в очередной раз бездействие и безразличие позволило дойти ситуации до крайности.Элизабет Фритцль даже не пришлось толком спасать! Тогда, в 2008 году лишь бдительность местного врача Альберта Рейтера, ставшего национальным героем Австрии, сыграла важную роль в судьбе уже взрослой 42-летней женщины.До этого момента поиски пропавшей без вести дочки Фритцля в Австрии были на целых двадцать с лишним лет прекращены. И дело это так бы и пылилось в архивах, если бы не одно "но": в апреле 2008 года старшей из трёх детей, проведших в подвале всю сознательную жизнь, 19-летней девушке Керстин/Кирстен внезапно стало плохо. Она упала в обморок и больше не очнулась. Живя в подвале с матерью - сестрой и двумя братьями, Керстин заработала целыйболезней - мало того, что была бледной, как вампир, у нее прогнили зубы, образовалось истощение, так ещё и она, согласно некоторым данным в СМИ, мучилась припадками эпилепсии, которые невозможно было вылечить в подвале в виду отсутствия даже нормальной аптечки! Выяснилось, что до 2008 года никто в стране даже не подозревал о наличии ещё троих детей, помимо тех, кто жил этажами выше вполне нормальной жизнью. Йозеф Фритцль баловал своих отпрысков, создавая себе имидж приличного и заботливого дедушки - возил на отдых за границу, помогал делать уроки, водил по кружкам и секциям, занимался музицированием. А вот тех, кто жил в подвале - пинал, бил и унижал. При попытке побега запугивал, что наэлектризует дверь или пустит газ, как в Освенциме. И уж тем более, ни о какой скорой или диспансеризации в поликлинике не могло быть и речи!Благодаря последующей череде обстоятельств преступление было разоблачено и вызвало общественный резонанс, а сам Йозеф Фритцль - арестован. Элизабет на тот момент боролась не столько за себя, сколько за жизнь тяжело захворавшей 19-летней дочери, всю сознательную жизнь проведшей в подвале с двумя братьями - 18 и 5 лет, без образования, социальных навыков и развития личности. Пленница убедила отца отвезти дочь в больницу, где врачи при обследовании были шокированы визуальными данными пациентки, отсутствием биологической матери, медкарты с историей болезни девушки и необходимых документов для установления личности. Девушке поставили еще один диагноз - острая почечная недостаточность. Да-да, диагнозы детей Фритцля, вопреки здравому смыслу и наличию врачебной тайны во время резонанса преступления также были разглашены общественности. Возможно, что-то и было придумано самими журналистами для нагнетания атмосферы и создания жутких сенсационных репортажей.Очередное сопроводительное письмо и несусветный бред 73-летнего старика про секту лишь вызвали подозрения врача Рейтера, тут же начались полномасштабные поиски пропавшей без вести 20 лет назад его дочери, которая единственная смогла бы прояснить ситуацию. К поискам Элизабет подключили Интерпол и полицию, где потом допросили жертву и мучителя по отдельности, как в случае с Джейси Дьюгард. Медперсонал и сотрудники полиции Австрии были поражены состоянием и самой Элизабет - внешне она походила на жену Йозефа, Розмари, чем на прекрасную дочь с каштановыми волосами со школьных снимков - была рано постаревшей, с гнилыми зубами, изможденной и бледной, как вампир. К тому же, казалась полубезумной. Лишь после заверений полиции, что отца ей больше никогда в жизни видеть не придется, и под угрозой забрать всех детей в детдом, а на нее завести уголовное дело о ненадлежащем с ними обращении, Элизабет Фритцль рассказала историю своего похищения. Это и привело к незамедлительному аресту Йозефа Фритцля, который был заключен под стражу уже на второй день. А затем состоялся и первый судебный процесс.Тем временем в СМИ всплыли и другие подробности касаемо состояния детей, проживших в подвале долгую сознательную жизнь. Так, стало известно о том, что у всех детей Фритцля, рожденных от кровосмешения, были врожденные болезни. И, хотя конкретно детей с гидроцефалией или сиамских близнецов в этой истории не оказалось, у Элизабет - младшей (Лизы) врачи обнаружили порок сердца. Болел даже ее брат - Александр. но их пожалели и вынесли наверх, где те росли как подкидыши. Самый младший и последний из числа детей, 5-летний Феликс, родившийся в 2002 году, мучился судорогами, о чем свидетельствовали обнародованные дневниковые записи Элизабет Фритцль, но мать на него внимания не обратила, даже не боролась за него! Старший сын - Штефан - не мог ходить нормально и сутулился, оба брата, согласно сообщениям в СМИ, говорили друг с другом на ломаном немецком и рычали, как дикие звери, полностью скатились в состояние "Маугли" с ментальными нарушениями развития... Плюс у всех узников была анемия, авитаминоз, дистрофия, гниение зубов, если опять же, стоит верить сообщениям СМИ. Возникает логичный вопрос: КАК пленники при таком наборе симптомов ВООБЩЕ выжили в подвале?! Отец же их по врачам за 25 лет плена не водил и даже аптечку толком не давал, пожадничал! Все "лечение" сводилось только к аспирину и сиропу от кашля. Вообще, дело Фритцля в городке Амштеттен наделало немало шуму в СМИ. Это был уже второй случай с пленом в подвале после истории Наташи Кампуш, но на сей раз здесь был замешан вопиющий случай инцеста, а не только слишком долгий срок плена. Имиджу страны вальсов, венских балов и альпийских курортов был нанесен страшный удар. Наташа Кампуш тоже приняла участие в судьбе узницы - перечислила крупную сумму на реабилитацию и лечение женщины в местный фонд. Однако, история умалчивает, дошли ли эти деньги прямиком до адресата.Странным было и то, что детей после случившегося таки оставили навеки с травмированной узницей, которая была вынуждена буквально "прыгать выше своей головы" и пытаться совершить практически невозможное - в условиях плена заменять им в одном лице и мать, и сверстников, и няню, и воспитателя детского сада, и даже... школьную учительницу, несмотря на то, что знания, полученные ею в школе, мгновенно растерялись, да и образование оставляло желать лучшего. Никто даже не подумал, как в случае с Еленой Самохиной, родившей от Мохова в подвале двух сыновей, какая мука ожидала в дальнейшем эту и без того настрадавшуюся семью! Для самой Элизабет, как и для Елены, дети служили бы лишь извечным напоминанием о трагичном прошлом и зря потраченных годах в неволе, а вот самими детьми уже в сознательном возрасте охватила бы лютая ярость от того, что их биологическая мать попросту втянула их в этот кошмар и даже не попыталась как-то остановить это творящееся зло! Эмоционально бы в данном случае всё равно страдали ВСЕ... Известно, что старшие дети по сей день спят в комнатах с постоянно открытыми дверями и включенным светом (за электричество ЗА них платят опекуны и телохранители), даже несмотря на прохождение еженедельных сеансов психотерапии! А вот остальные трое детей Элизабет, которых воспитывал их отец, проходили лечение от гнева и негодования в связи с этими событиями. Оправился полностью от случившегося, согласно данным СМИ, и младший сын Фритцля - Феликс. После освобождения из подвала их матери сменили только фамилию, а детям - имена. По некоторым данным те, кто жил этажами выше, работают в местной управе...А старшие брат и сестра - Штефан и Керстин - изъявили о своем желании посетить горнолыжный курорт и стать капитаном корабля. Также стало известно, что Керстин якобы вышла замуж, носит брекеты после того, как потеряла все зубы и работает секретарём.Хотя, этим сообщениям СМИ так слепо доверять явно не стоит. Ведь сама семья после пережитого отказывается наотрез давать интервью по понятным причинам и скрывается от посторонних глаз по сей день. Однако, лишь дважды Элизабет Фритцль таки дала о себе знать: в первый - когда в мае 2008 года на улице Амштеттена появился плакат на немецком языке, нарисованный ей самой и детьми во время одного из сеансов психотерапии. Основной текст гласил:. Далее следовали изображения рук и приписки от каждого из членов семьи Фритцль с наилучшими пожеланиями. Так, бывшая пленница пожелала, ее старший сын Штефан - что скучает по своей сестре Керстин и рад своей вновь обретенной свободе и семье., — добавляет он. Его сестра Элизабет - младшая, которой разрешили жить вне стен подвала, желает «любви, счастья, здоровья» и «чтобы все снова стало хорошо».Второй раз Элизабет дала интервью одной строкой после того, как папарацци британского таблоида "The Sun" Скотт Хонбри всё-таки каким-то образом обнаружил и вычислил секретное место жертв Фритцля, сфотографировал узницу в засаде и опубликовал снимки в газете без ее разрешения! Мало того - СМИ вторглись и в дом дочери Фритцля, устроили переполох и довели несчастную женщину, готовящую что-то на кухне, до тяжелого нервного срыва! Так все усилия лучших австрийских психотерапевтов, психологов и психиатров в одночасье пошли прахом. Улетели на ветер и бешеные деньги на реабилитацию и лечение жертв, которые собирали всей страной. Известно, что после данного инцидента самой жертвой было высказано следующее: "Я не хочу никаких контактов с прессой! Агрессивные попытки отдельных представителей средств массовой информации, которые хотят войти в контакт как со мной, так и с моими детьми, представляют собой одновременно невыносимое и вредное влияние". Неизвестно, сама ли она это все высказала, или же персонал больницы позволил ей под диктовку что-то произнести, искренне надеясь на то, что от Элизабет и ее детей наконец-то все отстанут и все же позволят ей хоть немного адаптироваться после освобождения, жить спокойно в условии полной анонимности. Но вот кто ее послушал и внял просьбе?!После того, как в СМИ просочилась информация о том, что пропавшую четверть века назад Элизабет таки нашли, но она вместе с попавшей в больницу дочкой - подростком все эти годы находилась в плену, на женщину и ее детей началась охота: журналисты буквально преследовали жертв Фритцля, несмотря на настойчивые просьбы правоохранителей и психиатров дать семье возможность восстановиться после пережитого и предать случившееся забвению. Но СМИ сперва разгласили реальные имена и фамилии как самой жертвы, так и детей, а затем опубликовали их фотографии и даже дневниковые записи, которые девушка вела, находясь в заточении в течении 8642 дней ужаса. В преддверие судебного процесса над- как прозвали Фритцля в СМИ, австрийский город Санкт-Пёльтен наводнило множество репортеров со всех уголков мира! Адвокаты потерпевших срочно хотели избежать жестокого давления на жертв, но их попытки оказались тщетными. Семья, которая находилась в психиатрической клинике Амштеттен-Майер и проходила реабилитацию, не горела желанием ни в ближайшее время, ни гораздо позднее предоставлять общественности какую-либо информацию о себе., - говорилось в заявлении адвокатов Евы Плаз и Кристофа Хербста. Они подчеркивают, что все попытки выйти на связь с семьей являются нетерпимым вторжением в их частную сферу. Однако, жажда сенсации и алчность со стороны СМИ брали верх над рациональностью, и папарацци часто переходили все границы дозволенного, воспользовавшись резонансом громкого преступления.Дальше — больше: папарацци, маскируясь под садовников или медперсонал, окружали и осаждали больницу, пытались проникнуть в палату к жертвам и даже дрались с врачами и охраной, чтобы сделать сенсационные снимки женщины, стоимость которых возросла до 1 миллиона евро! Власти Австрии были вынуждены пойти на крайние меры по защите жертв Фритцля от преследований журналистов - приставить к семье охрану и вызвать полицию. Было арестовано уже 22 репортёра австрийскими правоохранителями, среди которых один папарацци переоделся полицейским, другой замаскирован под уборщика, а третий вырыл яму в земле и наполнил ее провизией, а затем прикрылся укрытием наблюдателя за птицами в надежде сделать прибыльный снимок. Но вот усилия уберечь Элизабет от нездорового внимания были тщетны. Так, один за другим сыпались сообщения о том, что один фотограф пытался приземлиться на параплане на территории клиники Amstetten Mauer, другой попытался продать снимки пострадавшей женщины третьим лицам (фотографии в срочном порядке были изъяты и удалены, а руководство клиники предупредило СМИ о том, что будут юридические последствия и иск о возмещении ущерба, который «намного превысит любую прибыль, полученную от продажи таких фотографий»), четвёртый репортер снимал семью чрез щёлку в заборе клиники, и в какой-то момент гуляющую на территории больницы Элизабет Фрицль с шестью детьми пришлось срочно вернуть обратно, когда в небе заметили зависшего над ними щелкуна с вертолетом.Не обошлось и без инцидентов - пострадал один из охранников, который получил серьезные ушибы и травмы после падения с балкона психиатрической клиники, пытаясь задержать фотографа, заглядывающего в окно палаты Элизабет Фритцль. Незадачливого репортера заметила медсестра и забила тревогу. Дошло до того, что местные власти австрийского города Амштеттен, уставшие от выходок папарацци, пытающихся сфотографировать семью Фритцль, грозились подать официальную жалобу в британский регулятор прессы, а Хайнц Ленце, высокопоставленный чиновник Амштеттена, сообщил, что он поручил полиции записать личные данные всех фотографов. Разглашение общественности приватной информации о потерпевших и реальных имен участников преступления, без которого было бы невозможно ни спасти жизнь 19-летней девочке в больнице, ни найти ее мать и докопаться до истины, стало фатальной ошибкой со стороны врачей и органов правопорядка. К сожалению, мы никогда уже не узнаем, зачем и кто первым слил информацию о нахождении женщины в плену в подвале, и был ли за это наказан или уволен с должности, что и вызвало небывалый ажиотаж в СМИ, но последствия той роковой ошибки имеют место быть и до сих пор.Жертве Фритцля не давали не то, что нормально реабилитацию пройти после многолетних издевательств со стороны отца, но и элементарно сходить в душ, погулять на свежем воздухе и навестить по мере возможности свою дочь, находившуюся уже который день или месяц в бессознательном состоянии. В итоге, сотрудники элитного австрийского антитеррористического подразделения «Кобра» патрулировали территорию больницы, используя тепловизионные камеры для обнаружения фотографов в камуфляжной форме на деревьях, а также были размещены сторожевые собаки. В состав телохранителей семьи входили частные охранники, нанятые персоналом больницы, а также сотрудники пожарной команды клиники, которые заступили на дежурство в качестве сотрудников службы безопасности. Представитель больницы заявил:, а одного из детей - отправить в лагерь на отдых инкогнито, под вымышленным именем. Элизабет Фритцль во избежание ненужных столкновений с прессой приходилось маскировать под медсестру или надевать парик с темными очками и тайно транспортировать в больницу к дочери Керстин. Британское издание Daily Mail зашло ещё дальше, опубликовав даже подлинный список препаратов, которые принимали жертвы Фритцля, чтобы прийти в норму спустя 23 года и 7 месяцев этого ада...Лишь в нынешнем году эту статью - таки додумались удалить и забанить ресурс, и то потому, что прошло много времени с момента публикации!Затем, который ранее беседовал с Наташей Кампуш. Так, газета Standard писала, что пострадавшая и постаревшая, искалеченная физически и душевно 42-летняя жертва своего отца непременно обо всем публично расскажет одному телеканалу, сидя перед объективами камер в темных очках, а вот её дети в кадр не попадут. В число вопросов входило и то, как она выжила после стольких лет в подвале и не потеряла рассудок, как ее первый раз изнасиловал ее отец, 73-летний Йозеф, и о том, как она в одиночку справлялась с многоплодными родами в подземелье, что Элизабет чувствовала после того, как один из ее мертворожденных детей был сожжен в печи ее отцом после его смерти; как она думала, что никогда больше не увидит солнечного света; и планировалось обсудить ее надежды на более нормальное будущее с детьми, которые ее обожают. Прямой эфир с интервью жертвы Йозефа Фритцля планировали провести 26 мая 2008 года. Предполагалось, что видео будут транслировать более 300 телеканалов со всего мира за бешеные деньги, а сам Кристоф Фойрштайн, бравший интервью у Наташи Кампуш, получил приглашение на то, что обещает стать захватывающим телевизионным зрелищем. При этом читателям и искушенным зрителям было неясно, какая оплата была согласована за интервью, если таковая вообще была., — сказал при этом один из источников ORF. -. Но по понятным причинам и ко всеобщему разочарованию обещанное интервью так и не состоялось. Элизабет Фритцль ответила на все решительным и категорическим отказом. Хотя, о каком интервью могла вообще идти речь, если Элизабет даже НИ РАЗУ не присутствовала на судебном заседании против её развратного отца, которое - таки хватило ума сделать закрытым! А то трясли бы СМИ ещё полгода этимна всю страну и даже мир, опозорили бы её по полной! Вместо присутствия пострадавшей женщины в суде транслировалась лишь видеозапись, где она прямо из психиатрической клиники вынуждена была дать показания следствию! Ей явно было морально тяжело после всего этого! И не то что говорить, но даже вспоминать о случившемся давалось ей с трудом!Стараниями СМИ в Австрии и за её пределами из преступника был создан целый культ личности. Фамилия Йозефа стала нарицательной для обозначения педофилов-отцов и отчимов всех стран мира, сам Фритцль получил прозвища от "Амштеттенского чудовища" до. Предприимчивые предприниматели пускались во все тяжкие, дабы вставить своив эту грязную историю. Так, в баре Австрии однажды предлагали блюдо шницель с торговой маркой, нареченной в честь Йозефа, а в Польше - назвали ресторан... С "Фритцлем-шницлем" получилась глупая история - идею подкинул местный людоед, к которому в тюрьме подселили Йозефа, или самого людоеда "случайно" закинули к нему. Неважно. Фраза со стороны каннибала:рассмешила полицейских. Учинить расправу одного душегуба над другим они не дали, а вот историю ради шутки или сенсации публично рассказали! Разгорелся скандал, и, как позже поведал прежний государственный адвокат Йозефа - Рудольф Майер - так на стол и не попал. Акция от британской сети магазинов WHSmith, проходившая в 2009 году, также оказалась самой настоящей «чернухой». Ведь там, в качестве подарка ко Дню отца, рекламировали книгу о Йозефе Фритцле. Неудивительно, что за эту выходку сети пришлось очень долго извиняться.Похоже,: сначала состоялась премьера сценической адаптации романа Франца Набля 1917 года "Могила живых", исследования патриархальной власти, о мальчике, который заперт в двухкомнатном подвале семейного дома. Художественный руководитель Изабелла Суппанц поспешила указать, что спектакль не был попыткой нажиться на громком уголовном деле. Потом по Фритцлю продолжали ставить пьесы такие деятели, как австрийский режиссёр Хубси Крамар ("Pensioner Fritzl"), который хотел сделать сатиру на пьесу, а не комедию об инцесте, или Эльфрида Элинёк ("Фаустин и выход"), а также французский мюзикл "Conte de Amour".для которых Фритцль стал своеобразной Музой.Сначала документальные (по факту - это компиляция уже готовых репортажей и интервью, собранных воедино, а не журналистское расследование само по себе) от таких авторов, как Аллан Холл, Найджел Кауторн, Стефани Марш и Боян Панчевски, Джон Глатт, причем на русский язык были переведены лишь ДВЕ книги, и то с грубейшими ошибками, связанными с именами реальных людей - так, одна из сестер Элизабет Фритцль - Габриэле Хельм - превратилась в брата-близнеца по имени Даниэль, а родителей самого Йозефа Фритцля в оригинале звали именно Йозеф и Мария Неннинг, а не Франц и Роза (Розмари, как и его супругу)!Знакомство Фритцля с будущей женой Розмари до боли напоминает историю супруги Чикатило, Феодосии Одначевой, с которой будущего преступника познакомила его же сестра. В данном случае Йозеф в начале 1956 года принял приглашение своего коллеги на вечеринку в Линце, устроенную оживленной супружеской парой Байер средних лет и их тремя дочерьми-подростками - Кристиной, Эрной и Розмари. Как мы помним, Феодосия Одначева также происходила из многодетной семьи. Стефани Марш пишет, что родные Розмари переехали в Австрию из Чехословакии. Они были среди немецкого меньшинства, изгнанного из этой страны, когда коммунисты пришли к власти.- пишет журналистка Стефани Марш. А затем в семье все изменилось в худшую сторону, в отличие от Чикатило - если первого жена держала под каблуком и поколачивала скалкой, то второй - держал семью в постоянном страхе и ежовых рукавицах. Жена и дети страдали от ругани и побоев, а попытки съехать от мужа заканчивались угрозами и преследованиями.Затем в ход пошли и художественные произведения - стихи про Элизабет Фритцль от Норы Номрингер, за счёт этой истории прославилась Эмма Донохью со своей "Комнатой", Реджис Гоффри и Паоло Сортино со своими "Клаустрией" и "Элизабет", написанными в стиле модной ныне в молодёжной среде фанатской беллетристики, а не документалистики. Режис даже пытался переосмыслить трагедию Элизабет через призму античного мифа о пещере Платона. Но вместо талантливого рассказа получился китч - автор стал известен и уважаем лишь на территории Франции, а вот в Австрии его осудили и заклеймили роман "чистой грязью". Где-то имена участников реальной истории менялись (тот же Режис переименовал Элизабет Фритцль в Анжелику и одного из ее детей - в Мартина), а где-то - сохранились доподлинно. А закончилось всё тем, что толпа туристов воспринимала дом, в котором Йозеф держал свою дочь в плену, в качестве местной достопримечательности, делали селфи возле него и даже устроили в подвале вечеринку, после чего в 2013 году его пришлось залить бетоном, и то не весь. Из восьми помещений подвала оставили только лестницу, мастерскую и только одну комнату с двумя узкими окнами, ведущими на задний двор.Многие жители Амштеттена хотели бы видеть здание разрушенным, но два года спустя его приобрёл застройщик Герберт Хоуск со своей семьёй, сделал там ремонт, перекрасил серое здание в оранжевый цвет и поселил иностранцев, что вызвало опять шквал критики и негодования. А виноваты в этом во всём оказались именно СМИ, которые слишком часто освещали это преступление и напрочь забыли об этике! Кстати, о доме. На Иббштрассе 40 это был отнюдь не единственный жилой дом, в котором жили и коим владели Фритцли! Когда-то Йозеф жил там в юности со своей матерью, а потом сдавал помещения в аренду и этим зарабатывал себе на жизнь. Также семья владела и виллой под названием Seestern (Морская звезда). Эта вилла была больше похожа на отель: огромная трехэтажная, с сорока спальнями, тремя террасами, рестораном и баром. Дом располагался рядом с Мондзее (Лунным озером) в районе, известном как Зальцкаммергут. 12 ноября 1986 года произошла трагедия: именно там и пропала местная девушка - 17-летняя Мартина Пош. Десять дней спустя ее нашли изнасилованной и убитой на берегу Мондзее, напротив дома Фритцля. Девушка была завернута в пластиковый брезент. Как и в случае с убийством Чикатило девятилетней девочки, Елены Закотновой, так и в Австрии подозревалось трое человек в её убийстве, включая и самого Йозефа, правда уже в 2008 году. Следователи также удивились невероятному внешнему сходству жертвы с Элизабет: девушки выглядели, как сёстры-близнецы! К сожалению, преступник так и не был найден, а уголовное дело, как и в случае с Леной Закотновой не раскрыто до сих пор. Личные вещи Мартины, а также удостоверение её личности, полиция не обнаружила.Но память о прошлом свежа до сих пор, и настырные СМИ вовсе не горят желанием оставить Элизабет Фритцль в покое даже спустя целых пятнадцать лет! Как сообщил источник Daily Mail, журналист газеты Ник Пиза 4 февраля 2024 года опубликовал очередную статью про семью Фритцль, где утверждал, что издательству известны новые фамилия и подробности жизни бывшей пленницы, однако из-за строгих законов Австрии разглашать их общественности он убоялся...Зато перечислил, что расположено внутри жилища Элизабет, расположенного в крошечной деревушке примерно в 30 минутах езды от Амштеттена, а также неподалеку от печально известного нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен. Местные жители хранят молчание о семье из уважения к Элизабет, но общественности стало известно, что уже довольно таки пожилая Элизабет, у которой теперь длинные светлые волосы, в начале этого месяца посещала местный танцевальный вечер и лишь иногда обедает в деревенском ресторане. Но все же, она никогда ни с кем не делится ни деталями, ни в целом подробностями своей жизни - как ДО плена в подвале, так и ПОСЛЕ него. Обычно приватную информацию ЗА Элизу в сеть выкладывают от третьего лица другие люди, давшие интервью СМИ насчет неё. В дни общественного резонанса высказались на эту тему буквально ВСЕ, кроме самих жертв, начиная от ближайшего окружения преступника - отца Элизы Фритцль и его жены Розмари Байер, тёти и свояченицы - Кристины Реннер, подруг и знакомых, арендаторов и соседей - и заканчивая даже теми, кому интервью давать было категорически запрещено, следуя кодексу профессиональной этики - полицейскими и судебным психиатром Адельгейд (Хайди) Катцнер.Вся этапривела к тому, что Йозеф Фритцль слишком много давал о себе знать в течение 15 лет тюремного заключения. В 2017 году после драки с заключенными он за 545 тысяч евро официально сменил фамилию на Майрхофф, а в 2020-х - сменил адвоката. Женщина по имени Астрид Вагнер вступила в переписку с Фритцлем и опубликовала о нём книгу "Бездны Йозефа Ф.", которая поступила в продажу на немецком и английском языках. А в 2024 и в ближайшем - 2025 годах у австрийского преступника, согласно местным законам, появилась возможность выйти по удо спустя 15 лет, несмотря на пожизненный срок. Официально Йозефа уже временно перевели из специального отделения для душевнобольных в обычную тюрьму. Поползли слухи о переселении Фритцля в дом престарелых, но эта новость вызвала скандал на территории Австрии. Однако, адвокат Астрид Вагнер надеется, что преуспеет и хватается за любую соломинку, несмотря на то, что очередное ходатайство Верховный суд уже отклонил. Да и сам Фритцль сдаваться не намерен. Есть предположение, что у него прогрессирует деменция, однако старик слишком хорошо умеет симулировать.

