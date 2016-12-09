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Истории из жизни

Авария, изменившая жизнь, или Куда все-таки попадала моя душа!

Зачет по английскому должны были поставить 21 декабря 2015 года, но в последнее мгновение преподаватель передумал и перенес на 28 декабря.
Всю неделю меня терзали смутные предчувствия, я думала о смерти, писала мрачные готические стихи, в которых я умирала.

28 декабря, как по злой иронии, преподаватель даже не провела контрольную и черкнула каждому галочку, что все зачтено.
Я спокойно собрала вещи, дождалась 16-00 и купила билет до своего хутора, чтобы отправиться на каникулы.

В тот день, впервые за всю зиму, пошел снег, который сильно затруднил движение.
Я ехала на 40 минут дольше. Когда я вышла, мела метель, и я ничего не видела. Я не смогла почувствовать, как меня сбивает машина, но зато я смогла явственно понять, как моя душа очутилась в параллельном измерении. Такое ощущение, что я попала в готический замок, где окна задрапированы тяжелыми бархатными портьерами - ни единого лучика света не проникало.
Мужчины и женщины невероятно красивой и благородной наружности, но в их глазах было лишь ледяное равнодушие и отчуждение. Они держали в руках бокалы с янтарной жидкостью, курили сигареты и делали ставки. Я помню, как сказала: "Хочу быть с вами", на что мне ответил, по всей видимости, самый главный из них: "Тебе еще рано сюда, но мы скоро встретимся". После тех слов моя душа снова вернулась в тело.

Я очнулась на снегу, с трудом приходя в сознание. Такое ощущение, что это происходило не со мной.
Потом мне сказали, что я чудом избежала удара со столбом. Итог: травма средней тяжести, два месяца в гипсе, три недели реабилитации и разработка ноги.

После той ситуации я по-другому взглянула на жизнь. Я поняла, что она может оборваться в любой момент. Та авария дала возможность после жить на полную катушку и не жалеть ни о чем: я стала не бояться новых знакомств и перестала чего-то ожидать; написала новеллы, много новых стихов, тексты песен; увлеклась культурой Азии (в частности - Японии); прочитала огромное количество книг; посмотрела фильмы, которые откладывала на потом; изменила цвет волос; смогла простить тех, кто сделал в свое время больно; увлеклась восточной философией, йогой; стала учить японский язык и разучивать движения бачаты.
Я стала не бояться жить, находить счастье в простых вещах, получать кайф от прогулок по ночному городу, держась за руки с человеком, с которым ощущала родство и близость. Также поступила в магистратуру на бюджет, переехала в студенческое общежитие (в котором раньше никогда не жила), где я познакомилась с новыми и замечательными людьми.
А самое главное - я поняла, что я снова способна чувствовать. Я благодарна одному человеку, с которым познакомилась в своей группе в магистратуре, который открыл новые грани моего восприятия. Ведь я впервые встретила того, в ком я впервые увидела личность (привлекли именно такие качества как: ум, интеллект и харизма). С ним я ощущала себя настолько свободной и парящей от условностей, что самой было страшно. Он дал мне безумие и потрясающие моменты. Но, когда я позволила на мгновение себе поверить, что наконец-то я обрела человека, с которым хочу пройти определенный жизненный отрезок, быть рядом, верить в его творчество, он не дал мне шанса и существенно сократил наше общение, а я к нему начинала определенно что-то чувствовать. Он так и не узнал, что у меня произошел выкидыш.

Но даже сейчас, изменив свое мировосприятие, я смогла найти силы и простить. Хочу радикально изменить цвет волос, сделать три прокола и пирсинг. Я пишу книгу, вкладывая всю душу, хочу оставить след в мире.
Та авария 2015 года очень изменила меня. Она словно сбросила цепи и оковы, уничтожила предрассудки, в которых я варилась. Я перестала бояться чувствовать и стала открыта для жизни. Как говорили древние римляне: "Carpe diem!", то есть -
ловите момент.
Есть только настоящее. И каждый день мы можем стать лучше и свободней, освободившись от штампов и предрассудков, которое навязывает общество.

Я чувствую, что мне в этом мире отведен небольшой срок, поэтому, наверное, я так рьяно спешу чувствовать и жить.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:51
Сегодня, 11:49 by Miuro RikaПросмотров: 847Комментарии: 10
+3

Ключевые слова: Авария душа предрассудки мировоззрение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 12:01
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (908|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 937
"Итог: травма средней тяжести, два месяца в гипсе, три недели реабилитации и разработка ноги."
От перелома ноги не умирают и души не покидают тел, в обмороке может увидели сон красочный, готичный)
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:00
+5
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (287|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 939
Цитата: Tigger power
"Итог: травма средней тяжести, два месяца в гипсе, три недели реабилитации и разработка ноги."
От перелома ноги не умирают и души не покидают тел, в обмороке может увидели сон красочный, готичный)

Да, просто обморок от болевого шока. Но зато изменилось восприятие жизни. Счастье в мелочах, а мы не умеем их видеть. И скованы оковами, которые сами же и выковали
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#3 написал: Летяга
Сегодня, 13:06
+5
Группа: Модераторы
Репутация: (8835|-3)
Публикаций: 317
Комментариев: 6 467
Цитата: Tigger power
От перелома ноги не умирают и души не покидают тел, в обмороке может увидели сон красочный, готичный)

Может, сотряс лёгкий имел место быть?
Пожелаю Автору здоровья.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 13:13
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (908|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 937
Цитата: зелёное яблочко
Но зато изменилось восприятие жизни.

Точняк, сначала "так и не узнал, что у меня произошел выкидыш." , а потом "а я к нему начинала определенно что-то чувствовать", ага, торопится жить видимо.
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#5 написал: Lynx
Сегодня, 13:18
+3
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Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3046|0)
Публикаций: 309
Комментариев: 1 797
Цитата: Tigger power
Цитата: зелёное яблочко
Но зато изменилось восприятие жизни.

Точняк, сначала "так и не узнал, что у меня произошел выкидыш." , а потом "а я к нему начинала определенно что-то чувствовать", ага, торопится жить видимо.


Погодите-погодите, щас еще автор данной публикации исчезнет, как и пара других таких же, которые пишут про свою любовь, которая изменила все, а потом выкидыш и проколы на пупок, а если менять жизнь - это красить цвет волос, прокалываться, а перемены начинаются с книг, фильмов (что для многих и без потрясений в жизни давно привито и стандартно), то я тогда не знаю... Боже, а я не знал. Как, закрыв глаза, я живу laughing
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:18
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (287|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 939
Цитата: Tigger power
Цитата: зелёное яблочко
Но зато изменилось восприятие жизни.

Точняк, сначала "так и не узнал, что у меня произошел выкидыш." , а потом "а я к нему начинала определенно что-то чувствовать", ага, торопится жить видимо.

Выкидыш — это по сути та же смерть. Кого-то очень любимого
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#7 написал: Talisha
Сегодня, 13:42
0
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Публикаций: 44
Комментариев: 2 427
Автор правильно делает. Надо жить! Так, как это каждый по своему понимает. А не влачить тяжелое существование... А душа может покинуть тело в любой момент, неважно, травмы совместимые с жизнью или нет. Можно здоровым быть, уснуть и не проснуться. Душа сама решает, когда уйти время пришло
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 13:50
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Комментариев: 1 937
Цитата: зелёное яблочко
Выкидыш — это по сути та же смерть. Кого-то очень любимого

Да не так все, чувствовать она начала к этому своему харизматичному МЧ. Т.е получается уже и забеременеть успела, а чувства только пришли.
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#9 написал: Black Bagira
Сегодня, 14:17
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Комментариев: 818
[quote=TalishaДуша сама решает, когда уйти время пришло[/quote]
Это страшно!
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
#10 написал: ана аю
Сегодня, 14:58
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O tempora! O mores!
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