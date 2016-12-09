Авария, изменившая жизнь, или Куда все-таки попадала моя душа!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:51

Miuro Rika Просмотров: 847 Комментарии: 10 +3 Сегодня, 11:49 by

Зачет по английскому должны были поставить 21 декабря 2015 года, но в последнее мгновение преподаватель передумал и перенес на 28 декабря.Всю неделю меня терзали смутные предчувствия, я думала о смерти, писала мрачные готические стихи, в которых я умирала.28 декабря, как по злой иронии, преподаватель даже не провела контрольную и черкнула каждому галочку, что все зачтено.Я спокойно собрала вещи, дождалась 16-00 и купила билет до своего хутора, чтобы отправиться на каникулы.В тот день, впервые за всю зиму, пошел снег, который сильно затруднил движение.Я ехала на 40 минут дольше. Когда я вышла, мела метель, и я ничего не видела. Я не смогла почувствовать, как меня сбивает машина, но зато я смогла явственно понять, как моя душа очутилась в параллельном измерении. Такое ощущение, что я попала в готический замок, где окна задрапированы тяжелыми бархатными портьерами - ни единого лучика света не проникало.Мужчины и женщины невероятно красивой и благородной наружности, но в их глазах было лишь ледяное равнодушие и отчуждение. Они держали в руках бокалы с янтарной жидкостью, курили сигареты и делали ставки. Я помню, как сказала: "Хочу быть с вами", на что мне ответил, по всей видимости, самый главный из них: "Тебе еще рано сюда, но мы скоро встретимся". После тех слов моя душа снова вернулась в тело.Я очнулась на снегу, с трудом приходя в сознание. Такое ощущение, что это происходило не со мной.Потом мне сказали, что я чудом избежала удара со столбом. Итог: травма средней тяжести, два месяца в гипсе, три недели реабилитации и разработка ноги.После той ситуации я по-другому взглянула на жизнь. Я поняла, что она может оборваться в любой момент. Та авария дала возможность после жить на полную катушку и не жалеть ни о чем: я стала не бояться новых знакомств и перестала чего-то ожидать; написала новеллы, много новых стихов, тексты песен; увлеклась культурой Азии (в частности - Японии); прочитала огромное количество книг; посмотрела фильмы, которые откладывала на потом; изменила цвет волос; смогла простить тех, кто сделал в свое время больно; увлеклась восточной философией, йогой; стала учить японский язык и разучивать движения бачаты.Я стала не бояться жить, находить счастье в простых вещах, получать кайф от прогулок по ночному городу, держась за руки с человеком, с которым ощущала родство и близость. Также поступила в магистратуру на бюджет, переехала в студенческое общежитие (в котором раньше никогда не жила), где я познакомилась с новыми и замечательными людьми.А самое главное - я поняла, что я снова способна чувствовать. Я благодарна одному человеку, с которым познакомилась в своей группе в магистратуре, который открыл новые грани моего восприятия. Ведь я впервые встретила того, в ком я впервые увидела личность (привлекли именно такие качества как: ум, интеллект и харизма). С ним я ощущала себя настолько свободной и парящей от условностей, что самой было страшно. Он дал мне безумие и потрясающие моменты. Но, когда я позволила на мгновение себе поверить, что наконец-то я обрела человека, с которым хочу пройти определенный жизненный отрезок, быть рядом, верить в его творчество, он не дал мне шанса и существенно сократил наше общение, а я к нему начинала определенно что-то чувствовать. Он так и не узнал, что у меня произошел выкидыш.Но даже сейчас, изменив свое мировосприятие, я смогла найти силы и простить. Хочу радикально изменить цвет волос, сделать три прокола и пирсинг. Я пишу книгу, вкладывая всю душу, хочу оставить след в мире.Та авария 2015 года очень изменила меня. Она словно сбросила цепи и оковы, уничтожила предрассудки, в которых я варилась. Я перестала бояться чувствовать и стала открыта для жизни. Как говорили древние римляне: "Carpe diem!", то есть -ловите момент.Есть только настоящее. И каждый день мы можем стать лучше и свободней, освободившись от штампов и предрассудков, которое навязывает общество.Я чувствую, что мне в этом мире отведен небольшой срок, поэтому, наверное, я так рьяно спешу чувствовать и жить.

Ключевые слова: Авария душа предрассудки мировоззрение авторская история

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