Музей мировой погребальной культуры

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:42

Сделано_в_СССР Просмотров: 87 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 11:42 by

Уникальный музей России, который еще до открытия попал в список ЮНЕСКО. Место, которое восхищает и шокирует одновременно. Это все – о Музее мировой погребальной культуры, который в народе известен как Музей смерти. Здесь собрана коллекция из 30 тысяч экспонатов. И все они посвящены очень неоднозначной теме - смерти. Этот музей показывает своим посетителям, что смерть может быть не только не страшной, но даже элегантной и красивой.Музей мировой погребальной культуры находится по адресу: Военторговская, 4/16 (здание рядом с Новосибирским крематорием). Проезд от остановки «площадь Калинина» на маршрутном такси №1199 (399) до остановки «Новосибирский крематорий».Как давно я хотела попасть в этот музей! Останавливало только одно: его отдаленное расположение. Но недавно судьба подкинула возможность побывать в этом уникальном месте: одно экскурсионное бюро предлагало экскурсию в тот самый Музей смерти. Поехать на экскурсию удобнее, чем добираться самостоятельно. Довезут прямо до места, не заблудишься точно.А влекли меня в музей многочисленные отзывы и статьи, которых я успела начитаться. Это само по себе необычно: обычно СМИ относятся к таким местам, как музеи, равнодушно. Это и понятно, писать о ремонте в Краеведческом или о новой экспозиции в Художественном музее скучно.Но судьба Музея мировой погребальной культуры в этом смысле сильно отличается от других. Он открылся в 2012 году и сразу же привлек к себе внимание общественности. «Провокационный», «шокирующий», «уникальный» - такими эпитетами его наградили акулы пера.В России этот музей действительно является уникальным. Более того, еще до открытия его внесли в список ЮНЕСКО! Также он вошел в Европейскую ассоциацию музеев смерти. А поскольку посвящен музей довольно мрачной теме, он превратился в культовое место для готической молодежи, которая стекается сюда из всех городов России.Музей мировой погребальной культуры разместился в парке Памяти новосибирского крематория. Он частный, и экспонаты для музея директор новосибирского крематория Сергей Якушин собирал около 20 лет. Коллекция началась с очень своеобразных интересов антиквара: он собирал все, что имеет отношение к смерти и погребальной культуре. В итоге она выросла до 30 тысяч предметов и превратилась в полноценный музей. Владелец экспонатов оценивает их общую стоимость в 400 миллионов рублей!Поскольку собственной, оригинальной, культуры погребения, в Новосибирске нет, музей демонстрирует мировое ритуальное наследие, в основном, те его атрибуты, которые относятся к Англии 19-20 веков. В России в то время культура памяти во многом была схожа с европейской. Сегодня она, конечно, изменилась. Например, исчез жанр надгробной речи. Сегодня в нашей стране над гробом не говорят речей о том, каким человеком был покойный…Каждый музей начинается с кассы, Музей смерти – не исключения. С тем лишь отличием, что тут на входе стоит веселый скелет, который заявляет гостям: «Заплати – и я за тобой не приду». Пожалуй, все же стоит купить билет smile На кассе можно приобрести необычные сувениры: брелки в виде гробов, подвески и бусы с черепами и скелетами.Сразу за кассой начинается сам музей. Роскошный выставочный зал поразил всех экскурсантов еще до того, как в нем включили свет. Даже в полумраке было понятно, что здесь будет, на что посмотреть. Конечно, больше всех была поражена пожилая пара: муж с женой почему-то до последнего были уверены в том, что едут в Музей бересты. Вот уж сюрприз так сюрприз! smile Так что, если собираетесь на экскурсию, всегда внимательно знакомьтесь с программой!Всем хотелось побродить по большому залу, который манил яркими экспонатами. Но сначала нас повели в небольшое боковое помещение. Здесь на посетителей смотрят лики святых – стены увешаны иконами, а сама комната похожа на миниатюрное кладбище: повсюду надгробья и скульптуры, какие обычно можно увидеть на могилах.Экскурсовод рассказала о погребальных традициях. Оказывается, очень многого об этой части культуры мы не знаем. В некоторых деревнях, например, до сих пор следуют старым обычаям: покойника выносят из дома не через дверь, а через окно, и на кладбище везут на специальных санях, даже летом! После погребения эти сани разворачивают особым образом: так, чтобы покойник, если он захочет «вернуться», не смог найти дорогу домой. Другой обычай, связанный со страхом, что выходец с того света вернется: ставить около порога обувь. Это все, конечно, суеверия, но ведь и они являются неотъемлемой частью народного фольклора.В Музее погребальной культуры можно увидеть те самые сани и обувь, а также фрагменты старых надгробных плит и скульптурные изображения ангелов. На российских кладбищах такие, конечно, редко встретишь. У нас все более консервативно. А вот за рубежом плачущие ангелы над могилами – не редкость. Более того, там места погребения «украшают», как только хотят. Неудивительно, что российские туристы любят гулять по европейским кладбищам и фотографировать искусно сделанные скульптуры.Один из самых запоминающихся экспонатов здесь – настоящая надгробная плита известного колыванского лекаря, на которой выгравированы надписи и символы.[img]//4stor.ru/uploads/posts/2020-12/1606788874_pogrebmuzei-026.jpg[/imgСамый большой зал музея поделен на маленькие тематические экспозиции. Многие аспекты погребальной культуры здесь представлены наглядно, в виде сюжетных инсталляций. Манекены играют роли людей в разных ситуациях, связанных с погребением, разумеется.Так, первая экспозиция, которую мы увидели, посвящена английской похоронной традиции 19-20 веков. В то время похороны были торжественным мероприятием, пышным, церемониальным.Сцена, которую «разыгрывают» экспонаты музея, показывает, как женщина в траурном платье сидит у гроба и прощается с покойным. Мрачная, но величественная композиция. Ложе усопшего украшено черным балдахином, свечами, цветочными венками. Кстати, обычай окружать покойника множеством цветов имеет под собой практическую основу. Цветы служили не для украшения и даже не для того, чтобы воздать покойному дань уважения. Просто букеты помогали перебить специфический запах, исходящий от тела.[img]//4stor.ru/uploads/posts/2020-12/1606789495_pogrebmuzei-027.jpg[/img]Уже первая сцена произвела на всех впечатление. А экскурсия продолжалась. И следующая экспозиция, к которой нас провели, была посвящена бальзамированию. Здесь все тоже очень наглядно: врач стоит над телом покойного и готовится к процедуре.Процесс бальзамирования известен с очень давних времен. Он был популярен еще в Древнем Египте. Там, кстати, перед бальзамированием вынимали мозг покойного и выбрасывали его, так как считали, что ценности он не представляет.У мастеров, занимающихся бальзамированием, и сегодня много работы. Изменилась только техника. Раньше использовали специальные бальзамы, в наши дни – формалин. Кроме того, обязательным атрибутом стала косметичка. Над телом и лицом долго трудятся, порой по 14 часов, наносят косметику, чтобы усопший выглядел хорошо, отправляясь в последний путь. Конечно, больше всего усилий требуют тела погибших в авариях или катастрофах.В этой экспозиции музея можно увидеть склянки с растворами и инструменты, которые применяют при бальзамировании. Есть здесь и настоящий человеческий череп – стоит на полке рядом с другими экспонатами. В Музее смерти всего два настоящих черепа.Еще одна интересная вещь – кувшин, который когда-то действительно использовали при работе с телами. С помощью таких кувшинов совершалось омовение покойного. Мы удивились: почему кувшин дырявый? Экскурсовод объяснила, что использовали его всего раз, а потом специально дырявили дно и в других целях не применяли.Продолжением экскурсии стала экспозиция, изображающая прием заказа в похоронном бюро. Здесь несколько манекенов: работник бюро и женщина с ребенком, которые пришли оформлять похороны. Здесь тоже есть подлинные вещи, например, печатная машинка и подставка для газет.Следующая инсталляция – это реконструкция ателье, в котором швея готовит для заказчицы траурный наряд. Машинка для гофрировки и утюг – подлинные вещи. Утюг нам даже предложили взять в руки. Очень тяжелый!Сейчас нам это может показаться очень и очень странным, но когда-то даже выпускали журналы, на страницах которых можно было обнаружить «последние писки» траурной моды. Просто и траур тогда носили не месяц и не два, а в некоторых случаях до пяти лет! Естественно, женщинам хотелось быть «в тренде», даже если они могли позволить себе только печальные темные наряды.Большое впечатление на меня (и, думаю, не только на меня) произвела экспозиция, посвященная искусству «postmortem». Это необычный жанр фотографии: съемка покойника с родственниками, причем умерший находится в «живой позе». Зародился он в 19 веке в викторианской Англии, а пик популярности пришелся на конец столетия. В США и некоторых странах Европы фотографии с покойными делали до конца 1920-х годов. Сейчас такие фотографии сохранились как культурное наследие, а обычай канул в Лету.Вы можете спросить: «Что это за извращение – с покойником фотографироваться?!» Однако, если такой вопрос возникает (а возник он и у меня), это значит, что мы с вами - люди, испорченные достижениями науки. Это сейчас мы можем купить фотоаппарат и делать каждый день хоть по сотне снимков. Раньше люди не могли позволить себе подобную роскошь. Фотоискусство было делом сложным и дорогим. Соответственно, фотографии делались только по особым случаям, например, в день рождения. И у каждого человека было совсем не много прижизненных снимков, а у некоторых не было вовсе. Скажем, если умирал ребенок, посмертный снимок был для родителей единственной возможностью оставить на память его изображение. А детская смертность, не стоит забывать, в те времена была высокой.Покойного могли снять так, чтобы создать иллюзию спящего человека – в кровати, на диване, детей в окружении любимых игрушек. Или же, наоборот, придавали сидящую и даже стоящую позу. Рядом с усопшим сидели или стояли родные. А потом над снимками трудились художники: дорисовывали открытые глаза, румяные щеки. Словом, делали все, чтобы визуально придать покойному вид живого.Существовал обычай делать фото усопшей женщину и срезать с ее головы локон, который потом вместе со снимком помещали в медальон и носили на цепочке.На более поздних снимках в стиле «postmortem» умерших чаще снимали в гробах, рядом были все родные и близкие, которые присутствовали на похоронах. Раньше подобных фото никто не боялся, они не пугали и не вызывали отвращения.Фото с покойными родственниками делали и в России, но позже их стали уничтожать. Сегодня таких снимков почти не найдешь. Хотя мне доводилось видеть в фотоальбомах знакомых семей фотографии похорон какой-нибудь пра-пра-бабушки. Но я, похоже, человек слишком современный, и традиции делать такие снимки не понимаю.В Музее мировой погребальной культуры можно увидеть, как проходил такой сеанс. В восстановленном интерьере фотоателье перед объективом сидят два манекена: живая женщина и ее покойная родственница. Рядом находится стеллаж, на полках которого стоят наиболее интересные посмертные снимки из коллекции музея. Смотрятся они, конечно, жутковато. Даже если не знаешь, что на фото мертвые люди, в фотографиях все равно чувствуется что-то неестественное. Это явно не те изображения, которые хочется долго разглядывать.Мы прошли дальше, увидели скамью в виде гроба и богатую коллекцию распятий и четок, которая здесь очень уместна: все же это неотъемлемый атрибут христианской религии. Кресты и четки нужны во время молитв, в том числе, и за упокой.Музей мировой погребальной культуры, повторюсь, расположен рядом с крематорием, да и начальство у них одно. Было бы странно, если бы в музее не оказалось экспозиции, посвященной обряду кремации. Конечно, таковая есть. Часть зала отведена под полки, уставленные разнообразными урнами для хранения праха. Каких только сосудов здесь нет! Причем многие урны выглядят как произведения искусства. Их украшению уделяют особое внимание, поскольку многие ставят сосуд с прахом умершего родственника на видное место. А для тех, кто не хочет смущать гостей, существуют специальные сосуды, например, в виде книг. С виду и не поймешь, что это погребальная урна.Еще нам показали, как на самом деле выглядят кремированные останки. Это вовсе не прах и не пепел, как можно подумать, посмотрев голливудские фильмы. Вы наверняка видели хоть одну комедию, в которой герой случайно опрокидывает урну с прахом какого-нибудь родственника. На деле после кремации остаются цельные кусочки, а не пепел.На отдельной полке лежат те части, которые не сгорают во время кремации: металлические протезы, кардиостимуляторы.В следующих двух залах музея находятся временные экспозиции. В первом – выставка, посвященная Лаврентию Серякову – граверу Его Императорского Величества. Серяков много сделал для развития в России ксилографии – гравюры на дереве. До него эту технику считали второстепенной, а гравюры делали на меди. Поскольку отечественные умельцы с деревом работали не ахти, гравюры втридорога покупали заграницей. За большой вклад Серяков получил звание единственного в стране академика гравюры на дереве.В музее представлены репродукции его гравюр. Но, честно говоря, эта часть экскурсии оказалась самой скучной, если сравнивать ее с другими экспозициями. Хотя бы со следующим залом временных выставок. Здесь находится музейная коллекция миниатюрных катафалков. Модели позволяют представить,как в разное время выглядел транспорт для перевозки усопших. Изначально это были кареты, затем автомобили, специально оборудованные для транспортировки тела к месту захоронения.В Музее мировой погребальной культуры на полках за стеклом стоят модельки машин, которые когда-либо использовали в похоронных процессиях: «Форд», «Мерседес», «Бреннабор», «Роллс-ройс» и многие другие марки. Можно проследить, как менялся внешний вид машин и конструкторские решения. Есть здесь и миниатюрные кареты, а также грузовые авто и автобусы – их использовали для траурных церемоний во времена СССР.В этой же комнате находится другая экспозиция, которую особо впечатлительным людям лучше не видеть. Она изображает детские похороны. Причем все до жути реалистично. Плачущая мать, другая женщина ее утешает, третья складывает в сундук детские вещи – больше не пригодятся… А в центре реконструированной комнаты – кроватка с мертвым малышом. Чуть поодаль стоит коляска, в которой лежит еще одна кукла в виде умершего младенца. Еще можно увидеть весьма своеобразный кукольный домик. В нем три этажа, и на каждом миниатюрные жильцы оплакивают усопшего ребенка. Разглядывать такие миниатюры, конечно, интересно. Поражает мастерство изготовления крошечных деталей и реалистичность этого «жилища». Но еще больше поражает больная фантазия его создателя. Ну, или заказчика. Кому-то же пришло в голову приложить свое умение, чтобы воссоздать целый особняк, заполненный горем!Я спокойно отношусь к вещам, от которых у многих бы побежали мурашки. Возможно, сказывается профессиональная деятельность, чего только не увидишь вжурналисткой практике. Так что и эту экспозицию оценивала только с точки зрения «интересно-не интересно». Мне было интересно. Но, думаю, основную массу посетителей такие сцены оттолкнут. Хотя, собираясь в Музей смерти, нужно знать, что можешь в нем увидеть шокирующие вещи.Экскурсия продолжилась на втором этаже музея. Здесь всего один зал, и он посвящен траурной моде. Траур раньше носили долго, по нескольку лет, причем женщины дольше мужчин. А смертность то в 18-19 веках была куда выше, чем сегодня. Нередко, когда подходил срок снять траурный наряд, тут же приходилось надевать его снова, потому что в семье скончался кто-то еще. Дольше всего женщины носили траур по мужу.В первый год траура разрешалось носить только строгие черные платья и головные уборы. Затем можно было добавить другие цвета: темно-зеленый, бордовый, а также украсить наряд аксессуарами.В Музее мировой погребальной культуры собрана внушительная коллекция траурных платьев всех фасонов и цветов. А также многочисленные головные уборы, сумочки, кошельки и прочие дамские предметы. Проведя в этом зале десять минут, можно сложить в голове образ скорбящей женщины прошлых веков. Правда, платья здесь представлены не подлинные. Они сшиты по моде определенного времени уже в наши дни. Чтобы выставить в музее настоящую одежду 18-го столетия, понадобились бы особые условия хранения, температура, влажность воздуха и колоссальные затраты.Женщина не будет женщиной, если забудет об украшениях, даже во время траура. В музее можно увидеть, как украшали себя вдовы и прочие скорбящие дамы. Собрание бижутерии и изделий из драгоценных камней здесь просто потрясающее. Брошки, серьги, бусы, браслеты, колье, булавки. Поскольку в первое время траура в наряде не должно было быть никаких цветов, кроме черного, некоторые богатые дамы шли на хитрости. Например, покрывали свои бриллианты темным составом, чтобы не блестели. Не совсем понятно, зачем, ведь со стороны и поймешь, что драгоценный камень. Видимо, это просто грело душу владелицам украшений.В дополнение к траурным нарядам часто носили украшения из янтаря и жемчуга. Последний традиционно считается камнем слез, поскольку «рождается» в воде. Интересный момент: камея – медальон с женским профилем, который и сегодня можно увидеть на серьгах и подвесках, изначально тоже считалась элементом траурного украшения. Как все-таки меняется время: то, что раньше было символом скорби, сегодня превратилось в модную «фишку».Наряду с обычными, пусть и мрачноватыми, аксессуарами и украшениями, в музее представлена очень своеобразная коллекция – мемориальные украшения, сделанные из волос покойников. Этот вид рукоделия известен с 14 века. Из волос близких людей плели серьги, цепочки и браслеты, их вкладывали в медальоны и кольца. Что интересно, для изготовления памятного предмета у усопшего могли срезать все волосы. Подобные украшения носили с гордостью, как простые люди, так и представители высшего сословия.Из волос делали венки, которые затем помещали под стекло и ставили на видном месте. Или использовали их в вышивке вместо нитей.В коллекции Музея мировой погребальной культуры можно увидеть всевозможные украшения из волос, от колец до подвесок, а также целые панно, изготовленные все из того же материалаВпечатления от этих изделий двойственные. Несмотря на всю их оригинальность, вряд ли кто-то сегодня стал бы носить подобные украшения. Тем более, существует масса суеверий, связанных с энергетикой волос. Но обычай сохранить хотя бы часть любимого человека все равно кажется мне трогательным.Далее, миновав собрание картин и табличек, мы прошли к еще одной инсталлированной сцене. Это роскошная похоронная процессия. Тут мы снова возвращаемся к теме катафалков. Сегодня при слове «катафалк» мы обязательно представляем черный автомобиль. Однако авто по историческим меркам появились недавно, а катафалки люди используют много столетий. Изначально катафалком называлось сооружение, которое использовалось во время торжественных похорон – своего рода пьедестал для гроба, который покрывался черным сукном и украшался зажженными свечами в канделябрах. Если хоронили знатного человека, карета была из дорогого материала, отделана позолотой и красивой резьбой. Большое внимание уделяли и украшению лошадей, которые везли усопшего.Погребальный катафалк в России называли погребальными дрогами. Это была некая разновидность кареты, на ней покойный отправлялся в последний путь. Единственное, что осталось неизменным со времен первых катафалков – обязательный черный цвет.Процессия», представленная в Музее смерти, выглядит так: кучер управляет богато украшенной повозкой, спина лошади, которая везет ее, покрыта черной тканью, позади повозки идут плачущие женщины в траурных нарядах.Гроб, который везет повозка, настоящий. Это саркофаг бердского купца Владимира Горохова. Купец умер и был похоронен в Москве, потом его, согласно завещанию, перезахоронили на родине, в Бердске.Старый город в 1953 году затопили из-за строительства ГЭС, могила ушла под воду. Но в 2008 году, когда водохранилище обмелело, на поверхность появилась часть саркофага и надгробный камень. Останки извлекли, купца похоронили (уже в третий раз!), а саркофаг стал музейным экспонатом.Еще одна часть зала отведена под атрибуты христианской погребальной культуры. Совсем скоро Музей мировой погребальной культуры открывает второй корпус! В нем будут располагаться предметы, имеющие отношение к траурной традиции разных религий, от ислама до шаманизма. Это должно быть очень интересно, ведь в разных религиях совершенно различные представления о смерти и загробной жизни. Пока этого не произошло, можно посмотреть, какое место смерти отводится в христианстве.Эта коллекция включила в себя более 150 икон, посвященных теме смерти, кресты и распятия, погребальные рушники, молитвенники и фигурки святых. Мы узнали историю святого, который во имя веры дал обет не лежания. Это значит, что всю жизнь он провел, не принимая горизонтального положения, даже спал, опираясь на специальные крюки, встроенные в стены. И умер так же. Являются ли мучения истинным доказательством веры? Каждый решает сам.На этом экскурсия по Музею смерти подошла к концу. Нам дали немного времени (на мой взгляд, слишком мало! smile, чтобы самостоятельно побродить по залам и рассмотреть экспонаты. К сожалению, времени, отведенного на экскурсию, не хватило, чтобы узнать историю всех предметов, которые находятся здесь. Наверно, для этого бы потребовался целый день. На полках расположилось огромное множество миниатюр, шкатулок, кукол, медалей, картинок. Если вспомнить, что всего здесь около 30 тысяч экспонатов, представьте, как долго пришлось бы рассказывать о каждом из них. Конечно, было бы очень интересно узнать истории вещей из уст их непосредственного владельца. Жаль, экскурсии проводит не он.Думаю, основная мысль, которую создатели музея хотели донести до гостей: смерть – естественная часть жизненного процесса. Более того, смерть может быть красивой. У них получилось очень даже неплохо.Главное отличие музея от всех других – к этому месту нельзя остаться равнодушным. Невозможно пройтись по нему, зевая, выйти и навсегда забыть об этом месте. Нет, после экскурсии вы либо останетесь в диком восторге, либо в ужасе. Это видно даже на примере только нашей группы: для меня музей оказался одним из интереснейших мест, в которых я бывала, а некоторые экскурсанты бродили по залам с восклицаниями: «Что за ужас!» и были рады, когда пришло время возвращаться.Музеи обычно посещают, чтобы интересно провести время, узнать что-то новое. Соответствует ли это место таким требованиям – решайте сами. Так же, как и то, стоит ли брать на экскурсию детей. Если все же захотите там побывать, готовьтесь на время забыть обо всех стереотипах, связанных с отношением к смерти. В этом музее вы посмотрите на нее так же, как люди, жившие в прошлых веках: как на нечто неотвратимое, но вовсе не страшное.Автор - Алёна Груя.

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