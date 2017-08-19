Музей забавных иллюзий

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 17 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 20:19 by

Для всех, кто любит фотографироваться в смешных, но весьма необычных ситуациях, южные корейцы построили три музея для всех любителей позировать на смешных фотографиях.The Trick Eye Museum – это музеи обманывающие зрение, где собраны разнообразные сюжеты, на фоне которых необходимо проявлять актерские таланты, чтобы фотография получилась наиболее удачная. За короткое время пребывания в этом дивном месте можно собрать фотографических сюжетов на целый альбом, а потом, показывая друзьям и знакомым? ещё долго веселиться, фантазируя о новых приключениях.Здесь любой человек может ловко взбираться на скалу или стать греческим императором; плыть на плоту после кораблекрушения; присутствовать при рождении Венеры; проехаться в карете запряженной козлами; ходить по канату; сражаться с драконом на белоснежном коне, чтобы освободить пленницу; медитировать сидя на потолке; запускать из рогатки злобного птенца и многое другое. Все декорации выполнены в 3D-стиле и создают иллюзию реальности происходящего.Автор - Piligrim.

Ключевые слова: Музей искусство иллюзия декорации

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