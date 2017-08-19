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Страшно интересно

Музей забавных иллюзий

Для всех, кто любит фотографироваться в смешных, но весьма необычных ситуациях, южные корейцы построили три музея для всех любителей позировать на смешных фотографиях.

Музей забавных иллюзий

The Trick Eye Museum – это музеи обманывающие зрение, где собраны разнообразные сюжеты, на фоне которых необходимо проявлять актерские таланты, чтобы фотография получилась наиболее удачная. За короткое время пребывания в этом дивном месте можно собрать фотографических сюжетов на целый альбом, а потом, показывая друзьям и знакомым? ещё долго веселиться, фантазируя о новых приключениях.

Музей забавных иллюзий

Здесь любой человек может ловко взбираться на скалу или стать греческим императором; плыть на плоту после кораблекрушения; присутствовать при рождении Венеры; проехаться в карете запряженной козлами; ходить по канату; сражаться с драконом на белоснежном коне, чтобы освободить пленницу; медитировать сидя на потолке; запускать из рогатки злобного птенца и многое другое. Все декорации выполнены в 3D-стиле и создают иллюзию реальности происходящего.

Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий
Музей забавных иллюзий

Автор - Piligrim.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:19
Сегодня, 20:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 17Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Музей искусство иллюзия декорации

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:33
+2
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Комментариев: 6 385
С большим бы интересом побывал в таком музее! blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
#2 написал: Летяга
Сегодня, 20:47
+1
Онлайн
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Комментариев: 7 126
Прикольно. Но мне вся эта "инстаграмия" всё равно непонятна))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#3 написал: FataMorgana
Сегодня, 20:52
0
Онлайн
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Публикаций: 119
Комментариев: 2 747
Интересненько) Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
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