Музей Вампиров в Сан-Марино

Сделано_в_СССР Просмотров: 39 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 10:48 by

Один из самых необычных музеев мира - Музей Вампиров (Vampiri e Licantropi) находится в республике Сан-Марино. В своих нынешних границах Сан-Марино — самое древнее государство Европы и одна из самых крохотных стран в мире. Республика со всех сторон окружена территорией Италии. Ее название происходит от имени христианского святого, основавшего это государство. Музей Вампиров (Vampiri e Licantropi) располагается в историческом центре Сан-Марино.Хотя на входе в музей посетителей будет приветствовать привлекательный и вовсе не страшный оборотень, в выставочных залах Музея Вампиров (Vampiri e Licantropi) демонстрируются экспонаты, олицетворяющие все фобии, страхи, суеверия, ночные кошмары, связанные с темными силами ночи. В Музее Вампиров (Vampiri e Licantropi) выставлены сатанинские символы и эзотерические ритуалы. Тех посетителей, которые рискнут ознакомиться со зловещей, леденящей кровь экспозицией музея ждет незабываемая встреча с известными вампирами и монстрами в виде очень реалистично выполненных манекенов в натуральную величину.Среди экспонатов, изображающих чудовищ и злодеев, находящихся в выставочных залах, мы можем отметить два из самых известных - графиню Батори, восседающую в ванне, наполненной кровью девственниц, которую, как гласит легенда, она очень любила принимать, и великого и ужасного графа Дракулы, то есть воеводы Влада III Цепеша, правителя Валахии (1310-1352), прозванного за жестокость Колосажателем, Князем Тьмы и королем вампиров. Но одними восковыми фигурами всё не ограничивается. В мрачных залах Музея Вампиров (Vampiri e Licantropi) посетители увидят старинный гроб с останками настоящего вампира и другие артефакты: кости, связки чеснока, магическое оружие, амулеты и серебряные предметы, призванные защищать от нападения вампира. Оборотни, вампиры, призраки, колдуны и другие порождения темных сил ночи на фоне окровавленных жертв инквизиции ждут посетителей, чтобы поразить их своей реалистичностью в Музее Вампиров (Vampiri e Licantropi)в Сан-Марино.Автор: Дина.

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