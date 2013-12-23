Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Музей Вампиров в Сан-Марино

Один из самых необычных музеев мира - Музей Вампиров (Vampiri e Licantropi) находится в республике Сан-Марино. В своих нынешних границах Сан-Марино — самое древнее государство Европы и одна из самых крохотных стран в мире. Республика со всех сторон окружена территорией Италии. Ее название происходит от имени христианского святого, основавшего это государство. Музей Вампиров (Vampiri e Licantropi) располагается в историческом центре Сан-Марино.
Музей Вампиров в Сан-Марино
Хотя на входе в музей посетителей будет приветствовать привлекательный и вовсе не страшный оборотень, в выставочных залах Музея Вампиров (Vampiri e Licantropi) демонстрируются экспонаты, олицетворяющие все фобии, страхи, суеверия, ночные кошмары, связанные с темными силами ночи. В Музее Вампиров (Vampiri e Licantropi) выставлены сатанинские символы и эзотерические ритуалы. Тех посетителей, которые рискнут ознакомиться со зловещей, леденящей кровь экспозицией музея ждет незабываемая встреча с известными вампирами и монстрами в виде очень реалистично выполненных манекенов в натуральную величину.
Музей Вампиров в Сан-Марино
Среди экспонатов, изображающих чудовищ и злодеев, находящихся в выставочных залах, мы можем отметить два из самых известных - графиню Батори, восседающую в ванне, наполненной кровью девственниц, которую, как гласит легенда, она очень любила принимать, и великого и ужасного графа Дракулы, то есть воеводы Влада III Цепеша, правителя Валахии (1310-1352), прозванного за жестокость Колосажателем, Князем Тьмы и королем вампиров. Но одними восковыми фигурами всё не ограничивается. В мрачных залах Музея Вампиров (Vampiri e Licantropi) посетители увидят старинный гроб с останками настоящего вампира и другие артефакты: кости, связки чеснока, магическое оружие, амулеты и серебряные предметы, призванные защищать от нападения вампира. Оборотни, вампиры, призраки, колдуны и другие порождения темных сил ночи на фоне окровавленных жертв инквизиции ждут посетителей, чтобы поразить их своей реалистичностью в Музее Вампиров (Vampiri e Licantropi)в Сан-Марино.
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино
Музей Вампиров в Сан-Марино


Автор: Дина.
Источник.
Сегодня, 10:48 by Сделано_в_СССРПросмотров: 39Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Музей Вампиров (Vampiri e Licantropi) Сан-Марино экспонаты чудовищ и злодеев восковые фигуры

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:52
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (355|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 025
Музей весьма веселенький.+++
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: Летяга
Сегодня, 11:09
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (8970|-3)
Публикаций: 326
Комментариев: 6 529
Есть экспонаты страшненькие, есть забавные, есть откровенно смешные. Да и музей, если перевести название, будет музеем Вампиров и Оборотней.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#3 написал: Эвиллс
Сегодня, 11:29
+1
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (2421|2)
Публикаций: 173
Комментариев: 3 157
Прикольно. + Только останки не настоящего вампира. 383
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#4 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:20
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (163|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 199
Очаровательная жутковатость))) Я бы сходила в такой музей с удовольствием! Понравилось, от меня плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.