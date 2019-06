Нехорошие дома, в которых люди сходят с ума, болеют и умирают

Может ли какое-либо конкретное место быть злым? Имеется в виду не его мрачное или насильственное прошлое, и не просто заселенность привидениями, а существование там неких злонамеренных сил, которые негативно влияют на физическое и умственное состояние человека. Это может показаться довольно странным понятием, но существуют дома, находиться в которых и тем более длительное время жить - опасно для жизни человека. После долгого нахождения в таком доме жильцы могут начать сходить с ума, у них развиваются разные заболевания, а потом они начинают думать об убийствах себя или других людей (paranormal-news.ru). Далее три истории о подобных "нехороших" домах в США. Дом Марка Твена в Нью-Йорке Этот дом в Нью-Йоркском квартале Гринвич-Виллидж находится по адресу 14 West 10th Street и был построен в 1850 году. В последующие годы в нем было расположено 10 квартир.Когда то это был любимый дом писателя Марка Твена, но прожил он в нем всего 1 год с 1900 по 1901, и в последующие годы дом был известен своей странной тенденций сводить арендаторов с ума. Ходят слухи, что сам Твен покинул этот дом, так как психологически уже не мог в нем жить. А приехавшая в его апартаменты некая супружеская пара вскоре покончила с собой. В 1960-е годы в доме жила актриса и поэт Джен Брайант Бартелл и она отмечала постоянное присутствие чего-то зловещего. Начиная с ледяных прикосновений чего-то невидимого, регулярного внезапного появления и такого же внезапного исчезновения тяжелого гнилостного запаха, и заканчивая движущимися объектами, мелькающими тенями и странными шумами. Бартелл утверждала, что одна из ее собак таинственно и внезапно умерла без видимых причин, и что ее другая собака постоянно сидела и ворчала на пустой угол или на пустой стул. Потом Бартелл увидела призрак самого Марка Твена, а далее призрачные сущности стали появляться одна за другой. Там были призраки погибших в Гражданскую войну, дух девушки, якобы похороненной где-то под этим домом, призрак кошки, призрак абортированного младенца. Но не призраки пугали Бартелл, а нечто невидимое, что она описывала как ужасающую негативную энергию, которая исходила от всего здания. Другие жильцы дома тоже жаловались на пугающие тени и призраков, а потом они начали умирать. По словам Бартелл, жильцы дома умирали совершенно загадочно, иногда падая мертвыми от передозировки наркотиков, но в основном это были самоубийства и убийства друг друга. Все это женщина описывала впоследствии в своей книге "Spindrift: Spray From a Psychic Sea", вышедшей в 1974 году. Бартелл и сама умрет при загадочных обстоятельствах, совершив спонтанное самоубийство вскоре после выхода этой книги.За нескольких десятилетий в этом доме в целом странным образом погибло около 22 жильцов. В ноябре 1987 года один из арендаторов - популярный адвокат Джоэл Стейнберг внезапно в ярости жестоко избил до смерти свою 6-летнюю приемную дочь Лизу. Когда полицейские прибыли, они в шоке увидели тело девочки, лежавшее привязанным к детской кровати и залитое кровью. Это была последняя официальная жертва этого дома на данный момент и хотя он сдается жильцам до сих пор, больше никаких странных смертей в нем не отмечалось. Сейчас этот дом часто показывают туристам, называя Домом смерти. Один из гидов говорит, что лично видел в доме призрака и чувствовал в нем очень негативную атмосферу.Другой зловещий дом находится в Лос-Анджелесе в районе Резеда и в народе его так и называют "Злой дом Резеды" ("The Reseda House of Evil"). Это с виду небольшой дом, но в нем живет что-то очень злое.Несколько лет назад его посетила команда телешоу "Ghost Adventures", чтобы проверить, правда ли, что дом влияет на состояние людей. Ведущий шоу Зак Баганс потом рассказывал, что все въезжающие в этот дом жильцы либо становились наркоманами, либо совершали суицид. Когда члены команды Зака вошли внутрь дома, многие начали жаловаться на головные боли и угнетенное состояние. Кто-то услышал, что ему в уши что-то шепчет, а другой увидел нечто в туманной дымке, что пересекло комнату. Когда они начали снимать внутри дома, на камеру попали загадочные шепчущие слова, раздающиеся из ниоткуда: "Я человек", "Спасибо", "Будь осторожен", "Он тут", "Подожди немного", "Иди сюда". И это было лишь начало.Когда они начали больше обходить дом, тот словно начал насылать на группу негативные волны и вся команда начала ругаться и агрессивно вести себя по отношению к друг другу. По словам Зака, нечто заставило его грубо ударить друга Билли по плечу, а потом сказать, что с другим членом команды Аароном общается демон. Также группе удалось заснять некий силуэт, сидящий на кровати, хотя на самом деле в комнате при съемке никого из жильцов не было. В комнате однако все чувствовали сильный непонятный холод.Еще один дом известен куда менее чем первые два, но не менее страшен. Он находится в пригороде Балтимора, штат Мэрилэнд. В нем давно уже никто не живет и он заброшен и зарос сорняками. По словам прежних жильцов, этот дом очень сильно влиял на психику человека, вызывая галлюцинации, побуждая применять насилие к близким и в целом в нем постоянно присутствует ощущение чего-то очень негативного.Основная история этого дома связана с жильцом Стивеном Крейгом Джонсоном, который въехал сюда в начале 80-х счастливым семьянином с женой и маленьким сыном, которого очень любил. Но вскоре после переезда в дом его поведение стало резко меняться. Он стал постоянно раздражаться из-за пустяков, у него началась нервозность и паранойя, чего с ним никогда не было ранее. В 1983 году его умственное состояние стало еще хуже и он стал называть своего сына Иисусом Христом и утверждать, что тот должен умереть "за грехи человечества". Он повторял это так часто, что начал волновать окружающих, однако это не помогло избежать трагедии. Однажды в полицию поступил вызов и когда они приехали, то нашли Джонсона на пороге дома с обезглавленным телом его сына в руках. Джонсон был арестован, а дом после этого опустел и никто не хотел в нем жить. Зато он стал меккой для местных исследователей аномальных явлений. Они приходили сюда и в один из первых визитов нашли внутри дома обезглавленный труп енота и записку с рисунком разных женщин и надписью "Я не знаю, что сделало твой дом злым, но я знаю, что ты умолял о помощи и любой из вас может помочь ему". Позже в дом пришел еще один исследователь Дэн Бэлл и когда он поднялся на чердак, то вдруг увидел в углу огромного грифа. Он решил, что это старое чучело, пока гриф не начал мигать. Это оказалась живая птица, но что она тут делала и как она сюда попала, осталось загадкой.Автор неизвестен.

