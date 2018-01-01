Загадочные деревья из исторических записей, которые в наши дни никто не мог найти

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:01

Сделано_в_СССР Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:00 by

Существуют необычные деревья, которые были подробно описаны очевидцами десятки лет назад, но в наши дни их никто не мог обнаружить. Одним из таких деревьев является так называемое "Светящееся дерево" ("Luminous Tree"), о котором было написано в английском журнале "The Theosophist" в 1885 году.В заметке утверждалось, что дерево росло в ущелье рядом с горячими источниками у города Тускарора в Неваде, США. Загадочное дерево напоминало по виду барбарис, но излучало по ночам сияющий свет из каждой своей ветки и листьев. Оно светило так ярко, что освещало всю площадь вокруг него:"Речь идет о невысоком деревце, которое в высоту чуть больше человеческого роста, а его ствол шириной в три мужских запястья. Оно имеет бесчисленные ветви и сучья и чем-то напоминает куст барбариса. Его листья в определенные сезоны года настолько сильно светятся, что этот свет можно заметить в темную ночь на расстоянии более полутора километров. А в непосредственной близости от него он излучает достаточно света, чтобы позволить человеку читать мелкий шрифт в книге. Его листва чрезвычайно пышная и листья напоминают по размеру, форме и цвету калифорнийский лавр. Световая особенность его, кажется, имеет паразитарную природу и состоит из непонятного липкого вещества, которое можно собрать с листа, потереть в руке и рука тоже будет светиться, в то время как на листе, лишенном этого вещества, свечение полностью исчезает. Можно только гадать, что это было за липкое вещество. Может быть это была какая-то симбиотическая связь между биолюминесцентным организмом и деревом? Сложно сказать сейчас, ведь о подобных деревьях в наши дни неизвестно".О другом странном дереве сообщалось в газете "Singleton Argus", выходящей в Новом Южном Уэльсе (Австралия). 20 января 1943 года в газете была статья, рассказывающая о дереве, которое издавало музыкальные звуки.Дерево, как сообщалось, растет в Нубии (Египет) на берегу реки Нил, недалеко от западного побережья Африки. Это дерево издавало красивый звук, похожий на игру на флейте или дудочке, когда задувал ветер. Местные жители относились к этому дереву с суеверным ужасом. Далее в статье сообщалось о том, что возможно в музыкальности дерева были виноваты насекомые, проделавшие в стволе дерева множество длинных ходов. Однако, если бы это были насекомые, питающиеся древесиной этого вида, были бы и другие деревья подобные этому, но о них потом никогда не сообщалось.Еще про одно очень интересное дерево австралийская пресса писала в 1890-х годах. Сообщалось о зловещем дереве или злом дереве или "спящем" дереве. Речь шла об одном конкретном дереве, выросшем где-то на высоту 24 метра и относящемся к виду акаций. Это дерево было примечательно тем, что могло шевелить листьями и ветками. Известна также американская заметка об этом дереве, черенок которого привезли в США и там из него начало расти новое подобное деревцо.Вот что сообщала газета "Petersburg Times": "Одно из очень любопытных растений было привезено из Австралии и отправилось в штат Вирджиния, где его могли видеть множество людей. Когда солнце садится, листья его и веточки плотно и аккуратно складываются в маленькие "катушки", похожие на свиные хвостики. Если дотронуться до его листьев пальцами, то листья начинают шуршать и беспокойно двигаться в течение минуты или больше в состоянии легкого волнения. Если это странное растение пересадить из одного горшка в другой, оно, кажется, начинает злиться и листья начинают торчать остро во все стороны, как иглы дикобраза, и все дерево превращается в острый шар. При этом дерево также раздражено, от него исходит едкий и тошнотворный запах. Он наполняет воздух и только после часа или около того его листья принимают свою естественную форму".Что же это было за странное дерево? Это было реальным? Мы, вероятно, никогда уже этого не узнаем.Еще об одном уникальном дереве сообщалось 30 марта 1901 в "The Muswellbrook Chronicle". Там было сообщение о страшном "Змеином дереве" из Мексики. Загадочное дерево якобы было около 6 метров в высоту и им даже хотели засадить большую площадь в парке. Но внезапно выяснилось, что это дерево-хищник. Своими тонкими ветками оно хватало любое животное, проходящее рядом и высасывало из него кровь:"Оно имеет толстый корявый ствол и большое количество скользких змееподобных веток, полностью лишенных листвы, которые постоянно извиваются, потягиваясь во все стороны. Это дерево на самом деле живет за счет крови птиц и мелких животных, оно захватывает и питается любой живой тварью, которая может пройти в пределах досягаемости его цепких конечностей. Каждая из этих конечностей полностью покрыта мелкими присосками, напоминающими присоски осьминога и всякий раз, когда средних размеров птица или животное вступает в контакт с подобной веткой, оно сразу же оказывается в окружении сотни таких небольших, но мощных щупалец, и они крепко держат его, пока не высосут кровь".Еще одно пугающее дерево якобы росло в пустошах штата Аризона в 19 веке. В записях 1894 года шла речь о неком дереве, которое было покрыто множеством игл. Когда эти иглы были в состоянии покоя, они источали нежный и приятный запах, но если к дереву кто-то подходил, то дерево начинало кидать в человека или животное эти острые иголки и запах тут же становился то прогорклым, а то похожим на вонь от тухлого мяса.Некоторые отчеты даже говорили о том, что дерево испускает пугающее шипение при этой агрессивной атаке. Один рассказ об этом дереве пришел от полковника Брайса Диона: "Есть больше странных вещей в Аризоне, чем в любой другой части этой широкой земли, и я знаю самое странное во всей Аризоне дерево, которое имеет характер хуже, чем блондинка-примадонна из комедийной оперы. Некоторые люди называют его деревом-дикобразом, другие деревом-вонючкой. Я называю его деревом священного ужаса. Но независимо от того, как вы называете его, это очень странное порождение природы".Подобных рассказов еще немало можно найти в старых газетных публикациях и журнальных заметках, но в наши дни ничего неизвестно об этих деревьях и это настоящая загадка. Что в действительности видели эти люди? Эти деревья в наши дни вымерли и поэтому мы о них не знаем? Или может они существовали в другой реальности? Нам остается только гадать.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Необычные деревья очевидцы загадка газетные публикации

Другие, подобные истории: