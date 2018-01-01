Девятая экспедиция
В подготовке к этому походу, в отличие от предыдущего, было, пожалуй, то, что шел я не один, а со спутником, и к нашему снаряжению добавился GPS-навигатор, что местами значительно упростило ориентирование. Остальное снаряжение принципиально не отличалось от прошлогоднего – уже испробованного и обкатанного.
Другое важное отличие от прошлого похода заключалось в том, что около половины нашего пути мы преодолели в ночное время. Это связано со стоявшей тогда жаркой дневной погодой, а также с перемещением по автомобильным дорогам, что значительно проще делать ночью.
У края земли некогда были людские поселения. Да совсем немного людей теперь живет в тех местах. За поселениями теми – лес да поля. За лесом – грань запретная. За гранью – земли темные, брошенные. Лишь зверье лесное да птицы живут там.
Наш путь в Зоне начинался у одного из приграничных сел. Часть первой ночи мы шли, спать легли уже перед рассветом.
Первая ночевка наша прошла в Зоне в полукилометре к северу от брошенного села. Первую половину следующего дня мы спали, пережидая жару, ели и наблюдали местный лес.
За гранью запретной простирается лес. Буйно растут травы да древа там. Заросли лесные дороги в лесу, стволами деревьев завалены да людьми забыты. Тяжек тот путь пешему, а конному еще тяжче. Но светел тот лес, приветлив, помнит еще человека.
От места первой стоянки мы отправились по уже известной нам лесной дороге, периодически делая привалы. Лес там преимущественно хвойный. Грунтовая дорога довольно удобна, но местами завалена стволами упавших деревьев.
Как пройдешь по тому лесу, у границы его северной просека широкая с землей мертвой. Да над просекой паутина железная землю стянула. Стонет паутина та, шипит. А под паутиной зверье живет, копытами да лапами землю ту истоптало.
После нескольких километров, пройденных лесом, мы оказались у знакомой линии электропередач. К слову, ЛЭП с прошлого года никак не изменилась и стоит на том же месте.
Привал сделали, как оказалось, не зря.
Во время привала я сделал несколько фотографий. Только мы двинулись в сторону заброшенного села, что расположено севернее линии проводов, как вдруг с северной стороны послушались непонятные звуки, похожие на визг или скрип. Сперва нам показалось, что это крики каких-то животных, но потом, что скорее, скрип колес. Поспешно укрывшись в местных кустах, мы увидели, как из леса выходит запряженная в телегу лошадь, и двух или трех людей. Один из двух мужчин был одет в форму пограничников. Пока мы отлеживались в траве, процессия не без труда проехала через открытый участок под ЛЭП. От места нашего укрытия до них было несколько десятков метров, но мне удалось сделать нечеткую фотографию через слой веток и листвы.
В любом случае, ничего хорошего встреча с неизвестными людьми здесь не предвещала.
В какой-то момент мне показалось, что «менты» заметили нас и теперь обходят с южной стороны. Несмотря на то, что мы в своем укрытии были в относительной безопасности, ощущение всей серьезности сложившейся ситуации заставило меня порядком испугаться. Хоть я и понимал, что при задержании нас выдворят из Зоны и оштрафуют, что, в целом, не так ужасно, но какой-то животный страх и желание как можно скорее убраться подальше от этого проклятого места охватили меня в этот момент. Понимая, что еще не все потеряно и еще можно сбежать я, обдирая колени и руки, на четвереньках пополз в направлении противоположной лесной опушки, сигнализируя напарнику следовать моему примеру. Опушка была завалена стволами спиленных из-под ЛЭП деревьев, поэтому пролезть через этот бурелом было непросто.
Однако все обошлось. Кто бы ни были эти люди, нас они не заметили и скрылись в противоположном лесу. Все это было довольно неприятно. Задержание в самом начале пути было бы более всего неудачным.
После этой встречи я в очередной раз убедился, насколько сильно в человеке животное начало. Сознание и рассудок, развившиеся у человека в последние тысячелетия эволюционного процесса, лишь тонким слоем лежат на толстом пласте звериных инстинктов, управлявших нашими животноподобными предками в течение миллионов лет. В своей размеренной обыденной жизни наше сознание управляет нами. В критических ситуациях, в моменты эмоционального напряжения, гнева и счастья, любви и страха, подсознание неудержимо рвется наружу, и мы перестаем быть собой и превращаемся в животных. Или наоборот, мы становимся собой? Как в тот момент, когда я почувствовал себя в роли жертвы, преследуемой охотником, когда для эффективного спасения жизни мозг решил отставить рассудок и поддаться инстинктам выживания.
За просекой снова лес шумит. А в лесу том селение есть мертвое. Давно ушли люди оттоль, жилье свое забросили. Да много там хат пустых. Есть из бревен, а есть каменные. А вокруг их заросли.
Немного полежав и подождав, мы двинулись дальше, прошли остатки леса и вышли к селу. Здесь мы осмотрели крайнюю хату, в которой я останавливался в прошлом году.
Этот хлев с соломенной крышей я сфотографировал в селе за год, до нашего нынешнего похода – в 2011 году. Посмотрите, насколько колоритно это строение! Оно словно из старой сказки. Когда-то он был построен хозяйскими руками из простых подручных материалов – дерево и солома. Он служил людям, а после того, как они навсегда ушли, стоял еще более двух десятков лет в ожидании возможно лучшего времени.
Мы случайно вышли к этому же хлеву и в этот раз. 2012-й год. Время делает свое дело.
Не знаю почему, но такая малозначимая деталь сильно повлияла на меня. Зона медленно разрушается. Она растворяется в густых лесах, во всепоглощающем времени.
В одном из домов нами были найдены следы от когтей животного, вероятно – рыси, на стене печи.
Чердак сельской хаты хорошо выполняет теплоизолирующую функцию. В теплый день на чердаке жарко, тогда как в доме сохраняется прохлада.
В доме была найдена тетрадь бывшего школьника из соседнего села. Эти буквы смотрят из прошлого века.
Вечерело, и, чтобы не задерживаться, мы отправились искать старый колодец, т.к. добыча воды в Зоне является одной из приоритетных задач.
По прошествии года я подзабыл местность, и нам пришлось побродить по селу пока, наконец, нужная хата рядом с колодцем не была найдена.
В хате почти все было так, как и год назад. Однако были заметны следы побывавших тут с тех пор людей. Зачем-то были неаккуратно перевернуты старые одеяла на кушетках. В любом случае здесь мы надолго не задерживались.
Мы набрали воды, отфильтровали ее и вскипятили. Наступил вечер, а за ним ночь. Мы поели и попили чая стоя на крыльце. Вокруг было тихо и прохладно. К тому времени совсем стемнело. Мы собрались и пошли к асфальтовой дороге.
Вскоре вышли к шоссе и пошли по нему в сторону переправы через реку. Луна светила довольно ярко, и ориентирование не вызывало никаких проблем. На перекрестке дорог мы сделали привал, посидели в кустах и послушали темноту. Была полночь. Только шелест ветра в листьях и крики редких птиц вокруг нас.
Там, где кончается светлый лес, начинаются болота. Среди болот течет река широкая. Через реку ту мост запретный переброшен. Да кто смел, тот по мосту пройдет.
А за мостом земли темные, леса густые да селения пустые. Да в селениях тех мертвых средь леса, говорят, еще люди живут.
Мы удачно перешли реку и направились по дороге на северо-запад. Луна начинала садиться, но впереди над лесом было неяркое зарево электрических огней. Сперва мы думали, что это свет города Чернобыль, но на деле все оказалось не так.
Через несколько километров мы подошли к источнику света. Это была огороженная забором, довольно большая территория среди леса к северу от дороги, освещенная мощными прожекторами. По слухам, это были охраняемые склады с неизвестным нам содержимым. Как бы там ни было, мы прошли мимо этого объекта и через полкилометра свернули к северу. Со стороны складов лаяли собаки и мы пошли дальше. Вскоре мы обошли объект с востока и севера и прошли мимо старых силосных башен.
Заброшенные силосные башни. В свете прожектора они выглядят довольно сюрреалистично.
Далее наш путь вел на северо-запад - к следующему на нашем пути селу. Километра через три мы были на месте. Луна села и стало совсем темно. В свете фонарей мы отыскали сельские хаты и, осмотрев одну, остановились на стоянку до следующего дня.
На следующий день мы проснулись уже к обеду. Поели. День был жарким, но в хате было прохладно и выходить из нее не хотелось. Было решено переждать жару и выдвигаться ближе к вечеру. А пока мы осмотрели близлежащие заброшенные хаты, сараи и огороды.
Интерьеры сельских домов очень похожи. Так жили тысячи людей по всей стране, соответственно своим обычаям и традициям, передаваемым через поколения. Штукатуренные и побеленные стены и потолки, кирпичная печь, частично разрушенная после выселения людей. Остатки мебели и старых вещей. Деревянные двери и пол, чердак и погреб.
Не смотря на то, что дома очень давно заброшены, находясь внутри, невозможно не проникнуться воспоминаниями, которые хранят старые вещи. Эти вещи словно ждали тебя все эти годы, чтобы поведать тебе свою историю.
Вы только подумайте! У каждой вещи своя история. Где она родилась, кто ее купил, кому подарил. Они помнят тех людей.
Только остановитесь. Только вслушайтесь в тишину. Вы услышите их шепот. Их крик.
К пяти часам мы вышли из села и направились на север. Дело шло к вечеру, и мы шли по пожарной просеке параллельно асфальтовой дороге.
Через часа два мы вышли к шоссе.
Как пройти через реку запретную, будут степи широкие до горизонта. А за степями теми земля черная, бескрайняя. И никого в той земле нет, ибо сила там невидимая, страшная.
Мы прошли немного по шоссе и свернули к северу. Здесь сразу у дроги проходит граница условной десятикилометровой зоны отчуждения. Нужно сказать, состояние ее забора оставляет желать лучшего.
За забором и лесопосадкой, что вокруг, начинается степь. В степи – небольшое мелкое озеро, еще один источник живительной влаги для местных обитателей и случайных путников. Рядом с озером расположен старый колодец.
Было 29-е апреля – самое время для майских жуков. Рядом с озером растет дерево. Оно было полностью облеплено и гудело этими крупными насекомыми.
Вечерело. Пополнив запасы воды, мы двинулись дальше на север. Вскоре наступила ночь, но луна была в начале второй фазы, и поэтому было светло.
В черных землях, окруженный густым старым лесом стоит стальной древний великан. Охранял некогда великан те земли, но победило его черное невидимое зло. Не смог великан одолеть его. И теперь стоит побежденный великан один в лесах. Кровь его уходит в землю. И время его разрушает, солнце сжигает и ветер выдувает его тело в ничто.
Оттоле наш путь проходил через степь и лес, и через два часа пути мы вышли на бетонную лесную дорогу, идущую к главной нашей цели – объекту Чернобыль-2.
Здесь мы немного посидели в кустах у обочины и прислушались к звукам ночи. Было тихо, и лишь иногда издали раздавался собачий лай, вероятно, с КПП объекта. Мы двинули по дороге, в сторону клонящейся к горизонту луне. Совсем скоро мы увидели над лесом Антенны.
Здесь я хочу рассказать про одну неотъемлемую «часть» Антенн. Это их звук. Даже в безветренную погоду Антенны гудят. На высоте, над лесом, всегда есть движение воздуха. Он и гудит. Шевелит детали стальных конструкций, и может показаться, что по антеннам кто-то ходит и грохочет железными листами. Даже с такого довольно большого расстояния от Антенн нам было хорошо слышен их стальной стон.
Еще несколько сотен метров, и мы оказались почти у цели – у забора городка. Справа, вдали, у места обитания охраны горел свет, а мы пошли налево вдоль забора. Вскоре мы дошли до ворот и заброшенной проходной.
Осматривать близлежащую местность и антенны мы решили ранним утром, а пока нужно было найти место для ночлега. На территории военного городка достаточно мест для ночевки, но местность та нам была незнакома, поэтому мы решили переночевать просто в лесу в палатке и свернули в лес к югу. Дальше произошло нечто, что заставило нас забыть о конспирации и буквально убегать с включенными фонарями в сторону единственных тут остатков человеческой цивилизации.
Сначала мы углубились в лес на несколько десятков метров. Фонари мы не зажигали. Вдруг невдалеке в темноте мы услышали негромкий топот ног каких-то животных. Мы постояли прислушиваясь. И вдруг с той же стороны из темноты раздался очень отчетливый лай или скорее тявканье, похожее на собачье. Собак в лесу точно не должно было быть. Так лаять тут могли только волки. Мы, не разбирая дороги, ломанулись обратно в сторону антенн, временами подсвечивая местность вокруг фонарями. Если это были волки, они, возможно, просто охраняли свою территорию и не особо интересовались нами. Мы спешно дошли до проходной и зашли на территорию городка.
Побродив в зарослях, мы обнаружили небольшой каменный домик, служивший некогда каким-то техническим сооружением, возможно, насосной или компрессорной. Крыша домика была плоской, когда-то покрытой рубероидом, и туда по стене вела железная лесенка. Радиация там была в норме, как для этих мест. Мы залезли на крышу и остались там на ночевку. Перекусили. Ночь была теплой.
Я лежал в спальнике на крыше и смотрел в высокое черное небо с далекими звездами. Нигде нет таких ярких звезд, как в Чернобыльской Зоне. Было тихо, и, перед тем как уснуть, я слушал, как над лесом гулял ветер и шумел в антеннах.
Проснулись мы около пяти утра и, чтобы не терять времени, сразу собрались и двинулись к антеннам.
Рюкзаки мы оставили внизу и, проигнорировав указание на запрещающем знаке, полезли по железным лестницам вверх. Над лесом медленно поднималось чернобыльское солнце.
Несмотря на штиль внизу, на высоте антенн был довольно сильный ветер. Я советую тем, кто решит туда залезть даже в теплую погоду, обязательно хорошо одеться.
Звук Антенн не сравним ни с чем. Это раздающийся из прошлого стон древнего великана. Незабываемое ощущение бескрайнего простора и одиночества, океана леса от горизонта до горизонта, под опрокинутым над головой небом в лучах восходящего солнца.
Атомная станция плывет среди спокойного моря полесских лесов.
После осмотра антенн вблизи мы пошли на северо-запад к брошенным постройкам самого городка Чернобыль-2, где жили и работали люди, обслуживавшие стратегический объект. Антенны, как и сам городок, обнесены деревянным забором. Впрочем, недостатка дыр в нем не наблюдается.
Покинув огороженную территорию антенн, мы подошли к старому футбольному полю. По какой-то причине поле не заросло деревьями за несколько лет, как, например, стадион в Припяти, и осталось довольно ровным и хорошо узнаваемым среди буйства растительности вокруг. Хоть сейчас играй в футбол. Впрочем, играть мы не стали, а лишь полюбовались открывшейся красотой.
Антенны действительно огромны. Чтобы уместить их на одно изображение даже с такого расстояния, пришлось сделать шесть снимков и склеить в панораму. Внизу сквозь деревья виден деревянный забор, ограждающий территорию антенн.
Далее мы подошли к пятиэтажным многоквартирным зданиям. Улицы городка сильно заросли деревьями и кустарником и напоминают улицы Припяти или Полесского. Всевозможная растительность «прет» отовсюду, причиняя некоторые трудности в передвижении.
Было восемь утра, а мы сегодня еще почти ничего не ели. Поэтому мы прошлись по улицам и зашли в один из пятиэтажных домов.
Гостиница со всеми удобствами. Главное – все «номера» свободны. Впрочем, уставшим путникам большего тут и не надо.
Интерьер заброшенного дома был типичным для таких мест – внутри не было практически ничего, кроме кусков штукатурки, остатков сгнившей мебели, ржавых труб и облезлых обоев. Осмотрев несколько квартир, мы остановились в одной из комнат на стоянку. Здесь мы накипятили воды с озера, поели, попили чай, с бубликами естественно, и немного поспали.
Апартаменты люкс. В отличие от многих других комнат, тут нет куч мусора на полу.
Здесь в квартире я нашел эмблему для петлиц войск ВВС СССР. В ней ничего особенного, кроме того, что она - Чернобыльская. Обычно я ничего не выношу из запретного места, кроме фотографий и пыли на ботинках. Но здесь не удержался и изменил этому правилу. Все равно она не "фонит".
К полудню, после хорошего отдыха, мы решили выдвигаться, по пути осмотрев оставшиеся постройки. Мы аккуратно вышли из дома, прошлись по заросшим улицам и подошли к пятиэтажному зданию общежития, прошлись по помещениям первого этажа.
Возле общежития для военных.
Внутри него.
Затем прошли дальше на восток мимо здания школы, каких-то других каменных строений, и дошли до забора из досок, огораживающего городок. Нашли в заборе дыру и покинули городок Чернобыль-2.
И все-таки радиация.
Далее мы прошли прямо через лес к линии ЛЭП. Под ЛЭП шла грунтовая дорога и мы пошли по ней. Было около двух часов дня, стояла жаркая погода.
Бескрайние дремучие леса простираются до горизонта. И не ведает никто, где край того леса.
Под ЛЭП мы шли довольно долго, лес постепенно редел и сменялся степью. Постепенно увеличивалась и радиация.
Степь в тех местах немного заболочена и труднопроходима. Пробираясь через ямы и кочки, мы неожиданно для себя увидели диких лошадей Пржевальского.
Дикие кони. Всегда мечтал увидеть их своими глазами, и вот они!
Здесь уже везде был завышенный гамма-фон – не менее 3 мкЗв/ч. Местность с повышенным фоном внешне никак не отличается от обычной. Так, здесь довольно много разнообразной живности.
Чернобыльская гусеница.
Земноводное.
В самой чаще леса – останки рогатого копытного, вероятно, оленя.
Ночь застала нас в лесу. В радиоактивном лесу, где бы мне меньше всего хотелось ночевать. Местность здесь вся радиоактивная. Делать нечего, пришлось ночевать в этом мрачном месте.
Гамма-фон в лесу.
Дремучий лес. Вечереет. Свет солнца меркнет.
Эпилог
Зачем я хожу в Чернобыльскую Зону? Это место трагедии прошлого невольно стало заповедником тишины и забвения. Здесь человек остается наедине с собой. Здесь как нигде можно ощутить «настроение» природы. Природы дикой и живой, и рукотворной – мертвой. Ощутить это почти физически, «рецепторами души».
В этом месте застывшего времени я останавливаюсь сам, выхожу из повседневности своей жизни. Здесь из остановленного времени я другими глазами смотрю со стороны на себя и свою жизнь. Я тихо пройду здесь, не примяв травы, не нарушив покой спящей природы, и никем не замеченный растворюсь в тумане.
В Чернобыльской Зоне перед восходом солнца.
Автор - Алексей (Vrem).
Источник.
Вчера, 23:57 by LynxПросмотров: 20Комментарии: 0
Ключевые слова: Чернобыль ЛЭП антенны хаты поход заброшки