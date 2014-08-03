«Кагомэ кагомэ» – детская игра с жуткой историей

strangerr Просмотров: 527 Комментарии: 2 +6 Вчера, 11:15 by

Скрёб-поскрёб.Они мучили вас уже много раз, но каждый раз стирали вам память.Крипипаста данной недели берет свое название от старой игры на детской площадке, в которую любят играть японские дети. Но так же, как и детская песенка «Кольцо вокруг Рози», которая появилась во время бубонной чумы в Европе, ее невинность подпорчена гротескной историей о войне, садизме и невообразимом ужасе.Слово «кагомэ» примерно переводится как «круг», но есть и другие значения: «клетка», «окружать». Наиболее правильным переводом игры стало бы «окружим тебя, окружим тебя», так как задача остальных напугать того, кто в круге, резкими движениями, громкими звуками или жуткими лицами. Если выбранный ведущим ребенок вздрогнул – он проиграл.Никто не знает наверняка, когда эта игра была придумана, но самая странная и жуткая версия ссылается на 1942 год, детский дом префектуры Симанэ в Японии.Согласно документам, изъятым союзниками из захваченных немецких объектов, нацистские чиновники захватили изолированный приют, чтобы проводить эксперименты на живущих там детях. Эксперименты – власти настояли на проведении их за пределами Германии, дабы избежать негативной огласки, – заключались в том, чтобы «убить переключатель» человеческого мозга, отвечающий за процесс физического старения. Нацистские ученые предположили, что удаление этого «переключателя», в то время как человек еще достаточно молод, может фактически сделать человека бессмертным. Многочисленные дети и взрослые встретили свой конец во время этих экспериментов, о чем свидетельствуют отчеты о неоднократных неудачах немецких ученых. В попытках удалить нужную часть мозга они блокировали область возле мозжечка, отвечающую за подсознательную деятельность мозга. Множество невинных, умерших во время экспериментов, были похоронены в лесу, который окружал приют. Ни одно из имен не приводилось в документации.Наконец, кажется, что врачи добились успеха с одной испытуемой, очень юной девушкой. Ее сердце остановилось во время операции, но было запущено снова электрическим разрядом. Что странно, позже ее сердце неоднократно останавливалось во время того, как она спала, но это легко устранялось, и чувствовала она себя вполне нормально... несмотря на довольно странное поведение. Операцию посчитали успешной и повторили ее на нескольких других детях, с похожим исходом.Именно тогда игра «кагомэ кагомэ» впервые упомянута в документах.После реабилитации дети-испытуемые были последовательны. Поначалу они разговаривали с их врачами, но потом начинали слоняться по коридорам приюта со спокойными эйфорическими улыбками на их лицах – это выглядело так, будто они разделяли какую-то удивительную тайну между собой. Однако когда любой из них оставался один с кем-то из врачей либо наблюдателей, их лица немедленно менялись на замышляющие нечто недоброе, их выражения говорили о сильной ненависти ко всем. Испытуемые начали выбирать различных взрослых, окружая их и напевая песню из игры: «Кагомэ кагомэ!» Окружаем вас, окружаем вас...К концу войны, когда эксперимент был закрыт, многие ученые и персонал уже оставили приют по причинам, не упомянутым в документах. Заключительные записи не дают ответа на вопрос о том, что стало с детьми. Единственный имеющийся отчет поступил от одного из четырех оставшихся наблюдателей, которые ушли прямо перед тем, как войска союзников появились вблизи. Он пишет, что дети подошли к нему, прося сыграть с ними в «кагомэ кагомэ» в последний раз. Наблюдатель упоминает, что их лица и взгляды были настолько жуткими, что он просто убежал оттуда, не оглядываясь назад.На сегодняшний день заброшенный детский дом все еще стоит, но местные жители категорически отказываются приближаться к нему. По их словам, лес, окружающий здание, заполнен странными скрюченными пнями, напоминающими человеческие тела. А еще то, что дети все еще находятся там, внутри... не как призраки, а как проклятые, бессмертные существа, которые обрели вечную жизнь благодаря хирургическому вмешательству врачей. Некоторые скептически настроенные туристы исследовали территорию. Несколько из них утверждают, что в самом деле видели детей. Те выглядят вполне нормально, не считая оставленных от операций шрамов и странных, словно ангельских лиц. Они приглашают гостей поиграть с ними в игру; ее главное правило: если ты вздрогнешь... то ты проиграл.По словам тех, кому удалось сыграть с ними в «кагомэ кагомэ», выражения лиц этих детей во время игры становились отвратительными, даже бесчеловечными и чудовищными. Возвратившиеся утверждают, что, несмотря на невообразимый ужас, им все же удалось не вздрогнуть. Но несколько других отправившихся туда так и не вернулись. Они все еще числятся пропавшими без вести.Полагаю, что они проиграли.Переведено участником "Мракопедии".

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